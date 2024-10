As 15 principais ferramentas de IA para agendamento de postagens perfeito em perfis de empresas do Google

Na movimentada cidade de Mainville, uma pitoresca cafeteria chamada 'Bean Haven' precisava de ajuda para se destacar no mar de concorrência. Sua proprietária, Sarah, criou a mistura perfeita de grãos de café e criou um ambiente aconchegante, mas o tráfego de pedestres e as vendas poderiam ter sido melhores. Diante desse desafio, Sarah buscou uma nova abordagem. Insira as postagens do Perfil da Empresa no Google - uma ferramenta poderosa, mas subutilizada. Com uma programação estratégica de postagens destacando promoções diárias, depoimentos de clientes e vislumbres dos bastidores, a presença online da Bean Haven começou a criar uma nova história. Em poucas semanas, a loja testemunhou um aumento no tráfego de pedestres e as vendas dispararam à medida que o negócio, antes silencioso, começou a zumbir em atividade.





Compreendendo o impacto das postagens do perfil da empresa no Google

As postagens no perfil da empresa no Google se tornaram uma virada de jogo para as empresas que desejam reforçar sua presença e engajamento on-line. Vejamos o caso do “Delish Burgers”, um restaurante familiar que luta para ganhar visibilidade num mercado lotado. Ao postar consistentemente imagens de dar água na boca de seus hambúrgueres exclusivos e conteúdo envolvente sobre sua experiência gastronômica única, a Delish Burgers obteve um aumento impressionante de 30% no tráfego do site em um mês. Esse aumento foi atribuído diretamente às postagens no perfil da empresa no Google, ilustrando como essas postagens têm o potencial de gerar tráfego e engajamento significativos.





Numerosos estudos destacaram o impacto das postagens do perfil comercial do Google no mundo real. As estatísticas revelam que as empresas que utilizam essas postagens experimentam um aumento de 35% nas taxas de cliques do site. Além disso, aqueles que incorporam recursos visuais em suas postagens testemunham um envolvimento notável 65% maior do que postagens somente de texto. Esses insights enfatizam o aproveitamento do conteúdo visual e postagens consistentes para atrair clientes em potencial e aumentar o engajamento.





Além disso, a influência das postagens do perfil da empresa no Google vai além das métricas de engajamento. As taxas de conversão, um aspecto crucial para qualquer negócio, tiveram um aumento notável de até 25% para empresas que utilizam essas postagens de forma eficaz. Isso exemplifica como essas postagens atraem a atenção e estimulam a ação, traduzindo o envolvimento online em resultados comerciais tangíveis. Esse impacto ressalta o papel fundamental que as postagens estratégicas do perfil da empresa no Google desempenham na definição do sucesso de uma marca no cenário digital.





Simplificando o fluxo de trabalho: ferramentas de IA para criação e agendamento eficiente de postagens

As ferramentas baseadas em IA simplificam o fluxo de trabalho de pós-criação de Perfis de Empresas do Google, oferecendo geração automatizada de conteúdo, agendamento inteligente e opções de personalização. Essas ferramentas aproveitam algoritmos de aprendizado de máquina para selecionar conteúdo envolvente, sugerir horários de postagem ideais e até mesmo fornecer modelos de design para postagens visualmente atraentes. Ao automatizar essas tarefas, as empresas podem economizar tempo, manter uma programação de postagem consistente e garantir que seu conteúdo seja adaptado para atrair seu público-alvo, contribuindo para estratégias de marketing mais eficientes e eficazes.









As 15 principais ferramentas baseadas em IA para agendar postagens no perfil da empresa no Google

Aqui está minha lista das 15 melhores ferramentas de agendamento para postagens do Perfil da Empresa no Google com melhorias de IA:

Agendador de negócios do Google Preço Mensal Número da conta de mídia social Círculo US$ 24,99/mês 5 Teimoso US$ 42/mês 10 Sked Social $ 89 / mês 10 Um para cima US$ 60/mês 10 Hootsuite US$ 99/mês 10 Piloto Social US$ 30/mês 10 Planejável US$ 193/mês 10 Enviável US$ 29/mês 6 Broto Social US$ 249/mês 5 SocialBee US$ 49/mês 10 Recurpost US$ 25/m + impostos 5 AgoraPulse US$ 99/mês 10 Mais tarde US$ 45/mês 10+ Editor US$ 36/mês 10 PromoRepública $ 59 / mês 10





#1 Círculoboom









Assim como o gerenciamento de postagens em várias plataformas sociais, o Circleboom Publish permite o agendamento de postagens no Google Meu Negócio. Manter uma conta comercial do Google atualizada com o conteúdo mais recente relacionado às suas ofertas e ao setor é crucial.





Para agendar postagens de maneira eficaz, selecione notícias recentes do setor, conecte feeds RSS do seu blog ou site para atualizações automáticas do perfil da empresa no Google ou crie conteúdo personalizado do GMB. As extensões integradas do Circleboom – Canva, Unsplash e Giphy – oferecem uma variedade de modelos, fotos, gifs, animações, filtros, efeitos, gráficos e fontes para aumentar o apelo de suas postagens no Google Meu Negócio. Os modelos GMB prontos simplificam o processo pós-criação.













