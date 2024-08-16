Cisco HyperShield'ı Uygulamak İçin Eğitimin Neden Kritik Olduğu

**CARY, Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina, 16 Ağustos 2024/CyberNewsWire/--**INE Güvenlik Uzmanları Uygun Siber Güvenlik Eğitiminin Nasıl Entegre Edileceğini Açıklıyor. Cisco HyperShield'ın bu ay piyasaya sürülmesi, siber güvenlik alanında önemli bir evrimi işaret ediyor. "AI-yerel" bir güvenlik mimarisi olan HyperShield, otomatik proaktif siber güvenlik önlemleri ve AI destekli güvenlik çözümleriyle geleneksel güvenlik protokollerini yeniden tanımlamayı vaat ediyor.





Ancak, bu gelişmiş teknolojinin etkinliği büyük ölçüde BT ve Bilgi Güvenliği (BS) ekiplerinin yetenekli bir şekilde uygulanmasına bağlıdır ve bu da bu yüksek teknoloji ortamında uzmanlaşmış eğitimin kritik önemini vurgulamaktadır.

Etkili Yapay Zeka Güvenlik Dağıtımının Temel Taşı Olarak Eğitim

HyperShield'ın siber güvenlik alanına girişi AI destekli güvenlik sistemleri ve BT güvenlik otomasyonu etrafında merkezlenen bir dizi gelişmiş yetenek sunar. Bu dönüştürücü yaklaşım, güvenlik ekiplerinin çalışma biçiminde derin bir değişime yol açacak ve yeni güvenlik güncellemelerini nitelendirme ve uygulama konusunda manuel kontrolden, bunun yerine otomatik AI yanıtlarını denetlemeye ve ince ayarlamaya geçecektir. Ancak HyperShield'ın dağıtılmış proaktif ağ güvenlik önlemlerinin tüm potansiyelinden başarıyla yararlanmak için kapsamlı eğitim şarttır.





Ağ ve siber güvenlik eğitimi ve sertifikasyonlarında dünya lideri olan INE Security'nin Ağ İçeriği Direktörü ve CCIE Security'den Brian McGahan, "HyperShield'ın tanıtımı ağ güvenliği için oyunun kurallarını değiştiriyor" dedi.





"Yapay zeka destekli güvenlik mimarilerine geçiş yeni bir düşünme biçimi gerektirecek ve kuruluşların ekiplerini bu yeni teknolojilerden tam olarak yararlanabilmeleri için doğru eğitimle donatmaları her zamankinden daha kritik hale geldi. Güvenlik ekiplerinin yalnızca işlevselliklerine aşina olmalarını değil, aynı zamanda ağlarımızı proaktif olarak güvence altına almak için bu araçları kullanma konusunda da eğitilmelerini sağlamamız gerekiyor."





Eğitim programları yalnızca bu yeni teknolojilerin operasyonel yönlerini kapsamakla kalmamalı, aynı zamanda HyperShield gibi çözümlerin faaliyet gösterdiği karmaşık ekosistemleri yönetmek için ayrılmaz bir parça olan Güvenlik Orkestrasyonu, Otomasyonu ve Tepkisi (SOAR) konusunda derin bir anlayış da geliştirmelidir. Bu, güvenlik ekiplerinin AI ölçekli veri merkezlerini etkili bir şekilde yönetebilmelerini ve hem genel hem de özel bulutlarda güvenlik çözümlerini etkili bir şekilde çalıştırabilmelerini, giderek karmaşıklaşan ağlarda sağlam güvenliği koruyabilmelerini sağlayacaktır.

Eğitimin İş Sürekliliği ve Güvenliği Üzerindeki Doğrudan Etkisi

BT/IS eğitiminin rolü, salt operasyonel yeterliliğin ötesine uzanır. Kapsamlı eğitim doğrudan iş sürekliliğini etkiler Ekiplere, HyperShield gibi son teknoloji çözümlere özgü otonom segmentasyon ve dağıtılmış istismar korumasını uygulama ve bunlardan yararlanma bilgisi sağlayarak. Eğitim, ekiplerin asgari düzeyde insan müdahalesiyle ortaya çıkan tehditleri proaktif bir şekilde yönetebilmelerini ve bunlara yanıt verebilmelerini sağlayarak, güvenlik ihlallerinde önemli bir faktör olan insan hatasını en aza indirmeye yardımcı olabilir.





