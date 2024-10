Die 15 besten KI-Tools für die nahtlose Beitragsplanung in Google-Unternehmensprofilen

In der geschäftigen Stadt Mainville brauchte ein uriges Café namens „Bean Haven“ Hilfe, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Besitzerin Sarah hatte die perfekte Mischung aus Kaffeebohnen kreiert und für ein gemütliches Ambiente gesorgt, doch der Fußgängerverkehr und die Verkäufe hätten besser sein können. Angesichts dieser Herausforderung suchte Sarah nach einem neuen Ansatz. Geben Sie Google-Unternehmensprofilbeiträge ein – ein leistungsstarkes, aber wenig genutztes Tool. Mit einem strategischen Veröffentlichungsplan, der Tagesspezialitäten, Kundenberichte und Einblicke hinter die Kulissen hervorhob, begann die Online-Präsenz von Bean Haven eine neue Geschichte zu schreiben. Innerhalb weniger Wochen verzeichnete das Geschäft einen Anstieg des Kundenaufkommens und die Umsätze schossen in die Höhe, als das einst verhaltene Geschäft vor lauter Aktivität zu brummen begann.





Die Auswirkungen von Google-Unternehmensprofilbeiträgen verstehen

Google Business Profile Posts sind für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz und ihr Engagement stärken möchten, von entscheidender Bedeutung. Betrachten Sie den Fall von „Delish Burgers“, einem familiengeführten Restaurant, das darum kämpft, auf einem überfüllten Markt bekannt zu werden. Durch die kontinuierliche Veröffentlichung köstlicher Bilder ihrer typischen Burger und ansprechender Inhalte über ihr einzigartiges kulinarisches Erlebnis konnte Delish Burgers innerhalb eines Monats einen unglaublichen Anstieg des Website-Verkehrs um 30 % verzeichnen. Dieser Anstieg wurde direkt auf Google Business Profile Posts zurückgeführt, was zeigt, dass diese Posts das Potenzial haben, sinnvollen Traffic und Engagement zu generieren.





Zahlreiche Studien haben die Auswirkungen von Google Business Profile Posts in der realen Welt hervorgehoben. Statistiken zeigen, dass Unternehmen, die diese Beiträge nutzen, einen Anstieg der Website-Klickraten um 35 % verzeichnen. Darüber hinaus verzeichnen diejenigen, die visuelle Elemente in ihre Beiträge integrieren, ein bemerkenswertes, um 65 % höheres Engagement als reine Textbeiträge. Bei diesen Erkenntnissen liegt der Schwerpunkt auf der Nutzung visueller Inhalte und konsistenter Veröffentlichungen, um potenzielle Kunden anzulocken und das Engagement zu steigern.





Darüber hinaus geht der Einfluss von Google Business Profile Posts über die Interaktionsmetriken hinaus. Die Konversionsraten, ein entscheidender Aspekt für jedes Unternehmen, haben bei Unternehmen, die diese Beiträge effektiv nutzen, einen bemerkenswerten Anstieg von bis zu 25 % erlebt. Dies ist ein Beispiel dafür, wie diese Beiträge Aufmerksamkeit erregen und Maßnahmen veranlassen und das Online-Engagement in greifbare Geschäftsergebnisse umsetzen. Diese Wirkung unterstreicht die entscheidende Rolle, die strategische Google Business Profile Posts für den Erfolg einer Marke in der digitalen Landschaft spielen.





Optimierter Arbeitsablauf: KI-Tools für eine effiziente Post-Erstellung und -Planung

KI-gestützte Tools optimieren den Workflow der Beitragserstellung für Google-Unternehmensprofile, indem sie automatisierte Inhaltsgenerierung, intelligente Planung und Anpassungsoptionen bieten. Diese Tools nutzen Algorithmen des maschinellen Lernens, um ansprechende Inhalte zu kuratieren, optimale Veröffentlichungszeiten vorzuschlagen und sogar Designvorlagen für optisch ansprechende Beiträge bereitzustellen. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können Unternehmen Zeit sparen, einen konsistenten Veröffentlichungsplan einhalten und sicherstellen, dass ihre Inhalte auf die Resonanz bei ihrer Zielgruppe zugeschnitten sind, was zu effizienteren und effektiveren Marketingstrategien beiträgt.









Die 15 besten KI-gestützten Tools zum Planen von Google-Unternehmensprofilbeiträgen

Hier ist meine Liste der 15 besten Planungstools für Google-Unternehmensprofilbeiträge mit KI-Verbesserungen:

Google Business Scheduler monatlicher Preis Social-Media-Kontonummer Kreisboom 24,99 $/m 5 Loomly 42 $/m 10 Sked Social 89 $/m 10 OneUp 60 $/m 10 Hootsuite 99 $/m 10 SocialPilot 30 $/m 10 Planbar 193 $/m 10 Versendbar 29 $/m 6 Sprout Social 249 $/m 5 SocialBee 49 $/m 10 Recurpost 25 $/m + Steuern 5 AgoraPulse 99 $/m 10 Später 45 $/m 10+ Herausgeber 36 $/m 10 PromoRepublic 59 $/m 10





#1 Circleboom









Wie die Verwaltung von Beiträgen auf verschiedenen sozialen Plattformen ermöglicht Circleboom Publish die Planung von Google My Business-Beiträgen. Die Pflege eines aktualisierten Google Business-Kontos mit den neuesten Inhalten zu Ihren Angeboten und Ihrer Branche ist von entscheidender Bedeutung.





Um Beiträge effektiv zu planen, aktuelle Branchennachrichten zu kuratieren, RSS-Feeds Ihres Blogs oder Ihrer Website für automatische Aktualisierungen des Google-Unternehmensprofils zu verbinden oder benutzerdefinierte GMB-Inhalte zu entwerfen. Die integrierten Erweiterungen von Circleboom – Canva, Unsplash und Giphy – bieten eine Reihe von Vorlagen, Fotos, GIFs, Animationen, Filtern, Effekten, Grafiken und Schriftarten, um die Attraktivität Ihrer Google My Business-Beiträge zu steigern. Vorgefertigte GMB-Vorlagen vereinfachen den Post-Creation-Prozess.













Circleboom vereinfacht das Erstellen und Planen von Google My Business-Beiträgen und bietet eine benutzerfreundlichere Erfahrung als die native Google-Plattform. Innerhalb von Circleboom können Benutzer GMB-Beiträge zu „Angeboten“ und „Veranstaltungen“ erstellen und CTA-Schaltflächen wie „Kaufen“, „Online bestellen“ oder „Anmelden“ sowie zusätzliche Details wie „Gutscheincode“ integrieren, um das Engagement zu steigern.