O Circleboom simplifica a criação e o agendamento de postagens no Google Meu Negócio, oferecendo uma experiência mais amigável do que a plataforma nativa do Google. No Circleboom, os usuários podem criar postagens de 'oferta' e 'evento' do GMB, incorporando botões de CTA como 'Comprar', 'Fazer pedido on-line' ou 'Inscrever-se' e detalhes adicionais como 'Código de cupom' para aumentar o envolvimento.





As postagens no Google Meu Negócio podem ser publicadas instantaneamente ou agendadas para datas e horários futuros. Além disso, os usuários podem configurar filas e intervalos de postagem automatizados, garantindo atualizações regulares de conteúdo no Google Meu Negócio em períodos designados. O Circleboom Publish também agiliza o gerenciamento de várias contas do Google Meu Negócio em um único painel.





ChatGPT e Canva estão no Circleboom!





Você pode ter ChatGPT e Canva para gerar automaticamente imagens e textos para suas postagens no Google sem nenhum custo extra! Ao adquirir um plano Circleboom, você terá automaticamente ChatGPT e Canva!





Notavelmente, o Circleboom Publish apresenta um gerador de texto de mídia social de IA , facilitando a criação de mensagens de apelo à ação atraentes para promoções e eventos de negócios. Esta ferramenta ajuda a direcionar automaticamente o tráfego online para o seu negócio.









Quando sua postagem no Google estiver pronta, o agendador de negócios do Google com tecnologia de IA no Circleboom fornecerá os melhores horários para postar e programar seu conteúdo. Você pode selecionar um desses dias e horários e atingir o máximo de impressões e engajamento.

















Não são apenas os “melhores horários” gerais para postar no Perfil da Empresa no Google. O Circleboom fornece horários ideais “específicos do usuário” e cada usuário do Circleboom encontra melhores horários diferentes com base em seu público e esquema de postagem.





Ainda assim, o Circleboom pode fornecer um “melhor momento” geral para atingir o máximo de pessoas que as empresas puderem atingir. Com base nas métricas de engajamento de milhares de usuários do Circleboom, este gráfico foi criado:









Automação comercial do Google





O Circleboom oferece duas formas de automação para postagens do Google Business: RSS Feed e Queue Scheduling .





Digamos que você tenha um site onde publica atualizações sobre sua empresa. Se quiser compartilhar as atualizações do seu site automaticamente com os visitantes do Google Business, você pode conectar um feed RSS do seu site ao Google no Circleboom e suas postagens serão compartilhadas com o Google automaticamente.





A outra forma de automação comercial do Google fornecida pelo Circleboom é o agendamento de filas. É um método usado para gerenciar e organizar tarefas, processos ou trabalhos em sequência, muitas vezes com base na prioridade ou em uma ordem predefinida. Neste sistema, as tarefas são organizadas em fila ou linha e são executadas ou processadas na ordem em que foram adicionadas à fila. À medida que cada tarefa é concluída, a próxima da fila é processada, garantindo um fluxo de trabalho estruturado e organizado.





Você pode definir intervalos de tempo e compartilhar suas postagens no Google automaticamente. Este é um recurso que economiza tempo e energia e que a maioria das empresas adora utilizar!









Circleboom Publish também oferece suporte a Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest e LinkedIn.

Facilidade de uso: 9,4

Qualidade do Suporte: 9,4

Facilidade de configuração: 9,8

Preços

O preço inicial dos planos Circleboom é de US$ 29,99/mês .





# 2 Teimoso

O Loomly permite a criação, visualização, aprovação e agendamento de postagens para locais confirmados que você gerencia. Você pode vincular perfeitamente sua conta do Google Meu Negócio acessando a seção Contas sociais nas configurações da sua agenda no Loomly. Posteriormente, você selecionará Google Meu Negócio como canal designado na segunda tela da interface do Post Builder.





No quarto painel do Post Builder, você pode refinar sua postagem como uma postagem de 'Novidades', 'Evento' ou 'Oferta'. Os modos Visualização de lista e Visualização de calendário mostrarão suas postagens planejadas, permitindo visualizações, aprovações e agendamento diretamente na visualização de postagens.





As ferramentas de análise e relatórios do Loomly oferecem insights valiosos sobre o desempenho da postagem, o envolvimento do público e a eficácia das estratégias de conteúdo no Google Business, permitindo que os usuários refinem sua abordagem com base em decisões baseadas em dados.





O agendador Google Business do Loomly integra recursos avançados de IA para agilizar o pós-agendamento e o gerenciamento. Aproveitando algoritmos intuitivos, esse recurso simplifica o processo de agendamento, recomendando horários ideais de postagem, elaborando sugestões de conteúdo envolventes e até mesmo sugerindo os tipos de postagens mais eficazes - seja 'Novidades', 'Evento' ou 'Oferta' - com base no público padrões de engajamento e tendências do setor. Com insights baseados em IA, o Loomly capacita as empresas a selecionar estratégias de conteúdo mais impactantes, garantindo o máximo alcance e ressonância com seu público-alvo nos perfis de negócios do Google.





Alguns usuários podem achar a curva de aprendizado inicial íngreme, especialmente se forem novos nas ferramentas de gerenciamento de mídia social. Navegar pelos vários recursos e funcionalidades pode exigir algum tempo para se familiarizar.





