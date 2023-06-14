Sanal Etkileyiciler: Gerçek Pazarlama Etkilerini ve Takipçilerle Bağ Kurma Yeteneklerini Değerlendirme

İnsanların Neden Robotlara Kanıp Onların Satış Konuşmasını Satın Aldıkları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Açıkçası etkileyicileri sevmiyorum.





Yabancıların dikkatimi çalmaya ve seçimlerimi manipüle etmeye çalıştığı fikri beni çok korkutuyor.





Ancak bir pazarlamacı olarak hayran kitlelerini büyütme ve markalar için dönüşümleri artırma güçlerini inkar edemem.





Bugün aramızda tuhaf bir çocuk var: sanal etkileyiciler; büyük kalabalıkları kendine çeken ve marka fırsatlarını yakalayan, bilgisayar tarafından üretilen kurgular. Günümüzün AI ve Metaevren heyecanına mükemmel uyum.





Oyun büyük: tahminler sanal insan pazarının 2031 yılına kadar 440,3 milyar dolara fırlayabileceğini gösteriyor!





İşte milyon dolarlık soru:

A̶r̶e̶ ̶w̶e̶ ̶a̶l̶l̶ ̶f̶u̶c̶k̶e̶d̶?̶!





Bu robotlar gerçekten de bu heyecanı zorlu, gerçek dünya dönüşümlerine dönüştürebilir mi? Peki bunları pazarlama karışımınıza eklerseniz kitleniz bunu memnuniyetle karşılar mı?





Biz derinlere dalarken ve gerçeği açığa çıkarırken buralarda kalın.

Öncelikle Muhtemelen Adını Duyduğunuz Bazı İlgi Çekici Sanal Etkileyicileri Keşfedelim

Kaynaklar 2023 itibariyle dünya çapında 150'den fazla aktif sanal etkileyici var.

Milyonlarca takipçiye ulaşan ilk 5 şöyle:









Profillerinin kısa bir anlık görüntüsü şunları ortaya koyuyor:





İnsan benzeri görünümleri taklit eden veya tuhaf çizgi filmlerin şeklini alan avatarlar, her biri benzersiz satış noktaları ve kimlikleriyle donanmış.





Sürükleyici veya bölücü anlatılardan büyüleyici işbirliklerine kadar geniş bir izleyici etkileşimi yelpazesi.





Perde arkası ekipleri, istikrarlı bir içerik ve promosyon akışını sürdürmeye kendini adamıştır.





Takipçilerle aktif etkileşim, sağlam bir ilişki kurma.





Ciddi miktarda para kazanma becerisi.





Ancak listenin zirvesindeki başarılarının arkasında evrensel bir gizli sos olduğunu tespit etmek kolay değil.





Şimdi merak ediyorum: Onları gördüğünüzde ilk tepkiniz ne olur?





Benim için bu kesin bir "WTF?!"





Daha sonra hepsini takip ettim.





Aklım sorularla doluydu. Gerçek insanlar, gerçek olmadıklarını bile bile neden bu sanal insanlarla etkileşime girsin ki?!





Sonra olası bir açıklamaya rastladım:

Anılarla, duygularla programlanmış… 😕😳





İlginç bir saha…





Kuşkusuz insanların duygularını manipüle etme çizgisinde ilerlerken, yorumlar arasında gezinmek aydınlatıcıydı.





Hayranlar "onun tıpkı bizim gibi" olduğu, bağ kurulabilir, savunmasız ve duygusal açıdan yetenekli olduğu konusunda ısrar ederek savunmaya geçti.





Bu makalenin biraz ilerisinde, insanların neden robotlarla etkileşime geçmek zorunda hissettiklerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. O halde bizi izlemeye devam edin!





Şimdi bunlara pazarlama perspektifinden bakalım.

Bir Konsept Olarak Sanal Etkileyiciler Tüm Büyük Pazarlama Dogmalarını Yıkıyor

Geleneksel olarak pazarlamacılar, başarılı destekçiler için özgünlüğün, gerçekliğin ve uzmanlığın vazgeçilmez önemini vaaz ederler.





Ama gerçek değişiyor. Günümüzde gerçek dışı olmak artık sorun değil.





İyi hazırlanmış sanal etkileyiciler tüketicilere etkileşimin yapaylığını unutturabilir, ilişkileri geliştirmek tıpkı insan etkileyiciler gibidir.





İnanmıyor musun?





Bazı sanal ünlülerin hesaplarının altındaki yorumları kaydırmanız yeterli.





İnsanların sempati duyduğunu, tavsiyelerde bulunduğunu, ilham aldığını ve hatta hayatlarındaki en mahrem konularda robotlara danışmanlık yaptığını göreceksiniz.





