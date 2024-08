Big Tech Seçim Sahtekarlığını Önlemek İstiyor

Büyük Teknoloji'nin tamamı nihayet bir konuda hemfikir olabilir ve bir şey üretken yapay zekanın seçmenleri kandırmasını engelliyor olabilir. Görüyorsunuz, 2024 önemli bir yıl: dünya çapında milyonlarca insanın kendilerini bir sonraki kimin yöneteceğine oy vereceği yıl. Bunlardan en büyüğü elbette görevdeki Joe Biden'ın eski başkomutan Donald Trump'la mücadele edeceği 2024 ABD Başkanlık Seçimleri. Ancak seçmenler Meksika, Birleşik Krallık ve hatta Hindistan dahil olmak üzere diğer büyük bölgelerde de oy kullanacak.





Sonuçta, uzmanlar söylemek Dünya nüfusunun yüzde 41'ini temsil eden ülkelerde bu yıl seçim yapılacak; bu rekor bir rakam. Peki bunun büyük teknoloji ve üretken yapay zeka ile ne ilgisi var? Demokratik güçler seçmenleri kendilerini iktidara getirmeye ikna etmek için kampanya yürütürken, bazıları kötü aktörler veya (hatta siyasi muhalifler) teraziyi bir adayın lehine çevirmek için makinelerin gücünden yararlanma eğilimine girebilirler.





Derin sahteler, Obama'dan yapılmış olanlar , yarım on yıl önce zaten oldukça iyiydi. Ve son zamanlarda Taylor Swift'in fiyaskosu bu sadece üretken yapay zekanın o zamandan bu yana ne kadar ilerlediğinin acı bir hatırlatıcısı. Seçmenlere daha iyi yardımcı olmak için büyük teknolojinin bir araya geldiği şey, üretken yapay zekanın bu yıkıcı potansiyelidir, yoksa farkına bile varmadan yapay zeka tarafından oluşturulan video, ses veya metinle etkileşime girmezler!





Geçen hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda, geleneksel olarak birbirleriyle rekabet eden büyük teknolojinin poster çocukları, bu yıl yapılacak seçimlerde yapay zekanın kötüye kullanılmasını önlemek için birlikte çalışacaklarını söylediler. Arka planda daha güçlü yapay zeka geliştirmeye devam edecekleri gerçeğini boş verin. (Aslında OpenAI artık başlatıldı metni videoya dönüştüren bir yapay zeka modeli!)





Dünyanın her yerinden insanların geldiği o zamanı hatırlayın bir mektup kaleme aldım OpenAI'den daha güçlü bir ChatGPT'nin geliştirilmesini durdurmasını mı isteyeceksiniz? Evet… bu artık geçmişte kaldı çünkü OpenAI ve onun destekçisi Microsoft rakip(ler)le çalışacaklar Google , Meta Ve Amazon Eğitim kampanyaları yoluyla ve seçmenlere yanlış bilgi sağlayan ses, video ve görüntüler de dahil olmak üzere yanıltıcı seçimle ilgili içeriğin kaynağını takip ederek zararlı AI içeriğini "tespit etmek ve bunlara karşı koymak".





Taahhüdün imzacılarından biri de Elon Musk'tır. X bu ilginç çünkü dünyanın en zengin adamı gelişen kendi yapay zeka şirketi bir tarafta ve vokal eleştirmeni Şirketten ihraç edildiğinden beri OpenAI'nin





Tiktok ve Snap ayrıca adlarını da ödünç verdi rehin imzacılar listesine gelecek vaat eden yapay zeka girişimleri Anthropic ve Inflection da dahildi; ilki tarafından destekleniyordu Amazon ve Google ve ikincisi Microsoft ve Nvidia tarafından .





Toplamda, tartışmasız önemli olan 20 teknoloji şirketi anlaşmayı imzaladı. 2024 Seçimlerinde Yapay Zekanın Aldatıcı Kullanımıyla Mücadele için Tech Accord (bunun bir ağız dolusu olduğunu biliyoruz!).





Siyaset. Yapay zekanın en fazla etkiye sahip olacağı yerin burası olacağı kimin aklına gelirdi?





Microsoft, Meta'nın Instagram'ı ve Google, bu hafta HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Sıralamasında ilk üç sırayı domine etti.









Microsoft, konsollar arasındaki çizgileri bulanıklaştırmak için ilk adımı atıyor 🎮

Bize mi öyle geliyor yoksa Sony ve Microsoft'un mevcut nesil oyun konsolları en iyi ihtimalle orta halli mi? Ayrıcalıklar ve özellikler gibi şeyler göz önüne alındığında Playstation 5 ve Xbox Series S/X'in değer açısından çok az şey sunduğunu giderek daha fazla hissediyoruz. Aslında Sony, Playstation 5'in şu aşamada olduğunu zaten işaretledi: yaşam döngüsünün sonu ve Microsoft'un S/X Serisi? Peki satılan konsol hakkında ne söyleyebiliriz? daha da kötüsü orijinal Xbox'tan mı?





