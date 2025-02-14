جاي شياو يتحدث عن قوة التكنولوجيا والضمان من خلال SuretyNow





جاي شياو لطالما آمن شياو بقوة التكنولوجيا في تحسين حياة الناس. بصفته من جيل الألفية، شهد شياو الحياة قبل الإنترنت كما نعرفها وكيف أصبحت الأمور أسهل بعد أن أصبح الإنترنت في متناول الناس العاديين. وهو الآن المؤسس المشارك ورئيس شركة SuretyNow، وهي شركة تعمل على المساعدة في حماية الجمهور من الشركات غير النزيهة.

القلب والموهبة في مجال التكنولوجيا





بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، التحق شياو بجامعة كوينز في كندا لدراسة التجارة وعلوم الكمبيوتر. ورغم أن هدفه الأصلي كان العمل في الاستشارات والتمويل، فقد اتخذ قرارًا بالتحول بشكل كامل إلى التكنولوجيا بعد فترة تدريب غير مرضية في شركة لإدارة الأصول في صيفه الأول. وخلال هذه الفترة، كان يوازن بين التدريب والعمل في شركة ناشئة مع أصدقائه، مما دفعه في النهاية إلى ترك تدريب إدارة الأصول لتكريس وقته لتلك الشركة الناشئة.





ولكن شياو لم يكن يعرف البرمجة، لذا بدأ في أخذ دروس في علوم الكمبيوتر لتوسيع آفاقه. وتدرب في شركة ناشئة في تورنتو تدعى Nuology ثم استغل فترة التدريب هذه في الحصول على وظائف بدوام كامل في Google، حيث عمل في فريقي Google Ads وGoogle Stadia.

إحداث تأثير مع أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا

كان اقتحام مجال التكنولوجيا صعبًا بالنسبة لـ Xiao، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان جديدًا في الصناعة ولم يذهب إلى مدرسة لها تاريخ قوي في توظيف شركات التكنولوجيا. ونتيجة لذلك، عمل على تحسين نفسه في التكنولوجيا من خلال التعليم وانتقل من عدم وجود خبرة تقنية إلى التدريب مع Google في غضون ثلاث سنوات. في Google Stadia، ساعد في بناء منصة تحليلات الناشرين الخاصة بـ Stadia من الصفر حتى الإطلاق. ساعد في تسهيل منصة تحليلات يستخدمها حوالي 30 ناشرًا في ذروتها، بما في ذلك Ubisoft و Electronic Arts.

تغيير قواعد سندات الضمان

بصفته القوة الدافعة وراء SuretyNow ، يمتد دور شياو إلى ما هو أبعد من مجرد كونه المؤسس المشارك والرئيس. فقد قام بمفرده ببناء موقع الشركة على الويب، وتطوير الأدوات والبنية الأساسية الداخلية، ويدير الآن العديد من الفرق. كانت رؤيته الاستراتيجية ونهجه العملي فعالين في نجاح الشركة، مما يجعلها مثالاً رئيسيًا على براعته الريادية.





في SuretyNow، يقول شياو إن وكلاءهم يمكنهم إنتاج ضعف متوسط الصناعة بسبب الأتمتة التي بنوها لجعلهم أكثر كفاءة. تخدم SuretyNow الشركات التي ترغب في شراء الكفالة للعمل مثل الأدوات الحديثة الأخرى التي تحبها، وكل ذلك مع خدمة عملاء سريعة وبأسعار معقولة. من خلال خدمة العملاء الاستثنائية والالتزام بالابتكار من خلال التكنولوجيا، يهدفون إلى تثقيف وتقديم راحة البال بخبرتهم في الكفالة.





إن الأهداف المستقبلية التي يسعى شياو لتحقيقها من خلال SuretyNow بسيطة: قيادة وإلهام الآخرين من خلال توظيف المتدربين وتوجيههم. وفي نهاية المطاف، يريد شياو أن يجعل شراء سندات الضمان والتأمين سهلاً مثل شراء سلسلة مفاتيح على موقع أمازون ــ وهي حقيقة قد تكون صعبة بالنسبة للبعض وتشكل تحدياً للآخرين.