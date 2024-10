Enthüllung des Web 2.5-Dokumentarfilms: Navigieren durch die Zukunft des Internets

Vergessen Sie Web 3.0 – schnallen Sie sich an für „ Web 2.5 “! Der neue Dokumentarfilm des Teams HackerNoon unternimmt eine atemberaubende Reise durch die Entwicklung des Internets. Wir reisen von den Einwahltagen bis zur Smartphone-Übernahme und bewegen uns in das Metaversum.





Ich konnte mir Web 2.5 vor der offiziellen Veröffentlichung ansehen und fand die fast 27-minütige Reise unterhaltsam und lehrreich. Es hat mich schnell gefesselt, denn es handelt sich hier nicht nur um eine langweilige Geschichtsstunde. Es ist ein kritischer Blick auf die Versprechen von Web 3.0 und darauf, ob es die digitale Landschaft wirklich revolutionieren kann.





Außerdem erhalten Sie auf unterhaltsame und kostenlose Weise einen Blick hinter die Kulissen des HackerNoon-Teams. Ich meine, wie oft sieht man jemanden, der buchstäblich aus dem Bett rollt und aus geduckter Haltung anfängt, Interviewfragen zu stellen? Nicht allzu oft – wenn überhaupt, aber ich schweife ab.





Ist Web3 inmitten all des Lärms, der Schlagworte und der Schlangenölverkäufer wirklich die Zukunft oder nur ein vorübergehender Trend, mit dem die Leute schnell Geld verdienen wollen? HackerNoon





Insgesamt stellen Web 1.0 und Web 2.0 unterschiedliche Phasen in der Entwicklung des Internets dar. Der Betrieb im Web 2.0 ist jetzt im Gange und Web 3.0 steht als nächstes an. Die Weichen werden mit einem starken Fokus auf Dezentralisierung, Peer-to-Peer-Zahlungen und der Entfernung des Internets von den großen Technologiegiganten gestellt. Sie kennen die riesigen zentralisierten Einheiten, die alles vom Hosting bis zum Engagement kontrollieren.





Öffentliche Plattformen, private Taschen. Diese Giganten verdienten Milliarden von Dollar mit nutzergenerierten Inhalten. Dann gingen wir an die Öffentlichkeit und kontrollieren nun unsere Fähigkeit, das Publikum zu erreichen, das wir auf die Plattform gebracht haben, oder Fans, denen unsere Seiten und Inhalte gefallen. Es sei denn, wir zahlen mehr, um diesen Inhalt zu fördern, oder kaufen Werbung, um unsere Reichweite zu erhöhen. Ich verstehe, es geht nicht ums Persönliche, sondern nur ums Geschäftliche.

Betreten Sie das Web 2.5-Konzept. Der Dokumentarfilm bespricht einen Weg. Gibt es eine Brücke, die uns von unserem jetzigen Stand zum Aufbau einer gerechteren, individueller ausgerichteten und demokratischeren globalen Gemeinschaft führt? Dieser Dokumentarfilm hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage.





„Das Internet ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und dieser Spiegel wird widerspiegeln, was wir sehen. Wenn uns nicht gefällt, was wir in diesem Spiegel sehen, besteht das Problem nicht darin, den Spiegel zu reparieren, sondern wir müssen die Gesellschaft reparieren.“ - Clay Shirky





Die Bühne bereiten: Drei Phasen des Internets

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung des Internets. Der 1. Januar 1983 gilt als offizieller Geburtstag des Internets . Zuvor verfügten die verschiedenen Computernetzwerke nicht über eine einheitliche Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. TCP/IP ermöglichte es verschiedenen Arten von Computern in unterschiedlichen Netzwerken, miteinander zu „sprechen“. Es läutete eine Ära ein.

Web 1.0 – Das statische Web





Web 1.0 (auch als Static Web bekannt) war die erste Iteration des Internets. Erinnern Sie sich an die Einwahl? Mein Platz? Die glorreichen Tage der Internetforen? Du, mein Freund, warst für das World Wide Web da, das Ende der 1980er Jahre von Tim Berners-Lee entwickelt wurde.





Dabei berechnen „Webmaster“ pro Seite und pro Änderung. Inhalte wurden „festgelegt und vergessen“, da Änderungen teuer und zeitaufwändig waren. Der Inhalt der Website würde Monate oder sogar Jahre lang liegen bleiben. (Ich weiß, dass dies bei einigen von Ihnen immer noch der Fall ist.) Aber damals war HTML neu und Sie brauchten HTML-Kenntnisse, um irgendetwas auf Ihrer Website tun zu können. Den meisten Geschäftsinhabern und Endbenutzern fehlte die Zeit, das Interesse oder das Geld, um häufige Änderungen vorzunehmen. Einige machten sich nicht einmal die Mühe, mitzumachen, während andere in derselben Nische Millionen verdienten.





Die Ära des Wilden Westens im Internet dauerte ungefähr von 2000 bis 2008. Es kam zu einer Explosion von Inhalten, als Napster, Wikipedia und YouTube die Erstellung und Weitergabe von Inhalten demokratisierten. Die sozialen Medien eroberten mit Myspace und Friendster den Durchbruch, und frühe Blogs förderten Online-Communities.

Web 2.0 – Das soziale Web

Der Begriff „Web 2.0“ wurde 1999 von Darcy DiNucci geprägt. Bekanntheit erlangte der Begriff jedoch erst, als er von Tim O'Reilly und Dale Dougherty auf der ersten Web 2.0-Konferenz im Jahr 2004 in San Francisco populär gemacht wurde.





Anstatt Inhalte passiv zu konsumieren, begannen die Benutzer, sich aktiv an deren Erstellung und Weitergabe zu beteiligen. Dies regte zu weiteren Gesprächen und zum Meinungsaustausch an. Es öffnet den Boden für mehr Ideenvielfalt.





Dann kommt es zwischen 2008 und 2016 zu Mobile Mania. Smartphones eroberten die Oberhand und das mobile Surfen nahm rasant zu. Die Social-Media-Giganten entstehen. Facebook, Twitter und Instagram begannen, die Kommunikation zu dominieren. Zu diesem Zeitpunkt beginnen auch die Streaming-Kriege.





Netflix, Hulu und Spotify verändern die Art und Weise, wie wir Unterhaltung konsumieren. Der Aufstieg der Streaming-Dienste spielt eine Rolle beim Niedergang von Blockbuster . Die langsame Reaktion auf neue Technologien und Verbraucherpräferenzen trägt maßgeblich zum endgültigen Untergang des Videoverleih-Riesen bei. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2004 erzielte Blockbuster einen Gewinn von 5,9 Milliarden US-Dollar und verfügte weltweit über 9.094 Geschäfte, davon mehr als 4.500 in den USA





Die erhöhte Beteiligung bringt uns jetzt ins Zeitalter der KI und Personalisierung. Algorithmen personalisieren alles, von Newsfeeds bis hin zu Einkaufsempfehlungen. Wir sehen den Aufstieg von Social Influencern und Content-Erstellern. YouTube, Instagram und TikTok bieten Tools, mit denen Einzelpersonen zu Online-Stars werden können. Die neuen Tools und Plattformen definieren das Spiel um Online-Ruhm neu.

Web 3.0 – Das vertrauenswürdige Web





Die Zukunft des Internets, allgemein bekannt als Web3, sieht anders aus. Es soll dezentral und offen sein. Der Schwerpunkt liegt stärker auf der Verringerung der Abhängigkeit von zentralisierten Einheiten und Vermittlern. Ich habe zuvor darüber geschrieben, wie Web3 uns die Möglichkeit gibt, die Kontrolle von Google, Meta und anderen Big Tech zurückzugewinnen .





Stattdessen konzentriert sich dieses Web auf sichere und offene verteilte Netzwerke. Es umfasst Blockchain-Technologien und tokenbasierte Ökonomie. In Web3 haben Benutzer die Kontrolle über ihre Daten. Es wird von der Gemeinde betrieben und gehört ihr.





Es ist jedoch schwierig, die genaue Anzahl der an Web3 teilnehmenden Unternehmen zu beziffern. Es gibt keine allgemeingültige Definition und der Raum entwickelt sich schnell weiter. Der Web3 Tracker von Crunchbase umfasst über 22.200 Unternehmen, die sich auf Web3-Technologien spezialisiert haben, mit einer Gesamtfinanzierung von über 89 Milliarden US-Dollar.

Daten von Built In, der Online-Community für Startups, listen 236 Unternehmen auf, die aktiv in verschiedenen Web3-Bereichen wie Blockchain-Infrastruktur, DAOs, Krypto-Börsen und mehr arbeiten.

Rev. Dr. Leon Sullivan , ein sozialer Aktivist, Wirtschaftsgestalter und Gründer der OIC, erinnerte uns alle immer daran: „ Dinge brauchen Zeit .“ Dies gilt sicherlich für das Internet, die Einführung von Technologien und realisierbare Anwendungsfälle.

Was steht uns auf dem Weg zu Web3 bevor?

Wir haben gesehen, dass jede Epoche des Internets unterschiedliche Trends, Innovationen und Kontroversen mit sich bringt. Zu den Konflikten in eb3 gehören die Umweltauswirkungen des Krypto-Minings. Probleme mit Betrügereien, Hacks und Rug Pulls in Krypto und DeFi. Die anhaltenden Skalierbarkeits- und Sicherheitsherausforderungen der Blockchain-Technologie. Auf globaler Ebene gibt es viele sich schnell bewegende Teile zu berücksichtigen.

Es ist wie ein futuristischer Basar, auf dem neben Kontroversen wie gefälschten NFTs und Blockchain-Betrügereien auch neue Formen digitaler Währungen und dezentrale Strukturen wie DAOs entstehen.





HackerNoon liegt in vielerlei Hinsicht an der Schnittstelle dieses großen Marktplatzes. Also fragte ich David Smooke, Gründer und CEO, nach seinem Ziel für die Web 2.5-Dokumentation.





Er sagte: „Wir haben mehr als 15.000 Web3-Textgeschichten veröffentlicht. Ein Teil davon war lediglich das Filmen unserer internen Debatte darüber, ob das Internet gerade eine Revolution durchmacht oder nicht.“ Und was diese Revolution ist oder sein könnte. Die Investoren nennen es Web3, und dem durchschnittlichen Internetnutzer ist es eigentlich egal, wie es heißt, nur weil seine Website/App/Medien besser funktionieren. Erinnert mich an das Lied von Bon Jovi , auf halbem Weg, von einem Gebet lebend . Es ist in Ordnung, dass wir mittendrin und noch nicht am Ziel sind. Außerdem fühlte es sich nach der Veröffentlichung von mehr als 100.000 Textgeschichten gut an, das Geschichtenerzählen in längerer Form in einem anderen Medium auszuprobieren.“

Abschluss

Der HackerNoon Web 2.5 ist ein Dokumentarfilm, der die Entwicklung des Internets von seinen Anfängen bis zum Aufstieg der sozialen Medien untersucht und die Zukunft von Web 3 hinterfragt. Er beleuchtet Probleme mit Web 2.0, wie algorithmische Extreme, Fehlinformationen und Paywall- unterstützte Veröffentlichung.

Der Film legt nahe, dass das Internet für die Gesellschaft unverzichtbar geworden ist und als Katalysator für Veränderungen und als Krücke im Alltag dient. Die Zuschauer erhalten einen Blick hinter die Kulissen des HackerNoon-Braintrusts, während diese Themen in einer unterhaltsamen, unterhaltsamen und lehrreichen Umgebung diskutieren und debattieren. Es zieht einen in seinen Bann und macht Lust auf mehr.





David fügte hinzu: „Wir haben beschlossen , Web 2.5 für 2,99 US-Dollar direkt auf unserer eigenen Website zu verkaufen. Wir müssen einige Fans und Partner finden, wenn wir aus diesem Pilotprojekt eine vollständige Dokumentation über die Geschichte, den Zustand und die Zukunft des Internets machen wollen. „





Sind Sie also bereit, einen Blick darauf zu werfen? Klicken Sie auf den Link, um sofortigen Zugriff zu erhalten . Und teilen Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren mit.