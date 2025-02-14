ጄይ ሺያኦ ብዛዕባ ሓይሊ ቴክኖሎጅን ዋሕስን ብመንገዲ ዋሕስናው

ልብን ክእለትን ንቴክ
ሺያኦ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምስ ወድአ፡ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ንግስቲ ንንግድን ኮምፒተር ሳይንስን ተማሂሩ። መበገሲ ዕላምኡ ናብ ምኽርን ፋይናንስን ምእታው እኳ እንተነበረ፡ ኣብ ቀዳማይ ሓጋይ ኣብ ሓደ ትካል ምሕደራ ንብረት ዕግበት ዘይብሉ ልምምድ ድሕሪ ምግባሩ ግን ምሉእ ብምሉእ ናብ ቴክኖሎጂ ክቕይር ወሲኑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኣዕሩኽቱ ኣብ ሓደ ጀማሪ ትካል እናሰርሐ ነቲ ናይ ስራሕ ልምምድ ሚዛን ይህቦ ስለ ዝነበረ፡ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ንብረት ምሕደራ ልምምድ ገዲፉ ግዚኡ ናብቲ ጀማሪ ትካል ክውፍዮ ምኽንያት ኮይኑ።
ይኹን እምበር፡ ሺያኦ ኮድ ከም ዝሰርሕ ስለ ዘይፈልጥ፡ ኣድማስ ንምስፋሕ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ትምህርቲ ክወስድ ጀመረ። ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ዝርከብ ኒውሎጂ ዝበሃል ጀማሪ ትካል ልምምድ ገይሩ፡ ድሕሪኡ ነቲ ልምምድ ናብ ምሉእ ግዜ ተራታት ኣብ ጉግል ኣቐሚጥዎ፡ ኣብኡ ድማ ኣብ ጋንታታት ጉግል ኣድስን ጉግል ስታድያን ሰሪሑ።
ምስ ዓበይቲ ኣስማት ኣብ ቴክ ጽልዋ ምፍጣር
ናብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ምብታኽ ንዢያኦ ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ፡ ብኸፊል ኣብቲ ኢንዱስትሪ ሓድሽ ስለዝነበረን ናብ ጽኑዕ ታሪኽ ምልመላ ቴክ ኩባንያታት ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ስለዘይከደን እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ብትምህርቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ንነብሱ ንምምሕያሽ ሰሪሑ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ካብ ዜሮ ናይ ቴክኖሎጂ ተመኩሮ ናብ ልምምድ ምስ ጉግል ተሰጋጊሩ። ኣብ ጉግል ስታድያ፡ ናይ ስታድያ ናይ ኣሕተምቲ ትንታነ መድረኽ ካብ ዜሮ ክሳብ ምጅማር ኣብ ምህናጽ ሓጊዙ። ንሱ፡ ዩቢሶፍትን ኤሌክትሮኒክ ኣርትስን ሓዊሱ፡ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ ኣስታት 30 ኣሕተምቲ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናይ ትንታነ መድረኽ ንምምችቻው ሓጊዙ።
ምውጥዋጥ ዋሕስ ቦንድ
ከም ድርኺት ሓይሊ SuretyNow ፡ ተራ ሺያኦ ካብቲ ናይ ሓባራዊ መስራትን ፕረዚደንትን ዝብል መዓርግ ኣዝዩ ዝሓልፍ እዩ። ንሱ ብንጽል ኢዱ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኩባንያ ሃኒጹ፡ ውሽጣዊ መሳርሕታትን ትሕተ ቅርጽን ኣማዕቢሉ፡ ሕጂ ድማ ብዙሓት ጋንታታት የመሓድር። ስትራተጂካዊ ራእዩን ኣብ ኢድካ ዝሰርሕ ኣቀራርባኡን ኣብ ዓወት እቲ ኩባንያ ዓቢ ኣበርክቶ ብምዃኑ፡ ንብቕዓት ዋኒን ቀንዲ ኣብነት ኮይኑዎ።
ኣብ ሱረቲናው፡ ሺያኦ፡ ወከልቶም ብሰንኪ እቲ ዝያዳ ውጽኢታዊ ንኽኾኑ ዝሃነጽዎ ኣውቶማቲክ፡ ካብቲ ማእከላይ ደረጃ ናይቲ ኢንዱስትሪ ክልተ ዕጽፊ ከፍርዩ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ። SuretyNow ከም ካልኦት ዝፈትውዎ ዘመናዊ መሳርሒታት ንኽሰርሑ ዋሕስ ክገዝኡ ንዝደልዩ ትካላት ንግዲ የገልግል፣ ኩሎም ብቕልጡፍን ብተመጣጣኒ ዋጋን ኣገልግሎት ዓማዊል። ፍሉይ ኣገልግሎት ዓማዊልን ብቴክኖሎጂ ኣቢሎም ንመሃዝነት ብዘለዎም ተወፋይነትን፡ ኣብ ውሕስነት ብዘለዎም ክእለት ንምምሃርን ሰላም ኣእምሮ ንምሃብን ዝዓለሙ እዮም።
ሻኦ ንመጻኢ ዕላማታት ሱሪቲናው ቀለልቲ እዮም፡ ንኻልኦት ምምራሕን ምልዕዓልን ንልምምድ ዝገብሩ ሰባት ብምቑጻርን ብምምራሕን እዩ። ኣብ መወዳእታ፡ ሺያኦ ንዋሕስ ቦንድን መድሕንን ምዕዳግ ከም ኣብ ኣማዞን መፍትሕ መትሓዚ ምግዛእ ቀሊል ክገብሮ ይደሊ- እዚ ንገሊኦም ከቢድ ክኸውን ዝኽእልን ንገሊኦም ድማ በዳሂ ክኸውን ዝኽእልን ሓቂ እዩ።