Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneği





Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bile ürün startupları alanında kendi payına düşen başarısızlıklarla nasıl karşılaştığını bilmenize yardımcı olacak bazı aydınlatıcı analizlere ışık tutalım.





Bu tür on startup'ın ardındaki ilgi çekici hikayeleri incelerken ve bunların gelecek vaat eden girişimciler ve inovasyon meraklıları için taşıdığı dersleri açığa çıkarırken bana katılın.

Google'ın Ürün Startup'ları

Google'ı tanıtmaya gerek yok.





Haklı mıyım?





Ancak, sayısız başarılı uygulamaya sahipken, Google'ın başarısız ürünlerinin de uzun bir listesinin bulunduğunu biliyor muydunuz?





Evet, doğru okudun.





Arama motoru devi çok sayıda işin içindeydi ancak bunların hepsi umdukları tatlı başarılara dönüşmedi.

Google Başarısız Projeler Listesi:

Google Buzz'ı

Google Yanıtı

Google Not Defteri

Google Dalgası

Google Buzz'ı

Google'ın en dikkate değer başarısızlıklarından biri, web tabanlı e-posta programı Gmail'e entegre edilmiş bir sosyal ağ, mikroblog ve mesajlaşma aracı olan Google Buzz'dır . Google, 2010 yılında Google Buzz'ı tanıttı.

Google Buzz Neden Başarısız Oldu?

Google Buzz, gizlilik ayarları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı ve çoğu zaman kullanıcıların e-posta kişilerini izinsiz olarak açığa çıkardı. Bu, davalara ve kamuoyunun tepkisine yol açarak Google'ın itibarını zedeledi ve sonuçta Google Buzz'ın 2011'de kapatılmasıyla sonuçlandı.

Google Yanıtları

Google Answers, başarısız girişimler listesindeki başka bir isimdir. Google, kullanıcıların bir ücret karşılığında soru sorup cevaplayabilecekleri bir platform oluşturmaya çalıştı. 2002 yılında faaliyete geçti.

Google Yanıtlar Neden Başarısız Oldu?

Tüm taraflar için faydalı olması beklenen benzersiz bir konsepte sahip olmasına rağmen Google Answers, tutarlı bir kullanıcı tabanını çekmekte zorlandı. Yahoo Answers ve Quora gibi ücretsiz alternatifler mevcut olduğunda yanıtlar için ödeme yapma ihtiyacı, benimsenmesini engelledi ve 2006'da kullanımdan kaldırılmasına yol açtı.

Google Not Defteri

Google Notebook, web'deki notları ve bilgileri kaydetmek ve düzenlemek için tasarlandı. 2006 yılında faaliyete geçmiş ve 2012 yılında kapatılmıştır.

Google Not Defteri Neden Başarısız Oldu?

Google Notebook'un başarısızlığı, onu Evernote'un başarısından ayıran çeşitli faktörlere bağlanabilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Google Not Defteri'nin güçlü platform desteğinin olmayışıydı; bu durum, notlarına farklı cihazlardan erişmesi gereken kullanıcılar için onu zahmetli hale getiriyordu.





Buna karşılık Evernote, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi çeşitli platformlar için kesintisiz senkronizasyon ve destek sağlayarak bu ihtiyaçtan yararlandı.





Ek olarak, Evernote'un kullanıcı dostu arayüzü ve ses kaydı gibi özellikleri, onu gerçek kullanıcı gereksinimlerini karşılayan çok yönlü bir araç haline getirdi.





Google Notebook'un başarısızlığı, değişen kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayamaması ve tutarlı güncellemelerin olmayışı, Evernote'un rekabet avantajı kazanmasına olanak tanıdı.

Google Dalgası

Daha sonra Apache olarak anılacak olan Google Wave , e-postayı, mesajlaşmayı ve ortak düzenlemeyi tek bir platformda birleştirerek iletişimde devrim yaratmayı amaçladı. Yenilikçi yaklaşımına rağmen dayanağını bulamadı. 2009 yılında piyasaya sürüldü ve yalnızca bir yıl içinde durduruldu.

Google Wave Neden Başarısız Oldu?

Google Wave zamanının ilerisindeydi ve karmaşık arayüzü kullanıcıların tam potansiyelini kavramasını zorlaştırıyordu. Ayrıca Google'ın pazarlama ve ürün konumlandırması, değerini etkili bir şekilde aktaramadı. Bu faktörler onun ölümüne katkıda bulundu.





Başarısız olan bu üç Google ürününün yanı sıra, Google Glass, Google Reader, Google Nexus, Google+, Google Allo, Google Inbox, Google Hangouts, Google Play Müzik, Google Video Oynatıcı vb. gibi çok daha fazlası var.