Facilidade de uso: 9,3

Qualidade do Suporte: 9,3

Facilidade de configuração: 9.4

O preço inicial dos planos Loomly é de US$ 32/mês .





#3 Sked Social

Sked Social é um agendador completo para Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Google Meu Negócio, posicionando-se como uma solução abrangente focada principalmente no gerenciamento do Instagram.





Para utilizar a postagem do Google Meu Negócio no Sked, você deve verificar sua elegibilidade por meio do Painel de Negócios do Google, pois o Google restringe o acesso a esse recurso para empresas específicas. A verificação é um pré-requisito antes de postar no Google Meu Negócio através do Sked.





Depois de verificado, o Sked permite que os usuários agendem e editem postagens no Google Meu Negócio, da mesma forma que gerenciam outras plataformas de mídia social. Os usuários podem escolher o posicionamento da postagem e devem selecionar um “tipo de assunto” específico fornecido pelo Google, incluindo “Novidades”, Eventos, Ofertas e Alertas. O suporte do Sked para postagens do Google Meu Negócio abrange esses tipos de postagens selecionados, alinhando-se com os recursos definidos pelo Google para postagem de conteúdo. Além disso, Sked integra recursos orientados por IA para aprimorar a criação e agendamento de conteúdo, agilizando o processo para usuários que gerenciam múltiplas plataformas simultaneamente.





Uma observação de advertência para o Sked Social é que o recurso de postagem do Google Meu Negócio está sujeito aos critérios de elegibilidade do Google. Nem todas as empresas podem se qualificar para utilizar esta função por meio do Sked, pois o acesso é restrito com base no processo de verificação do Google e em requisitos comerciais específicos. Portanto, os usuários devem verificar sua elegibilidade antes de confiar na postagem do Sked no Google Meu Negócio.

Facilidade de uso: 8,8

Qualidade do Suporte: 8,3

Facilidade de configuração: 8.3

O preço inicial dos planos Sked Social é de US$ 99/mês .





#4 Um para cima

OneUp oferece uma solução abrangente para planejar e gerenciar postagens no Google Meu Negócio e em mídias sociais para aumentar o engajamento e direcionar o tráfego. Esta plataforma permite aos usuários criar sticks, escolhendo entre publicação única ou postagem recorrente em intervalos preferidos.





Além disso, oferece flexibilidade para publicar ou agendar postagens para datas futuras imediatamente. Para agilizar a organização do conteúdo, o OneUp introduz categorias, permitindo aos usuários categorizar as postagens para facilitar o agrupamento em várias contas. Esta funcionalidade revela-se especialmente útil para agências que gerem múltiplos clientes, permitindo a estruturação de postos de forma eficiente.





Embora o OneUp ofereça vários recursos de agendamento e postagem, alguns usuários relataram atrasos ocasionais na publicação de postagens em todas as plataformas. A verificação cruzada de postagens programadas em diferentes canais é aconselhável para garantir a publicação oportuna.

Incorporando recursos avançados de IA, o OneUp capacita os usuários com recursos de automação aprimorados. A visualização do calendário facilita a modificação de postagens agendadas, permitindo ajustes de arrastar e soltar para alterar as datas de postagem. Além disso, sua automação baseada em IA se estende às postagens do Google Meu Negócio, permitindo a distribuição simultânea em vários locais do Google Meu Negócio. Os usuários podem incluir vários elementos de conteúdo, como imagens, links e botões de call to action atraentes em suas postagens, facilitando até mesmo o upload de fotos diretamente para a seção Fotos do Google Meu Negócio.

Facilidade de uso: 8,7

Qualidade do Suporte: 9,5

Facilidade de configuração: 8.0

O preço inicial dos planos OneUp é de US$ 12/mês .





#5 Hootsuite

Apesar de não ser anunciado de forma proeminente, ** Hootsuite ** acomoda o Google Meu Negócio em seu pacote de agendamento de mídia social. Os usuários são obrigados a autenticar seu perfil do Google Meu Negócio antes de acessar este recurso. Depois de verificado, navegue até o Diretório de aplicativos da Hootsuite, localize o complemento Google Meu Negócio e instale-o. Conceda as permissões necessárias à Hootsuite, permitindo acesso a diferentes aspectos da sua conta do Google Meu Negócio, incluindo postagens, perguntas e comentários.



Quando estiver pronto para criar uma nova postagem, acesse o fluxo Postagens no Hootsuite. Inicie o processo selecionando ‘Criar uma nova postagem’ e preenchendo os campos necessários como texto, imagens, botões de CTA e links. Depois que todos os detalhes forem inseridos, clique em ‘Publicar agora’ para publicar seu conteúdo no Google Meu Negócio. Além disso, essa integração permite a visibilidade das perguntas e avaliações do Google Meu Negócio no Hootsuite, permitindo interação e gerenciamento de respostas perfeitos.





Apesar de sua usabilidade, o Hootsuite tem certas limitações dignas de nota:

Suas capacidades analíticas podem precisar ser melhoradas para empresas que buscam insights abrangentes sobre seu desempenho nas mídias sociais. Embora ofereça opções de personalização, pode não ser tão extenso quanto outras plataformas, limitando potencialmente o conteúdo personalizado. A estrutura de preços da Hootsuite pode ser um desafio financeiro para as pequenas empresas, especialmente para os seus planos pagos.





