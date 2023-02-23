Bir Sonraki İş Görüşmenizi Etkileyecek Deneyiminizi Paketlemenin ve Parlatmanın 13 Yolu

İş aramak başlı başına streslidir. Ancak sonunda görüşmeye davet edildiğinizde dayanılmaz derecede stresli hale gelir ve ardından beklenmedik bir soruyla şaşırırsınız. Kişisel olarak ben sık sık “bana yaşadığın durumu anlat, şu durumda…” ile başlayan sorularda takılıp kalıyorum.
Böyle bir sorudan hemen sonra kafamda bir maymun şarkı söylemeye başladı ve sanki hiç deneyimim yokmuş gibi hiçbir şey hatırlamıyordum. Tanıdık geliyor? Bu yazıda, kendime konuşacağım vakaların tam bir listesini hazırlayarak bu durumu nasıl başarıyla aştığımı anlatacağım.
Benim yolumu takip edersen kolayca kendi vaka setini bulacaksın ve bir sonraki iş görüşmende harikalar yaratmaya hazır olacaksın.
Hem başvuru sahibi hem de görüşmeci olarak deneyimlerimi, internetteki çeşitli makaleleri ve tartışma konularını analiz ettim ve önceki deneyimlerinizle ilgili görüşme tartışmalarının %80'ini kapsayan bir soru listesi hazırladım.
Bunları derinlemesine düşünürseniz, görüşme sırasında sizi şaşırtmak gerçekten zor olacaktır.
Benim önerim, bu soruların cevaplarını hazırlamak ve asıl tartışmaya uyum sağlamak için bunları değiştirmeye hazır olmaktır. Hatta cevapları yazıp zaman zaman gözden geçirebilirsiniz.
Her şeyi sıfırdan cevaplamaktan çok daha kolay, daha etkili ve daha az stresli olacaktır.
Her şey deneyiminiz hakkında genel bir tartışmayla başlar. Bunu, sunumunu yaptığınız projenin siz olduğunuz bir asansör konuşması olarak düşünebilirsiniz. Bu, ilk izleniminizi yarattığı için en önemli kısımlardan biridir. Listemde dikkate alınması gereken aşağıdaki seçenekler var:
Şimdi vakalara geçelim. Başarı vakası mutlaka olması gereken bir vakadır, nedenini açıklamama gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada hazırlamanızı önerdiğim şey:
Bu, başarı durumundan bile daha popüler. Ancak tüm kirli kıyafetlerinizi çıkarıp günahlarınıza tövbe etmeniz gerekmediğini unutmayın. Başarısızlığınız bile en iyi özelliklerinizi sergilemelidir, yani:
Bir ürün yöneticisi olarak verilerle ilgilenmeniz bekleniyor. Hemen hemen her şirket, verileri analiz etme, AB testi yapma, istatistikleri yorumlama vb. yeteneğinizi kontrol etmeye çalışır. Yapabileceğiniz en iyi şey, başarı ve başarısızlık durumlarına veri yorumunu dahil etmektir.
Ancak %100 güvenli olması adına cebinizde ayrı bir çanta da bulundurabilirsiniz.
Aşağıdakileri düşünün:
Bir Proje Yöneticisinin bir sonraki olmazsa olmazı, ürün kararları alırken kullanıcı odaklı olmaktır. Vakalarınıza kullanıcı araştırmasını, müşteri geliştirme görüşmelerini veya diğer kullanıcı etkileşimlerini dahil etmeye çalışın.
Yalnızca gerçek müşterilerle konuşmakla kalmayıp, aynı zamanda bundan yararlı bilgiler elde etme ve ölçümlerinizi onlarla birlikte büyütme yeteneğinizi de sergileyin.
PM dünyasını kimin daha çok yönettiğini bilmiyorum: kullanıcılar mı yoksa paydaşlar mı? Bu nedenle farklı paydaşlarla başa çıkma yeteneğinizi sergileyebilmeniz gerçekten önemlidir. Aşağıdaki durumlarda vakalarınıza örnekler ekleyin:
Başbakanın hayatı beklenmedik durumlarla dolu olduğundan bu pek de zor olmasa gerek. Her şeyin planlandığı gibi gitmediği durumu hazırlayın ve bununla ne kadar kolay başa çıktığınızı açıklayın. Yine büyük ve taze bir şey düşünün.
Artık takıma ve liderlik becerilerinize odaklanmanın zamanı geldi. Projeye öncülük ettiğiniz ve ekibi başarıya götürdüğünüz durumu sergileyin. Başlangıçta sizin tarafınızdan yönetilmesi amaçlanmasaydı – mükemmel olurdu!
İnsan yönetimi söz konusu olduğunda, başarıyla çözebildiğiniz bir çatışma durumunun örneğini de hazırlamalısınız. Çatışmacı görünmek istemediğiniz için, dahil olduğunuz ancak çatışmanın nedeni olmadığınız vakayı düşünün.
Sizi duygusallaştırabilecek yoğun durumlar hakkında konuşmaktan kaçınmayı tercih ederim. Fazladan yargılamadan çatışmanın her yönünü sunabileceğiniz bir vaka seçmeye çalışın.
Bir başka faydalı örnek ise zorlu son teslim tarihleri ve sınırlı kaynaklarla bazı sonuçlar elde etmek zorunda kaldığınız durumdur. Hemen hemen her işletme, zamandan ve paradan tasarruf edebilecek ve bunu yapma yeteneğinizi sergileyebilecek yöneticilere sahip olmak ister.
Şimdi güçlü ve zayıf yönlerinizden başlayarak birkaç genel soruya değinelim. Veya sürücüleriniz ve sınırlamalarınız. Veya süper güçleriniz ve acı noktalarınız. İşte bu konudaki düşüncelerim:
Mülakat sırasında kimse size sormasa bile bu soru çok önemlidir. Sadece görüşmecilerinizin aradığınız şeyin beklentileriyle ilişkili olup olmadığını kontrol etmesi gerektiği için değil.
Ancak aynı zamanda şirketin size istediğinizi verip veremeyeceğini de test edebilmelisiniz. Bu nedenle gelecekteki işinizden ne beklediğiniz konusunda mümkün olduğunca dürüst yanıt vermeye çalışın. Ve bunu 3 madde halinde kısaca sunmaya hazır olun.
Bonus kısmı. Nedenini bilmiyorum ama bu soru bana iş arayışımın her aşamasında en az bir kez soruldu: 10 yıl önce, 7 yıl önce, 5 yıl önce ve şimdi. Bu yüzden buna bir cevabınız olmasını öneriyorum: En sevdiğiniz ürün hangisi ve onu nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz?
Cevabı her şirket için gerçek sektörle ve şirketin değerleriyle bağlantı kuracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
İleride kullanmak üzere kaydedebileceğiniz tek bir resimde kısa bir özet:
Ve… bu son değil. Kendinizi tanıtmanın ve yüzlerce başvuru sahibi arasında öne çıkmanın harika bir yolu olduğundan sorularınızı hazırlamayı unutmayın. 12. soruda sıraladığınız konulara ışık tutabilecek sorular sormaya çalışın. Eğer burada takılıp kaldıysanız, başlamanız için size bazı fikirler verebilirim:
Bu sorular oldukça geneldir ve çok yararlı ve anlayışlı bir tartışma başlatabilir.
İş görüşmesine başka neler hazırlıyorsunuz ve deneyiminizi nasıl paketliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ve bir sonraki mükemmel işinizi bulmada iyi şanslar!