Beiträge auf Google My Business können sofort veröffentlicht oder für zukünftige Daten und Zeiten geplant werden. Darüber hinaus können Nutzer automatisierte Veröffentlichungswarteschlangen und -intervalle einrichten und so regelmäßige Inhaltsaktualisierungen auf Google My Business zu bestimmten Zeiten sicherstellen. Circleboom Publish optimiert außerdem die Verwaltung mehrerer Google My Business-Konten in einem einzigen Dashboard.





ChatGPT und Canva sind auf Circleboom!





Sie können ChatGPT und Canva nutzen, um ohne zusätzliche Kosten automatisch Bilder und Texte für Ihre Google-Beiträge zu generieren! Wenn Sie einen Circleboom-Plan erwerben, verfügen Sie automatisch über ChatGPT und Canva!





Circleboom Publish verfügt insbesondere über einen KI-Textgenerator für soziale Medien , der die Erstellung überzeugender Call-to-Action-Nachrichten für Geschäftsaktionen und Veranstaltungen erleichtert. Dieses Tool hilft dabei, automatisch den Online-Verkehr zu Ihrem Unternehmen zu steigern.









Wenn Ihr Google-Beitrag fertig ist, liefert Ihnen der KI-gestützte Google Business-Planer auf Circleboom die besten Zeiten zum Posten und Planen Ihrer Inhalte. Sie können einen dieser Tage und Stunden auswählen und auf maximale Impressionen und Engagement abzielen.

















Dabei handelt es sich nicht nur um allgemeine „beste Zeiten“ zum Posten auf dem Google-Unternehmensprofil. Circleboom bietet „benutzerspezifische“ optimale Zeiten und jeder Circleboom-Benutzer findet basierend auf seiner Zielgruppe und seinem Posting-Schema unterschiedliche beste Zeiten.





Dennoch kann Circleboom einen allgemeinen „besten Zeitpunkt“ bieten, um so viele Menschen anzusprechen, wie Unternehmen ansprechen können. Basierend auf den Engagement-Metriken von Tausenden von Circleboom-Benutzern wird diese Grafik erstellt:









Google Business Automation





Circleboom bietet zwei Möglichkeiten zur Automatisierung von Google Business-Beiträgen: RSS-Feed und Warteschlangenplanung .





Nehmen wir an, Sie haben eine Website, auf der Sie Updates zu Ihrem Unternehmen veröffentlichen. Wenn Sie Ihre Website-Updates automatisch mit Ihren Google Business-Besuchern teilen möchten, können Sie auf Circleboom einen RSS-Feed Ihrer Website mit Google verbinden und Ihre Beiträge werden automatisch mit Google geteilt.





Die andere von Circleboom bereitgestellte Möglichkeit der Google Business-Automatisierung ist die Warteschlangenplanung. Dabei handelt es sich um eine Methode zum Verwalten und Organisieren von Aufgaben, Prozessen oder Jobs in einer Reihenfolge, oft basierend auf Priorität oder einer vordefinierten Reihenfolge. In diesem System werden Aufgaben in einer Warteschlange oder Zeile angeordnet und in der Reihenfolge ausgeführt oder verarbeitet, in der sie der Warteschlange hinzugefügt wurden. Sobald jede Aufgabe abgeschlossen ist, wird die nächste in der Warteschlange verarbeitet, wodurch ein strukturierter und organisierter Arbeitsablauf gewährleistet wird.





Sie können Zeitintervalle festlegen und Ihre Google-Beiträge automatisch teilen. Dies ist eine sehr zeit- und energiesparende Funktion, die die meisten Unternehmen gerne nutzen!









Circleboom Publish unterstützt auch Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest und LinkedIn.

Benutzerfreundlichkeit: 9.4

Qualität des Supports: 9,4

Einfache Einrichtung: 9.8

Preisgestaltung

Der Startpreis für Circleboom-Pläne beträgt 29,99 $/Monat .





#2 Loomly

Loomly ermöglicht die Erstellung, Vorschau, Genehmigung und Planung von Beiträgen für bestätigte Standorte, die Sie verwalten. Sie können Ihr Google My Business-Konto nahtlos verknüpfen, indem Sie in den Einstellungen Ihres Kalenders auf Loomly auf den Abschnitt „Soziale Konten“ zugreifen. Anschließend wählen Sie im zweiten Bildschirm der Post Builder-Benutzeroberfläche Google My Business als vorgesehenen Kanal aus.





Im vierten Bereich des Post Builders können Sie Ihren Beitrag als „Neuigkeiten“, „Veranstaltung“ oder „Angebot“-Beitrag verfeinern. Sowohl die Listenansicht als auch die Kalenderansicht zeigen Ihre geplanten Beiträge an und ermöglichen Vorschauen, Genehmigungen und Planung direkt in der Beitragsansicht.





Die Analyse- und Berichtstools von Loomly bieten wertvolle Einblicke in die Post-Performance, das Publikumsengagement und die Wirksamkeit von Content-Strategien auf Google Business und ermöglichen es Nutzern, ihren Ansatz auf der Grundlage datengesteuerter Entscheidungen zu verfeinern.





Der Google Business-Planer von Loomly integriert erweiterte KI-Funktionen, um die Nachplanung und -verwaltung zu optimieren. Mithilfe intuitiver Algorithmen vereinfacht diese Funktion den Planungsprozess, indem sie optimale Veröffentlichungszeiten empfiehlt, ansprechende Inhaltsvorschläge erstellt und sogar die effektivsten Arten von Veröffentlichungen vorschlägt – sei es „Neuigkeiten“, „Veranstaltung“ oder „Angebot“ – basierend auf der Zielgruppe Engagementmuster und Branchentrends. Mit KI-gesteuerten Erkenntnissen versetzt Loomly Unternehmen in die Lage, wirkungsvollere Content-Strategien zu entwickeln und so maximale Reichweite und Resonanz bei ihrer Zielgruppe in allen Google Business-Profilen sicherzustellen.





Einige Benutzer empfinden die anfängliche Lernkurve möglicherweise als steil, insbesondere wenn sie mit Social-Media-Management-Tools noch nicht vertraut sind. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich mit der Navigation durch die verschiedenen Merkmale und Funktionen vertraut gemacht haben.