Microsoft'un Ürün Startup'ları

Microsoft'un start-up'lara girişine geçerek, hedefledikleri etkiyi yaratamayan bazı ürünlerini inceleyelim.

Microsoft Başarısız Ürünler Listesi:

MS Zune

Windows Me

Microsoft Bob

MS Zune

Microsoft'un başarısız ürünlerinden bahsederken listede ilk sırayı MS Zune alıyor.





Microsoft Zune, Microsoft tarafından Apple'ın iPod ve iTunes ekosistemine rakip olarak geliştirilen bir dizi taşınabilir medya oynatıcısı ve dijital medya hizmetiydi.





Zune markası, dijital içeriğin satın alınması ve yönetilmesi için donanım aygıtlarını ve ilgili bir yazılım platformunu içeriyordu. 2006 yılında piyasaya sürüldü ve 2011 yılına kadar hayatta kaldı.

Zune'un Başarısızlığının Arkasındaki Sebep Nedir?

Microsoft Zune çeşitli faktörlerden dolayı başarısızlıkla karşı karşıya kaldı. iPod'un hakim olduğu bir pazara geç girmesi ve önemli yeniliklerin olmayışı zorluklar yarattı.





Zune, iTunes gibi ilgi çekici bir ekosistem oluşturmakta zorlandı ve bu da sınırlı pazar etkisine yol açtı. Uyumluluk sorunları, daha az gösterişli yazılım ve daha az tanınan marka algısı, benimsenmesini daha da engelledi.





Microsoft'un kapsamlı bir ekosistem yerine donanıma odaklanması da çöküşüne katkıda bulundu.

Windows Me

Windows Millennium Edition'ın kısaltması olan Windows Me , bir Windows işletim sistemi sürümüydü. 2000 yılında piyasaya sürülmesine rağmen yaygın bir kabul ve beğeni elde edemedi ve 2003'te sona erdi, ardından Temmuz 2006'ya kadar desteği genişletildi.

Windows Me Neden Başarıya Ulaşamadı?

Windows Me kararlılık ve uyumluluk sorunlarıyla boğuşuyordu. Windows 98 ile Windows XP arasında geçici bir çözüm olarak algılanıyordu ve önemli iyileştirmelerin olmayışı, performansın çok düşük olmasına yol açtı.

Microsoft Bob

Birisi Microsoft'un başarısız ürünlerini aradığında listedeki diğer isim Microsoft Bob'dur . Karikatür benzeri bir arayüz sunarak Windows 3.1x, Windows 95 ve Windows NT arayüzünü daha kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlasa da, bu basitleştirme girişimi kullanıcılarda yankı bulmadı. Ömrü sadece bir yıldır, yani 1995'ten 1996'nın başlarına kadar.

Microsoft Bob Neden Başarısız Oldu?

Bilgisayarı daha erişilebilir hale getirme fikrinin asil olduğu inkâr edilemez. Ancak Microsoft Bob'daki uygulama hedefi kaçırdı. Kullanıcılar arayüzü hantal ve mantığa aykırı buldu, bu da arayüzün hızla yok olmasına yol açtı.





Microsoft'un yalnızca bu üç başarısız ürün girişimine sahip olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Liste çok uzun; Kin, Microsoft Portrait, Microsoft Lumia Akıllı Telefonlar, MSN, MSN TV, Microsoft Surface RT, Windows 8, Windows Vista, Microsoft Office Assistant (Clippy), Microsoft Internet Explorer 6, Microsoft Groove Music, TerraServer, Microsoft Band vb.

Amazon'un Ürün Startup'ları

Son olarak, Amazon'un çeşitli nedenlerden ötürü çöküşle karşı karşıya kalan başarısız ürünlerinin listesine bakalım:

Amazon Başarısız Ürünler Listesi:

Yangın Telefonu

Amazon Açık Artırmaları

Amazon Destinasyonları

Yangın Telefonu

Amazon Fire Phone, Amazon tarafından geliştirilen ve Amazon'un ürün ve hizmet ekosistemiyle sıkı bir şekilde bütünleşmeyi amaçlayan bir akıllı telefondu. Bu, Amazon'un ilk akıllı telefon yaratma girişimiydi ve 2014 yılında büyük bir beklentiyle piyasaya sürüldü. Ancak Amazon'un umduğu başarı düzeyine ulaşamadı.





Bu Telefon resmi olarak 25 Temmuz 2014'te piyasaya sürüldü ve nispeten kısa bir süre sonra piyasaya sürüldü. Amazon'un, Fire Phone'u ilk piyasaya sürülmesinden sadece bir yıl sonra, Ağustos 2015'te durdurduğu bildirildi.

