거대 기술업체는 선거 사기를 방지하고 싶어합니다.

Big Tech 전체가 마침내 무언가에 동의했을 수 있으며, 그 무언가가 생성 인공 지능이 유권자를 속이는 것을 막고 있습니다. 아시다시피 2024년은 중요한 해입니다. 전 세계 수백만 명의 사람들이 차기 정권을 잡을 사람을 투표하는 해입니다. 물론 가장 큰 것은 2024년 미국 대통령 선거로 현직 조 바이든이 도널드 트럼프 전 총사령관을 상대하게 될 것이다. 그러나 유권자들은 멕시코, 영국, 심지어 인도를 포함한 다른 주요 지역에서도 나올 것입니다.





전체적으로 전문가들은 말하다 세계 인구의 41%를 대표하는 국가들이 올해 선거를 치르게 될 것이라는 점은 기록적인 수치입니다. 그렇다면 이것이 빅 테크와 생성 AI와 어떤 관련이 있을까요? 글쎄요.. 민주주의 세력이 유권자를 설득하여 자신들이 집권하도록 캠페인을 벌이는 동안 일부 나쁜 배우 또는 (심지어 정치적 반대자라도) 기계의 힘을 활용하여 한 후보자에게 유리하게 저울을 기울이고 싶은 유혹을 받을 수도 있습니다.





딥 페이크와 같은 오바마가 만든 것들 , 이미 반년 전에는 꽤 좋았습니다. 그리고 최근 테일러 스위프트의 파탄 그 이후로 생성적 AI가 얼마나 멀리 왔는지를 암울하게 상기시켜 줄 뿐입니다. 유권자가 AI로 생성된 비디오, 오디오 또는 텍스트와 상호 작용하는 것을 깨닫지도 못하는 일이 없도록 유권자를 더 잘 돕기 위해 함께 뭉치는 것이 바로 생성적 AI의 파괴적인 잠재력입니다!





지난 주 뮌헨 안보 회의에서 전통적으로 서로 경쟁했던 거대 기술 기업의 포스터 아이들은 올해 선거에서 AI의 오용을 방지하기 위해 함께 노력할 것이라고 말했습니다. 그들이 백그라운드에서 더욱 강력한 AI를 계속해서 구축할 것이라는 사실은 염두에 두지 마십시오. (실제로 OpenAI는 이제 출시됨 텍스트를 비디오로 바꾸는 AI 모델!)





전 세계 사람들이 모였던 그 때를 기억하세요. 편지를 썼다 OpenAI에 더 강력한 ChatGPT 개발을 중단하라고 요청하시겠습니까? 응… 그건 이제 과거니까 오픈AI 그리고 그 후원자 마이크로소프트 경쟁사와 협력할 예정입니다. Google , 메타 그리고 아마존 교육 캠페인을 통해 유해한 AI 콘텐츠를 "탐지하고 대응"하고 유권자에게 허위 정보를 제공하는 오디오, 비디오, 이미지 등 오해의 소지가 있는 선거 관련 콘텐츠의 출처를 추적합니다.





서약 서명자 중 한 명은 Elon Musk입니다. 엑스 , 세계에서 가장 부유한 사람은 다음과 같기 때문에 흥미롭습니다. 개발 중 자신의 AI 회사가 옆에 있었고 보컬 평론가 그는 회사에서 쫓겨난 이후부터 OpenAI의 일원이었습니다.





Tik의 톡 Snap은 또한 자신의 이름을 약속 여기에는 서명자 목록에 유망한 AI 스타트업인 Anthropic과 Inflection이 포함되어 있습니다. 아마존과 구글 그리고 후자 마이크로소프트와 엔비디아에 의해 .





전체적으로 20개의 기술 회사(아마도 중요한 회사)가 계약에 서명했습니다. 2024년 선거에서 AI의 기만적 사용을 막기 위한 기술 협정 (그것은 한 입입니다, 우리는 알고 있습니다!).





정치. AI가 가장 큰 영향을 미칠 곳이 바로 그곳이라고 누가 생각이나 했을까요?