Benutzerfreundlichkeit: 9.3

Qualität des Supports: 9,3

Einfache Einrichtung: 9.4

Der Startpreis für Loomly-Pläne beträgt 32 $/Monat .





#3 Sked Social

Sked Social ist ein All-in-One-Planer für Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Google My Business und positioniert sich als umfassende Lösung, die sich hauptsächlich auf die Instagram-Verwaltung konzentriert.





Um Google My Business-Postings in Sked nutzen zu können, müssen Sie Ihre Berechtigung über das Business Dashboard von Google überprüfen, da Google den Zugriff auf diese Funktion auf bestimmte Unternehmen beschränkt. Die Verifizierung ist eine Voraussetzung, bevor Sie über Sked auf Google My Business posten.





Nach der Verifizierung können Benutzer mit Sked Beiträge für Google My Business nahtlos planen und bearbeiten, ähnlich wie bei der Verwaltung anderer Social-Media-Plattformen. Nutzer können die Platzierung des Beitrags wählen und müssen einen bestimmten von Google bereitgestellten „Betrefftyp“ auswählen, einschließlich „Neuigkeiten“, Ereignisse, Angebote und Benachrichtigungen. Die Unterstützung von Sked für Google My Business-Beiträge umfasst diese ausgewählten Beitragstypen und richtet sich nach den von Google definierten Funktionen für die Veröffentlichung von Inhalten. Darüber hinaus integriert Sked KI-gesteuerte Funktionen, um die Erstellung und Planung von Inhalten zu verbessern und den Prozess für Benutzer zu optimieren, die mehrere Plattformen gleichzeitig verwalten.





Ein Vorsichtshinweis für Sked Social ist, dass seine Google My Business-Posting-Funktion den Zulassungskriterien von Google unterliegt. Möglicherweise qualifizieren sich nicht alle Unternehmen für die Nutzung dieser Funktion über Sked, da der Zugriff aufgrund des Verifizierungsprozesses von Google und spezifischer Geschäftsanforderungen eingeschränkt ist. Daher sollten Benutzer ihre Berechtigung überprüfen, bevor sie sich auf Sked für Google My Business-Beiträge verlassen.

Benutzerfreundlichkeit: 8,8

Qualität des Supports: 8,3

Einfache Einrichtung: 8.3

Der Startpreis für Sked Social-Pläne beträgt 99 $/Monat .





#4 OneUp

OneUp bietet eine umfassende Lösung für die Planung und Verwaltung von Google My Business- und Social-Media-Beiträgen, um das Engagement zu steigern und den Traffic zu steigern. Auf dieser Plattform können Benutzer Sticks erstellen und dabei zwischen einmaliger Veröffentlichung oder wiederkehrender Veröffentlichung in bevorzugten Abständen wählen.





Darüber hinaus bietet es die Flexibilität, Beiträge sofort für zukünftige Termine zu veröffentlichen oder zu planen. Um die Inhaltsorganisation zu optimieren, führt OneUp Kategorien ein, die es Benutzern ermöglichen, Beiträge zu kategorisieren, um sie einfach über verschiedene Konten hinweg zu gruppieren. Diese Funktionalität erweist sich besonders für Agenturen als nützlich, die mehrere Kunden verwalten und eine effiziente Strukturierung von Beiträgen ermöglichen.





Obwohl OneUp verschiedene Planungs- und Veröffentlichungsfunktionen bietet, haben einige Benutzer gelegentliche Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Beiträgen auf verschiedenen Plattformen gemeldet. Es ist ratsam, geplante Beiträge über verschiedene Kanäle hinweg zu überprüfen, um eine rechtzeitige Veröffentlichung sicherzustellen.

Durch die Integration fortschrittlicher KI-Funktionen bietet OneUp Benutzern erweiterte Automatisierungsfunktionen. Die Kalenderansicht erleichtert die einfache Änderung geplanter Beiträge, indem sie Drag-and-Drop-Anpassungen zum Ändern der Veröffentlichungsdaten ermöglicht. Darüber hinaus erstreckt sich die KI-gesteuerte Automatisierung auf Google My Business-Beiträge und ermöglicht die gleichzeitige Verteilung über mehrere Google My Business-Standorte. Benutzer können verschiedene Inhaltselemente wie Bilder, Links und überzeugende Call-to-Action-Schaltflächen in ihre Beiträge einfügen und sogar das Hochladen von Fotos direkt in den Google My Business-Fotos-Bereich ermöglichen.

Benutzerfreundlichkeit: 8,7

Qualität des Supports: 9,5

Einfache Einrichtung: 8.0

Der Startpreis für OneUp-Pläne beträgt 12 $/Monat .





#5 Hootsuite

Obwohl Hootsuite nicht besonders beworben wird, integriert es Google My Business in seine Social-Media-Planungssuite. Benutzer müssen ihr Google My Business-Profil authentifizieren, bevor sie auf diese Funktion zugreifen können. Navigieren Sie nach der Überprüfung zum App-Verzeichnis von Hootsuite, suchen Sie das Google My Business-Add-on und installieren Sie es. Erteilen Sie Hootsuite die erforderlichen Berechtigungen, um den Zugriff auf verschiedene Aspekte Ihres Google My Business-Kontos zu ermöglichen, einschließlich Beiträgen, Fragen und Bewertungen.



Wenn Sie bereit sind, einen neuen Beitrag zu erstellen, rufen Sie den Stream „Beiträge“ in Hootsuite auf. Starten Sie den Vorgang, indem Sie „Neuen Beitrag erstellen“ auswählen und die erforderlichen Felder wie Text, Bilder, CTA-Schaltflächen und Links ausfüllen. Sobald alle Details eingegeben sind, klicken Sie auf „Jetzt veröffentlichen“, um Ihre Inhalte in Google My Business zu veröffentlichen. Darüber hinaus ermöglicht diese Integration die Sichtbarkeit von Google My Business-Fragen und -Bewertungen in Hootsuite und ermöglicht so ein nahtloses Interaktions- und Antwortmanagement.





Trotz seiner Benutzerfreundlichkeit weist Hootsuite bestimmte erwähnenswerte Einschränkungen auf:

Für Unternehmen, die umfassende Einblicke in ihre Social-Media-Performance wünschen, müssen die Analysefunktionen möglicherweise verbessert werden. Es bietet zwar Anpassungsoptionen, ist jedoch möglicherweise nicht so umfangreich wie andere Plattformen, was möglicherweise die Anpassung an maßgeschneiderte Inhalte einschränkt. Die Preisstruktur von Hootsuite könnte für kleinere Unternehmen eine finanzielle Herausforderung darstellen, insbesondere für die kostenpflichtigen Pläne.





Darüber hinaus kann die Lernkurve insbesondere für Neueinsteiger eine Herausforderung darstellen, da sie Zeit benötigen, um sich mit der Benutzeroberfläche und ihren Funktionen vertraut zu machen. Insbesondere muss das direkte Posten auf Instagram erleichtert werden, was alternative Möglichkeiten für die Veröffentlichung auf der Plattform erfordert. Schließlich wurden Bedenken hinsichtlich des Kundensupports geäußert, da einige Benutzer von unbefriedigender Unterstützung bei der Fehlerbehebung berichteten.

Benutzerfreundlichkeit: 8,4

Qualität des Supports: 8,0

Einfache Einrichtung: 8.4

Der Startpreis für Hootsuite-Pläne beträgt 99 $/Monat .





#6 SocialPilot

SocialPilot optimiert lokale Marketingbemühungen durch die Automatisierung von Google My Business-Beiträgen und sorgt so für eine bessere Sichtbarkeit bei regionalen Zielgruppen. Diese Plattform integriert hochentwickelte KI-Funktionen und ermöglicht die Erstellung ansprechender, hyperlokalisierter Inhalte für Google My Business-Einträge. Durch die Nutzung KI-gesteuerter Erkenntnisse werden Beiträge so angepasst, dass sie exklusive Angebote, Produkteinführungen und Dienstleistungen hervorheben und Besucher dazu verleiten, Ihr Geschäft zu erkunden.





Nutzen Sie die Analysetools von SocialPilot, um die Post-Performance zu verfolgen. Überwachen Sie Kennzahlen wie Engagement-Raten, Klicks und Impressionen, um die Wirksamkeit Ihrer Content-Strategie zu messen.





Das Anreichern von Posts mit strategischen Call-To-Actions wird durch KI-gestützte Optimierung nahtlos orchestriert und regt die Leser dazu an, Ihre Website zu erkunden, in bestimmte Produktseiten einzutauchen oder sich mit Ihren sozialen Profilen zu beschäftigen. Mithilfe der fortschrittlichen Bilderkennung schlägt SocialPilot auf intelligente Weise fesselnde visuelle Elemente vor – sei es zur Präsentation der Ladenästhetik, von Produktangeboten oder von Kundenerlebnissen – und maximiert so die Aufrufe von Google-Unternehmensseiten. Darüber hinaus ermöglicht die KI-gesteuerte Videoempfehlungs-Engine Unternehmen, überzeugende „How-to“-Anleitungen und Produktdemonstrationen zusammenzustellen und so Glaubwürdigkeit und Resonanz bei potenziellen Käufern zu fördern.





Benutzer bemerken gelegentlich einen Nachteil von SocialPilot: die Lernkurve für Anfänger. Obwohl es robuste Features und Funktionalitäten bietet, kann es einige Zeit dauern, bis es sein volles Potenzial ausschöpft, insbesondere für diejenigen, die neu im Umgang mit Social-Media-Management-Tools sind. Die Benutzeroberfläche und die verschiedenen Optionen können zunächst überwältigend wirken, bis sich Benutzer mit den Funktionalitäten der Plattform vertraut machen.

Benutzerfreundlichkeit: 9,0

Qualität des Supports: 8,9

Einfache Einrichtung: 9.1

Der Startpreis für SocialPilot-Pläne beträgt 25 $/Monat .





#7 Planbar

Die neueste Integrationsfunktion von Planable revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihre Google My Business-Beiträge planen. Bevor Sie loslegen, ist eine Registrierung bei Planable und Google My Business erforderlich. Richten Sie in Planable Ihr Unternehmensprofil und Ihren Arbeitsablauf ein und erstellen Sie ein Konto. Greifen Sie auf Google My Business zu, wählen Sie „Seiten hinzufügen“ und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen an.





Jetzt können Sie Beiträge in Ihren sozialen Netzwerken planen und Planable ermöglicht die Organisation speziell für Google My Business. Wählen Sie in Planable zwischen der Feed-Ansicht oder der Kalenderansicht, um das Erscheinungsbild Ihres Feeds anzupassen. Um Abläufe zu optimieren und Fehler zu minimieren, weisen Sie Kollegen, Kunden und Stakeholdern unterschiedliche Rollen und Berechtigungen zu. Mit Planable können Sie jetzt Beiträge für Google My Business, LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter sorgfältig organisieren und planen.





Neue KI-gestützte Funktionen wurden nahtlos in das Arsenal von Planable integriert und verbessern die Benutzererfahrung. Diese KI-Funktionen analysieren schnell die Leistung von Inhalten und bieten wertvolle Erkenntnisse und Empfehlungen zur Optimierung des Post-Engagements. Durch die Automatisierung von Inhaltsvorschlägen basierend auf Zielgruppenpräferenzen und -trends steigern die KI-Tools von Planable die Effizienz und steigern die Post-Effektivität, was sie zu einem unverzichtbaren Aktivposten für Social-Media-Manager und Vermarkter macht.





Obwohl Planable über integrierte KI-Funktionen verfügt, sind diese möglicherweise nicht so fortschrittlich oder umfassend wie einige spezielle KI-gestützte Social-Media-Tools. Dies könnte die Tiefe der auf der Plattform verfügbaren KI-gesteuerten Inhaltsempfehlungen und -optimierungen einschränken.

Benutzerfreundlichkeit: 9.3

Qualität des Supports: 8,9

Einfache Einrichtung: 9.3

Der Startpreis für Planable-Pläne beträgt 11 $/Monat .





#8 Versendbar





Im Jahr 2018 führte Sendible die Möglichkeit für Unternehmen ein, seine Social-Media-Plattform zu nutzen, um Beiträge auf Google My Business-Seiten zu planen. Sie hoben das Aufkommen der Posts-Funktion als bemerkenswerte Entwicklung von Google My Business hervor, die es Unternehmen ermöglicht, Inhalte direkt in den Google-Suchergebnissen zu veröffentlichen. Insbesondere für Agenturen, die die Online-Präsenz ihrer Kunden bei Google verbessern möchten, birgt diese Funktion erhebliches Potenzial.