Kulağa biraz şok edici geliyor değil mi?





Peki bu fenomeni nasıl gidermeliyiz?





Belki de uzun süredir devam eden bazı pazarlama dogmalarını, insanlar ve robotlar arasındaki yeni bir tür parasosyal etkileşimin merceğinden yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir.





Bundan sonra yapacağımız şey tam olarak bu.

Araştırmalara Göre İnsan-Robot Parasosyal Etkileşimlerine İlişkin Sansasyonel İçgörüler

Bu konuya derinlemesine daldığım sırada şu başlıklı bir çalışmaya rastladım: Hadi Sanal Olalım . ”





Şu an itibariyle muhtemelen konuyla ilgili en kapsamlı kaynak.





Bunun sonuçları, sanal etkileyicilerin sadece gözbebeklerini yakalamak ve çenelerini düşürmekten daha fazlasını yapıp yapamayacağını değerlendirmek için çok önemlidir.





Özellikle satışları gerçekten artırıp artıramayacakları.





Temel bulgulardan bazılarını açalım:

1) Tüketiciler Sanal Etkileyicilerle Tıpkı İnsanlarla Yaptıkları Gibi Etkileşime Giriyor

Bu daha önceki tartışmamızı hatırlatıyor ancak daha ayrıntılı bir bakış açısı katıyor.





Peki kullanıcılar robotlarla tam olarak nasıl etkileşime giriyor?





Onlar

Empatiyle tepki verin: Duygusal olarak bağ kurun, ortak değerler üzerinden bağlantı kurun, ilham alın ve sanal etkileyicilere ve onların anlatılarına karşı hislerinizi ifade edin.





Robotların içeriğini paylaşarak ve onaylayarak eWOM (Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim) ile etkileşime geçin. Pazarlamacılar için bu, ezber bozan bir gelişme; tüketicilerin robotik mesajlara sadece açık olmadığını, aynı zamanda bunları benimsediklerini de gösteriyor.





Robotların onaylarını, insan destekçilerin yaptığı gibi değerlendirin: Keşfedin, keşfedin, satın alın ve tekrar edin. Evet, eski güzel alıcının yolculuğu.





Sonuç nedir?





Sanal etkileyicilerden gelen onayların etkinliği, insan destekçilerle aynı şekilde ölçülebilir.





Dolayısıyla markanızı tanıtmak için bir robot kiralarken yeni bir pazarlama bilimine ihtiyacınız yok.

2) Marka Uyumu Zorunlu Değildir

Geleneksel pazarlama bilgeliği, bir markanın ve onu destekleyenin uyumlu değerleri ve anlamları paylaşması gerektiğini savunur.





Ancak sanal etkileyiciler bu dogmayı tersine çeviriyor.





Araştırmaya göre, bir marka ile sanal destekçisi arasında bir uyumsuzluk olsa bile desteğin etkinliğinden ödün verilmiyor .





Bunun nedeni, sanal etkileyicilerin sabit bir imaj yerine dinamik bir tuval görevi görerek çok çeşitli marka anlatılarına ve mesajlarına uyum sağlayabilmeleri olabilir.





İnsan meslektaşlarının aksine, sanal etkileyicilerin mutlaka kalıcı değerlere sahip olmaları veya belirli bir kişiliğe sıkı sıkıya bağlı olmaları beklenmiyor.





Örneğin Lil Miquela'yı ele alalım. Birçok işin ustasıdır.





Bir sektörden diğerine zahmetsizce atlıyor, çeşitli sektörlerde güvenilirliğini ve nüfuzunu koruyor:





moda, politika, sosyal aktivizm (Black Lives Matter ve LGBTQ) ve müzik.





Yarın manevi bir guruya veya terapiste dönüşebilir. Ve takipçileri muhtemelen bu konuda tamamen sorun yaşamayacaktır.





Özetle, takipçiler, en sevdikleri robotun çok sayıda rol üstlenmesine ve yerleşik konumlarına bakılmaksızın sektörler arası kampanyalara katılmasına aldırış etmiyorlar.





İlginç bir şekilde, bu niş karşıtı yaklaşım aynı zamanda insanları etkileyenler arasında da popülerlik kazanıyor.





Peki neden aslında olmasın? Uzmanlığına sıkı sıkıya bağlı birini takip etmek çok sıkıcı bir cehennem.

3) Güvenilirlik O Kadar Önemli Olmayabilir

İnsanlar sanal etkileyicileri güvenilir olarak algılayabilir, ancak bu güvenilirlik onların onay başarısında mutlaka belirleyici bir faktör değildir .





