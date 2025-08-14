Nini Kilichotokea Wakati Nilipopiga Habari za Hacker na Nikachukua Wasomaji 12,000 Usiku wa Usiku

Takriban wiki 2 iliyopita niliamua kuanzisha mradi mdogo niliyofanya kwenye Hacker News. Ilikuwa rahisi sana, tu tovuti na ukurasa mmoja ambao ilionyesha meza ya bei ya sasa kwa dola ya API kuu za LLM. na picha ya jinsi ilivyokuwa wakati nilianzisha ni chini. Bei kwa token Bei kwa token Nilifanya utafiti na nikaona watu mara nyingi watafuta vitu kama vile "GPT bei ya 4o," hivyo nilifikiri kuunganisha bei katika sehemu moja na kufanya kurasa za programu kwa kila mfano zinaweza kufanya kazi kwenye Google. Nilifanya tovuti katika masaa machache, kukusanya bei kwa kila token kwa mikono na kuingia kwenye faili ya csv. Picha hapo juu ni tu programu rahisi ya Nuxt juu ya faili hiyo. Hiyo ilikuwa Jumanne na niliamua kujaribu kupata backlinks yangu ya kwanza kwenye Hacker News siku inayofuata. Niliweka kiungo kwenye tovuti na kichwa juu ya 8am EST na kuangalia nyuma saa moja baadaye na alikuwa na kushangaa kuona post yangu racking upvotes na kuongezeka kwa nambari ya 3 kwenye orodha ya jumla. Niliangalia trafiki yangu kwenye PostHog na kuona kwamba katika saa iliyopita 1000 wageni walikuja kwenye tovuti katika saa iliyopita bila ishara ya kupungua. Data ya bei ya LLM API Data ya bei ya LLM API Nilipaswa kufikiria haraka juu ya jinsi ya kufaidika na trafiki hii ili kupata thamani ya kudumu kutoka kwake siku hiyo. Nilifikiri kwamba ongezeko litakua tu kwa siku nyingine kabisa, ambayo haikuacha muda wangu kutoa huduma halisi ya bure au kulipwa kuhusu data. na kuweka chini ya meza ya bei. Tally ya Tally ya Wakati wa kufanya hivyo, chapisho langu la Habari la Hacker lilianza kuenea kwenye Twitter (mfano wa tovuti yangu ulikuwa na jina langu la mtumiaji wa Twitter, @aellman) na maoni juu ya chapisho mwenyewe yaliongezeka. kuomba API ya data. Katika chapisho mwenyewe kulikuwa na maoni yanayotokana na kuomba mimi kuingiza wauzaji katika data, kufanya mabadiliko katika UI na hata kwamba baadhi ya data yangu ilikuwa isiyo sahihi. Nilijibu na updates kwa tovuti katika muda halisi: kurekebisha data, kuongeza mifano ya Xai na kujibu maoni kuhusu mabadiliko gani ya UI nitakachofanya katika siku zijazo. Posts ya Posts ya Wakati wa siku inayofuata alikuja, nilikuwa na zaidi ya wasajili wa jarida la 100 na wageni 12,000 wa kipekee walikuja kwenye tovuti. Nilijifunza haraka kwamba kupata juu ya Hacker News inafanya zaidi ya kupata trafiki kutoka kwa chapisho mwenyewe. Tangu siku inayofuata, nilijipata backlinks zaidi ya 100 kutoka kwenye tovuti ambazo huvutia machapisho maarufu kutoka kwa Hacker News, na kusababisha kuongezeka kwa haraka kwa mamlaka ya Domain ya 13 kwenye Ahrefs. Katika wiki nzima, tovuti yangu pia itakuwa inapatikana kwenye podcasts kadhaa na magazeti, kusaidia kudumisha trafiki yangu kwa zaidi ya wageni 1000 kwa siku. Unaweza kuona trafiki yangu hadi sasa hapa chini: Katika wiki hiyo, nilipata wanachama 250 wa gazeti, nimepata tovuti yangu ili kuingiza mifano ya picha na kufanya chombo changu cha kwanza cha bure, Nina mpango wa kuendelea kuendesha mafanikio yangu ya Hacker News na kukua mamlaka ya tovuti kupitia uboreshaji wa backlink na kufanya kurasa za SEO zinazohusika kama vile na ya Kwa muda mrefu, ninaona tovuti hii inazidi kuwa API ambayo husaidia kupunguza akaunti ya matumizi ya LLM kwa programu za API. Mafanikio kwenye Habari za Hacker na Ujumbe wa tovuti unaoongezeka inathibitisha hii ni jambo la kuvutia kwa watengenezaji. Sijui hasa jinsi hii itaonekana lakini natumaini kujifunza kutoka kwa watazamaji wanaoongezeka wa tovuti ni vitu gani vya maumivu makubwa. Maoni ya Tracker Mfano wa token counter Tathmini ya bei Maoni ya Tracker Mfano wa token counter Tathmini ya bei Mimi si hasa uhakika ni nini masomo kutoka hadithi hii ni. Nimechapisha kwa Hack News tangu, kuhusu coding tracker niliyofanya, na hakuwa na upvote moja. Labda ni kwamba mtandao ni random na kwamba kama unataka kwenda viral unahitaji tu post mengi ya kufanya bahati yako mwenyewe. Au kwamba isipokuwa unafuata kubwa kwamba kwenda viral ni nadra na unapaswa kuwa tayari kuchukua faida ya wakati ambapo hutokea. Katika kesi yoyote mimi ninafurahia kujenga trafiki endelevu zaidi kwa Price Per Token na kufanya ni thamani zaidi kuliko tu meza ya bei ya token.