Sendible optimiert die Massenplanung von Google My Business-Beiträgen. Der Vorgang umfasst die Verknüpfung Ihres Sendible-Kontos mit dem entsprechenden Google My Business-Konto, ein Schritt, der besonders für Agenturen relevant ist, die mehrere Konten verwalten. Jeder Unternehmensstandort muss im Rahmen dieses Verfahrens seinen Verbindungsaufbau durchführen.





Ähnlich wie bei der Verwaltung von Beiträgen auf jeder anderen Social-Media-Plattform ermöglicht Sendible die effiziente Planung von Google My Business-Beiträgen. Jeder Beitrag enthält Optionen zur Auswahl des gewünschten Call-to-Action (CTA). Wenn der Beitrag einen Link enthält, generiert Sendible innerhalb des veröffentlichten Inhalts auf Google My Business eine Schaltfläche, die Benutzer zur angegebenen Verbindung leitet.





Darüber hinaus integriert Sendible KI-Funktionen und -Tools, um die Planungsmöglichkeiten zu verbessern und erweiterte, analysegestützte Erkenntnisse für optimierte Veröffentlichungspläne, Inhaltsempfehlungen und Strategien zur Einbindung des Publikums bereitzustellen. Diese KI-Integration ermöglicht es Benutzern, die Planung ihrer Google My Business-Beiträge auf der Grundlage datengesteuerter Informationen zu optimieren und zu verfeinern.

Ein herausragendes Merkmal von Sendible ist seine robuste Analysesuite, die umfassende Einblicke in die Leistung sozialer Medien bietet. Es bietet detaillierte Analysen, die Engagement-Kennzahlen, Zielgruppendemografie und Inhaltsleistung auf verschiedenen Plattformen umfassen. Mit dieser Funktion können Benutzer die Effektivität ihrer Google My Business-Beiträge und anderer Social-Media-Aktivitäten verfolgen und so datengesteuerte Entscheidungen treffen, um Strategien für eine bessere Zielgruppenreichweite und -einbindung zu optimieren.

Benutzerfreundlichkeit: 8,8

Qualität des Supports: 8,9

Einfache Einrichtung: 8.6

Der Startpreis für Sendible-Pläne beträgt 29 $/Monat .





#9 Sprout Social

Sprout Social bietet nahtlose Konnektivität mit Google My Business und ermöglicht die direkte Veröffentlichung von Inhalten in Ihrem Google My Business-Profil. Sobald Ihr Unternehmen bei Google gelistet ist, ist die Automatisierung Ihrer Beiträge unerlässlich und stellt eine der effektivsten Strategien zur Verbesserung der Sichtbarkeit auf der Plattform dar.





Wie bei der Verwaltung jedes anderen Netzwerks beginnt der Prozess mit dem Starten der Funktion „Verfassen“ in Sprout Social. Von dort aus können Sie den Text und die Bilder für Ihren Beitrag eingeben und je nach Bedarf einen oder mehrere Google My Business-Standorte auswählen. Anschließend wählen Sie zwischen einem Event- oder „What's New“-Beitragstyp. Für Veranstaltungen sind Angaben wie Start- und Endzeit sowie der Veranstaltungstitel erforderlich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Schaltflächentyp für Ihren Beitrag auszuwählen.





Der Beitrag kann sofort gesendet, später geplant, zur Sprout-Warteschlange hinzugefügt oder als Entwurf gespeichert werden. Auch wenn bestimmte KI-Funktionen möglicherweise nicht explizit hervorgehoben werden, tragen die fortschrittlichen Automatisierungstools von Sprout Social erheblich dazu bei, das Content-Management zu rationalisieren und Planungsprozesse zu optimieren und so die Gesamteffizienz des Arbeitsablaufs effektiv zu verbessern.





Ein Bereich, in dem Sprout Social möglicherweise zu kurz kommt, ist die Preisstruktur, insbesondere für kleinere Unternehmen oder einzelne Benutzer. Obwohl die Plattform robuste Funktionen bietet, können die Kosten höher ausfallen, insbesondere für diejenigen, die Zugriff auf umfassende Funktionalitäten benötigen, die Preispläne jedoch möglicherweise etwas hoch finden.

Benutzerfreundlichkeit: 8,9

Qualität des Supports: 8,7

Einfache Einrichtung: 8.8

Der Startpreis für Sprout Social-Pläne beträgt 249 $/Monat .





#10 SocialBee

SocialBee ist ein umfassendes Social-Media-Management-Tool, das Ihre Online-Plattformen mühelos optimiert. Die Plattform erweitert ihre Funktionen über die herkömmliche Planung hinaus, indem sie intuitive KI-Funktionen integriert, die Ihr Posting-Erlebnis bei Google My Business (GMB) verbessern. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht SocialBee den Prozess der Planung von GMB-Beiträgen und ermöglicht Unternehmen eine mühelose Verwaltung ihrer Online-Präsenz.





Über die spezielle Registerkarte „GMB“ im SocialBee-Dashboard erhalten Benutzer Zugriff auf eine optimierte Umgebung für die Erstellung von GMB-Beiträgen. Neben der Planung nutzt die Plattform KI-gestützte Tools zur Inhaltsoptimierung, die es Benutzern ermöglichen, ansprechende und maßgeschneiderte GMB-Beiträge zu erstellen. Diese KI-gesteuerten Funktionen analysieren Inhaltsleistungsdaten und Kennzahlen zur Benutzerinteraktion, liefern Einblicke in optimale Veröffentlichungszeiten und Inhaltstypen und schlagen sogar relevante Hashtags oder Schlüsselwörter für mehr Sichtbarkeit und Zielgruppeninteraktion vor.





Darüber hinaus gehen die fortschrittlichen KI-Funktionen von SocialBee über die reine Terminplanung hinaus. Die intelligenten Algorithmen der Plattform befassen sich mit der Kuratierung und Erstellung von Inhalten und schlagen Trendthemen, branchenbezogene Neuigkeiten oder überzeugende Bilder vor, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Diese KI-gesteuerten Inhaltsempfehlungen stellen sicher, dass Ihre GMB-Beiträge effektiv geplant und so gestaltet sind, dass sie Ihre Zielgruppe fesseln und ansprechen, was letztendlich das Engagement und die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Google steigert.