Geleneksel onaylayıcıların aksine, bir robotun güvenilirliği satın alma kararlarını önemli ölçüde etkilemez. Öyle görünüyor ki tüketiciler, onaylanan bir ürün üzerinde düşünürken diğer yönleri de değerlendiriyor.





Örneğin, bir pazarlama kampanyası satın alma niyetini artırmayı hedefliyorsa, pazarlamacılar duygusal etkileşimleri teşvik eden ilgi çekici bir hikaye aracılığıyla sanal etkileyiciyi hedef kitlelerine bağlamalıdır.





Bir robotun güvenilirliğini artırmak için tüm çabayı göstermek, en iyi sonuçları vermeyebilir.





Sanal etkileyiciler öncelikle canlı etkinliklerin, modaya uygun kıyafetlerin ve en son ürün kullanımının anlık görüntüleri aracılığıyla bir yaşam tarzını sergileyen eğlence kişileridir. Tüketiciler onlarla duygusal olarak bağ kurdukça ve özdeşleştikçe, satın alma konusunda etkilenebilirler.





Satın alma kararlarını muhtemelen yönlendiren şey, güvenilirlik ipuçları değil, bu teşvik edilen yaşam tarzına katılmanın çekiciliğidir.





Tüm bunları akılda tutarak, bir başka önemli soruyu ele almanın zamanı geldi: Sanal yıldızlar heyecanlarını satışa ne kadar etkili bir şekilde dönüştürüyor?

Sanal Etkileyenler Markaların Deli Gibi Satış Yapmasına Gerçekten Yardımcı Olabilir mi?

Bu aldatıcı bir soru.





Beklendiği gibi, sanal etkileyicilerin kullanımıyla önemli reklam hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda şu anda çok az araştırma var.





Şunu düşünün: Prada'nın Lil Miquela ile ortaklık kurduğunu görürsek, bu doğrudan Prada'nın gelirlerinin arttığı veya markanın müşterileriyle bağını sıkılaştırdığı anlamına gelmez, değil mi?





Benzer şekilde, sanal bir etkileyicinin Instagram gönderisine yapılan yorumların çokluğu, mutlaka satışların arttığı anlamına gelmez.





Elimizde somut dönüşüm verileri olmadan, sanal etkileyicilerin onaylayıcı olarak gerçek etkinliği hakkında objektif bir yargıya varmak zordur.





Ve dürüst olalım, hiçbir büyük marka, abartılı bir etki yaratma umuduyla sanal etkileyicilere yönelik büyük bahislerinin düşük bir yatırım getirisi sağladığını açıkça itiraf etmeyecektir, değil mi?





Ancak sanal influencer pazarlaması bağlamında can sıkıcı bir şekilde ortaya çıkan bir istatistik var…

İstatistikler Etkileşim Oranının 3 Katını Gösteriyor

Bu istatistik HyperAudit'ten alınmıştır.





Bu konuyla ilgili neredeyse her makalede alıntı yapılıyor.





Virtual Influencers have almost three times the engagement rate of real influencers. ( HyperAudit )





Gelin bu 3X gizemli iddiaya hızlıca bir göz atalım.





Lil Miquela'yı gerçek hayattaki benzer takipçisi Brittany Xavier (@brittanyxavier) ile karşılaştıracağım.





Lil gibi Brittany de benzer takipçi sayısına ve yüksek profilli marka işbirliklerine sahip bir moda ve yaşam tarzı fenomeni.





Şimdi Analiza aracının onların etkileşimi hakkında neler ortaya çıkardığını görelim:





Brittany Xavier'in 68.791 etkileşim oranıyla karşılaştırıldığında Lil Miquela'nınki iç karartıcı görünüyor...

3X ER - öyle mi söylüyorlar?





Bu rakamları nasıl hesapladıkları oldukça kafa karıştırıcı.





Ve dürüst olmak gerekirse, sanal etkileyicileri pazarlama karışımlarına dahil ederken bu '3X' iddiasını yol gösterici bir ışık olarak almadan önce herhangi bir markanın dikkatli adım atmasını şiddetle tavsiye ederim.





Sanal bir etkileyicinin etkinliği büyük ölçüde bir dizi değişkene ve nüansa bağlıdır. Bu rakamların açık bir fikir vermekten çok, suları bulandırmakla ilgili olma ihtimali oldukça yüksek.





Elimizde dayanabileceğimiz kesin istatistikler ve dönüşüm verileri olmadığından, bir robotun dönüşüm potansiyelini takipçilerinin zihniyetini derinlemesine inceleyerek ölçmeye çalışalım. Bunun için bir kez daha çalışmalara yöneleceğim.

Duyarlılık: Etkileyenlerden Daha Kişisel…

En iyi sanal etkileyiciler günün her saati mevcuttur.





İnsanlara kıyasla çok daha sık paylaşım yapma ve daha da önemlisi yanıt verme eğilimindeler.





Sonuç olarak takipçiler kendilerini daha fazla takdir edildiklerini ve tanındıklarını hissediyorlar.





Bu güçlü bağları doğurur.





Şunu hayal edin: Bir robotun gönderisinin altına yorum bırakıyorsunuz ve birdenbire şöyle bir yanıt alıyorsunuz:





"Ah tatlım yine sensin. Şu ana kadar nasılsın? Hatırlıyorum, 3 ay önce partnerinizle zor zamanlar geçirdiğinizi söylemiştiniz. Umarım siz ikiniz hâlâ birliktesinizdir."





Tamam, bu bir şaka.





Henüz böyle yanıtlar almadım.





ANCAK! Bir robotu, en sadık hayranlarını hatırlayıp tanıyacak ve onlara kişiselleştirilmiş yanıtlar sunacak şekilde programlamak tamamen başarılabilir bir şeydir.





Bu gerçekleştiğinde robotun güvenilirliğini ve satış potansiyelini artırır mı?





Kesinlikle!

İlişkilendirilebilirlik

Lil Miquela örneğinde olduğu gibi, insan benzeri bir görünüm ve iletişim tarzı (emojiler, beğeniler, arkadaşça anlatılar ve paylaşılan hassas hikayeler), gerçek ile yapay arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor.





Bir robot insan gibi görünüp konuştuğunda insanlar onunla ilişki kurabilir.





Şimdi karışıma 7/24 yanıt verebilirliği ve karamsarlık veya toksisitenin yokluğunu ekleyin.





Ne kadar güçlü bir kombinasyon!

Güvenilirlik

Basitçe söylemek gerekirse, takipçiler sanal etkileyicileri insanlardan daha az gerçek bulmazlar.





Ve bu mantıklı.





Sonuçta, ister Lambo'lu arkadaşlar ve 'başarı' hikayeleri satan ödül kızları olsun, ister sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye dair uydurma hikayeler paylaşan kadınlar (örneğin, Belle Gibson did) benzersiz çözümlerini tanıtmak için aynı zamanda bir gerçeklik yaratıyorlar.





Öyleyse hem insan hem de sanal etkileyiciler inşa edilmiş bir gerçekliği tasvir ediyorsa, neden bir insana güvendiğiniz gibi bir robota da güvenmeyesiniz?

Benzersiz Yenilik

Simüle edilmiş kişilerin nasıl çalıştığını anlamak gerçekten büyüleyici.

Çeşitli Yetenekler ve İçerik

Sanal etkileyiciler şarkı söylemek, dans etmek ve moda bilgisi gibi çeşitli yetenekler sergileyerek ve bunları çeşitli konularda başvurulacak kaynaklar olarak konumlandırarak dikkat çeker.





Bu bilgiler, Influencer Marketing Factory'nin aşağıdaki Anketinden elde edilen verilerle iyi bir şekilde uyumludur.





Şimdi bu insanların kim olduğunu daha derinlemesine inceleyelim.





Aynı Fabrikanın anketine göre:

Sanal influencer kitlesinin yaklaşık %45'i 18 ile 34 yaş arasındaki kadınlardan oluşuyor.





Gençlerin önemli bir temsili var; kabaca %15'i 13 ila 17 yaş aralığına giriyor.





İlginçtir ki, 35 ila 44 yaş arasındakiler sanal etkileyicilerle en çok yankı buluyor ve onları son derece bağ kurulabilir (10 üzerinden 6,2) ve güvenilir (10 üzerinden 6,5) olarak derecelendiriyor.





Ayrıca anket şunu da ortaya çıkardı:





Ankete katılanların yarısından fazlası en az bir sanal etkileyiciyi takip ediyor.





Hatta yaklaşık %35'i, başta 18 ile 44 yaşları arasındakiler olmak üzere, dijital fenomenlerin onayladığı bir ürünü bile satın aldı.





Özetle, iyi yönetilen sanal etkileyiciler, ilgili hedef kitleye ilgi çekici içerik sunarak nişlerini ortaya çıkarabilirler.





Takipçilerle güvenilir ilişkiler kurma ve dönüşüm sağlama yeteneğine sahiptirler. Dahası, bahsedilen araştırmalar, doğru sanal etki sahibini öne çıkaran reklamların, olmayanlara göre daha olumlu tepkiler ve satışlar yaratabileceğini öne sürüyor.





