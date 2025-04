Inihayag ng XrossRoad ang Madiskarteng Pakikipagsosyo Sa Berachain Upang Palawakin ang Japanese IP Sa Web3

IP platform na hinimok ng komunidad " Xross Road "at advanced na AI technology provider" Allora Network " ay bumuo ng isang madiskarteng pakikipagsosyo upang mapabilis ang paglago ng negosyo at tagumpay sa industriya ng IP.





Sa pamamagitan ng pakikipagtulungang ito, ang dalawang kumpanya ay sama-samang bubuo ng mga susunod na henerasyong AI x IP na solusyon sa paggamit ng teknolohiya ng AI upang lumikha ng bagong dynamic sa pagitan ng mga may hawak ng mga karapatang IP at ng komunidad.





Background at Layunin ng Partnership

Habang ang industriya ng IP (Intellectual Property) ay mabilis na lumalago sa labas ng Japan, may pangangailangang i-update ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pamamahala at mga paraan ng pagpapaunlad para sa isang pandaigdigang madla dahil sa iba't ibang pang-unawa ng IP sa mga kultura at legal na balangkas.





Nilalayon ng Xross Road na magbigay ng isang platform kung saan ang mga may hawak ng mga karapatan sa IP, tagahanga, at tagalikha ay maaaring aktibong makisali, at upang matupad ang misyon na ito, ito ay bumubuo ng isang bagong imprastraktura gamit ang AI at teknolohiya ng pagsusuri ng data.





Sa kabilang banda, nag-aalok ang Allora Network ng makabagong teknolohiya sa mga modelo ng hula ng AI at pagsusuri ng data, na sinusuportahan ng isang pandaigdigang komunidad ng mga data scientist.





Sa pamamagitan ng partnership na ito, gagamitin ng dalawang kumpanya ang pagsusuri ng data upang mapahusay ang IP market, lumikha ng mga customized na karanasan ng user, tuklasin ang maling paggamit ng IP, at bumuo ng mga bagong market gamit ang AI Agents-sa huli ay humuhubog sa hinaharap ng industriya ng IP.

Mga Halimbawa ng Mga Pagsasaalang-alang ng AI Solutions na Partikular sa Industriya ng IP:

Pagtukoy at Proteksyon sa Maling Paggamit ng IP: Awtomatikong natutukoy ng AI ang paglabag sa IP sa loob at labas ng platform, na nagpapalakas ng proteksyon sa mga karapatan.

Paglikha ng Mga Bagong Merkado ng Mga Ahente ng AI: Ang mga Ahente ng AI, na sinanay gamit ang mga IP character, ay naka-deploy upang lumikha ng mga bagong pagkakataon sa kita.

Pagsusuri ng Data ng IP Market: Sinusuri ng AI ang mga kagustuhan at uso ng mga mamimili upang suportahan ang pinakamainam na pagbuo ng nilalaman at mga diskarte sa paglilisensya.

Na-customize na Karanasan ng User para sa Mga Customer: Ang naka-personalize na content at mga serbisyo ay inihahatid gamit ang AI technology para mapahusay ang fan engagement.

Mga Prospect sa Hinaharap

Nilalayon ng Xross Road na palawakin ang nilalaman ng Japanese IP sa pandaigdigang merkado habang bumubuo ng mas malakas na koneksyon sa mga tagahanga. Sa pakikipagtulungan sa Allora Network, maghahatid ito ng mga makabagong solusyon sa AI at magtutulak ng bagong paglikha ng halaga sa loob ng industriya ng IP.

Tungkol sa Xross Road

Xross Road ay isang nakatutok sa komunidad na IP incubation at acceleration platform na gumagamit ng Web3 na teknolohiya. Orihinal na idinisenyo para sa mga tagahanga ng Japanese IP, layunin nitong palawakin ang nilalaman ng IP sa buong mundo.





Pinalalakas din ng Xross Road ang suporta nito para sa mga umiiral nang IP at pinapahusay ang pakikipag-ugnayan ng fan, na naghahatid ng bagong panahon para sa mga IP platform.

Opisyal na website: https://xross-road.com

X (dating Twitter): @xross__road

Tungkol sa Allora Network

Allora ay isang self-improving na desentralisadong AI network. Binibigyang-daan nito ang mga application na magamit ang mas matalinong, mas secure na AI sa pamamagitan ng self-improving network ng mga modelo ng ML.





Pinagsasama-sama ang mga inobasyon sa crowdsourced intelligence, reinforcement learning, at regret minimization, nagbubukas ang Allora ng malawak na bagong design space ng mga application sa intersection ng crypto at AI.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Allora Network, maaaring bisitahin ng mga user ang website ng Allora , X , Blog , Discord , Research Hub , at mga doc ng developer .