Darüber hinaus nutzt SocialBee KI für Post-Performance-Analysen und liefert umfassende Einblicke in das GMB-Post-Engagement, die Zielgruppendemografie und die Effektivität von Inhalten. Dieser datengesteuerte Ansatz ermöglicht es Benutzern, ihre GMB-Posting-Strategie kontinuierlich zu verfeinern und Inhalte auf der Grundlage von Echtzeitanalysen zu optimieren, um Reichweite und Wirkung zu maximieren. Diese Kombination aus Planungskomfort und KI-gesteuerter Inhaltsverbesserung macht SocialBee zu einer vielseitigen Lösung für Unternehmen, die ihre GMB-Präsenz und ihr Engagement steigern möchten.





Eine SocialBee-Benutzerbewertung: „ Die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis in der Software sind für mich sehr schlecht.“

Benutzerfreundlichkeit: 9,0

Qualität des Supports: 8,7

Einfache Einrichtung: 8,5

Der Startpreis für SocialBee-Pläne beträgt 24 $/Monat .





#11 Recurpost





Recurpost ist ein dynamisches Tool zur Optimierung des Post-Managements von Google My Business (GMB) und bietet einen effizienten und zeitsparenden Ansatz für die Post-Planung und Automatisierung. Durch die nahtlose Integration von GMB-Einträgen in seine Plattform vereinfacht Recurpost das Erstellen und Planen von Beiträgen im Voraus, sodass Benutzer ihren Veröffentlichungsplan effektiv automatisieren können.





Nachdem Sie ein Konto erstellt und Ihren GMB-Eintrag verknüpft haben, bietet die intuitive Benutzeroberfläche von Recurpost einen benutzerfreundlichen Home-Bereich, in dem Benutzer durch verschiedene Optionen zum Erstellen und Planen von Beiträgen navigieren können. Die Plattform bietet verschiedene Beitragstypen, sodass Benutzer das am besten geeignete Format für ihre GMB-Inhalte auswählen können: Ankündigungen, Veranstaltungen oder Werbeaktionen.





Recurpost bietet ein optimiertes und benutzerfreundliches Erlebnis und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein unkompliziertes und benutzerfreundliches Planungstool für soziale Medien suchen.





Sobald der Beitrag erstellt wurde, bietet Recurpost eine Vorschaufunktion, mit der Benutzer vor der Veröffentlichung visualisieren können, wie der Beitrag aussehen wird. Diese Funktion stellt sicher, dass der Inhalt mit der gewünschten Präsentation übereinstimmt und beim beabsichtigten Publikum effektiv ankommt. Benutzer können den Beitrag sofort ausdrucken oder ihn später planen und so eine konsistente und zeitlich gut abgestimmte Veröffentlichungsstrategie entwickeln.





Die Automatisierungsfunktionen von Recurpost bieten einen zusätzlichen Vorteil: Sie ermöglichen es Benutzern, ihre GMB-Beiträge im Voraus zu planen und zu planen, sodass kein manueller Eingriff für jede Veröffentlichungsinstanz erforderlich ist. Diese zeitsparende Funktion rationalisiert den Veröffentlichungsprozess und ermöglicht es Unternehmen, eine konsistente Online-Präsenz bei Google aufrechtzuerhalten und so letztendlich die Sichtbarkeit und Interaktion mit ihrem Publikum zu verbessern.





Die Benutzeroberfläche von Recurpost wirkt möglicherweise etwas simpel für Benutzer, die erweiterte oder kompliziertere Planungsfunktionen suchen.

Benutzerfreundlichkeit: 9.2

Qualität des Supports: 8,8

Einfache Einrichtung: 8.6

Der Startpreis für Recurpost-Pläne beträgt 25 $/Monat .





#12 AgoraPulse





Agorapulse optimiert den Prozess der Planung und Verwaltung von Google My Business (GMB)-Beiträgen und bietet Benutzern, die eine aktive und ansprechende Präsenz auf der Plattform aufrechterhalten möchten, ein nahtloses Erlebnis. Dieses Tool vereinfacht den Post-Creation-Prozess:





Mühelose Planung : Navigieren Sie nach der Anmeldung bei Ihrem GMB-Konto zur Registerkarte „Beiträge“ in Agorapulse, wo Sie einen neuen Beitrag zur Veröffentlichung initiieren und planen können. Diese Funktion ermöglicht eine bequeme Planung und zeitnahe Bereitstellung von Inhalten für Ihr Publikum.

Verbesserte Sichtbarkeit : Agorapulse fördert die Integration relevanter Schlüsselwörter und Hashtags in Ihre GMB-Beiträge, optimiert deren Sichtbarkeit und stellt sicher, dass sie die beabsichtigte Zielgruppe effektiv erreichen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Wirkung Ihrer Inhalte zu maximieren.

Benutzerfreundliche Oberfläche : Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche erleichtert Agorapulse Unternehmen die Pflege einer ansprechenden GMB-Seite. Sein intuitives Design vereinfacht das Erstellen und Planen von Beiträgen und ermöglicht es Benutzern, Inhalte effizient zu kuratieren.



Durch die Nutzung der Funktionalitäten von Agorapulse können Unternehmen ihre GMB-Präsenz effektiv verwalten, das Engagement fördern und potenzielle Kunden gewinnen, um das Geschäftswachstum zu unterstützen.





Obwohl Agorapulse eine effiziente Planung und Verwaltung von Google My Business (GMB)-Beiträgen bietet, ist es wichtig zu beachten, dass seine Funktionen möglicherweise Aktualisierungen oder Änderungen unterliegen. Benutzer sollten alle Änderungen der Funktionalitäten und Richtlinien der Plattform regelmäßig überprüfen und sich daran anpassen, um eine optimale Nutzung ihrer Dienste sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Einhaltung der GMB-Posting-Richtlinien und -Verfahren unerlässlich, um eine positive und überzeugende Präsenz auf der Plattform aufrechtzuerhalten.

Benutzerfreundlichkeit: 8,8

Qualität des Supports: 8,0

Einfache Einrichtung: 8.1

Der Startpreis für AgoraPulse-Pläne beträgt 49 $/Monat .





#13 Später

Wenn Sie Later zum Planen und Verwalten von Beiträgen in Google My Business (GMB) verwenden, ist es von entscheidender Bedeutung, über alle Änderungen oder Verbesserungen in der Integration von Later mit GMB auf dem Laufenden zu bleiben. Tech-Plattformen führen häufig Updates ein, um das Benutzererlebnis zu verbessern oder Plattformänderungen zu berücksichtigen. Wenn Sie über diese Änderungen auf dem Laufenden bleiben, können Sie Ihre GMB-Nachplanung optimieren.





