Revelando o Documentário Web 2.5: Navegando no Futuro da Internet

Esqueça a Web 3.0 – aperte o cinto para a “ Web 2.5 ”! O novo documentário da equipe HackerNoon faz uma jornada alucinante pela evolução da Internet. Viajamos desde os dias da conexão discada até a aquisição dos smartphones e passamos para o metaverso.





Pude assistir à Web 2.5 antes de seu lançamento oficial e achei a jornada de quase 27 minutos divertida e educativa. Isso me prendeu rapidamente porque esta não é apenas uma lição de história chata. É uma análise crítica das promessas da Web 3.0 e se ela pode realmente revolucionar o cenário digital.





Além disso, você dá uma espiada nos bastidores da equipe HackerNoon de uma maneira divertida e gratuita. Quero dizer, com que frequência você vê alguém literalmente rolar para fora da cama e começar a fazer perguntas para a entrevista agachado? Não com muita frequência - ou nunca, mas estou divagando.





Em meio a todo o barulho, palavras da moda e vendedores de óleo de cobra, a Web3 é realmente o futuro ou apenas uma tendência passageira com a qual as pessoas estão procurando ganhar dinheiro rápido? HackerNoon





No geral, a Web 1.0 e a Web 2.0 representam fases distintas na evolução da Internet. A operação na Web 2.0 agora e na Web 3.0 é a próxima. Os trilhos estão sendo implementados com forte foco na descentralização, nos pagamentos peer-to-peer e na retirada da Internet dos grandes gigantes da tecnologia. Você conhece as enormes entidades centralizadas que controlam tudo, desde hospedagem até engajamento.





Plataformas públicas, bolsões privados. Esses gigantes ganharam bilhões de dólares com conteúdo gerado pelo usuário. Depois abrimos o capital e agora controlamos nossa capacidade de atingir o público que trouxemos para a plataforma ou fãs que curtem nossas páginas e conteúdos. A menos que paguemos mais para impulsionar esse conteúdo ou compremos publicidade para aumentar nosso alcance. Eu entendo, não são assuntos pessoais, apenas negócios.

Entre no conceito Web 2.5. O documentário discute um caminho. Existe uma ponte que nos leve de onde estamos agora para a construção de uma comunidade global mais equitativa, centrada no indivíduo e democrática? Este documentário irá ajudá-lo a responder à pergunta.





“A internet é um reflexo da nossa sociedade e esse espelho vai refletir o que vemos. Se não gostamos do que vemos naquele espelho, o problema não é consertar o espelho, temos que consertar a sociedade.” -Argila Shirky





Preparando o cenário: três fases da Internet

Vamos fazer uma rápida revisão da evolução da Internet. 1º de janeiro de 1983 é considerado o aniversário oficial da internet . Antes disso, as diversas redes de computadores não tinham uma forma padrão de comunicação entre si. O TCP/IP permitiu que diferentes tipos de computadores em redes diferentes “conversassem” entre si. Isso inaugurou uma era.

Web 1.0 – A Web Estática





A Web 1.0 (também conhecida como Web Estática) foi a primeira iteração da Internet. Lembra da conexão discada? Meu espaço? Os dias de glória dos fóruns da Internet? Você, meu amigo, estava lá para a World Wide Web desenvolvida no final dos anos 1980 por Tim Berners-Lee .





É quando os “webmasters” cobram por página e por alteração. O conteúdo era “definido e esquecido” porque fazer alterações era caro e demorado. O conteúdo do site ficaria parado por meses ou até anos. (Eu sei que isso ainda acontece para alguns de vocês) Mas naquela época HTML era novo e você precisava de habilidades em HTML para fazer qualquer coisa em seu site. A maioria dos proprietários de empresas e usuários finais não tinha tempo, interesse ou dinheiro para fazer mudanças frequentes. Alguns nem se preocuparam em embarcar, enquanto outros ganharam milhões no mesmo nicho.





A Era do Velho Oeste da Internet foi aproximadamente de 2000 a 2008. Houve uma explosão de conteúdo à medida que o Napster, a Wikipedia e o YouTube democratizaram a criação e o compartilhamento de conteúdo. A mídia social entrou em cena com o Myspace, o Friendster e os primeiros blogs que promoveram comunidades online.

Web 2.0 - A Web Social

O termo "Web 2.0" foi cunhado em 1999 por Darcy DiNucci . Mas o termo não ganhou destaque até ser popularizado por Tim O'Reilly e Dale Dougherty na primeira Conferência Web 2.0 em 2004, em São Francisco.





Em vez de consumir passivamente o conteúdo, os usuários começaram a participar ativamente na sua criação e compartilhamento. Isso estimulou mais conversas e compartilhamento de opiniões. Isso abre espaço para mais diversidade de ideias.





Então, por volta de 2008-2016, o Mobile Mania ataca. Os smartphones assumiram o controle e a navegação móvel disparou. Surgem os gigantes das redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram começaram a dominar a comunicação. É também aí que começam as guerras contínuas.





Netflix, Hulu e Spotify mudam a forma como consumimos entretenimento. A ascensão dos serviços de streaming desempenhou um papel no desaparecimento da Blockbuster . A resposta lenta às novas tecnologias e às preferências dos consumidores desempenha um papel importante no desaparecimento final dos gigantes do aluguer de vídeo. No seu auge em 2004, a Blockbuster reportou lucros de 5,9 mil milhões de dólares e ostentava mais de 9.094 lojas em todo o mundo, com mais de 4.500 delas nos EUA.





O aumento da participação nos leva ao presente: A Era da IA e da Personalização. Os algoritmos personalizam tudo, desde feeds de notícias até recomendações de compras. Vemos a ascensão de influenciadores sociais e criadores de conteúdo. YouTube, Instagram e TikTok fornecem ferramentas para que indivíduos se tornem estrelas online. As novas ferramentas e plataformas redefinem o jogo da fama online.

Web 3.0 – A Web Sem Confiança





Comumente conhecido como Web3, o futuro da Internet é construído de forma diferente. Propõe ser descentralizado e aberto. Há um maior foco na redução da dependência de entidades e intermediários centralizados. Escrevi anteriormente sobre como o Web3 nos oferece uma maneira de retomar o controle do Google, Meta e outras grandes tecnologias .





Em vez disso, esta web está concentrada em redes distribuídas seguras e abertas. Incorpora tecnologias blockchain e economia baseada em tokens. Na Web3 os usuários terão controle sobre seus dados. Ele será administrado e propriedade de sua comunidade.





Mas quantificar o número exato de empresas participantes da Web3 é complicado. Não existe uma definição universal e o espaço está evoluindo rapidamente. O Web3 Tracker da Crunchbase inclui mais de 22.200 empresas dedicadas às tecnologias Web3, com um financiamento total superior a US$ 89 bilhões.

Dados da Built In, a comunidade on-line para startups, listam 236 empresas trabalhando ativamente em diferentes campos da Web3, como infraestrutura de blockchain, DAOs, trocas de criptografia e muito mais.

Leon Sullivan , um ativista social, construtor econômico e fundador da OIC costumava lembrar a todos nós: “ As coisas levam tempo ”. Isto certamente se aplica à Internet, à adoção de tecnologia e aos casos de uso viáveis.

O que há pela frente na Web3?

Vimos que cada período da internet traz diversas tendências, inovações e polêmicas. Os conflitos no eb3 incluem o impacto ambiental da mineração de criptografia. Problemas de golpes, hacks e trap pulls em criptografia e DeFi. Os desafios contínuos de escalabilidade e segurança da tecnologia blockchain. Há muitas partes em rápida evolução a serem consideradas em escala global.

É como um bazar futurista onde surgem novas formas de moeda digital e estruturas descentralizadas como DAOs, ao lado de controvérsias como NFTs falsificados e golpes de blockchain.





O HackerNoon está na intersecção deste grande mercado de várias maneiras. Então perguntei a David Smokeke, fundador e CEO, qual era seu objetivo para o documentário Web 2.5.





Ele disse: “Publicamos mais de 15 mil histórias de texto na Web3 , parte disso foi apenas filmar nosso debate interno sobre se a Internet está ou não passando por uma revolução. E o que é ou poderia ser essa revolução. Os investidores chamam isso de Web3, e a pessoa comum na Internet realmente não se importa com o nome, apenas que seu site/aplicativo/mídia funcione melhor. Me lembra a música do Bon Jovi , no meio do caminho, vivendo de uma oração . Está tudo bem que estamos no meio disso e ainda não chegamos lá. Além disso, depois de publicar mais de 100 mil histórias em texto, foi bom experimentar uma narrativa mais longa em um meio diferente.“

Conclusão

O HackerNoon Web 2.5 é um documentário que explora a evolução da Internet, desde o seu início até o surgimento das mídias sociais, e questiona o futuro da Web 3. Ele destaca problemas da Web 2.0, como extremos algorítmicos, desinformação e acesso pago. publicação apoiada.

O filme sugere que a internet se tornou essencial para a sociedade, servindo como catalisador de mudanças e muleta para a vida cotidiana. Os espectadores têm uma visão dos bastidores do grupo de cérebros HackerNoon enquanto discutem e debatem essas questões em um ambiente divertido, divertido e educacional. Isso te atrai e te deixa querendo mais.





David acrescentou: “Decidimos vender a Web 2.5 diretamente em nosso próprio site por US$ 2,99 . Precisamos encontrar alguns fãs e parceiros se quisermos transformar este piloto em uma série documental completa sobre a história, o estado e o futuro da Internet. “





Então você está pronto para dar uma olhada? Clique no link para obter acesso imediato . E deixe-me saber sua opinião nos comentários.