Além disso, a sua curva de aprendizagem pode representar desafios, especialmente para os recém-chegados, exigindo tempo para se familiarizarem com a interface e as suas funcionalidades. Notavelmente, a publicação direta no Instagram precisa ser facilitada, necessitando de meios alternativos para publicação na plataforma. Por último, foram levantadas preocupações em relação ao suporte ao cliente, com alguns usuários relatando assistência insatisfatória para solução de problemas.

Facilidade de uso: 8,4

Qualidade de suporte: 8,0

Facilidade de configuração: 8.4

O preço inicial dos planos Hootsuite é de US$ 99/mês .





#6 Piloto Social

O SocialPilot agiliza os esforços de marketing local ao automatizar as postagens do Google Meu Negócio, promovendo maior visibilidade entre o público regional. Esta plataforma integra recursos sofisticados de IA, permitindo a criação de conteúdo envolvente e hiperlocalizado para listagens do Google Meu Negócio. Ao aproveitar insights baseados em IA, ele adapta as postagens para destacar ofertas exclusivas, lançamentos de produtos e serviços, incentivando os visitantes a explorar sua vitrine.





Aproveite as ferramentas analíticas do SocialPilot para monitorar o desempenho das postagens. Monitore métricas como taxas de engajamento, cliques e impressões para avaliar a eficácia de sua estratégia de conteúdo.





Imbuir postagens com frases de chamariz estratégicas é perfeitamente orquestrado por meio da otimização baseada em IA, incentivando os leitores a explorar seu site, mergulhar em páginas de produtos específicos ou interagir com seus perfis sociais. Aproveitando o reconhecimento avançado de imagens, o SocialPilot sugere de forma inteligente recursos visuais cativantes, seja mostrando a estética da vitrine, ofertas de produtos ou experiências do cliente, maximizando as visualizações da página comercial do Google. Além disso, seu mecanismo de recomendação de vídeo baseado em IA permite que as empresas selecionem guias "como fazer" e demonstrações de produtos atraentes, promovendo credibilidade e ressonância com compradores em potencial.





Os usuários ocasionalmente notam uma desvantagem no SocialPilot: a curva de aprendizado para iniciantes. Embora ofereça recursos e funcionalidades robustas, dominar todo o seu potencial pode levar algum tempo, especialmente para aqueles que são novos nas ferramentas de gerenciamento de mídia social. A interface e as várias opções podem inicialmente parecer confusas até que os usuários se familiarizem com as funcionalidades da plataforma.

Facilidade de uso: 9,0

Qualidade do suporte: 8,9

Facilidade de configuração: 9.1

O preço inicial dos planos SocialPilot é de US$ 25/mês .





#7 Planejável

O recurso de integração mais recente do Planable revoluciona a forma como você planeja suas postagens no Google Meu Negócio. Antes de começar, é necessário registrar-se no Planable e no Google Meu Negócio. Dentro do Planable, configure o perfil e o fluxo de trabalho do seu negócio, criando uma conta. Acesse o Google Meu Negócio, selecione “Adicionar páginas” e faça login com suas credenciais.





Agora você pode agendar postagens em suas redes sociais, e o Planable permite a organização especificamente para o Google Meu Negócio. Escolha entre visualização de feed ou visualização de calendário no Planable para personalizar a aparência do seu feed. Para agilizar as operações e minimizar erros, atribua funções e permissões distintas a colegas, clientes e partes interessadas. Por meio do Planable, agora você pode organizar e agendar meticulosamente postagens para Google Meu Negócio, LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter.





Novos recursos alimentados por IA foram perfeitamente integrados ao arsenal do Planable, melhorando a experiência do usuário. Essas funcionalidades de IA analisam rapidamente o desempenho do conteúdo, oferecendo insights e recomendações valiosas para otimizar o engajamento pós-venda. Ao automatizar sugestões de conteúdo com base nas preferências e tendências do público, as ferramentas de IA do Planable ampliam a eficiência e aumentam a eficácia da postagem, tornando-o um ativo indispensável para gerentes de mídia social e profissionais de marketing.





Embora o Planable tenha funcionalidades integradas de IA, elas podem não ser tão avançadas ou abrangentes quanto algumas ferramentas de mídia social dedicadas com tecnologia de IA. Isso pode limitar a profundidade das recomendações e otimizações de conteúdo baseadas em IA disponíveis na plataforma.

Facilidade de uso: 9,3

Qualidade do suporte: 8,9

Facilidade de configuração: 9.3

O preço inicial dos planos Planable é de US$ 11/mês .





#8 Enviável





Em 2018, Sendible introduziu a capacidade das empresas de utilizar sua plataforma de mídia social para agendar postagens nas páginas do Google Meu Negócio. Eles destacaram o surgimento do recurso Postagens como um desenvolvimento notável do Google Meu Negócio, permitindo que as empresas publiquem conteúdo diretamente nos resultados de pesquisa do Google. Este recurso representa um potencial substancial, especialmente para agências que buscam melhorar a presença online de seus clientes no Google.