Durch die regelmäßige Überprüfung der Funktionen von Later im Zusammenhang mit der GMB-Planung stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellsten verfügbaren Funktionen nutzen. Wenn Later neue Tools oder Anpassungen in seinen GMB-Planungsprozess einführt, kann das Verständnis und die zeitnahe Umsetzung dieser Änderungen zu einem effizienteren Postmanagement beitragen.





Der visuelle Inhaltskalender bietet einen umfassenden Überblick über geplante Beiträge und sorgt so für ein klares Verständnis der Inhaltsverteilung und des Timings. Dieser organisierte Ansatz hilft bei der Einhaltung eines konsistenten Veröffentlichungsplans, der für eine effektive Interaktion mit Ihrem Publikum von entscheidender Bedeutung ist.





Darüber hinaus verfügt GMB über eigene Veröffentlichungsrichtlinien und Richtlinien für Benutzer, die GMB-Beiträge über Later planen. Es ist wichtig, sich an diese Richtlinien zu halten, um die Einhaltung sicherzustellen und sicherzustellen, dass Ihre Beiträge den GMB-Standards entsprechen. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien wird sichergestellt, dass Ihre GMB-Inhalte effektiv und konform bleiben und eine positive und wirkungsvolle Online-Präsenz für Ihr Unternehmen aufrechterhalten wird.

Benutzerfreundlichkeit: 8,8

Qualität des Supports: 8,0

Einfache Einrichtung: 8.1

Der Startpreis für Later-Pläne beträgt 16,67 $/Monat .





#14 Verlag

Publer ist eine umfassende Social-Media-Management-Plattform, mit der Sie Ihre Verwaltungsaufgaben mühelos optimieren können. Publer bietet unter seinen zahlreichen Integrationen und Funktionalitäten eine nahtlose Integration mit Google My Business (GMB) und erleichtert so die Planung von GMB-Beiträgen durch einen unkomplizierten Prozess.





Melden Sie sich bei Ihrem Publer-Konto an und navigieren Sie zum GMB-Bereich. Hier können Sie ganz einfach Ihr GMB-Konto auswählen und Ihren Beitrag erstellen, indem Sie je nach Ziel Ihrer Kampagne aus verschiedenen Beitragstypen wie „Event“, „Update“ oder „Angebot“ wählen.





KI-gesteuerte Vorschläge für GMB-Beiträge basierend auf Trendthemen, Branchennachrichten oder früheren Leistungsdaten zur Optimierung der Content-Strategie.





Sobald Sie Ihren GMB-Beitrag erstellt haben, können Sie ihn mit Publer in der Vorschau anzeigen, um sicherzustellen, dass er Ihren Inhaltsanforderungen entspricht. Diese Vorschaufunktion ermöglicht alle notwendigen Anpassungen oder Verfeinerungen, bevor der Beitrag zur Veröffentlichung geplant wird.





Legen Sie abschließend das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit für die Veröffentlichung Ihres GMB-Beitrags fest. Die Planungsfunktionen von Publer ermöglichen es Benutzern, die Veröffentlichung von GMB-Inhalten zu planen und zu automatisieren und so zeitnahe und konsistente Veröffentlichungen sicherzustellen, die mit Ihrer Marketingstrategie und Ihren Zielgruppenbindungszielen übereinstimmen.

Benutzerfreundlichkeit: 8,7

Qualität des Supports: 8,1

Einfache Einrichtung: 8.8

Der Startpreis für Publer-Pläne beträgt 12 $/Monat .





#15 PromoRepublic





Die Verknüpfung Ihres Google My Business-Kontos mit PromoRepublic ist jetzt möglich. Beachten Sie jedoch unbedingt, dass nur bestätigte Standorte diese Verbindung über PromoRepublic herstellen können. Es gibt eine Einschränkung durch die Google My Business API: PromoRepublic erlaubt die Verknüpfung von bis zu zehn Websites zum Posten.





Während PromoRepublic die Verknüpfung von Google My Business-Konten erleichtert, enthält es auch KI-gestützte Funktionen zur Optimierung der Social-Media-Verwaltung. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen analysiert PromoRepublic Engagement-Trends und Zielgruppenpräferenzen und ermöglicht so prädiktive Erkenntnisse für optimale Veröffentlichungszeiten und Inhaltsauswahl.





Die KI-gesteuerten Inhaltsvorschläge der Plattform helfen bei der Erstellung überzeugender Beiträge und nutzen Datenanalysen, um auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene Themen, Bilder und Nachrichten zu empfehlen. Die KI-gestützten Analysen von PromoRepublic ermöglichen detaillierte Leistungsbewertungen und bieten Kennzahlen zur Post-Reichweite, zu Engagement-Raten und zur Zielgruppendemografie für eine fundierte Entscheidungsfindung.





Darüber hinaus nutzt die KI-gestützte Posteingangsfunktion von PromoRepublic die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Nachrichten zu kategorisieren und zu priorisieren, was eine effiziente Bearbeitung von Google My Business-Fragen, Rezensionen und Kundeninteraktionen ermöglicht. Diese KI-gesteuerte Funktionalität optimiert Reaktionszeiten und verbessert die Kundenbindung, wodurch ein nahtloses Verwaltungserlebnis auf allen Social-Media-Plattformen gewährleistet wird.

Benutzerfreundlichkeit: 8,9

Qualität des Supports: 9,0

Einfache Einrichtung: 8.9

Der Startpreis für Publer-Pläne beträgt 49 $/Monat .

Werkzeugname KI-Integrationsbewertung Warteschlangenautomatisierung Kreisboom 10/10 ✔️ Loomly 7/10 ❌ Sked Social 5/10 ❌ OneUp 3/10 ❌ Hootsuite 9/10 ✔️ SocialPilot 7/10 ✔️ Planbar 5/10 ❌ Versendbar 5/10 ❌ Sprout Social 8/10 ✔️ SocialBee 6/10 ❌ Recurpost 3/10 ❌ AgoraPulse 4/10 ❌ Später 9/10 ✔️ Herausgeber 4/10 ❌ PromoRepublic 2/10 ❌





Die Vorteile der Planung für Google Business-Beiträge

Die Planung von Google-Unternehmensprofilbeiträgen kann für Unternehmen von erheblichem Nutzen sein, da sie ihre Online-Präsenz verbessern und ihre Zielgruppe effektiv ansprechen. Erstens ermöglicht es eine konsistente und zeitnahe Bereitstellung von Inhalten und stellt sicher, dass Ihr Publikum regelmäßig über Ihr Unternehmen informiert wird.