Microsoft, boşluğu telafi etmek için şunları yapmaya karar verdi: karşıdan karşıya geçmek Playstation ve Nintendo Switch'e özel bazı özellikler. Hangi oyunları soruyorsunuz? Henüz bilmiyoruz ama muhtemelen öğreneceğiz anlamak Önümüzdeki aylarda.





Bu, birinci taraf bir konsol oyununun başka bir platforma ilk geçişi olmayabilir. Aslında, God of War, belirli Persona oyunları, Last of Us Part 1 ve hatta bazı Uncharted oyunları gibi Sony'ye özel oyunların büyük başarı için PC'ye taşındığına dair harika örneklerimiz var! Peki oyunlar rakibin konsoluna mı geçiyor? Bu biraz duyulmamış bir şey; ancak tüketiciler platformdan bağımsız hale geldikçe ve satın aldıkları donanımda daha fazla esneklik aradıkça trend de bu yönde ilerleyebilir.





Microsoft Oyun CEO'su Phil Spencer yakın zamanda şunu söyledi video oyun endüstrisindeki ayrıcalıklılığın önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde daha da azalacağını kaydetti. Bize göre bu, bir konsol satın almanın artık tüketicileri tek bir ekosistemle sınırlandırmayacağı ve donanımın PC'lerin ucuz yerine geçebileceği anlamına geliyor gibi görünüyor.





Peki artık ilk domino taşı düştüğüne göre Halo'yu Playstation'da görecek miyiz? Demon's Souls Xbox'ta mı? Kesinlikle öyle umuyoruz! Ya da daha iyisi, oyunlar her yerde yayınlanıyor. Ve demek istiyoruz her yer .

Nvidia 2 trilyon dolarlık değerlemeye yaklaşıyor

12 ila 16 ay boyunca ne kadar olağanüstü bir dönem oldu Nvidia , *literal* öğesini satan şirket sanal kürek devam eden AI altına hücum sırasında.





ChatGPT'nin başarısı şirketi sadece mega karlıya kadar karlı ancak giderek daha fazla kuruluş OpenAI'nin ChatGPT'si ile rekabet edebilmek için kendi yapay zeka modellerini oluşturmaya çalıştıkça donanımına olan talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı.





Bu nedenle, Nvidia'ya ve hisselerine olan yoğun ilgi nedeniyle şirketin değerinin o kadar yükselmesi şaşırtıcı olmamalı ki, artık yalnızca dünyanın en değerli üçüncü ABD şirketi değil, aynı zamanda daha da değerli hale geldi. Amazon'dan, Google'dan ve hatta Meta'dan.





Yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia'nın 2 trilyon dolara ulaşması an meselesi çünkü hisse senedi yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor. Tuhaf bir şekilde, bu bir şey bile olmadı tüm yıl Nvidia'nın değerlemesi bir trilyon dolara ulaştığı için, bu da trilyonerler kulübüne girişinin on iki aylık yıldönümünden önce 2 trilyon dolara ulaşmasının çok çok muhtemel olduğu anlamına geliyor.





Yalnızca Nvidia değil genel olarak değerli şirket Aynı zamanda dünyanın en değerli çip üreticilerinden biri olup rakiplerinden çok öndedir. AMD , Intel ve/veya Arm Holdings'in toplam piyasa değeri 600 milyar dolar civarındadır. Ah!





Bununla birlikte, yatırımcılar yavaş yavaş şu şirketlere yöneliyor: karşı mücadele Nvidia mı yoksa kendi ilgisine bağlı Muhtemelen şu anda Nvidia hisselerini satın almak bir yıl kadar öncesine göre çok daha pahalı olduğu için.





Green Takımının bundan sonra nereye gideceğini görmek harika olacak.

Diğer Haberlerde.. 📰

İngiltere Bakanı Stablecoin ve Staking Mevzuatının Altı Ay İçinde Çıkmasını Bekliyor — via CoinDesk

Yapay zekadaki kadınlar fark yaratıyor - aracılığıyla TechCrunch

AB, çocukların korunması nedeniyle TikTok'a resmi soruşturma başlattı CNN

Musk, Neuralink'in fareyi düşünerek kontrol edebilen ilk insan hastası olduğunu söylüyor. Reuters

Kuantum bilgisayarlar montaj hattına yaklaşıyor Aksiyos

Nintendo hisseleri, Switch 2'nin 2025'e erteleneceği raporunun ardından yaklaşık %6 düştü. CNBC

