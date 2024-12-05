ኢኦኤስ ኔትወርክ ምስ ሴፉ ንትካላዊ ኣገልግሎታት ይሻረኽን ንመዐቀኒታት ዕብየት ይሕብርን።

ፋውንዴሽን ኔትወርክ ኢኦኤስ (ENF) ምስ ትካላዊ መድረኽ ምሕላው ባይናንስ ዝኾነ ሴፍፉ ሽርክነት ብምፍጣር ደገፍ ኢኦኤስ ማይኔት ንምውህሃድ ኣፍሊጡ። እዚ ብ5 ታሕሳስ 2024 ዝተኣወጀ ውህደት፡ ብመንገዲ ናይ ባይናንስ ሚርሮርኤክስ ስርዓት ኣቢሉ ትካላዊ ኣገልግሎት ምሕላውን ዓቕሚ ሴዲፋይን ዘተኣታቱ እዩ።
እቲ ኣተገባብራ ትካላት ንብረታት EOS ብብዙሕ ወገናት ዝቖመ ቴክኖሎጂ ስሌት ተጠቒመን ክዕቅባ የኽእለን፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ ንዓኻ ዝምጥን መስርሕ ምጽዳቕ የጠቓልል። ብመንገዲ ውህደት MirrorX ትካላት ምስ ዘይተማእከለ ናይ ፋይናንስ ኣገባባት ተደሚሩ ማእከላይ ናይ ምልውዋጥ ተግባራት ክረኽባ ይኽእላ።
እዚ ምዕባለ ምስቲ EOS ኣብ Coinbase COIN50 Index ምእታዉ ዝጋጠም ኮይኑ፡ እዚ ድማ ኣብ Coinbase Exchange ንኣፈጻጽማ 50 ዲጂታላዊ ንብረታት ዝከታተል እዩ። እዚ ተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ስነ-ህይወት EOS ኣብ ትካላዊ ተሳትፎ ዕዳጋ ለውጢ ከምዘሎ ዘመልክት እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ መርበብ EOS ዝመጹ መለክዒታት ኣብ ቅዲ ተሳትፎ መርበብ ለውጢ ከምዘሎ ዘርኢ እዩ። እቲ 450 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ናይ EOS ቶከናት ዝምድብ ናይቲ መድረኽ መደብ ስቴኪንግ፡ ውጽኢቱ ድማ ንጥፈታት ስታኪንግ ብኣርባዕተ ዕጽፊ ወሰኽ ኣርእዩ። እቲ ናይ ምውቃዕ ግዜ ካብ 4 ክሳብ 28 መዓልታት ከምዝተናውሐን እዚ ድማ ኣብ ባህሪ ወነንቲ ቶከን ለውጢ ከምዘሎ ዘመልክት እዩ።
እቲ መርበብ ኣብ ሞዴሉ ቶኪኖሚክስ መዋቕራዊ ምምሕያሻት ኣተግቢሩ ኣሎ። እዞም ለውጥታት እዚኦም፤
EOS Network ከም ኣካል ናይቲ Antelope framework ኮይኑ ዝሰርሕ ኮይኑ፡ ኣብ WebAssembly ምፍጻም ንብሎክቸይን ትራንዛክሽን ዘተኮረ እዩ። እቲ መርበብ ስነ ህንጻ ንብዙሕ ሰንሰለታዊ ስርሓት ዝድግፍን ብመንገዲ ኢኦኤስ ኔትወርክ ፋውንዴሽን ኣብ ምምዕባል ትሕተ ቅርጺ ኣበርክቶ ዝገብርን እዩ።
ቴክኒካዊ ትሕተ ቅርጺ ሴፉ ሓያሎ ናይ ጸጥታ ምስክር ወረቐት ዘጠቓለለ እዩ፤
ስነ ህንጻ ናይቲ መድረኽ ብመንገዲ ናይ MirrorX ናይ ሰፈራ ማዕቀፍ ኣብ መንጎ ትካላዊ ስርዓታትን ናይ ምልውዋጥ ስነ-ህይወትን ምትእስሳር የኽእል። እዚ ውህደት እዚ ትካላዊ ተበጻሕነት ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን ንምስፋሕ ዝወስድ ስጉምቲ ዝውክል እዩ። ኣብ 2021 ዝተመስረተ ENF ከም ማእከላይ ትካል ምዕባለ EOS Network ኮይኑ ይሰርሕ። እቲ ፋውንዴሽን ምወላ ስነ-ህይወት፡ መደባት ማሕበረሰብን ተበግሶታት ምዕባለ ቴክኖሎጂን ይከታተል።
እዚ ሽርክነት እዚ ናብ ትካላዊ ውህደት ብሎክቸይን ዝወስድ ሰፊሕ ምንቅስቓሳት ኢንዱስትሪ ዘንጸባርቕ ኮይኑ፡ ኣብኡ ፍታሕ ምእላይን ምኽባር ምቁጽጻርን ምስ ዘይተማእከለ ፋይናንስ ኣገባባት ይወሃሃድ። እቲ ኣተገባብራ ባህላዊ ፋይናንሳዊ ትሕተ ቅርጺ ጠለባት ምስ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ብሎክቸይን ብኸመይ ከም ዝራኸቡ ዘርኢ እዩ።
እቶም ምዕባለታት ኣብ ዲጂታላዊ ምዕቃብ ንብረት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ዝፍጠሩ ኮይኖም፡ ፕሮቶኮላት ጸጥታን ትካላዊ ጠለባትን ንኣተገባብራታት ቴክኖሎጂ ዝቐርጹሉ እዋን እዩ። እዞም ለውጥታት ትካላት ምስ መርበባት ብሎክቸይን ብኸመይ ከም ዝራኸባን ኣብ ምዕባለ ትሕተ ቅርጺ ምሕላው ጽልዋ ይጸልወን።
ነቲ ዛንታ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትረስዑ!
Vested Interest Disclosure: እዚ ደራሲ ናጻ ኣበርካቲ ኮይኑ ብመንገዲ ናትና...