A rede EOS asóciase con Ceffu para os servizos institucionais e as métricas de crecemento de informes

A EOS Network Foundation (ENF) estableceu unha asociación con Ceffu, a plataforma de custodia institucional de Binance, para integrar o soporte da rede principal de EOS. A integración, anunciada o 5 de decembro de 2024, introduce servizos de custodia institucional e capacidades CeDeFi a través do sistema MirrorX de Binance.





A implementación permite ás institucións almacenar activos de EOS mediante tecnoloxía de computación multipartita, ao tempo que incorpora procesos de aprobación personalizables. A través da integración MirrorX, as institucións poden acceder a funcións de intercambio centralizadas combinadas con mecanismos de financiamento descentralizados.





Este desenvolvemento coincide coa inclusión de EOS no índice Coinbase COIN50, que rastrexa o rendemento de 50 activos dixitais no Coinbase Exchange. Esta adición indica cambios na participación no mercado institucional dentro do ecosistema EOS. As métricas recentes da rede EOS demostran cambios nos patróns de participación na rede. O programa de apostas da plataforma, que asigna 450 millóns de dólares en fichas EOS, provocou un aumento de catro veces na actividade de apostas. A duración da participación estendeuse de 4 a 28 días, o que indica cambios no comportamento do titular do token.





A rede implementou modificacións estruturais no seu modelo tokenómico. Estes cambios inclúen:

Creación de asignación de fondos de middleware

Implantación do portal Unicove para a incorporación de usuarios

Introdución de novos mecanismos de recompensa de aposta

Axuste dos parámetros de bloqueo do token





A Rede EOS funciona como parte do marco Antelope, centrándose na execución de WebAssembly para transaccións de cadea de bloques. A arquitectura da rede admite operacións multicadea e contribúe ao desenvolvemento da infraestrutura a través da EOS Network Foundation.





A infraestrutura técnica de Ceffu incorpora varias certificacións de seguridade:

Certificación ISO 27001

Certificación ISO 27701

Certificación SOC2 Tipo 1

Certificación SOC2 Tipo 2





A arquitectura da plataforma permite conexións entre sistemas institucionais e ecosistemas de intercambio a través do marco de asentamento de MirrorX. Esta integración representa un paso cara a ampliar o acceso institucional á infraestrutura blockchain. A ENF, establecida en 2021, funciona como a organización central para o desenvolvemento da rede EOS. A fundación supervisa o financiamento dos ecosistemas, os programas comunitarios e as iniciativas de desenvolvemento tecnolóxico.





Esta asociación reflicte movementos máis amplos da industria cara á integración institucional da cadea de bloques, onde as solucións de custodia e o cumprimento normativo se funden con mecanismos de financiamento descentralizados. A implementación demostra como os requisitos de infraestrutura financeira tradicionais se cruzan coas capacidades da tecnoloxía blockchain.





Os desenvolvementos ocorren durante un período de evolución na custodia de activos dixitais, onde os protocolos de seguridade e os requisitos institucionais configuran as implementacións tecnolóxicas. Estes cambios afectan a forma en que as institucións interactúan coas redes blockchain e inflúen no desenvolvemento da infraestrutura de custodia.





Divulgación de intereses creados: este autor é un colaborador independente que publica a través do noso programa de blogs de negocios . HackerNoon revisou a calidade do informe, pero as afirmacións que aparecen aquí pertencen ao autor. #DYOR