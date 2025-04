Jay Xiao sa Kapangyarihan ng Teknolohiya at Katiyakan sa Pamamagitan ng SuretyNow

Jay Xiao ay palaging naniniwala sa kapangyarihan ng teknolohiya upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Bilang isang millennial, nasaksihan ni Xiao ang buhay bago ang internet tulad ng alam natin at kung gaano naging mas madali ang mga bagay pagkatapos na maging mas accessible ito sa pang-araw-araw na tao. Siya na ngayon ang co-founder at presidente ng SuretyNow, isang kumpanyang nagtatrabaho para tumulong na protektahan ang publiko mula sa mga hindi tapat na negosyo.

Isang Puso at Talento para sa Tech





Pagkatapos makapagtapos ng high school, nag-aral si Xiao sa Queen's University sa Canada para sa komersiyo at computer science. Bagama't ang kanyang orihinal na layunin ay pumasok sa pagkonsulta at pananalapi, gumawa siya ng desisyon na ganap na lumipat sa tech pagkatapos ng isang hindi nakakatuwang internship sa isang asset management firm sa kanyang unang tag-init. Sa panahong ito, binabalanse niya ang internship habang nagtatrabaho sa isang startup kasama ang mga kaibigan, na kalaunan ay humantong sa kanya na umalis sa asset management internship upang ilaan ang kanyang oras sa startup na iyon.





Gayunpaman, hindi alam ni Xiao kung paano mag-code, kaya nagsimula siyang kumuha ng mga klase sa computer science upang palawakin ang kanyang pananaw. Nag-intern siya sa isang Toronto startup na tinatawag na Nuology at pagkatapos ay ginawa ang internship na iyon sa mga full-time na tungkulin sa Google, kung saan nagtrabaho siya sa mga Google Ads at Google Stadia team.

Gumagawa ng Epekto sa Pinakamalalaking Pangalan sa Tech

Mahirap para kay Xiao ang pagpasok sa larangan ng teknolohiya, dahil bago siya sa industriya at hindi nag-aral sa isang paaralan na may matibay na kasaysayan ng pagre-recruit ng kumpanya ng tech. Bilang resulta, nagsikap siyang pahusayin ang kanyang sarili sa teknolohiya sa pamamagitan ng edukasyon at nagpunta mula sa zero tech na karanasan hanggang sa interning sa Google sa loob ng tatlong taon. Sa Google Stadia, tumulong siyang bumuo ng publisher analytics platform ng Stadia mula sa zero hanggang sa paglulunsad. Tumulong siya na mapadali ang isang analytics platform na ginagamit ng humigit-kumulang 30 publisher sa pinakamataas nito, kabilang ang Ubisoft at Electronic Arts.

Nanginginig ang mga Surety Bond

Bilang puwersang nagtutulak sa likod ng SuretyNow , ang tungkulin ni Xiao ay higit pa sa titulo ng co-founder at presidente. Siya ay nag-iisang bumuo ng website ng kumpanya, binuo ang panloob na tooling at imprastraktura, at ngayon ay namamahala ng maraming koponan. Ang kanyang madiskarteng pananaw at hands-on na diskarte ay naging instrumento sa tagumpay ng kumpanya, na ginagawa itong isang pangunahing halimbawa ng kanyang kahusayan sa pagnenegosyo.





Sa SuretyNow, sinabi ni Xiao na ang kanilang mga ahente ay maaaring makagawa ng dalawang beses sa average ng industriya dahil sa automation na kanilang ginawa upang gawin silang mas mahusay. Naghahain ang SuretyNow sa mga negosyong gustong bumili ng surety para magtrabaho tulad ng iba pang modernong tool na gusto nila, lahat ay may mabilis at abot-kayang serbisyo sa customer. Sa pambihirang serbisyo sa customer at isang pangako sa pagbabago sa pamamagitan ng teknolohiya, nilalayon nilang turuan at maghatid ng kapayapaan ng isip sa kanilang kadalubhasaan sa pagtitiyak.





Ang mga layunin ni Xiao sa hinaharap para sa SuretyNow ay simple: ang manguna at magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagkuha at pag-mentoring ng mga intern. Sa huli, gusto ni Xiao na gawing kasingdali ng pagbili ng isang keychain sa Amazon ang pagbili ng mga surety bond at insurance—isang katotohanang maaaring maging mahirap para sa ilan at mapaghamong para sa iba.