Sendible agiliza o agendamento em massa de postagens do Google Meu Negócio. O processo envolve vincular sua conta Sendible à conta correspondente do Google Meu Negócio, uma etapa particularmente relevante para agências que gerenciam várias contas. Cada site de negócios necessita de configuração de conexão dentro deste procedimento.





Semelhante ao gerenciamento de postagens em qualquer outra plataforma de mídia social, o Sendible permite agendar postagens no Google Meu Negócio com eficiência. Cada postagem inclui opções para selecionar a frase de chamariz (CTA) desejada. Caso a postagem contenha um link, o Sendible gera um botão dentro do conteúdo publicado no Google Meu Negócio, orientando os usuários até a conexão especificada.





Além disso, Sendible integra recursos e ferramentas de IA para aprimorar os recursos de agendamento, fornecendo insights avançados baseados em análises para programações de postagem otimizadas, recomendações de conteúdo e estratégias de envolvimento do público. Essa integração de IA permite que os usuários simplifiquem e refinem a programação de postagens do Google Meu Negócio com base em inteligência baseada em dados.

Um recurso de destaque do Sendible é seu conjunto robusto de análises, que fornece insights abrangentes sobre o desempenho da mídia social. Ele oferece análises detalhadas que abrangem métricas de engajamento, dados demográficos do público e desempenho de conteúdo em várias plataformas. Esse recurso permite que os usuários acompanhem a eficácia de suas postagens no Google Meu Negócio e outras atividades de mídia social, permitindo decisões baseadas em dados para otimizar estratégias para melhor alcance e engajamento do público.

Facilidade de uso: 8,8

Qualidade do suporte: 8,9

Facilidade de configuração: 8.6

O preço inicial dos planos Sendible é de US$ 29/mês .





#9 Broto Social

O Sprout Social oferece conectividade perfeita com o Google Meu Negócio, permitindo a publicação direta de conteúdo em seu perfil do Google Meu Negócio. Depois que sua empresa estiver listada no Google, automatizar suas postagens torna-se essencial, apresentando uma das estratégias mais eficazes para aumentar a visibilidade na plataforma.





Como gerenciar qualquer outra rede, o processo começa com o lançamento do recurso “Escrever” no Sprout Social. A partir daí, você pode inserir o texto e as imagens para sua postagem, selecionando um ou vários locais do Google Meu Negócio conforme necessário. Posteriormente, você escolhe entre um evento ou tipo de postagem “Novidades”. Detalhes como horários de início e término e o título do evento são necessários para eventos. Além disso, há uma opção para selecionar um tipo de botão para sua postagem.





A postagem pode ser enviada imediatamente, agendada posteriormente, adicionada à fila do Sprout ou salva como rascunho. Embora recursos específicos de IA possam não ser explicitamente destacados, as ferramentas avançadas de automação do Sprout Social ajudam significativamente na simplificação do gerenciamento de conteúdo e na otimização dos processos de agendamento, melhorando efetivamente a eficiência geral do fluxo de trabalho.





Uma área onde o Sprout Social pode falhar é a sua estrutura de preços, especialmente para pequenas empresas ou usuários individuais. Embora a plataforma ofereça recursos robustos, os custos podem ser elevados, especialmente para aqueles que necessitam de acesso a funcionalidades abrangentes, mas podem achar os planos de preços um tanto exorbitantes.

Facilidade de uso: 8,9

Qualidade do Suporte: 8,7

Facilidade de configuração: 8,8

O preço inicial dos planos do Sprout Social é de US$ 249/mês .





#10 SocialBee

SocialBee é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de mídia social que agiliza suas plataformas online sem esforço. A plataforma amplia seus recursos além do agendamento tradicional, incorporando recursos intuitivos de IA que elevam sua experiência de postagem no Google Meu Negócio (GMB). Com sua interface amigável, SocialBee simplifica o processo de agendamento de postagens no GMB, permitindo que as empresas gerenciem sua presença online sem esforço.





Por meio da guia “GMB” dedicada no painel do SocialBee, os usuários obtêm acesso a um ambiente simplificado para criação de postagens do GMB. Juntamente com o agendamento, a plataforma aproveita ferramentas de otimização de conteúdo baseadas em IA, permitindo que os usuários criem postagens envolventes e personalizadas no GMB. Esses recursos orientados por IA analisam dados de desempenho de conteúdo e métricas de envolvimento do usuário, fornecendo insights sobre horários de postagem e tipos de conteúdo ideais e até mesmo sugerindo hashtags ou palavras-chave relevantes para maior visibilidade e envolvimento do público.





Além disso, as funcionalidades avançadas de IA do SocialBee vão além do mero agendamento. Os algoritmos inteligentes da plataforma investigam a curadoria e criação de conteúdo, sugerindo tópicos de tendência, notícias relacionadas ao setor ou recursos visuais atraentes que repercutem em seu público. Essas recomendações de conteúdo baseadas em IA garantem que suas postagens no GMB sejam programadas de forma eficaz e elaboradas para cativar e repercutir em seu público-alvo, aumentando o envolvimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa do Google.