Ancak başarının garanti edilmediğini unutmamak önemlidir; bazı önemli başarısızlıklar da olmuştur.





Aşağıda bunlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sanal Etkileyenler Herkesin Reçeli Değildir

Sanal etkileyiciler dalgasının dijital pazarlamaya yeni bir bakış açısı sunduğu inkar edilemez.





Ancak başarının garantili tarifi olmaktan çok uzaktır.





Aslında bazı yüksek profilli deneyler, marka etkileşiminden daha fazla tepkiyle sonuçlandı. Kısaca bazı üzücü örnekler üzerinden geçelim:









Mira - Marks & Spencer için Yanlış Adım

Daha genç bir demografiye hitap etmek isteyen M&S, sanal bir model olan Mira'yı piyasaya sürdü. İronik bir şekilde bu girişim, markanın sanal yaratımları değil gerçek kadınları desteklemesi gerektiğini savunan tüketicilerin sert eleştirileriyle karşılaştı.

Venere Italia - İtalya'nın Turizmi Modernleştirmeye Yönelik Başarısız Girişimi

İtalyan hükümeti, Botticelli'nin Venüs'ünü turizmi canlandıracak şık, çağdaş bir sanal etkileyici olarak yeniden tasarlamak için 9 milyon Euro harcadı. Ancak kampanya hedefi tutturamadı ve İtalya'nın kültürel zenginliğini önemsizleştirdiği gerekçesiyle tepkiyle karşılaştı.





en utanç verici turist kampanyası birçok insanın dediği gibi. Belki de aşırı modernleşmenin tuzaklarına dair bir örnek olay.

Shudu & Fenty Beauty - Kültürel Duyarlılık Dersi

Bir fotoğrafçının buluşu olan Shudu Gram , Fenty Beauty'nin rujunu sürerken öne çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti.





Ancak bu hareket, eleştirmenlerin markayı gerçek siyah modeller yerine sanal bir siyah modeli kullanarak siyah kültürü kâr amacıyla sömürmekle suçlamasıyla tartışmalara yol açtı.





Örnekler bununla bitmiyor.





Ancak bu olumsuz tepkiler mutlaka etkileyicilerin sanallığından kaynaklanmıyor.





Asıl sorun genellikle uygulamada yatmaktadır: yetersiz hikaye anlatımı, zayıf iletişim, yanlış hizalanmış içerik, yanlış yönlendirilmiş hedefleme ve belirsiz mesajlaşma.





Devrim niteliğindeki yeni pazarlama araçlarında gezinmek, bir sanat formunda ustalaşmaya benzer.





Aslında mesele aletin kendisiyle ilgili değil, onu kullanan yetenekli ellerle ilgili.

Sanal Influencer Pazarlama Mojo Hakkında Karar

Sanallığın belirli bir hedef kitlenin katılımına hiçbir engel oluşturmaması ve üstün duyarlılık ve eğlence değeri göz önüne alındığında, sanal etkileyiciler, doğru bir şekilde kullanıldığında pazarlamada gerçekten güçlü bir güç olabilir.





Doğru, bugün tüm niş kitleler bu dijital devrime hazır değil.





Ancak zamanla bakış açıları değişir.





On yıl önce şüpheyle karşılanan kripto para birimlerini düşünün, şimdi bunlar finansal gerçekliğimizin bir parçası.





Aynı paradigma değişimi sanal etkileyiciler için de ufukta olabilir. Meta veri tabanının, yapay zekanın ve diğer dijital trendlerin artan önemi göz önüne alındığında, etkili robotlar yeni pazarlama normalimiz haline gelebilir.





Sanal etkileyicilerin etkisi iki yönlü olabilir; ya markanızın çekiciliğini artırabilir ya da çöküşüne yol açabilirler.





Etkili bir şekilde çalıştıklarından emin olmak için tonlarca faktörün dikkate alınması gerekir: doğru hedef kitleyi hedeflemek, ilgi çekici içerik hazırlamak, eğlence sunmak, dengeli tanıtım vb.

Gerekli tüm kutular işaretlendiğinde potansiyelleri önemlidir.





Etkileyicinin kimliği, gerçek bir değer sunuyorsa ikincil hale gelebilir.





Sonuçta, eğer sanal bir insan zenginleştirici içgörüler sağlayabiliyorsa, bunların gerçek olup olmaması gerçekten önemli mi?





O halde size bir soru daha sorayım: Hayatınıza değer kattığı sürece kimin hayatınızı etkilediğini umursuyor musunuz?





IMO'larınızı yorumlarınıza bırakın.

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