İtfaiye Telefonunun Arızasının Sebebi

Amazon Fire Phone, çeşitli faktörlerin birleşimi nedeniyle başarısız oldu. Yüksek başlangıç fiyatı, onu yerleşik amiral gemisi telefonlarla karşı karşıya getiriyor. 3D ekran ve Firefly gibi benzersiz özellikler kullanışlı olmaktan ziyade aldatıcı görünüyordu.





Sınırlı uygulama ekosistemi, Google Play Store'un yokluğu ve Amazon'un Appstore'una güvenilmesi onu daha az çekici hale getirdi. Tüketicilerin mevcut markalara olan bağlılığı ve Apple ile Samsung'un hakim olduğu pazara geç giriş, markanın benimsenmesini engelledi. Ayrıca, AT&T ile yapılan özel ortaklık, ürünün bulunabilirliğini sınırladı ve pazarlama, rakiplerle karşılaştırıldığında değerini anlatmakta başarısız oldu.

Amazon Açık Artırma

Amazon Auctions, Amazon.com tarafından Mart 1999'da başlatılan bir çevrimiçi açık artırma platformuydu. Bireylerin ve işletmelerin, eBay gibi platformlara benzer şekilde açık artırma tarzı listeler aracılığıyla öğeleri listelemesi ve satması için bir yol olarak tanıtıldı. Hizmet, satıcıların kendi listelerini oluşturmasına ve alıcıların ürünler için teklif vermesine ve en yüksek teklifi verenin ürünü kazanmasına olanak tanıdı.





Amazon Açık Artırmaları, yaklaşık bir buçuk yıl gibi nispeten kısa bir ömrün ardından Eylül 2000'de durduruldu. Hizmet zorluklarla karşılaştı ve çevrimiçi açık artırma pazarında zaten köklü bir oyuncu olan eBay ile aynı düzeyde popülerlik kazanamadı.

Başarısızlığın Nedenleri

Amazon Açık Artırma, eBay'in çevrimiçi açık artırma pazarındaki güçlü konumu nedeniyle zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Benzersiz özelliklerin ve farklılaşmanın olmaması, kullanıcıları eBay platformundan uzaklaştırma yeteneğini engelledi.

Amazon Destinasyonları

Amazon Destinations, Amazon tarafından 2015 yılında başlatılan bir seyahat rezervasyon hizmetiydi. Yerel kaçamaklara ve yakın destinasyonlara odaklanarak kullanıcılara belirli bölgelerde otel ve seyahat paketleri sunmayı amaçlıyordu. Ancak hizmet, lansmanından sadece birkaç ay sonra, Ekim 2015'te sessizce durduruldu.

Amazon Destinasyonları Neden Başarısız Oldu?

Başarısızlığının ardındaki ana neden, muhtemelen Expedia ve Booking.com gibi köklü oyuncuların hakim olduğu çevrimiçi seyahat endüstrisindeki yoğun rekabetti. Buna ek olarak Amazon, seyahat sektöründe güvenilir ve güvenilir bir platform olarak kendisini kurma konusunda zorluklarla karşı karşıya kaldı; bu da sınırlı düzeyde benimsenmesine yol açtı ve sonuçta hizmetin durdurulması kararına katkıda bulundu.





Liste burada bitmiyor; Amazon Restaurants, Amazon Wallet, Dash Buttons, Pets.com, Myhabit.com, LiveBid.com, BuyVIP ve çok daha fazlası gibi başarısız olan sayısız Amazon ürünü var.

Dersler öğrenildi

20 yılı aşkın tecrübemde, kendi sektörlerinde büyük oyuncular olarak yer edinemeyen birçok startup gördüm. Google, Amazon ve Microsoft'tan bahsediyorsam, portföylerini ve gelir akışlarını çeşitli sektör ve hizmetlere göre çeşitlendirdiler. Bu çeşitlilik bir tampon görevi görerek, finansal sağlıklarını ciddi şekilde etkilemeden bir alandaki başarısızlıkları veya aksaklıkları gidermelerine olanak tanır.





Öte yandan, genellikle belirli bir niş veya ürüne odaklanan startup'lar daha yoğun bir riske sahiptir. Tek bir başarısızlık veya yanlış adım, sınırlı kaynaklarını ve pazar konumlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Endüstri devlerinin aksine, yeni kurulan şirketler bu tür aksaklıklardan kolayca kurtulabilecek mali desteğe sahip olmayabilir.





Yeni başlayanlar için riskleri akıllıca yönetmek, mümkün olduğunca gelir akışlarını çeşitlendirmek, yenilikçiliği ve uyarlanabilirliği teşvik etmek ve pazar dinamiklerini sağlam bir şekilde anlayarak stratejik kararlar almak önemlidir.





Bir sektörde büyük bir oyuncu olmanın yolu zorlu olsa da, dikkatli planlama ve vizyonlarına sarsılmaz bir bağlılık, startupları uzun vadeli başarıya giden yola sokabilir.