Além disso, SocialBee aproveita IA para análises pós-desempenho, fornecendo insights abrangentes sobre o envolvimento pós-GMB, dados demográficos do público e eficácia do conteúdo. Essa abordagem baseada em dados permite que os usuários refinem continuamente sua estratégia de postagem no GMB, otimizando o conteúdo com base em análises em tempo real para maximizar o alcance e o impacto. Essa combinação de conveniência de agendamento e aprimoramento de conteúdo orientado por IA posiciona o SocialBee como uma solução versátil para empresas que buscam elevar sua presença e engajamento no GMB.





Uma análise de usuário do SocialBee: “ A interface do usuário e a experiência do usuário no software são muito ruins para mim.”

Facilidade de uso: 9,0

Qualidade do Suporte: 8,7

Facilidade de configuração: 8,5

O preço inicial dos planos SocialBee é de US$ 24/mês .





# 11 Repetição





Recurpost é uma ferramenta dinâmica para agilizar o gerenciamento de postagens do Google Meu Negócio (GMB), fornecendo uma abordagem eficiente e que economiza tempo para pós-agendamento e automação. Ao integrar perfeitamente as listagens do GMB com sua plataforma, a Recurpost simplifica a criação e o agendamento de postagens com antecedência, permitindo que os usuários automatizem sua programação de postagens de maneira eficaz.





Ao criar uma conta e conectar sua listagem do GMB, a interface intuitiva do Recurpost oferece uma seção inicial amigável, onde os usuários podem navegar por várias opções para criar e agendar postagens. A plataforma oferece diversos tipos de postagens, permitindo aos usuários selecionar o formato mais adequado para seu conteúdo GMB: anúncios, eventos ou promoções.





Recurpost oferece uma experiência simplificada e fácil de usar, tornando-o uma excelente escolha para quem procura uma ferramenta de agendamento de mídia social simples e fácil de usar.





Depois que a postagem é criada, o Recurpost oferece um recurso de visualização, permitindo aos usuários visualizar como a postagem aparecerá antes de publicar. Esse recurso garante que o conteúdo esteja alinhado com a apresentação desejada e repercuta efetivamente no público-alvo. Os usuários podem imprimir a postagem instantaneamente ou agendá-la mais tarde, capacitando-os a criar uma estratégia de postagem consistente e oportuna.





Os recursos de automação do Recurpost oferecem uma vantagem adicional, permitindo que os usuários planejem e agendem previamente suas postagens no GMB, eliminando a necessidade de intervenção manual para cada instância de postagem. Esse recurso que economiza tempo agiliza o processo de postagem, permitindo que as empresas mantenham uma presença on-line consistente no Google, aumentando, em última análise, a visibilidade e o envolvimento com seu público.





A interface do Recurpost pode parecer um pouco simplista para usuários que buscam recursos de agendamento mais avançados ou complexos.

Facilidade de uso: 9.2

Qualidade do suporte: 8,8

Facilidade de configuração: 8.6

O preço inicial dos planos Recurpost é de US$ 25/mês .





#12 AgoraPulse





A Agorapulse agiliza o processo de agendamento e gerenciamento de postagens do Google Meu Negócio (GMB), oferecendo uma experiência perfeita para usuários que desejam manter uma presença ativa e envolvente na plataforma. Esta ferramenta simplifica o processo de pós-criação:





Agendamento sem esforço : Ao fazer login em sua conta GMB, navegue até a guia “Postagens” no Agorapulse, onde você pode iniciar e agendar uma nova postagem para publicação. Esse recurso permite um planejamento conveniente e entrega oportuna de conteúdo ao seu público.

Visibilidade aprimorada : A Agorapulse incentiva a incorporação de palavras-chave e hashtags relevantes em suas postagens do GMB, otimizando sua visibilidade e garantindo que alcancem o público-alvo de forma eficaz. Essa abordagem ajuda a maximizar o impacto do seu conteúdo.

Interface amigável : com uma interface amigável, o Agorapulse torna mais fácil para as empresas manterem uma página envolvente do GMB. Seu design intuitivo simplifica a criação e o agendamento de postagens, capacitando os usuários a selecionar conteúdo com eficiência.



Ao aproveitar as funcionalidades da Agorapulse, as empresas podem gerenciar com eficácia sua presença no GMB, promovendo o engajamento e atraindo clientes em potencial para apoiar o crescimento dos negócios.





Embora o Agorapulse ofereça agendamento e gerenciamento eficientes de postagens no Google Meu Negócio (GMB), é importante observar que seus recursos podem estar sujeitos a atualizações ou alterações. Os utilizadores devem rever e adaptar-se regularmente a quaisquer modificações nas funcionalidades e políticas da plataforma para garantir a utilização ideal dos seus serviços. Além disso, garantir a conformidade com as diretrizes e procedimentos de publicação do GMB é essencial para manter uma presença positiva e atraente na plataforma.

Facilidade de uso: 8,8

Qualidade de suporte: 8,0

Facilidade de configuração: 8.1

O preço inicial dos planos AgoraPulse é de US$ 49/mês .





#13 Mais tarde

Ao usar o Later para agendar e gerenciar postagens do Google Meu Negócio (GMB), é crucial manter-se atualizado sobre quaisquer modificações ou melhorias na integração do Later com o GMB. As plataformas tecnológicas geralmente introduzem atualizações para melhorar a experiência do usuário ou cumprir as mudanças na plataforma, e manter-se informado sobre essas alterações ajuda a otimizar o pós-agendamento do GMB.





