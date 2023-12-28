Web 2.5 Belgeselini Tanıtıyoruz: İnternetin Geleceğine Yönelmek

Web 3.0'ı unutun – “ Web 2.5 ” için kemerlerinizi bağlayın! HackerNoon ekibinin hazırladığı yeni belgesel, internetin evriminde akıl almaz bir yolculuğa çıkıyor. Çevirmeli bağlantı günlerinden akıllı telefonların devralınmasına kadar yolculuk yapıyoruz ve metaevrene geçiyoruz.





Web 2.5'i resmi çıkışından önce izleyebildim ve neredeyse yirmi yedi dakikalık yolculuğu eğlenceli ve eğitici buldum. Bu beni hemen etkiledi çünkü bu sadece sıkıcı bir tarih dersi değildi. Web 3.0'ın vaatlerine ve dijital ortamda gerçekten devrim yaratıp yaratamayacağına eleştirel bir bakış.





Ayrıca HackerNoon ekibinin sahne arkasına eğlenceli ve ücretsiz bir şekilde göz atabilirsiniz. Demek istediğim, birisinin kelimenin tam anlamıyla yataktan kalkıp çömelmiş bir pozisyonda röportaj soruları sormaya başladığını ne sıklıkla görüyorsunuz? Çok sık değil, eğer olursa olsun, ama konu dışına çıkıyorum.





Tüm bu gürültünün, dedikoduların ve yılan yağı satıcılarının ortasında, Web3 gerçekten gelecek mi yoksa insanların hemen para kazanmak istediği geçici bir trend mi? HackerÖğlen





Genel olarak Web 1.0 ve Web 2.0, internetin evriminde farklı aşamaları temsil etmektedir. Şimdi Web 2.0'da çalışmak, sırada Web 3.0 var. Raylar, merkezi olmayan yönetim, eşler arası ödemeler ve internetin büyük teknoloji devlerinden uzaklaştırılması konularına yoğun bir şekilde odaklanılarak yerine getiriliyor. Ev sahipliği yapmaktan etkileşime kadar her şeyi kontrol eden devasa merkezi birimleri biliyorsunuz.





Kamu platformları, özel cepler. Bu devler, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten milyarlarca dolar kazandı. Daha sonra halka açıldık ve artık platforma getirdiğimiz hedef kitleye veya sayfalarımızı ve içeriğimizi beğenen hayranlara ulaşma yeteneğimizi kontrol ediyoruz. Bu içeriği artırmak için daha fazla ödeme yapmadıkça veya erişimimizi artırmak için reklam satın almadıkça. Anlıyorum, bu kişisel değil, sadece iş.

Web 2.5 konseptine girin. Belgeselde bir yol anlatılıyor. Bizi şu an bulunduğumuz yerden daha eşitlikçi, birey merkezli ve demokratik bir küresel topluluk oluşturmaya götürecek bir köprü var mı? Bu belgesel bu soruyu yanıtlamanıza yardımcı olacak.





"İnternet toplumumuzun bir yansımasıdır ve o ayna da bizim gördüklerimizi yansıtacaktır. Eğer o aynada gördüğümüzü beğenmiyorsak sorun aynayı düzeltmek değil, toplumu düzeltmek zorundayız." - Clay Shirky





Sahneyi Hazırlamak: İnternetin Üç Aşaması

İnternetin evrimine kısa bir göz atalım. 1 Ocak 1983 internetin resmi doğum günü olarak kabul ediliyor. Bundan önce çeşitli bilgisayar ağlarının birbirleriyle iletişim kurmanın standart bir yolu yoktu. TCP/IP, farklı ağlardaki farklı türdeki bilgisayarların birbirleriyle "konuşmasına" izin verdi. Bir çağ başlattı.

Web 1.0 - Statik Web





Web 1.0 (aynı zamanda Statik Web olarak da bilinir) internetin ilk yinelemesiydi. Çevirmeli bağlantıyı hatırladın mı? Benim alanım? İnternet forumlarının görkemli günleri mi? Arkadaşım, 1980'lerin sonlarında Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen World Wide Web için oradaydınız.





Bu, "web yöneticilerinin" sayfa ve değişiklik başına ücretlendirdiği zamandır. İçerik "ayarlanıp unutuluyordu" çünkü değişiklik yapmak pahalı ve zaman alıcıydı. Site içeriği aylarca, hatta yıllarca kalır. (Bazılarınız için hala geçerli olduğunu biliyorum) Ancak o zamanlar HTML yeniydi ve sitenizde herhangi bir şey yapmak için HTML becerilerine ihtiyacınız vardı. Çoğu işletme sahibi ve son kullanıcı, sık sık değişiklik yapmak için zamana, ilgiye veya paraya sahip değildi. Bazıları katılma zahmetine bile girmedi, bazıları ise aynı alanda milyonlar kazandı.





İnternetin Vahşi Batı Dönemi kabaca 2000-2008 yılları arasındaydı. Napster, Wikipedia ve YouTube'un içerik oluşturma ve paylaşmayı demokratikleştirmesiyle içerik patlaması yaşandı. Myspace, Friendster ve ilk blogların çevrimiçi toplulukları desteklemesiyle sosyal medya sahneye çıktı.

Web 2.0 - Sosyal Web

"Web 2.0" terimi 1999 yılında Darcy DiNucci tarafından icat edildi. Ancak terim, 2004 yılında San Francisco'da düzenlenen ilk Web 2.0 Konferansında Tim O'Reilly ve Dale Dougherty tarafından popüler hale getirilene kadar önem kazanmadı.





Kullanıcılar içeriği pasif bir şekilde tüketmek yerine içeriğin oluşturulmasına ve paylaşılmasına aktif olarak katılmaya başladı. Bu, daha fazla konuşmayı ve fikir paylaşımını teşvik etti. Fikirlerde daha fazla çeşitlilik için zemini açar.





Daha sonra 2008-2016 yılları arasında Mobile Mania saldırıları başladı. Akıllı telefonlar kontrolü ele geçirdi ve mobil gezinme hızla arttı. Sosyal medya devleri ortaya çıkıyor. Facebook, Twitter ve Instagram iletişimi domine etmeye başladı. Bu aynı zamanda yayın savaşlarının başladığı zamandır.





Netflix, Hulu ve Spotify eğlenceyi tüketme biçimimizi değiştiriyor. Yayın hizmetlerinin yükselişi Blockbuster'ın çöküşünde rol oynuyor. Yeni teknolojilere ve tüketici tercihlerine yavaş yanıt verilmesi, video kiralama devinin nihai çöküşünde büyük rol oynuyor. 2004 yılında zirveye ulaşan Blockbuster, 5,9 milyar dolar kazanç bildirdi ve 4.500'den fazlası ABD'de olmak üzere dünya çapında 9.094'ten fazla mağazaya sahipti.





Artan katılım bizi şu ana getiriyor: Yapay Zeka ve Kişiselleştirme Çağı. Algoritmalar, haber akışlarından alışveriş önerilerine kadar her şeyi kişiselleştirir. Sosyal etkileyicilerin ve içerik yaratıcılarının yükselişini görüyoruz. YouTube, Instagram ve TikTok, bireylerin çevrimiçi yıldız olmaları için araçlar sağlar. Yeni araçlar ve platformlar çevrimiçi şöhret oyununu yeniden tanımlıyor.

Web 3.0 - Güvenilmez Web





Yaygın olarak Web3 olarak bilinen internetin geleceği farklı inşa edilmiştir. Merkezi olmayan ve açık olmayı öneriyor. Merkezi kuruluşlara ve aracılara olan bağımlılığın azaltılmasına daha fazla odaklanılmaktadır. Daha önce Web3'ün bize kontrolü Google, Meta ve diğer Büyük Teknolojilerden geri almamız için nasıl bir yol sunduğu hakkında yazmıştım.





Bunun yerine bu web, güvenli ve açık dağıtılmış ağlara odaklanıyor. Blockchain teknolojilerini ve token tabanlı ekonomiyi içerir. Web3'te kullanıcılar verilerinin kontrolüne sahip olacaklar. Topluluğu tarafından yönetilecek ve sahiplenilecektir.