Indem Sie Beiträge im Voraus planen, sorgen Sie für einen konsistenten Informationsfluss und halten Ihr Publikum ohne ständigen manuellen Aufwand über Werbeaktionen, Veranstaltungen oder andere relevante Neuigkeiten auf dem Laufenden.





Zweitens bietet die Terminplanung Komfort und Flexibilität. Damit können Unternehmen ihren Inhaltskalender strategisch planen und Beiträge auf bestimmte Ereignisse, Werbeaktionen oder saisonale Angebote ausrichten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Ihre Inhalte weiterhin relevant und aktuell sind und Ihr Publikum dann erreichen, wenn es am wahrscheinlichsten interagiert.





Darüber hinaus können sich geplante Beiträge im Google Business-Profil positiv auf die Suchmaschinenoptimierung auswirken. Konsistente und ansprechende Inhalte informieren Ihr Publikum und signalisieren Suchmaschinen über Ihre Geschäftsaktivität und Relevanz. Durch die regelmäßige Aktualisierung Ihres Profils mit geplanten Beiträgen erhöhen Sie Ihre Chancen, in lokalen Suchanfragen angezeigt zu werden und mehr potenzielle Kunden für Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Das Planen von Google-Unternehmensprofilbeiträgen ist eine wirksame Strategie für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz optimieren möchten. Es ist von entscheidender Bedeutung, Ihren Inhaltskalender zu planen, die Konsistenz der Veröffentlichungen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Ihre Beiträge informativ, ansprechend und für die Interessen und Bedürfnisse Ihres Publikums relevant sind. Diese Vorgehensweise rationalisiert Ihre Marketingbemühungen und erhöht die Sichtbarkeit, das Engagement und letztendlich die Conversions für Ihr Unternehmen.









Erhöhen Sie die Sichtbarkeit auf Google Maps

Google ermittelt drei Hauptfaktoren für das Ranking eines Unternehmens in den Google-Suchergebnissen:

Relevanz

Distanz

Bedeutung





Relevanz gibt an, wie gut ein lokales Unternehmen mit der Suche eines Benutzers übereinstimmt. Geben Sie umfassende Details zu Ihrem Google-Unternehmensprofil an, um die Untersuchung besser zu verstehen und relevanter zu machen. Während die Bedeutung exakter Keyword-Übereinstimmungen in Firmennamen abgenommen hat, haben die Kategorien und Unterkategorien Ihres Eintrags jetzt mehr Gewicht. Beispielsweise könnte die Suche nach „Pub London“ nur ein Ergebnis liefern, das das Wort „Pub“ im Namen enthält.





Die Entfernung, ein kritischer Faktor, berechnet die Nähe der Suchergebnisse zum Standort des Benutzers. Sie können diesen Faktor beibehalten, da der Standort Ihres Unternehmens konstant bleibt. Das Vicinity-Update von Google unterstreicht die Bedeutung der Entfernung in Rankings und ermöglicht es einem Unternehmen ohne Rezensionen oder Bewertungen, basierend auf der Nähe einen hohen Rang zu erreichen.





Prominenz misst den Ruf eines Unternehmens. Offline-Reputation und Online-Präsenz tragen zur Bekanntheit eines Unternehmens bei. Faktoren wie Google-Bewertungen, SEO-Bemühungen und Online-Präsenz beeinflussen lokale Rankings. Unternehmen können Google nicht für höhere Rankings bezahlen oder von Google verlangen; Der Algorithmus strebt nach Fairness.





Bewertungen, insbesondere positive, haben einen erheblichen Einfluss auf das lokale Ranking. Während die Entfernung gleich bleibt, kann die Optimierung von Relevanz- und Bekanntheitsfaktoren durch eine effektive Strategie das lokale Ranking bei Google Business verbessern.





Checkliste für das Google-Unternehmensprofil

Dies sind die wichtigsten Faktoren zur Optimierung Ihres Google Business-Eintrags:





Stellen Sie sicher, dass die Einrichtung ordnungsgemäß abgeschlossen ist (Konto verifizieren und beanspruchen).

Entscheiden Sie sich für hochwertige Logos und Innen-/Außenbilder.

Sorgen Sie für konsistente Aktivitäten und regelmäßige Veröffentlichungen auf Google My Business.

Initiieren Sie häufig Kampagnen und Veranstaltungen. Sorgen Sie für genaue Betriebszeiten.

Effiziente Bearbeitung und Beantwortung von Bewertungen.

Teilen Sie Geschäftsaktualisierungen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.





Die Optimierung der Google-Unternehmensprofilverwaltung ist in allen Berufen von entscheidender Bedeutung, sei es in der Gastronomie, in der Rechtsberatung, im Gesundheitswesen, im Immobilienwesen oder in jedem anderen Bereich.





Letzte Worte

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzung der Leistungsfähigkeit der Planungstools von Google Business für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz stärken möchten, von entscheidender Bedeutung ist. Diese Tools bieten die unschätzbar wertvolle Möglichkeit, Inhalte konsistent in allen Google-Unternehmensprofilen zu planen, zu planen und bereitzustellen. Durch die Nutzung dieser Planer können Unternehmen sicherstellen, dass ein stetiger Fluss ansprechender und relevanter Informationen ihre Zielgruppe erreicht, wodurch die Sichtbarkeit erhöht und stärkere Verbindungen gefördert werden.





Darüber hinaus optimieren der Komfort und die Flexibilität dieser Tools die Inhaltsverwaltung und ermöglichen es Unternehmen, ihre Beiträge an bestimmten Ereignissen, Werbeaktionen oder saisonalen Trends auszurichten. Dieser strategische Ansatz hält das Publikum auf dem Laufenden, verbessert die SEO-Bemühungen und führt zu mehr organischem Traffic für das Unternehmen.





Der Einsatz von Planungstools für Google Business Profiles ist mehr als eine zeitsparende Maßnahme; Es ist eine entscheidende Strategie, um relevant zu bleiben, das Publikum effektiv anzusprechen und sich im wettbewerbsintensiven Online-Umfeld abzuheben. Während Unternehmen ihre digitale Präsenz weiter anpassen und optimieren, wird der Einsatz dieser Tools zu einem Eckpfeiler für die Maximierung von Reichweite, Engagement und Erfolg.