A revisão regular das funcionalidades do Later relacionadas ao agendamento do GMB garante que você aproveite os recursos mais atuais disponíveis. Se a Later introduzir novas ferramentas ou ajustes em seu processo de agendamento do GMB, compreender e implementar prontamente essas mudanças pode contribuir para um pós-gerenciamento mais eficiente.





Seu calendário de conteúdo visual fornece uma visão geral abrangente das postagens programadas, garantindo uma compreensão clara da distribuição e do tempo do conteúdo. Essa abordagem organizada ajuda a manter uma programação de postagem consistente, o que é crucial para um envolvimento eficaz com seu público.





Além disso, o GMB tem seu próprio conjunto de políticas e diretrizes de postagem, pois um usuário agenda postagens do GMB por meio do Later. É essencial alinhar-se a essas diretrizes para manter a conformidade e garantir que suas postagens atendam aos padrões do GMB. A adesão a essas políticas garante que o conteúdo do seu GMB permaneça eficaz e em conformidade, mantendo uma presença online positiva e impactante para o seu negócio.

Facilidade de uso: 8,8

Qualidade de suporte: 8,0

Facilidade de configuração: 8.1

O preço inicial para planos posteriores é de US$ 16,67/mês .





# 14 Editor

Publer é uma plataforma abrangente de gerenciamento de mídia social projetada para agilizar suas responsabilidades de gerenciamento sem esforço. Entre seu conjunto de integrações e funcionalidades, o Publer oferece integração perfeita com o Google Meu Negócio (GMB), facilitando o agendamento de postagens no GMB por meio de um processo simples.





Faça login em sua conta do Publer e navegue até a seção GMB. Aqui, você pode selecionar facilmente sua conta GMB e criar sua postagem escolhendo entre vários tipos de postagem, como Evento, Atualização ou Oferta, dependendo do objetivo da sua campanha.





Sugestões orientadas por IA para postagens do GMB com base em tópicos de tendência, notícias do setor ou dados de desempenho anteriores para otimizar a estratégia de conteúdo.





Depois de criar sua postagem no GMB, o Publer permite visualizá-la, garantindo que atenda aos seus requisitos de conteúdo. Esta função de visualização permite quaisquer ajustes ou refinamentos necessários antes de agendar a postagem para publicação.





Por último, defina a data e hora desejadas para que sua postagem no GMB seja publicada. Os recursos de agendamento do editor permitem que os usuários planejem e automatizem a publicação de conteúdo do GMB, garantindo postagens oportunas e consistentes que se alinham com sua estratégia de marketing e metas de engajamento do público.

Facilidade de uso: 8,7

Qualidade do Suporte: 8.1

Facilidade de configuração: 8,8

O preço inicial dos planos do Publer é de US$ 12/mês .





#15 PromoRepública





Vincular sua conta do Google Meu Negócio ao PromoRepublic agora é viável, embora seja essencial observar que apenas locais confirmados podem estabelecer essa conexão por meio do PromoRepublic. Há uma restrição imposta pela API do Google Meu Negócio: o PromoRepublic permite a vinculação de até dez sites para postagem.





Embora o PromoRepublic facilite a vinculação de contas do Google Meu Negócio, ele também incorpora funcionalidades aprimoradas por IA para agilizar o gerenciamento de mídia social. Aproveitando algoritmos avançados, o PromoRepublic analisa tendências de engajamento e preferências do público, permitindo insights preditivos para horários de postagem e escolhas de conteúdo ideais.





As sugestões de conteúdo orientadas por IA da plataforma auxiliam na elaboração de postagens atraentes, utilizando análise de dados para recomendar tópicos, recursos visuais e mensagens personalizadas para públicos específicos. As análises baseadas em IA da PromoRepublic fornecem avaliações de desempenho aprofundadas, oferecendo métricas sobre alcance pós-venda, taxas de engajamento e dados demográficos do público para uma tomada de decisão informada.





Além disso, o recurso Caixa de entrada assistida por IA do PromoRepublic usa processamento de linguagem natural para categorizar e priorizar mensagens, permitindo o tratamento eficiente de perguntas, avaliações e interações com clientes do Google Meu Negócio. Esta funcionalidade orientada por IA otimiza os tempos de resposta e melhora o envolvimento do cliente, garantindo uma experiência de gestão perfeita em plataformas de redes sociais.

Facilidade de uso: 8,9

Qualidade de suporte: 9,0

Facilidade de configuração: 8,9

O preço inicial dos planos do Publer é de US$ 49/mês .

Nome da ferramenta Pontuação de integração de IA Automação de filas Círculo 10/10 ✔️ Teimoso 7/10 ❌ Sked Social 5/10 ❌ Um para cima 3/10 ❌ Hootsuite 9/10 ✔️ Piloto Social 7/10 ✔️ Planejável 5/10 ❌ Enviável 5/10 ❌ Broto Social 8/10 ✔️ SocialBee 6/10 ❌ Recurpost 3/10 ❌ AgoraPulse 4/10 ❌ Mais tarde 9/10 ✔️ Editor 4/10 ❌ PromoRepública 2/10 ❌





Os benefícios do agendamento para postagens comerciais do Google

Agendar postagens no Perfil da Empresa no Google pode beneficiar significativamente as empresas, melhorando sua presença on-line e envolvendo seu público de maneira eficaz. Em primeiro lugar, permite a entrega de conteúdo consistente e oportuna, garantindo que o seu público receba atualizações regulares sobre o seu negócio.