Yetersiz eğitim, bu yeni çözümlerin yeteneklerinin yetersiz kullanılmasına yol açabilir ve bu da işletmeleri karmaşık siber saldırılara karşı savunmasız bırakabilir. Öte yandan, iyi eğitimli ekipler, örneğin HyperShield'ın yeteneklerini kullanarak güvenlik açıklarını önceden ele almak ve kuruluşun genel güvenlik duruşunu iyileştirmek gibi, yapay zeka destekli güvenliğin faydalarından tam olarak yararlanabilir.

Otomasyonu İnsan Gözetimiyle Dengelemek

HyperShield gibi AI odaklı çözümlerin gelişmiş otomasyon yeteneklerine rağmen, insan gözetimine olan ihtiyaç devam etmektedir. Günümüzün güvenlik personeli, özellikle bu yeni çözümleri mevcut güvenlik mimarilerine entegre ederken, AI kararlarını ve eylemlerini yorumlama konusunda yetenekli olmalıdır. Telafi edici kontroller ve sistemin güvenlik çözümleri konusunda eğitim, otomatik yanıtlar ile gerekli insan müdahalesi arasındaki dengeyi yönetmek için çok önemlidir.





Ek olarak, eğitim siber güvenlik alanında gereken sürekli adaptasyonu ele almalı ve ekiplerin hem yapay zeka tabanlı güncellemeler hem de gelişen siber tehditlerle güncel kalmasını sağlamalıdır. Sürekli eğitim, operasyonel dayanıklılığın korunmasına yardımcı olur ve proaktif güvenlik önlemlerinin dinamik bir güvenlik ortamının ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar.





Cisco HyperShield'ın piyasaya sürülmesiyle güvenliği yeniden tasarlarken, spot ışığı yalnızca teknolojinin kendisine değil, aynı zamanda dağıtımıyla görevli profesyonellere de yöneliyor. Kapsamlı BT/IS eğitimine yatırım yapmak yalnızca faydalı olmakla kalmıyor; yeni AI destekli güvenlik çözümlerinin sunduğu tüm yetenek yelpazesinden yararlanmak için de elzem.





Etkili eğitim, güvenlik ekiplerinin riskleri en aza indirmesini ve işletme operasyonlarını bugünün ve yarının karmaşık tehditlerine karşı güvence altına almasını sağlar. Cisco HyperShield ile işletmeler siber güvenlik önlemlerini yükseltme fırsatına sahip olur, ancak yalnızca ekipleri bu görevi etkili bir şekilde yönetmeye hazırsa.

INE Güvenlik Hakkında:

INE Güvenliği çevrimiçi ağ ve siber güvenlik eğitimi ve sertifikasyonunun önde gelen sağlayıcısıdır. Güçlü bir uygulamalı laboratuvar platformu, son teknoloji, küresel bir video dağıtım ağı ve dünya standartlarında eğitmenler kullanan INE Security, dünya çapında Fortune 500 şirketleri için iş dünyasında siber güvenlik eğitimi ve kariyerlerini ilerletmek isteyen BT profesyonelleri için en iyi eğitim seçeneğidir.





INE Security'nin öğrenme yolları paketi, siber güvenlik alanında eşsiz bir uzmanlık derinliği sunar ve BT kariyerine başlamak ve bu alanda başarılı olmak isteyenler için dünya çapında engelleri azaltırken gelişmiş teknik eğitimler sunmaya kendini adamıştır.

Temas etmek

Küresel Stratejik İletişim ve Etkinlikler Direktörü

Kathryn Kahverengi

INE Güvenliği

[email protected]

Bu hikaye Cyberwire tarafından HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .



