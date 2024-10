Presentación del documental Web 2.5: Navegando por el futuro de Internet

Olvídese de la Web 3.0: ¡abróchese el cinturón para la “ Web 2.5 ”! El nuevo documental del equipo HackerNoon realiza un viaje alucinante a través de la evolución de Internet. Viajamos desde los días del acceso telefónico hasta la adquisición de los teléfonos inteligentes y nos adentramos en el metaverso.





Pude ver Web 2.5 antes de su lanzamiento oficial y encontré el viaje de casi veintisiete minutos entretenido y educativo. Me atrapó rápidamente porque esto no es sólo una lección de historia aburrida. Es una mirada crítica a las promesas de la Web 3.0 y a si realmente puede revolucionar el panorama digital.





Además, podrás echar un vistazo entre bastidores al equipo de HackerNoon de una manera divertida y gratuita. Quiero decir, ¿con qué frecuencia ves a alguien literalmente levantarse de la cama y comenzar a hacer preguntas de la entrevista estando agachado? No muy a menudo, si es que alguna vez lo hago, pero estoy divagando.





En medio de todo el ruido, las palabras de moda y los vendedores de aceite de serpiente, ¿es Web3 realmente el futuro o simplemente una tendencia pasajera con la que la gente busca ganar dinero rápido? HackerMediodía





En general, la Web 1.0 y la Web 2.0 representan fases distintas en la evolución de Internet. El funcionamiento en la Web 2.0 ahora y la Web 3.0 es lo siguiente. Los rieles se están poniendo en marcha con un fuerte enfoque en la descentralización, los pagos entre pares y alejar Internet de los grandes gigantes tecnológicos. Conoces las enormes entidades centralizadas que controlan todo, desde el alojamiento hasta la participación.





Plataformas públicas, bolsillos privados. Estos gigantes ganaron miles de millones de dólares con el contenido generado por los usuarios. Luego se hicieron públicos y ahora controlamos nuestra capacidad de llegar a la audiencia que trajimos a la plataforma o a los fanáticos a quienes les gustan nuestras páginas y contenido. A menos que paguemos más para potenciar este contenido o compremos publicidad para aumentar nuestro alcance. Lo entiendo, no es personal, sólo un negocio.

Ingrese al concepto Web 2.5. El documental analiza un camino. ¿Existe un puente que nos lleve desde donde estamos ahora a construir una comunidad global más equitativa, democrática y centrada en el individuo? Este documental te ayudará a responder la pregunta.





"Internet es un reflejo de nuestra sociedad y ese espejo va a reflejar lo que vemos. Si no nos gusta lo que vemos en ese espejo, el problema no es arreglar el espejo, tenemos que arreglar la sociedad". - Arcilla Shirky





Preparando el escenario: tres fases de Internet

Hagamos un rápido repaso de la evolución de Internet. El 1 de enero de 1983 se considera el cumpleaños oficial de Internet . Antes de esto, las distintas redes informáticas no tenían una forma estándar de comunicarse entre sí. TCP/IP permitió que diferentes tipos de computadoras en diferentes redes "hablaran" entre sí. Marcó el comienzo de una era.

Web 1.0 - La Web estática





La Web 1.0 (también conocida como Web estática) fue la primera versión de Internet. ¿Recuerda el acceso telefónico? ¿Mi espacio? ¿Los días de gloria de los foros de Internet? Tú, amigo mío, estuviste presente en la World Wide Web desarrollada a finales de los años 1980 por Tim Berners-Lee .





Aquí es cuando los “webmasters” cobran por página y por cambio. El contenido se "configuraba y se olvidaba" porque realizar cambios era costoso y requería mucho tiempo. El contenido del sitio permanecería durante meses o incluso años. (Sé que todavía lo es para algunos de ustedes) Pero en aquel entonces HTML era nuevo y necesitaba conocimientos de HTML para hacer cualquier cosa en su sitio. La mayoría de los propietarios de empresas y usuarios finales carecían de tiempo, interés o dinero para realizar cambios frecuentes. Algunos ni siquiera se molestaron en sumarse mientras que otros ganaron millones en el mismo nicho.





La era del Salvaje Oeste de Internet fue aproximadamente entre 2000 y 2008. Hubo una explosión de contenidos a medida que Napster, Wikipedia y YouTube democratizaron la creación y el intercambio de contenidos. Las redes sociales irrumpieron en escena con Myspace, Friendster y los primeros blogs fomentaron comunidades en línea.

Web 2.0 - La Web Social

El término "Web 2.0" fue acuñado en 1999 por Darcy DiNucci . Pero el término no ganó importancia hasta que fue popularizado por Tim O'Reilly y Dale Dougherty en la primera Conferencia Web 2.0 en 2004 en San Francisco.





En lugar de consumir contenido pasivamente, los usuarios comenzaron a participar activamente en su creación y uso compartido. Esto estimuló más conversaciones y el intercambio de opiniones. Abre la posibilidad a una mayor diversidad de ideas.





Luego, aproximadamente entre 2008 y 2016, llega Mobile Mania. Los teléfonos inteligentes tomaron el control y la navegación móvil se disparó. Surgen los gigantes de las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram comenzaron a dominar la comunicación. Aquí es también cuando comienzan las guerras del streaming.





Netflix, Hulu y Spotify cambian la forma en que consumimos entretenimiento. El auge de los servicios de streaming influye en la desaparición de Blockbuster . La lenta respuesta a las nuevas tecnologías y las preferencias de los consumidores juega un papel importante en la desaparición definitiva de los gigantes del alquiler de vídeos. En su apogeo en 2004, Blockbuster registró ganancias de 5.900 millones de dólares y contaba con más de 9.094 tiendas en todo el mundo, más de 4.500 de ellas en Estados Unidos.





La mayor participación nos lleva al presente: la era de la IA y la personalización. Los algoritmos personalizan todo, desde noticias hasta recomendaciones de compras. Vemos el aumento de personas influyentes en las redes sociales y creadores de contenido. YouTube, Instagram y TikTok brindan herramientas para que las personas se conviertan en estrellas en línea. Las nuevas herramientas y plataformas redefinen el juego de la fama online.

Web 3.0: la Web sin confianza





Comúnmente conocido como Web3, el futuro de Internet se construye de manera diferente. Propone ser descentralizado y abierto. Hay un mayor enfoque en reducir la dependencia de entidades centralizadas e intermediarios. Escribí anteriormente sobre cómo Web3 nos brinda una manera de recuperar el control de Google, Meta y otras grandes tecnologías .





En cambio, esta web se concentra en redes distribuidas seguras y abiertas. Incorpora tecnologías blockchain y economía basada en tokens. En Web3 los usuarios tendrán el control de sus datos. Será administrado y propiedad de su comunidad.





Pero cuantificar el número exacto de empresas que participan en Web3 es complicado. No existe una definición universal y el espacio está evolucionando rápidamente. Web3 Tracker de Crunchbase incluye más de 22.200 empresas dedicadas a las tecnologías Web3, con una financiación total que supera los 89.000 millones de dólares.

Los datos de Built In, la comunidad en línea para startups, enumeran 236 empresas que trabajan activamente en diferentes campos de Web3, como infraestructura blockchain, DAO, intercambios de cifrado y más.

El Rev. Dr. Leon Sullivan , activista social, constructor económico y fundador de la OCI solía recordarnos a todos: “ Las cosas toman tiempo ”. Esto ciertamente se aplica a Internet, la adopción de tecnología y los casos de uso viables.

¿Qué hay en el camino de Web3 por delante?

Hemos visto que cada período de Internet trae consigo diversas tendencias, innovaciones y controversias. Los conflictos en eb3 incluyen el impacto ambiental de la criptominería. Problemas de estafas, hackeos y tirones en criptomonedas y DeFi. Los continuos desafíos de escalabilidad y seguridad de la tecnología blockchain. Hay muchas partes que se mueven rápidamente a considerar a escala global.

Es como un bazar futurista donde surgen nuevas formas de moneda digital y estructuras descentralizadas como las DAO, junto con controversias como las NFT falsificadas y las estafas de blockchain.





HackerNoon se encuentra en la intersección de este gran mercado en muchos sentidos. Entonces le pregunté a David Smooke, fundador y director ejecutivo, cuál era su objetivo para el documental Web 2.5.





Dijo: “Hemos publicado más de 15.000 historias de texto en Web3 , parte de esto fue simplemente filmar nuestro debate interno sobre si Internet está pasando por una revolución o no. Y qué es o podría ser esa revolución. Los inversores lo llaman Web3, y a la persona promedio en Internet realmente no le importa cómo se llama, solo que su sitio/aplicación/medio funcione mejor. Me recuerda a la canción de Bon Jovi , a medio camino, viviendo de una oración . Está bien que estemos en medio de esto y aún no hayamos llegado a ese punto. Además, después de publicar más de 100.000 historias de texto, me sentí bien probar una narración más larga en un medio diferente”.

Conclusión

HackerNoon Web 2.5 es un documental que explora la evolución de Internet, desde sus inicios hasta el auge de las redes sociales, y cuestiona el futuro de la Web 3. Destaca problemas con la Web 2.0, como los extremos algorítmicos, la desinformación y el muro de pago. publicación apoyada.

La película sugiere que Internet se ha vuelto esencial para la sociedad, sirviendo como catalizador del cambio y muleta para la vida cotidiana. Los espectadores pueden ver entre bastidores el grupo de expertos de HackerNoon mientras discuten y debaten estos temas en un ambiente divertido, entretenido y educativo. Te atrae y te deja con ganas de más.





David añadió: “Hemos decidido vender Web 2.5 directamente en nuestro propio sitio por 2,99 dólares . Necesitamos encontrar algunos fanáticos y socios si queremos convertir este piloto en una serie documental completa sobre la historia, el estado y el futuro de Internet. “





Entonces, ¿estás listo para echar un vistazo? Haga clic en el enlace para obtener acceso inmediato . Y déjame saber tu opinión en los comentarios.