Ao agendar postagens com antecedência, você mantém um fluxo consistente de informações, mantendo seu público informado sobre promoções, eventos ou qualquer notícia relevante sem esforço manual constante.





Em segundo lugar, o agendamento oferece comodidade e flexibilidade. Ele permite que as empresas planejem estrategicamente seu calendário de conteúdo, alinhando postagens com eventos, promoções ou ofertas sazonais específicas. Essa abordagem garante que seu conteúdo ainda será relevante e oportuno, alcançando seu público quando ele tiver maior probabilidade de se envolver.





Além disso, as postagens programadas no Perfil da Empresa no Google podem impactar positivamente o SEO. Conteúdo consistente e envolvente informa seu público e sinaliza aos mecanismos de pesquisa sobre a atividade e relevância de seu negócio. Atualizar regularmente seu perfil com postagens programadas aumenta suas chances de aparecer em pesquisas locais, atraindo mais clientes em potencial para seu negócio.

Agendar postagens no Perfil da Empresa no Google é uma estratégia poderosa para empresas que desejam otimizar sua presença online. É crucial planejar seu calendário de conteúdo, manter a consistência nas postagens e garantir que suas postagens sejam informativas, envolventes e relevantes para os interesses e necessidades do seu público. Essa prática agiliza seus esforços de marketing e aumenta a visibilidade, o engajamento e, em última análise, as conversões para o seu negócio.









Aumente a visibilidade no Google Maps

O Google determina três fatores principais para uma empresa ser classificada nos resultados de pesquisa do Google:

Relevância

Distância

Proeminência





Relevância significa quão bem uma empresa local se alinha com a pesquisa do usuário. Forneça detalhes abrangentes ao perfil da sua empresa no Google para melhor compreensão e relevância da investigação. Embora a importância das correspondências exatas de palavras-chave em nomes de empresas tenha diminuído, as categorias e subcategorias da sua listagem agora têm mais peso. Por exemplo, pesquisar por 'pub London' pode produzir apenas um resultado com a palavra 'pub' no nome.





A distância, um fator crítico, calcula a proximidade dos resultados da pesquisa com a localização do usuário. Você pode manter esse fator igual, pois a localização da sua empresa permanece constante. A atualização Vicinity do Google ressaltou a importância da distância nas classificações, permitindo que uma empresa sem avaliações ou classificações obtivesse uma classificação elevada com base na proximidade.





A proeminência mede o renome de uma empresa. A reputação offline e a presença online contribuem para o destaque de uma empresa. Fatores como avaliações do Google, esforços de SEO e presença online influenciam as classificações locais. As empresas não podem pagar ou solicitar ao Google classificações mais elevadas; o algoritmo visa a justiça.





As avaliações, especialmente as positivas, impactam significativamente as classificações locais. Embora a distância permaneça estática, otimizar os fatores de relevância e destaque por meio de uma estratégia eficaz pode melhorar as classificações locais no Google Business.





Lista de verificação do perfil comercial do Google

Estes são os fatores mais importantes para otimizar sua listagem de empresas no Google:





Garanta a conclusão adequada da configuração (verifique e reivindique sua conta).

Opte por logotipos e imagens internas/externas de alta qualidade.

Mantenha atividades consistentes e postagens regulares no Google Meu Negócio.

Inicie campanhas e eventos com frequência. Garanta horas de operação precisas.

Lidar e responder aos comentários com eficiência.

Compartilhe atualizações de negócios em várias plataformas de mídia social.





Otimizar o gerenciamento do Perfil Empresarial do Google é crucial em todas as profissões, sejam elas restaurantes, serviços jurídicos, saúde, imobiliário ou qualquer outra área.





Palavras Finais

Concluindo, aproveitar o poder das ferramentas do Google Business Scheduler é uma virada de jogo para as empresas que desejam reforçar sua presença online. Essas ferramentas oferecem a capacidade inestimável de planejar, programar e fornecer conteúdo de forma consistente nos Perfis de Empresas do Google. Ao aproveitar esses programadores, as empresas podem garantir que um fluxo constante de informações envolventes e relevantes chegue ao seu público, aumentando a visibilidade e promovendo conexões mais fortes.





Além disso, a conveniência e a flexibilidade proporcionadas por essas ferramentas agilizam o gerenciamento de conteúdo, permitindo que as empresas alinhem suas postagens com eventos, promoções ou tendências sazonais específicas. Essa abordagem estratégica mantém o público informado e aprimora os esforços de SEO, direcionando mais tráfego orgânico para o negócio.





Adotar ferramentas de agendamento para Perfis de Empresas do Google é mais do que uma medida de economia de tempo; é uma estratégia fundamental para permanecer relevante, envolver o público de forma eficaz e se destacar no competitivo cenário online. À medida que as empresas continuam a adaptar e otimizar a sua presença digital, a utilização destas ferramentas torna-se uma pedra angular para maximizar o alcance, o envolvimento e o sucesso.