EOS Network faz parceria com Ceffu para serviços institucionais e relata métricas de crescimento

A EOS Network Foundation (ENF) estabeleceu uma parceria com a Ceffu, a plataforma de custódia institucional da Binance, para integrar o suporte da mainnet da EOS. A integração, anunciada em 5 de dezembro de 2024, introduz serviços de custódia institucional e recursos CeDeFi por meio do sistema MirrorX da Binance.





A implementação permite que as instituições armazenem ativos EOS usando tecnologia de computação multipartidária, ao mesmo tempo em que incorporam processos de aprovação personalizáveis. Por meio da integração do MirrorX, as instituições podem acessar funções de câmbio centralizadas combinadas com mecanismos financeiros descentralizados.





Este desenvolvimento coincide com a inclusão da EOS no Coinbase COIN50 Index, que rastreia o desempenho de 50 ativos digitais na Coinbase Exchange. Esta adição indica mudanças na participação do mercado institucional dentro do ecossistema EOS. Métricas recentes da EOS Network demonstram mudanças nos padrões de participação da rede. O programa de staking da plataforma, que aloca US$ 450 milhões em tokens EOS, resultou em um aumento de quatro vezes na atividade de staking. A duração do staking foi estendida de 4 para 28 dias, indicando mudanças no comportamento do detentor do token.





A rede implementou modificações estruturais em seu modelo de tokenomics. Essas mudanças incluem:

Criação de alocação de financiamento de middleware

Implementação do portal Unicove para integração de usuários

Introdução de novos mecanismos de recompensa de staking

Ajuste dos parâmetros de bloqueio do token





A EOS Network opera como parte da estrutura Antelope, com foco na execução do WebAssembly para transações de blockchain. A arquitetura da rede suporta operações multi-chain e contribui para o desenvolvimento de infraestrutura por meio da EOS Network Foundation.





A infraestrutura técnica da Ceffu incorpora diversas certificações de segurança:

Certificação ISO 27001

Certificação ISO 27701

Atestado SOC2 Tipo 1

Atestado SOC2 Tipo 2





A arquitetura da plataforma permite conexões entre sistemas institucionais e ecossistemas de câmbio por meio da estrutura de liquidação do MirrorX. Essa integração representa um passo em direção à expansão do acesso institucional à infraestrutura de blockchain. A ENF, estabelecida em 2021, funciona como a organização central para o desenvolvimento da EOS Network. A fundação supervisiona o financiamento do ecossistema, programas comunitários e iniciativas de desenvolvimento de tecnologia.





Esta parceria reflete movimentos mais amplos da indústria em direção à integração institucional de blockchain, onde soluções de custódia e conformidade regulatória se fundem com mecanismos financeiros descentralizados. A implementação demonstra como os requisitos tradicionais de infraestrutura financeira se cruzam com as capacidades da tecnologia blockchain.





Os desenvolvimentos ocorrem durante um período de evolução na custódia de ativos digitais, onde protocolos de segurança e requisitos institucionais moldam implementações tecnológicas. Essas mudanças impactam como as instituições interagem com redes de blockchain e influenciam o desenvolvimento da infraestrutura de custódia.