Microsoft는 콘솔 간의 경계를 모호하게 만드는 첫 번째 단계를 밟았습니다 🎮

우리인가요, 아니면 현재 Sony와 Microsoft의 게임 콘솔이 기껏해야 중간에 있는 것인가요? 독점 제품이나 기능 등을 고려할 때 Playstation 5와 Xbox Series S/X가 가치 측면에서 거의 제공되지 않는다는 느낌이 점점 더 커지고 있습니다. 실제로 Sony는 이미 Playstation 5가 시장에 출시될 것이라고 밝혔습니다. 수명주기의 마지막 , 그리고 마이크로소프트의 시리즈 S/X? 음.. 판매된 콘솔에 대해 뭐라고 말할 수 있을까요? 심지어 더 나쁘다 원래 Xbox보다?





이러한 공백을 메우기 위해 Microsoft는 다음과 같이 결정했습니다. 건너다 Playstation 및 Nintendo Switch의 독점 제품 중 일부. 어떤 게임이냐고요? 아직은 모르지만 그렇게 될 가능성이 높습니다. 알아내다 앞으로 몇 달 안에.





자사 콘솔 게임이 다른 플랫폼으로 넘어가는 것이 반드시 처음은 아닐 것입니다. 실제로 God of War, 특정 페르소나 게임, Last of Us Part 1 및 일부 Uncharted 게임과 같은 Sony 독점 게임이 큰 성공을 거두기 위해 PC로 포팅된 훌륭한 사례가 있습니다! 하지만 게임이 라이벌 콘솔로 넘어가나요? 그것은 조금 들어 본 적이 없습니다. 그러나 소비자가 플랫폼에 구애받지 않고 구매하는 하드웨어에 대해 더 많은 유연성을 추구함에 따라 앞으로 나아가는 추세일 수 있습니다.





마이크로소프트 게이밍 CEO 필 스펜서 최근에도 말했어 그는 비디오 게임 산업 전반의 독점권이 향후 5~10년 내에 더욱 줄어들 것이라고 언급했습니다. 우리에게는 콘솔 구입이 더 이상 소비자를 단일 생태계로 제한하지 않고 하드웨어가 PC를 위한 값싼 대체품이 될 수 있는 것처럼 들립니다.





자, 이제 첫 번째 도미노가 떨어졌으니 플레이스테이션에서 헤일로(Halo)를 볼 수 있을까요? Xbox용 데몬즈 소울? 우리는 확실히 그러기를 바랍니다! 아니면 더 나은 방법은 게임이 이제 막 출시되는 것입니다. 그리고 우리는 의미 어디에나 .

Nvidia의 가치 평가액은 2조 달러에 가까워졌습니다 🤑

정말 경이로운 12~16개월이었습니다 엔비디아 , *리터럴* 을 판매하는 회사 가상 삽 진행중인 AI 골드 러시 동안.





ChatGPT의 성공으로 인해 회사는 수익성이 높은 기업에서 대규모 수익을 창출하는 기업으로 그러나 점점 더 많은 조직이 OpenAI의 ChatGPT와 경쟁하기 위해 자체 AI 모델을 구축하려고 시도함에 따라 하드웨어에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아졌습니다.





따라서 Nvidia와 그 주식에 대한 압도적인 관심으로 인해 회사의 가치가 너무 높아져 현재 세계에서 세 번째로 가치가 높은 미국 회사일 뿐만 아니라 더 가치가 높다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. Amazon, Google, 심지어 Meta보다 말이죠.





시가총액이 거의 1조 8천억 달러에 달하는 Nvidia가 2조 달러에 도달하는 것은 시간문제일 뿐입니다. 왜냐하면 주가가 조만간 하락할 것 같지 않기 때문입니다. 웃기게도 그런 적은 없었어요 일년 내내 Nvidia가 가치 평가에서 1조 달러를 달성했기 때문에 이는 10억 달러 클럽에 진입한 지 12개월이 되기 전에 2조 달러를 달성할 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.





Nvidia 뿐만 아니라 전반적으로 가치 있는 회사 , 또한 경쟁사보다 훨씬 앞서 세계에서 가장 가치 있는 칩 제조업체 중 하나입니다. AMD , 인텔 및/또는 Arm Holdings의 시가 총액 은 약 6,000억 달러입니다. 아야!





그럼에도 불구하고 투자자들은 다음 중 하나에 해당하는 기업에 천천히 투자하고 있습니다. 경쟁하다 엔비디아 아니면 그 이익에 따라 , 아마도 1년 정도 전보다 지금 Nvidia 주식을 사는 것이 훨씬 더 비싸기 때문일 것입니다.





Team Green이 다음에 어디로 향할지 보는 것이 좋을 것입니다.

