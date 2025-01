EOS Network werk saam met Ceffu vir Institusionele Dienste en Verslae Groei Metrics

Die EOS Network Foundation (ENF) het 'n vennootskap met Ceffu, Binance se institusionele bewaringsplatform, gestig om EOS-hoofnetondersteuning te integreer. Die integrasie, wat op 5 Desember 2024 aangekondig is, stel institusionele bewaringsdienste en CeDeFi-vermoëns deur Binance se MirrorX-stelsel bekend.





Die implementering stel instellings in staat om EOS-bates te stoor deur veelparty-berekeningstegnologie te gebruik, terwyl aanpasbare goedkeuringsprosesse ingesluit word. Deur MirrorX-integrasie kan instellings toegang verkry tot gesentraliseerde uitruilfunksies gekombineer met gedesentraliseerde finansieringsmeganismes.





Hierdie ontwikkeling val saam met EOS se insluiting in die Coinbase COIN50-indeks, wat prestasie van 50 digitale bates op die Coinbase Exchange volg. Hierdie byvoeging dui op verskuiwings in institusionele markdeelname binne die EOS-ekosisteem. Onlangse statistieke van die EOS-netwerk toon veranderinge in netwerkdeelnamepatrone. Die platform se staking-program, wat $450 miljoen se EOS-tokens toeken, het gelei tot 'n viervoudige toename in stakingsaktiwiteit. Die stakingsduur het van 4 tot 28 dae verleng, wat veranderinge in tekenhouergedrag aandui.





Die netwerk het strukturele wysigings aan sy tokenomics-model geïmplementeer. Hierdie veranderinge sluit in:

Skep van middelware-befondsingstoewysing

Implementering van die Unicove-portaal vir gebruikersaanboord

Bekendstelling van nuwe inzetbeloningmeganismes

Aanpassing van token-toesluitparameters





Die EOS-netwerk funksioneer as deel van die Antelope-raamwerk, wat fokus op WebAssembly-uitvoering vir blokkettingtransaksies. Die netwerk se argitektuur ondersteun multi-ketting bedrywighede en dra by tot infrastruktuur ontwikkeling deur die EOS Network Foundation.





Ceffu se tegniese infrastruktuur bevat verskeie sekuriteitsertifisering:

ISO 27001-sertifisering

ISO 27701-sertifisering

SOC2 Tipe 1 verklaring

SOC2 Tipe 2 verklaring





Die platform se argitektuur maak verbindings tussen institusionele stelsels en uitruil-ekosisteme moontlik deur MirrorX se nedersettingsraamwerk. Hierdie integrasie verteenwoordig 'n stap in die rigting van die uitbreiding van institusionele toegang tot blockchain-infrastruktuur. Die ENF, wat in 2021 gestig is, funksioneer as die sentrale organisasie vir EOS-netwerkontwikkeling. Die stigting hou toesig oor ekosisteembefondsing, gemeenskapsprogramme en tegnologie-ontwikkelingsinisiatiewe.





Hierdie vennootskap weerspieël breër industriebewegings na institusionele blokketting-integrasie, waar bewaringsoplossings en regulatoriese nakoming saamsmelt met gedesentraliseerde finansieringsmeganismes. Die implementering demonstreer hoe tradisionele finansiële infrastruktuurvereistes met blokkettingtegnologie-vermoëns kruis.





Die ontwikkelings vind plaas gedurende 'n tydperk van evolusie in digitale batebewaring, waar sekuriteitsprotokolle en institusionele vereistes tegnologiese implementerings vorm. Hierdie veranderinge beïnvloed hoe instellings met blokkettingnetwerke omgaan en beïnvloed die ontwikkeling van bewaringsinfrastruktuur.





Openbaarmaking van gevestigde belange: Hierdie skrywer is 'n onafhanklike bydraer wat via ons publiseer besigheid blog program . HackerNoon het die verslag nagegaan vir kwaliteit, maar die eise hierin behoort aan die skrywer. #DYOR