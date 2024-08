Big Tech veut prévenir la fraude électorale

Tous les Big Tech se sont peut-être finalement mis d’accord sur quelque chose, et ce quelque chose empêche l’intelligence artificielle générative de embobiner les électeurs. Vous voyez, 2024 est une année importante : c’est l’année où des millions de personnes dans le monde votent pour qui les gouvernera ensuite. Le plus important est, bien sûr, les élections présidentielles américaines de 2024, qui verraient le président sortant Joe Biden affronter l’ancien commandant en chef Donald Trump. Cependant, les électeurs se rendront également dans d’autres grandes régions, notamment au Mexique, au Royaume-Uni et même en Inde.





Bref, des experts dire que des pays représentant 41 % de la population mondiale organiseront des élections cette année – un nombre record. Alors, qu’est-ce que cela a à voir avec la grande technologie et l’IA générative ? Eh bien… pendant que les forces démocratiques font campagne pour convaincre les électeurs de les porter au pouvoir, certains mauvais acteurs ou (même les opposants politiques) peuvent être tentés d’exploiter le pouvoir des machines pour faire pencher la balance en faveur d’un candidat ou d’un autre.





Des contrefaçons profondes, comme le ceux faits d'Obama , étaient déjà sacrément bons il y a une demi-décennie. Et le récent La débâcle de Taylor Swift n’est qu’un sombre rappel du chemin parcouru depuis lors par l’IA générative. C’est ce potentiel destructeur de l’IA générative qui rassemble les grandes technologies pour mieux aider les électeurs, de peur qu’ils n’interagissent avec la vidéo, l’audio ou le texte générés par l’IA sans même s’en rendre compte !





La semaine dernière, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, les représentants des grandes technologies, qui se font traditionnellement concurrence, ont déclaré qu'ils travailleraient ensemble pour empêcher l'utilisation abusive de l'IA lors des élections de cette année. Peu importe le fait qu’ils continueront à développer une IA plus puissante en arrière-plan. (En fait, OpenAI a maintenant lancé un modèle d'IA qui transforme le texte en vidéo !)





Souviens-toi de cette époque où les gens du monde entier a écrit une lettre à OpenAI pour lui demander d'arrêter le développement d'un ChatGPT plus puissant ? Ouais… c'est maintenant du passé parce que OpenAI et son bailleur de fonds Microsoft vont travailler avec des concurrents Google , Méta et Amazone pour « détecter et contrer » les contenus nuisibles de l'IA grâce à des campagnes éducatives et en traquant la source du contenu trompeur lié aux élections, y compris l'audio, la vidéo et les images qui fournissent de fausses informations aux électeurs.





L'un des signataires de l'engagement est Elon Musk. X , ce qui est intéressant car l'homme le plus riche du monde est développement sa propre société d'IA à côté et a été un critique vocal d'OpenAI depuis qu'il a été évincé de l'entreprise.





TIC Tac et Snap ont également prêté leur nom au gage qui comprenait les startups d'IA prometteuses Anthropic et Inflection dans la liste des signataires – la première soutenue par Amazon et Google et ce dernier par Microsoft et Nvidia .





Au total, 20 entreprises technologiques, sans doute celles qui comptent, ont signé le Accord technologique pour lutter contre l’utilisation trompeuse de l’IA lors des élections de 2024 (c'est une bouchée, on le sait !).





Politique. Qui aurait pensé que c’était là que l’IA aurait le plus d’impact ?





Microsoft, Instagram de Meta et Google ont dominé cette semaine les trois premières positions du classement des entreprises technologiques de HackerNoon.









Microsoft fait le premier pas pour brouiller les frontières entre les consoles 🎮

Est-ce nous ou la génération actuelle de consoles de jeux de Sony et Microsoft est-elle au mieux médiocre ? De plus en plus, on a l'impression que la Playstation 5 et la Xbox Series S/X offrent très peu de valeur en termes d'exclusivités et de fonctionnalités. En fait, Sony a déjà signalé que la Playstation 5 était au fin de son cycle de vie , et la série S/X de Microsoft ? Eh bien... que pouvons-nous dire de la console qui s'est vendue encore pire que la Xbox d'origine ?





Pour combler ce manque, Microsoft a décidé de traverser certaines de ses exclusivités sur Playstation et Nintendo Switch. Quels jeux, demandez-vous ? Nous ne le savons pas encore, mais il est probable que nous le saurons découvrir Dans les mois à venir.





Ce ne serait pas nécessairement la première fois qu’un jeu de console propriétaire passe à une autre plate-forme. En fait, nous avons quelques excellents exemples d'exclusivités Sony portées sur PC avec un succès majeur, comme God of War, certains jeux Persona, Last of Us Part 1 et même certains jeux Uncharted ! Mais les jeux transitent-ils sur la console d'un rival ? C'est un peu inconnu ; cependant, cela pourrait être la tendance qui s'accentue à mesure que les consommateurs deviennent indépendants de la plate-forme et recherchent plus de flexibilité avec le matériel qu'ils achètent.





Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming je l'ai dit récemment lorsqu'il a souligné que l'exclusivité dans l'industrie du jeu vidéo allait encore diminuer au cours des cinq à dix prochaines années. Pour nous, il semble que l’achat d’une console ne limitera plus les consommateurs à un seul écosystème et que le matériel pourrait devenir un substitut bon marché aux PC.





Alors, maintenant que le premier domino est tombé, verrons-nous Halo sur Playstation ? Demon's Souls sur Xbox ? Nous l’espérons certainement ! Ou mieux encore, des jeux sortent partout. Et nous voulons dire partout .

Nvidia se rapproche d'une valorisation de 2 000 milliards de dollars 🤑

Quelle période phénoménale de 12 à 16 mois cela a été Nvidia , la société qui vend le *littéral* pelle virtuelle pendant la ruée vers l’or de l’IA en cours.





Non seulement le succès de ChatGPT a transformé l'entreprise de rentable à méga rentable , mais la demande pour son matériel n'a jamais été aussi élevée, alors que de plus en plus d'organisations tentent de créer leurs propres modèles d'IA pour rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI.





Il ne faut donc pas s'étonner qu'en raison de l'intérêt considérable porté à Nvidia et à ses actions, la valorisation de la société ait grimpé à un point tel qu'elle est non seulement désormais la troisième société américaine la plus valorisée au monde, mais elle est désormais plus valorisée. qu'Amazon, Google et même Meta.





Avec une capitalisation boursière de près de 1 800 milliards de dollars, ce n’est qu’une question de temps avant que Nvidia atteigne la barre des 2 000 milliards de dollars, car il ne semble pas que le titre va baisser de sitôt. Curieusement, cela n'a même pas été un année complète puisque Nvidia a atteint un billion de dollars de valorisation, ce qui signifie qu'il est très, très probable qu'il atteindra 2 billions de dollars avant le douze mois anniversaire de son entrée dans le club des billions.





Non seulement Nvidia est un entreprise précieuse dans l'ensemble , c'est également l'un des fabricants de puces les plus précieux au monde, loin devant ses concurrents. DMLA , Intel et/ou Arm Holdings, dont la capitalisation boursière combinée représente environ 600 milliards de dollars. Aie!





Néanmoins, les investisseurs se tournent lentement vers les entreprises qui sont soit en compétition contre Nvidia ou sont sous réserve de son intérêt , probablement parce qu'il est beaucoup plus cher d'acheter des actions Nvidia en ce moment qu'il y a environ un an.





Ce sera formidable de voir où se dirigera ensuite l’équipe Green.

