Cisco HyperShield'ı Uygulamak İçin Eğitimin Neden Kritik Olduğu

**CARY, Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina, 16 Ağustos 2024/CyberNewsWire/--**INE Güvenlik Uzmanları Uygun Siber Güvenlik Eğitiminin Nasıl Entegre Edileceğini Açıklıyor. Cisco HyperShield'ın bu ay piyasaya sürülmesi, siber güvenlik alanında önemli bir evrimi işaret ediyor. "AI-yerel" bir güvenlik mimarisi olan HyperShield, otomatik proaktif siber güvenlik önlemleri ve AI destekli güvenlik çözümleriyle geleneksel güvenlik protokollerini yeniden tanımlamayı vaat ediyor.
Ancak, bu gelişmiş teknolojinin etkinliği büyük ölçüde BT ve Bilgi Güvenliği (BS) ekiplerinin yetenekli bir şekilde uygulanmasına bağlıdır ve bu da bu yüksek teknoloji ortamında uzmanlaşmış eğitimin kritik önemini vurgulamaktadır.
Ağ ve siber güvenlik eğitimi ve sertifikasyonlarında dünya lideri olan INE Security'nin Ağ İçeriği Direktörü ve CCIE Security'den Brian McGahan, "HyperShield'ın tanıtımı ağ güvenliği için oyunun kurallarını değiştiriyor" dedi.
"Yapay zeka destekli güvenlik mimarilerine geçiş yeni bir düşünme biçimi gerektirecek ve kuruluşların ekiplerini bu yeni teknolojilerden tam olarak yararlanabilmeleri için doğru eğitimle donatmaları her zamankinden daha kritik hale geldi. Güvenlik ekiplerinin yalnızca işlevselliklerine aşina olmalarını değil, aynı zamanda ağlarımızı proaktif olarak güvence altına almak için bu araçları kullanma konusunda da eğitilmelerini sağlamamız gerekiyor."
Eğitim programları yalnızca bu yeni teknolojilerin operasyonel yönlerini kapsamakla kalmamalı, aynı zamanda HyperShield gibi çözümlerin faaliyet gösterdiği karmaşık ekosistemleri yönetmek için ayrılmaz bir parça olan Güvenlik Orkestrasyonu, Otomasyonu ve Tepkisi (SOAR) konusunda derin bir anlayış da geliştirmelidir. Bu, güvenlik ekiplerinin AI ölçekli veri merkezlerini etkili bir şekilde yönetebilmelerini ve hem genel hem de özel bulutlarda güvenlik çözümlerini etkili bir şekilde çalıştırabilmelerini, giderek karmaşıklaşan ağlarda sağlam güvenliği koruyabilmelerini sağlayacaktır.
BT/IS eğitiminin rolü, salt operasyonel yeterliliğin ötesine uzanır. Kapsamlı eğitim
Yetersiz eğitim, bu yeni çözümlerin yeteneklerinin yetersiz kullanılmasına yol açabilir ve bu da işletmeleri karmaşık siber saldırılara karşı savunmasız bırakabilir. Öte yandan, iyi eğitimli ekipler, örneğin HyperShield'ın yeteneklerini kullanarak güvenlik açıklarını önceden ele almak ve kuruluşun genel güvenlik duruşunu iyileştirmek gibi, yapay zeka destekli güvenliğin faydalarından tam olarak yararlanabilir.
HyperShield gibi AI odaklı çözümlerin gelişmiş otomasyon yeteneklerine rağmen, insan gözetimine olan ihtiyaç devam etmektedir. Günümüzün güvenlik personeli, özellikle bu yeni çözümleri mevcut güvenlik mimarilerine entegre ederken, AI kararlarını ve eylemlerini yorumlama konusunda yetenekli olmalıdır. Telafi edici kontroller ve sistemin güvenlik çözümleri konusunda eğitim, otomatik yanıtlar ile gerekli insan müdahalesi arasındaki dengeyi yönetmek için çok önemlidir.
Ek olarak, eğitim siber güvenlik alanında gereken sürekli adaptasyonu ele almalı ve ekiplerin hem yapay zeka tabanlı güncellemeler hem de gelişen siber tehditlerle güncel kalmasını sağlamalıdır. Sürekli eğitim, operasyonel dayanıklılığın korunmasına yardımcı olur ve proaktif güvenlik önlemlerinin dinamik bir güvenlik ortamının ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar.
Cisco HyperShield'ın piyasaya sürülmesiyle güvenliği yeniden tasarlarken, spot ışığı yalnızca teknolojinin kendisine değil, aynı zamanda dağıtımıyla görevli profesyonellere de yöneliyor. Kapsamlı BT/IS eğitimine yatırım yapmak yalnızca faydalı olmakla kalmıyor; yeni AI destekli güvenlik çözümlerinin sunduğu tüm yetenek yelpazesinden yararlanmak için de elzem.
Etkili eğitim, güvenlik ekiplerinin riskleri en aza indirmesini ve işletme operasyonlarını bugünün ve yarının karmaşık tehditlerine karşı güvence altına almasını sağlar. Cisco HyperShield ile işletmeler siber güvenlik önlemlerini yükseltme fırsatına sahip olur, ancak yalnızca ekipleri bu görevi etkili bir şekilde yönetmeye hazırsa.
INE Security'nin öğrenme yolları paketi, siber güvenlik alanında eşsiz bir uzmanlık derinliği sunar ve BT kariyerine başlamak ve bu alanda başarılı olmak isteyenler için dünya çapında engelleri azaltırken gelişmiş teknik eğitimler sunmaya kendini adamıştır.
Küresel Stratejik İletişim ve Etkinlikler Direktörü
Kathryn Kahverengi
INE Güvenliği
Bu hikaye Cyberwire tarafından HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin