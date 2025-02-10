Çocuğunuzun İlk NFT'si Neden Parmak Boyamalarından Daha Değerli Olabilir?

Yazarlar: (1) Yun-Cheng Tsai, Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi, Taipei, Tayvan ([email protected]); (2) Jiun-Yu Huang, Küçük Kasaba İstihbarat Şirketi Ltd, Tayvan ([email protected]); (3) Da-Ru Chiou, Taitung Tung Hai Ortaokulu, Tayvan ([email protected]).

Bağlantılar Tablosu

Özet ve 1. Giriş

2 İlgili Çalışma

2.1 Blockchain Teknolojisinin Eğitim Üzerindeki Etkisi

2.2 Hesaplamalı Düşünme için Tinker Öğrenmeye Scratch'i Dahil Etme

2.3 Akıllı Sözleşmeyle Etkileşim Kurmak İçin JavaScript için Polygon SDK'yı Kullanma

2.4 Blockchain Eğitimindeki Zorluklar ve Kullanıcı Dostu Araçlara Olan İhtiyaç

3 Yöntem

4 Sonuç

5 Tartışma

6 Sonuçlar ve Referanslar

SOYUT

Blockchain teknolojisi ilgi görmeye devam ettikçe, K-12 eğitimindeki genç öğrenciler için daha erişilebilir hale getirilmesine yönelik artan bir ihtiyaç vardır. Ancak, teknik karmaşıklık ve erişilebilir araçların eksikliği, benimsenmenin önündeki önemli engeller olarak belirlenmiştir. Makalemiz, bir API katmanı kullanarak meta verilerini sürekli olarak güncelleyerek NFT'leri güçlendirmek için yeni bir yöntem önermektedir. Yaklaşım, giriş engellerini azaltmayı ve K-12 öğrencilerinin Scratch gibi görsel programlama araçlarıyla hesaplamalı düşünmeyi öğrendikleri şekilde blockchain teknolojisini keşfetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Yöntemimiz, NFT meta verilerini güncellemeyi genç öğrenciler için daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirmek için görsel bir programlama dili olan Google Blockly'yi kullanır. Öğrenciler, tanıdık ve ilgi çekici bir görsel programlama dilinden yararlanarak hesaplamalı düşünme becerilerini geliştirebilir ve blockchain teknolojisini eğlenceli ve sezgisel bir şekilde keşfedebilirler. Makale, NFT'leri bir öğrenme aracı olarak kullanmanın faydalarını, öğrencilerin dijital sahiplik ve değer kavramını anlamalarına nasıl yardımcı olabileceklerini tartışmaktadır. Genel olarak, önerilen yöntemimiz, öğrencilerin blockchain teknolojisine katılımını ve anlayışını teşvik etme potansiyeline sahiptir ve bu da eğitimin geleceği için önemli sonuçlar doğurabilir.

1 GİRİŞ

Blockchain teknolojisi ve uygulamaları son yıllarda önemli ilgi gördü ve eğitim de dahil olmak üzere çeşitli endüstrileri dönüştürme potansiyeli yaygın olarak tartışıldı [6, 15]. Ancak, teknik karmaşıklık ve erişilebilir araçların eksikliği, K-12 eğitiminde benimsenmesinin önündeki önemli engeller olarak belirlendi [14]. Araştırmalar, programlama dillerinin ve araçlarının öğrenilebilirliğinin öğrenci katılımını ve anlayışını teşvik etmede kritik olduğunu gösterdi [4, 8].





Scratch ve Google Blockly gibi görsel programlama dilleri, genç öğrencilere hesaplamalı düşünme ve programlama öğretmek için yaygın olarak kullanılmıştır [4, 8]. Araştırmalar, görsel programlama araçlarının öğrencilerin hesaplamalı düşünme kavramlarına ilişkin anlayışlarını ve katılımlarını, özellikle daha önce programlama deneyimi olmayan genç öğrenciler için geliştirebileceğini göstermiştir [4]. Ayrıca, bu araçların geleneksel metin tabanlı programlama dillerine kıyasla öğrenci öğrenme sonuçlarını iyileştirdiği gösterilmiştir [1, 12].





Eğitimde blok zinciri teknolojisinin kullanımı, akademik ilerleme ve başarıyı nasıl takip ettiğimizi, ölçtüğümüzü ve doğruladığımızı devrim niteliğinde değiştirebilir ve öğrencilere eğitim kayıtları ve gelecekleri üzerinde kontrol sahibi olma yetkisi verebilir. Blok zinciri teknolojisinden yararlanarak, öğrenciler potansiyel işverenler veya akademik kurumlarla paylaşmak üzere eğitim başarılarının kanıtlanmış ve bozulmaya karşı korumalı bir kaydına sahip olabilirler. Bu, eğitimcilerin ve kurumların doğru kayıtları tutma yükünü önemli ölçüde azaltabilir ve öğretmeye ve araştırmaya daha fazla zaman ayırmalarını sağlayabilir. Ek olarak, blok zinciri tabanlı eğitim platformları, blok zincirinde öğrenme ilerlemesini izleyerek ve öğretim yöntemlerini buna göre ayarlayarak öğrenciler için daha kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir öğrenme deneyimlerine yardımcı olabilir.





Araştırmalar, blok zinciri tabanlı eğitim platformlarının eğitim sisteminin verimliliğini ve etkinliğini artırabileceğini göstermiştir [3]. Ayrıca, eğitimde blok zinciri teknolojisinin kullanılması akademik kayıtların şeffaflığını ve doğruluğunu artırabilir, idari maliyetleri azaltabilir ve dolandırıcılığı önleyebilir [5]. Blok zinciri teknolojisi ayrıca hem öğrencilere hem de eğitim kurumlarına fayda sağlayabilecek yeni kimlik bilgisi ve sertifikasyon modellerini etkinleştirebilir [10]. Örneğin, Açık Rozetler projesi, öğrencilerin becerilerini ve başarılarını sergilemeleri için doğrulanabilir dijital rozetler sağlamak amacıyla blok zinciri teknolojisini kullanır [13]. Genel olarak, blok zinciri teknolojisinin eğitime entegrasyonu, öğrenciler ve eğitimciler için eğitim deneyimini önemli ölçüde iyileştirme ve öğrencilere akademik kayıtları ve gelecekleri üzerinde kontrol sahibi olma gücü verme potansiyeline sahiptir.





Değiştirilemez tokenların (NFT'ler) kullanımı, sanat dünyasında önemli ilgi gören ve artık diğer alanlarda araştırılan, blok zinciri teknolojisinin ortaya çıkan bir uygulamasıdır [2, 7]. NFT'ler, öğrencilere dijital sahiplik ve değer hakkında bilgi edinmeleri için yeni fırsatlar sağlayabilir. Ancak, teknik karmaşıklık ve erişilebilir araçların eksikliği, özellikle K-12 eğitiminde blok zinciri teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesinin önünde önemli engeller olarak belirlenmiştir [14]. Bu nedenle, öğrencilerin yeni teknolojileri ve kavramları keşfetmelerini sağlamak için kullanıcı dostu araçlar ve yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç vardır.





Makalemiz, bir API katmanı kullanarak meta verilerini sürekli güncelleyerek NFT'leri güçlendirmek için yeni bir yöntem öneriyor. Yaklaşım, giriş engellerini azaltmayı ve K-12 öğrencilerinin Scratch gibi görsel programlama araçlarıyla hesaplamalı düşünmeyi öğrendikleri şekilde blok zinciri teknolojisini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor [8]. Yöntemimiz, NFT meta verilerini güncellemeyi genç öğrenciler için daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirmek için görsel bir programlama dili olan Google Blockly'yi kullanıyor.





NFT meta verilerini güncellemek için görsel programlama dili olarak Google Blockly'yi kullanma önerilen yöntemi, blok zinciri teknolojisinin teknik karmaşıklığını azaltmayı ve genç öğrenciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, tanıdık ve ilgi çekici bir görsel programlama dilinden yararlanarak hesaplamalı düşünme becerilerini geliştirebilir ve blok zinciri teknolojisini eğlenceli ve sezgisel bir şekilde keşfedebilirler. Dahası, görsel programlama dillerinin kullanılması, geleneksel metin tabanlı programlama dillerine kıyasla öğrencilerin öğrenme sonuçlarını iyileştirmiştir [1, 12].





Makalemiz, NFT'leri bir öğrenme aracı olarak kullanmanın faydalarını, öğrencilerin dijital sahiplik ve değer kavramını anlamalarına nasıl yardımcı olabileceklerini de tartışıyor. Ayrıca, önerilen yöntemimizin teknik yönlerini ve bir sınıf ortamında nasıl uygulanabileceğini açıklıyor. Yaklaşımımız, öğrencilerin katılımını ve blockchain teknolojisini anlamalarını teşvik edebilir ve bu da eğitimin geleceği için önemli sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak, makalemiz blockchain teknolojisinin ve NFT'lerin eğitimdeki potansiyeli hakkındaki büyüyen literatüre katkıda bulunmaktadır. Görsel programlama dillerinin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin gücünden yararlanarak, yeni nesil blockchain meraklılarına ilham vermeyi ve dijital sahiplik ve değer konusunda daha derin bir anlayış geliştirmeyi umuyoruz.





Makalemizin aşağıdaki bölümlerinde, blockchain teknolojisi ve eğitimdeki uygulamalarıyla ilgili çalışmaları, NFT meta verilerini güncellemek için Google Blockly'yi kullanma önerdiğimiz yöntemin ayrıntılarını, sınıf ortamındaki uygulamamızın sonuçlarını ve çalışmamızın olası gelecekteki yönlerinin bir tartışmasını ele alacağız. Yaklaşımımızın, öğrencilerin hesaplamalı düşünme becerilerini geliştirirken blockchain teknolojisi ve dijital sahiplik hakkında bilgi edinmeleri için yeni ve ilgi çekici bir yol sağlayabileceğine inanıyoruz. Araştırmamız aracılığıyla, blockchain teknolojisinin eğitimdeki potansiyeli hakkındaki devam eden tartışmaya katkıda bulunmayı ve öğretim ve öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımlara ilham vermeyi umuyoruz.





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