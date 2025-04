XrossRoad annoncerer strategisk partnerskab med Berachain for at udvide japansk IP i Web3

Fællesskabsdrevet IP-platform " Xross vej "og udbyder af avanceret AI-teknologi" Allora netværk " har dannet et strategisk partnerskab for at accelerere forretningsvækst og succes i IP-branchen.





Gennem dette samarbejde vil de to virksomheder i fællesskab udvikle næste generations AI x IP-løsninger, der udnytter AI-teknologi til at skabe en ny dynamik mellem IP-rettighedshaverne og samfundet.





Partnerskabets baggrund og formål

Mens IP-industrien (intellektuel ejendomsret) vokser hurtigt uden for Japan, er der behov for at opdatere traditionelle ledelsesmetoder og udviklingsmetoder for et globalt publikum på grund af den varierende forståelse af IP på tværs af kulturer og juridiske rammer.





Xross Road sigter mod at levere en platform, hvor indehavere af IP-rettigheder, fans og skabere aktivt kan engagere sig, og for at opfylde denne mission bygger det en ny infrastruktur ved hjælp af AI og dataanalyseteknologi.





På den anden side tilbyder Allora Network innovativ teknologi inden for AI-forudsigelsesmodeller og dataanalyse, understøttet af et globalt fællesskab af dataforskere.





Gennem dette partnerskab vil de to virksomheder udnytte dataanalyse til at forbedre IP-markedet, skabe skræddersyede brugeroplevelser, opdage IP-misbrug og udvikle nye markeder ved hjælp af AI-agenter, hvilket i sidste ende former fremtiden for IP-industrien.

Eksempler på AI-løsninger, der er specifikke for IP-industrien:

Registrering og beskyttelse af IP-misbrug: AI registrerer automatisk IP-krænkelse på og uden for platformen, hvilket styrker rettighedsbeskyttelsen.

Oprettelse af nye markeder af AI-agenter: AI-agenter, trænet med IP-karakterer, implementeres for at skabe nye indtægtsmuligheder.

IP-markedsdataanalyse: AI analyserer forbrugerpræferencer og -tendenser for at understøtte optimal indholdsudvikling og licenseringsstrategier.

Tilpasset brugeroplevelse til kunder: Personligt indhold og tjenester leveres ved hjælp af AI-teknologi for at øge fanengagementet.

Fremtidsudsigter

Xross Road sigter mod at udvide japansk IP-indhold til det globale marked og samtidig opbygge stærkere forbindelser med fans. I samarbejde med Allora Network vil det levere innovative AI-løsninger og drive ny værdiskabelse inden for IP-industrien.

Om Xross Road

Xross vej er en fællesskabsfokuseret IP-inkubations- og accelerationsplatform, der udnytter Web3-teknologi. Oprindeligt designet til japanske IP-fans, sigter det mod at udvide IP-indhold globalt.





Xross Road styrker også sin støtte til eksisterende IP'er og øger fanengagementet, hvilket indvarsler en ny æra for IP-platforme.

Officiel hjemmeside: https://xross-road.com

X (tidligere Twitter): @xross__vej

Om Allora Network

Allora er et selvforbedrende decentraliseret AI-netværk. Det gør det muligt for applikationer at udnytte smartere og mere sikker AI gennem et selvforbedrende netværk af ML-modeller.





Ved at kombinere innovationer inden for crowdsourced intelligens, forstærkende læring og fortrydelsesminimering låser Allora op for et stort nyt designrum af applikationer i skæringspunktet mellem krypto og AI.

For at lære mere om Allora Network kan brugere besøge Allora hjemmeside , X , Blog , Uenighed , Research Hub , og udviklerdokumenter .

Medie- og erhvervsforespørgsler

For anmodninger om mediedækning eller IP-samarbejdsforespørgsler kan brugere kontakte:

extra mile Inc. Public Relations

e-mail: [email protected]

Officiel hjemmeside: https://extramile.jp/en/

