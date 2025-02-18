XrossRoad ປະກາດການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ Berachain ເພື່ອຂະຫຍາຍ IP ຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນ Web3

ໂດຍ Chainwire3m2025/02/18
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Xross Road ແລະ Allora Network ຈະຮ່ວມກັນພັດທະນາໂຊລູຊັ່ນ AI x IP ລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ສອງບໍລິສັດຈະໃຊ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ IP, ສ້າງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ກວດພົບການໃຊ້ IP ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະພັດທະນາຕະຫຼາດໃຫມ່.
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ເວທີ IP ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ " ຖະໜົນ Xross "ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີ AI ຂັ້ນສູງ" ເຄືອຂ່າຍ Allora "ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພື່ອເລັ່ງການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດແລະຄວາມສໍາເລັດໃນອຸດສາຫະກໍາ IP.


ຜ່ານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້, ທັງ​ສອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈະ​ຮ່ວມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ AI x IP ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ AI ເພື່ອ​ສ້າງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃໝ່​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ຖື​ສິດ IP ແລະ​ຊຸມ​ຊົນ.


ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື

ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາ IP (ຊັບສິນທາງປັນຍາ) ກໍາລັງເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຢູ່ນອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງແບບດັ້ງເດີມແລະວິທີການພັດທະນາສໍາລັບຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກເນື່ອງຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ IP ໃນທົ່ວວັດທະນະທໍາແລະກອບກົດຫມາຍ.


Xross Road ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງເວທີທີ່ຜູ້ຖືສິດ IP, ແຟນ, ແລະຜູ້ສ້າງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ, ແລະເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີ້, ມັນແມ່ນການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ AI ແລະເຕັກໂນໂລຢີການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.


ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, Allora Network ສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໆໃນຮູບແບບການຄາດຄະເນ AI ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຊຸມຊົນທົ່ວໂລກຂອງນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ.


ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືນີ້, ທັງສອງບໍລິສັດຈະໃຊ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ IP, ສ້າງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ກວດພົບການໃຊ້ IP ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະພັດທະນາຕະຫຼາດໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ AI Agents - ໃນທີ່ສຸດການສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາ IP.

ຕົວຢ່າງຂອງການພິຈາລະນາການແກ້ໄຂ AI ສະເພາະກັບອຸດສາຫະກໍາ IP:

  • ການກວດຫາ ແລະປົກປ້ອງການໃຊ້ IP ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: AI ຈະກວດພົບການລະເມີດ IP ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນ ແລະນອກເວທີ, ເສີມສ້າງການປົກປ້ອງສິດ.
  • ການສ້າງຕະຫຼາດໃຫມ່ໂດຍຕົວແທນ AI: ຕົວແທນ AI, ການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຕົວອັກສອນ IP, ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງໂອກາດການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫມ່.
  • ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ IP: AI ວິເຄາະຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເນື້ອຫາທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຍຸດທະສາດການອອກໃບອະນຸຍາດ.
  • ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບລູກຄ້າ: ເນື້ອຫາສ່ວນບຸກຄົນແລະການບໍລິການຖືກຈັດສົ່ງໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ AI ເພື່ອເພີ່ມການພົວພັນກັບແຟນ.

ຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດ

Xross Road ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອຫາ IP ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄປສູ່ຕະຫຼາດໂລກໃນຂະນະທີ່ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ fans. ໃນການຮ່ວມມືກັບເຄືອຂ່າຍ Allora, ມັນຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂ AI ທີ່ມີນະວັດກໍາແລະຂັບລົດການສ້າງມູນຄ່າໃຫມ່ພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ IP.

ກ່ຽວກັບຖະຫນົນ Xross

ຖະໜົນ Xross ເປັນເວທີການປຸກ IP ທີ່ສຸມໃສ່ຊຸມຊົນ ແລະເລັ່ງລັດທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Web3. ການອອກແບບໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບ fans IP ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອຫາ IP ທົ່ວໂລກ.


ເສັ້ນທາງ Xross ຍັງເສີມສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນ IPs ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນກັບແຟນ, ກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ສໍາລັບເວທີ IP.

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ: https://xross-road.com

X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter): @xross__road

ກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ Allora

Allora ເປັນເຄືອຂ່າຍ AI ທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ປັບປຸງຕົນເອງ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດນຳໃຊ້ AI ທີ່ສະຫຼາດກວ່າ, ປອດໄພກວ່າຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່ປັບປຸງຕົນເອງຂອງຕົວແບບ ML.


ການລວມເອົານະວັດຕະກໍາໃນອັດສະລິຍະທີ່ມາຈາກຝູງຊົນ, ການຮຽນຮູ້ເສີມ, ແລະການເສຍໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ, Allora ປົດລັອກພື້ນທີ່ການອອກແບບອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງແອັບພລິເຄຊັນຢູ່ຈຸດຕັດກັນຂອງ crypto ແລະ AI.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ Allora, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ເວັບໄຊທ໌ Allora , X , ບລັອກ , ຄວາມຂັດແຍ້ງ , ສູນຄົ້ນຄວ້າ , ແລະ ນັກພັດທະນາເອກະສານ .

ສື່ ແລະ ການສອບຖາມທຸລະກິດ

ສໍາລັບການຮ້ອງຂໍການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຫຼືການສອບຖາມການຮ່ວມມື IP, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕໍ່:

extra mile Inc. ປະຊາສຳພັນ

e-mail: [email protected]

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ: https://extramile.jp/en/

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


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