DeCard and Visa Launches DeCard Luminaries, Web3 Visionaries க்கான Premium Credit Card

DCS (முதலில் Diners Club Singapore) நிறுவனம், இன்று DeCard Luminaries, stablecoins உலகளாவிய செலவுகளில் Stablecoins வழங்குகிறது ஒரு premium Visa கடன் அட்டை, உலகளாவிய அணுகுமுறை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வழங்குதல் வழங்குவதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் வழங்கும் அறிவித்துள்ளது. டாக்டர் டாக்டர் ![DeCard Luminaries launch event. (From L-R) Kerri Teo, Head of Sellers & Fintechs, Singapore and Brunei, Visa; Nischint Sanghavi, Head of Digital Currencies Asia Pacific, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Chairman, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)This launch follows the introduction of the original DeCard Visa card in May 2025, which allows users to convert stablecoins such as USDT and USDC for daily spending. DeCard Luminaries இந்த பயணத்தில் அடுத்த கட்டத்தைக் குறிக்கிறது - பங்குதாரர்கள், Web3 பார்வையாளர்கள், C-Suite தலைவர்களும், பணம் தவிர வேறு எதுவும் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுபவர்களைத் தேடுகிறது. எனினும் The கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், உலகளாவிய stablecoin விற்பனை அளவு இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருந்தது - ஜூன் 2025 வரை 125 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இருந்து 255 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரை. Bank for International Settlements (பொதுநாட்டு விலையுயர்ந்த பணிகள்) DeCard Luminaries உலகம் முழுவதும் 150 மில்லியன் Visa-ஐ ஏற்றுக்கொள்ளும் வணிக இடங்களில் உலகளாவிய ஏற்றத்தை வழங்குகிறது, சந்தையில் மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான FX விகிதங்களில் ஒன்றாகும், மற்றும் அதிக செலவு அளவுக்கு 10% வரை பணம் திரும்பும் (ஒரு மாதம் $ 200 வரை குறைக்கப்பட்டது). "DeCard Luminaries மூலம், நாங்கள் பாதுகாப்பு அல்லது ஒத்துழைப்பு கவலை இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளிலும் டிஜிட்டல் அம்சங்களைப் பயன்படுத்த எளிமையான வழி தேவைப்படும் Web3 தொழிலாளர்கள் மற்றும் தலைவர்களை ஆதரிக்கிறோம்," Joan Han, COO, DCS கூறினார். " DeCard Luminaries, Web3 தலைவர்களின் மற்றும் சமூக படைப்பாளர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான எங்கள் தலைநகர சேவைகளை மேம்படுத்துகிறது - ஒரு Premium தயாரிப்பில் சுலபமான செலவுகளை, உலகளாவிய அணுகுமுறை மற்றும் தனிப்பட்ட உரிமைகளை வழங்குகிறது." Token2049 Singapore 2025 இல் மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் திறன் கொண்டது.முதலில் வாடிக்கையாளர்கள் 1–2 October 2025 இல் Token2049 Singapore இல் DeCard அலுவலகத்தில் செலவழிக்கப்படும், $1,700 வரை மதிப்பெண்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரவேற்பு தொகுப்பை தேர்வு செய்யலாம். About DeCard All DeCard products provide a credit limit with flexible requirements, powered by D-Vault, an exclusive account with innovative digital features. D-Vault supports seamless reconciliation and payment tracking, allowing spending and repayments to be managed efficiently through a single system.This seamless integration puts users in full control of their finances. DCS நிறுவனம் மற்றும் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட அட்டவணைகள் மூலம் ஆதரவு பெற்று, DeCard Web3 இன் லாபத்தை ஒப்பிடுகிறது.Diners Club Singapore என்ற தலையெழுத்திலிருந்து DCS இப்போது பாதுகாப்பான, ஒத்துழைப்பான, மற்றும் உபகரணமான தீர்வுகளை வழங்குவதன் மூலம் அடுத்த வகையான உலகளாவிய செலவு வழங்குநராக உள்ளது. மேலும் அறிய at எங்களைப் பின்பற்றுங்கள் . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa Visa (NYSE: V) ஒரு உலகளாவிய தலைவராக உள்ளது, வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் 200+ நாடுகளில் அரசாங்க நிறுவனங்கள் இடையே பணிகளை எளிதாக்குகிறது. எங்கள் அலுவலகத்தின் தலைமைச் செயலாளராகவும், பணிபுரிபவர்களாகவும், பணிபுரிபவர்களாகவும், பணிபுரிபவர்களாகவும் உள்ளனர். 