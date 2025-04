XrossRoad anuncia una associació estratègica amb Berachain per expandir la IP japonesa a Web3

Plataforma IP impulsada per la comunitat " Carretera Xross "i proveïdor de tecnologia avançada d'IA" Xarxa Allora "han format una associació estratègica per accelerar el creixement empresarial i l'èxit en la indústria de la PI.





Mitjançant aquesta col·laboració, les dues empreses desenvoluparan conjuntament solucions d'IA x IP de nova generació aprofitant la tecnologia d'IA per crear una nova dinàmica entre els titulars de drets de propietat intel·lectual i la comunitat.





Antecedents i finalitat de l'associació

Tot i que la indústria de la propietat intel·lectual (IP) està creixent ràpidament fora del Japó, cal actualitzar els mètodes de gestió tradicionals i els mètodes de desenvolupament per a un públic global a causa de la diversitat de comprensió de la propietat intel·lectual entre cultures i marcs legals.





Xross Road té com a objectiu proporcionar una plataforma on els titulars de drets de propietat intel·lectual, els fans i els creadors puguin participar activament i, per complir aquesta missió, està construint una nova infraestructura que utilitza IA i tecnologia d'anàlisi de dades.





D'altra banda, Allora Network ofereix tecnologia innovadora en models de predicció d'IA i anàlisi de dades, amb el suport d'una comunitat global de científics de dades.





A través d'aquesta associació, les dues empreses aprofitaran l'anàlisi de dades per millorar el mercat de la IP, crear experiències d'usuari personalitzades, detectar l'ús indegut de la IP i desenvolupar nous mercats mitjançant agents d'IA, donant forma al futur de la indústria de la IP.

Exemples de consideracions de solucions d'IA específiques per a la indústria de la PI:

Detecció i protecció del mal ús de la PI: la IA detecta automàticament la infracció de la PI dins i fora de la plataforma, reforçant la protecció dels drets.

Creació de nous mercats per agents d'IA: els agents d'IA, entrenats amb caràcters IP, es despleguen per crear noves oportunitats d'ingressos.

Anàlisi de dades del mercat IP: l'IA analitza les preferències i tendències dels consumidors per donar suport a les estratègies de llicència i desenvolupament de contingut òptimes.

Experiència d'usuari personalitzada per als clients: el contingut i els serveis personalitzats s'ofereixen mitjançant la tecnologia d'IA per millorar la participació dels fans.

Perspectives de futur

Xross Road té com a objectiu expandir el contingut IP japonès al mercat global alhora que construeix connexions més fortes amb els fans. En col·laboració amb Allora Network, oferirà solucions innovadores d'IA i impulsarà la creació de nou valor a la indústria de la PI.

Sobre Xross Road

Carretera Xross és una plataforma d'acceleració i incubació IP centrada en la comunitat que aprofita la tecnologia Web3. Dissenyat originalment per als aficionats a IP japonesos, té com a objectiu expandir el contingut IP a nivell mundial.





Xross Road també està reforçant el seu suport a les IP existents i millorant la implicació dels fans, inaugurant una nova era per a les plataformes IP.

Lloc web oficial: https://xross-road.com

X (abans Twitter): @xross__road

Sobre Allora Network

Aleshores és una xarxa d'IA descentralitzada que es millora automàticament. Permet que les aplicacions aprofitin una IA més intel·ligent i segura a través d'una xarxa de models de ML que es millora.





Combinant innovacions en intel·ligència col·lectiva, aprenentatge de reforç i minimització de penediments, Allora desbloqueja un gran espai de disseny nou d'aplicacions a la intersecció de la criptografia i la IA.

Per obtenir més informació sobre Allora Network, els usuaris poden visitar el Lloc web d'Allora , X , Bloc , Discòrdia , Centre de recerca , i documents del desenvolupador .

Consultes de mitjans i negocis

Per a sol·licituds de cobertura mediàtica o consultes de col·laboració IP, els usuaris poden contactar amb:

extra mile Inc. Relacions públiques

Correu electrònic: [email protected]

Lloc web oficial: https://extramile.jp/en/

