Las grandes tecnológicas quieren prevenir el fraude electoral

Es posible que todas las grandes empresas tecnológicas finalmente hayan llegado a un acuerdo en algo, y ese algo está impidiendo que la inteligencia artificial generativa engañe a los votantes. Verá, 2024 es un año importante: es el año en el que millones de personas en todo el mundo votan por quién los gobernará a continuación. El más importante son, por supuesto, las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, en las que el actual presidente Joe Biden se enfrentará al ex comandante en jefe Donald Trump. Sin embargo, también saldrán votantes en otras regiones importantes, como México, el Reino Unido e incluso la India.





En definitiva, expertos decir que los países que representan el 41% de la población mundial celebrarán elecciones este año, una cifra récord. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con las grandes tecnologías y la IA generativa? Bueno... mientras las fuerzas democráticas hacen campaña para convencer a los votantes de que los lleven al poder, algunos malos actores o (incluso los oponentes políticos) pueden verse tentados a aprovechar el poder de las máquinas para inclinar la balanza a favor de un candidato u otro.





Falsificaciones profundas, como el los hechos de Obama , ya eran bastante buenos hace media década. Y el reciente La debacle de Taylor Swift es sólo un sombrío recordatorio de lo lejos que ha llegado la IA generativa desde entonces. Es este potencial destructivo de la IA generativa lo que hace que las grandes tecnologías se unan para ayudar mejor a los votantes, para que no interactúen con videos, audio o texto generados por IA sin siquiera darse cuenta.





La semana pasada, en la Conferencia de Seguridad de Munich, los hijos del cartel de las grandes tecnologías que tradicionalmente compiten entre sí, dijeron que trabajarían juntos para evitar el uso indebido de la IA durante las elecciones que tendrán lugar este año. No importa el hecho de que seguirán construyendo una IA más potente en segundo plano. (De hecho, OpenAI ahora tiene lanzado ¡un modelo de IA que convierte texto en video!)





Recuerda aquella época en la que personas de todo el mundo escribió una carta ¿A OpenAI para pedirle que detenga el desarrollo de un ChatGPT más potente? Sí... eso ya es cosa del pasado porque Abierto AI y su patrocinador microsoft van a trabajar con competidores Google , Meta y Amazonas para "detectar y contrarrestar" contenido dañino de IA a través de campañas educativas y rastreando la fuente de contenido engañoso relacionado con las elecciones, incluidos audio, video e imágenes que brindan información falsa a los votantes.





Uno de los firmantes del compromiso es Elon Musk. X , lo cual es interesante porque el hombre más rico del mundo es desarrollando su propia empresa de inteligencia artificial y ha sido un crítico vocal de OpenAI desde que fue expulsado de la empresa.





Tik Tok y Snap también prestaron su nombre a la promesa que incluía a las prometedoras startups de IA Anthropic e Inflection en la lista de signatarios, la primera respaldada por Amazon y Google y este ultimo por Microsoft y Nvidia .





En total, 20 empresas tecnológicas, posiblemente las que importan, firmaron el Acuerdo tecnológico para combatir el uso engañoso de la IA en las elecciones de 2024 (¡Es un bocado, lo sabemos!).





Política. ¿Quién hubiera pensado que ahí es donde la IA tendría el mayor impacto?





Microsoft, Instagram de Meta y Google dominaron las tres primeras posiciones en el ranking de empresas tecnológicas de HackerNoon esta semana.









Microsoft da el primer paso para difuminar las líneas entre consolas 🎮

¿Somos nosotros o la actual generación de consolas de juegos de Sony y Microsoft es, en el mejor de los casos, mediocre? Cada vez parece más que la Playstation 5 y la Xbox Series S/X ofrecen muy poco en términos de valor al considerar cosas como exclusivas y características. De hecho, Sony ya ha avisado que la Playstation 5 está en el final de su ciclo de vida ¿Y la Serie S/X de Microsoft? Bueno... ¿qué podemos decir siquiera de la consola que se ha vendido? peor aún que la Xbox original?





Para compensar la inactividad, Microsoft ha decidido Transversal algunas de sus exclusivas en Playstation y Nintendo Switch. ¿Qué juegos, preguntas? Aún no lo sabemos, pero es probable que lo sepamos. descubrir en los próximos meses.





Esta no sería necesariamente la primera vez que un juego de consola propio pasa a otra plataforma. De hecho, tenemos algunos excelentes ejemplos de exclusivas de Sony trasladadas a PC para lograr un gran éxito, como God of War, ciertos juegos de Persona, Last of Us Part 1 e incluso algunos juegos de Uncharted. ¿Pero los juegos pasan a la consola de un rival? Eso es un poco inaudito; sin embargo, podría ser la tendencia que avanza a medida que los consumidores se vuelven independientes de la plataforma y buscan más flexibilidad con el hardware que compran.





Phil Spencer, director ejecutivo de juegos de Microsoft dijo lo mismo recientemente cuando señaló que la exclusividad en la industria de los videojuegos se reducirá aún más en los próximos cinco a diez años. Para nosotros, eso suena como si comprar una consola ya no limitara a los consumidores a un solo ecosistema y el hardware podría convertirse en sustitutos baratos de las PC.





Entonces, ahora que ha caído el primer dominó, ¿veremos Halo en Playstation? ¿Almas del demonio en Xbox? ¡Ciertamente lo esperamos! O mejor aún, juegos que acaban de lanzarse en todas partes. Y queremos decir en todos lados .

Nvidia se acerca cada vez más a una valoración de 2 billones de dólares 🤑

¡Qué fenomenales 12 a 16 meses han sido! NVIDIA , la empresa que vende el *literal* pala virtual durante la actual fiebre del oro de la IA.





El éxito de ChatGPT no solo ha hecho que la empresa pase de rentable a mega rentable , pero la demanda de su hardware nunca ha sido tan alta a medida que cada vez más organizaciones intentan construir sus propios modelos de IA para competir con ChatGPT de OpenAI.





Por lo tanto, no debería sorprender que, debido al abrumador interés en Nvidia y sus acciones, la valoración de la empresa se haya disparado tanto que no sólo es ahora la tercera empresa estadounidense más valiosa del mundo, sino que ahora es más valiosa. que Amazon, Google e incluso Meta.





Con una capitalización de mercado de casi 1,8 billones de dólares, es sólo cuestión de tiempo antes de que Nvidia alcance la marca de los 2 billones de dólares porque no parece que las acciones vayan a bajar pronto. Curiosamente, ni siquiera ha sido un Año completo desde que Nvidia alcanzó un billón de dólares en valoración, lo que significa que es muy, muy probable que alcance los 2 billones de dólares antes del aniversario de doce meses de su ingreso al club de los billonarios.





Nvidia no sólo es una empresa valiosa en general , también es uno de los fabricantes de chips más valiosos del mundo, muy por delante de sus competidores. AMD , Intel y/o Arm Holdings, que en conjunto tienen una capitalización de mercado de alrededor de 600 mil millones de dólares. ¡Ay!





No obstante, los inversores poco a poco están acumulando empresas que son compitiendo contra Nvidia o son sujeto a su interés , presumiblemente porque es mucho más caro comprar acciones de Nvidia en este momento que hace aproximadamente un año.





Será fantástico ver hacia dónde se dirige el equipo Green a continuación.