Ancak Web3'e katılan şirketlerin tam sayısını belirlemek zordur. Tek bir evrensel tanım yoktur ve uzay hızla gelişmektedir. Crunchbase'in Web3 Tracker'ı, Web3 teknolojilerine adanmış 22.200'den fazla şirketi içeriyor ve toplam finansman 89 milyar doları aşıyor.

Yeni başlayanlar için çevrimiçi topluluk olan Yerleşik'ten elde edilen veriler, blockchain altyapısı, DAO'lar, kripto borsaları ve daha fazlası gibi farklı Web3 alanlarında aktif olarak çalışan 236 şirketi listeliyor.

Sosyal aktivist, ekonomik inşaatçı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurucusu Rahip Dr. Leon Sullivan hepimize şunu hatırlatırdı: " Her şey zaman alır ." Bu kesinlikle internet, teknolojinin benimsenmesi ve uygulanabilir kullanım durumları için geçerlidir.

Web3 Yolunda Neler Var?

İnternetin her döneminin farklı trendleri, yenilikleri ve tartışmaları beraberinde getirdiğini gördük. Eb3'teki çatışmalar, kripto madenciliğinin çevresel etkisini de içeriyor. Kripto ve DeFi'de dolandırıcılık, hackleme ve hile çekme sorunları. Blockchain teknolojisinin devam eden ölçeklenebilirlik ve güvenlik zorlukları. Küresel ölçekte dikkate alınması gereken çok sayıda hızlı hareket eden parça var.

Sahte NFT'ler ve blockchain dolandırıcılıkları gibi tartışmaların yanı sıra, yeni dijital para biçimlerinin ve DAO'lar gibi merkezi olmayan yapıların ortaya çıktığı fütüristik bir pazar gibi.





HackerNoon birçok açıdan bu büyük pazarın kesişim noktasında yer alıyor. Bu yüzden Kurucu ve CEO David Smooke'a Web 2.5 belgeseli için hedefini sordum.





Şöyle dedi: " 15.000'den fazla Web3 metin öyküsü yayınladık, bunun bir kısmı internetin bir devrimden geçip geçmediğine dair iç tartışmamızı filme almaktı. Ve bu devrimin ne olduğu veya olabileceği. Yatırımcılar buna Web3 adını veriyor ve internetteki ortalama bir kişi, sitelerinin/uygulamalarının/medyalarının daha iyi çalışması için buna ne denildiğini pek umursamıyor. Bana yarı yolda dua ederek yaşayan Bon Jovi şarkısını hatırlattı. İşin ortasında olmamız ve henüz orada olmamamız sorun değil. Ayrıca 100.000'den fazla metin öykü yayınladıktan sonra, farklı bir ortamda daha uzun öykü anlatımını denemek iyi hissettirdi.“

Çözüm

HackerNoon Web 2.5, başlangıcından sosyal medyanın yükselişine kadar internetin evrimini araştıran ve Web 3'ün geleceğini sorgulayan bir belgesel. Algoritmik aşırılıklar, yanlış bilgi ve ödeme duvarı gibi Web 2.0 ile ilgili sorunları vurguluyor. yayıncılığa destek verdi.

Film, internetin toplum için vazgeçilmez hale geldiğini, değişim için bir katalizör ve günlük yaşam için bir destek görevi gördüğünü öne sürüyor. İzleyiciler, eğlenceli, keyifli ve eğitici bir ortamda bu konuları tartışıp tartışırken HackerNoon beyin güveninin perde arkasını görebiliyorlar. Sizi içine çeker ve daha fazlasını istemenizi sağlar.





David ekledi, “ Web 2.5'i doğrudan kendi sitemizde 2,99 dolara satmaya karar verdik. Bu pilot programı internetin tarihi, durumu ve geleceği hakkında tam bir belgesel dizisine dönüştüreceksek bazı hayranlar ve ortaklar bulmamız gerekiyor. “





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