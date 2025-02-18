XrossRoad ປະກາດການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ Berachain ເພື່ອຂະຫຍາຍ IP ຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນ Web3

ເວທີ IP ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ "
ຜ່ານການຮ່ວມມືນີ້, ທັງສອງບໍລິສັດຈະຮ່ວມກັນພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂ AI x IP ລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ AI ເພື່ອສ້າງການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ລະຫວ່າງຜູ້ຖືສິດ IP ແລະຊຸມຊົນ.
ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື
ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາ IP (ຊັບສິນທາງປັນຍາ) ກໍາລັງເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຢູ່ນອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງແບບດັ້ງເດີມແລະວິທີການພັດທະນາສໍາລັບຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກເນື່ອງຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ IP ໃນທົ່ວວັດທະນະທໍາແລະກອບກົດຫມາຍ.
Xross Road ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງເວທີທີ່ຜູ້ຖືສິດ IP, ແຟນ, ແລະຜູ້ສ້າງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ, ແລະເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີ້, ມັນແມ່ນການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ AI ແລະເຕັກໂນໂລຢີການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, Allora Network ສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໆໃນຮູບແບບການຄາດຄະເນ AI ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຊຸມຊົນທົ່ວໂລກຂອງນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ.
ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືນີ້, ທັງສອງບໍລິສັດຈະໃຊ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ IP, ສ້າງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ກວດພົບການໃຊ້ IP ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະພັດທະນາຕະຫຼາດໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ AI Agents - ໃນທີ່ສຸດການສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາ IP.
ຕົວຢ່າງຂອງການພິຈາລະນາການແກ້ໄຂ AI ສະເພາະກັບອຸດສາຫະກໍາ IP:
- ການກວດຫາ ແລະປົກປ້ອງການໃຊ້ IP ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: AI ຈະກວດພົບການລະເມີດ IP ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນ ແລະນອກເວທີ, ເສີມສ້າງການປົກປ້ອງສິດ.
- ການສ້າງຕະຫຼາດໃຫມ່ໂດຍຕົວແທນ AI: ຕົວແທນ AI, ການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຕົວອັກສອນ IP, ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງໂອກາດການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫມ່.
- ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ IP: AI ວິເຄາະຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເນື້ອຫາທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຍຸດທະສາດການອອກໃບອະນຸຍາດ.
- ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບລູກຄ້າ: ເນື້ອຫາສ່ວນບຸກຄົນແລະການບໍລິການຖືກຈັດສົ່ງໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ AI ເພື່ອເພີ່ມການພົວພັນກັບແຟນ.
ຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດ
Xross Road ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອຫາ IP ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄປສູ່ຕະຫຼາດໂລກໃນຂະນະທີ່ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ fans. ໃນການຮ່ວມມືກັບເຄືອຂ່າຍ Allora, ມັນຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂ AI ທີ່ມີນະວັດກໍາແລະຂັບລົດການສ້າງມູນຄ່າໃຫມ່ພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ IP.
ກ່ຽວກັບຖະຫນົນ Xross
ເສັ້ນທາງ Xross ຍັງເສີມສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນ IPs ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນກັບແຟນ, ກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ສໍາລັບເວທີ IP.
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter):
ກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ Allora
ການລວມເອົານະວັດຕະກໍາໃນອັດສະລິຍະທີ່ມາຈາກຝູງຊົນ, ການຮຽນຮູ້ເສີມ, ແລະການເສຍໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ, Allora ປົດລັອກພື້ນທີ່ການອອກແບບອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງແອັບພລິເຄຊັນຢູ່ຈຸດຕັດກັນຂອງ crypto ແລະ AI.
ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ Allora, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້
ສື່ ແລະ ການສອບຖາມທຸລະກິດ
ສໍາລັບການຮ້ອງຂໍການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຫຼືການສອບຖາມການຮ່ວມມື IP, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕໍ່:
extra mile Inc. ປະຊາສຳພັນ
e-mail: [email protected]
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