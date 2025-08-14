Šta se dogodilo kada sam topio vijesti hakera i povukao 12.000 čitatelja preko noći

Prije otprilike 2 nedelje odlučio sam da pokrenem mali projekat koji sam napravio na Hacker News. To je bilo prilično jednostavno, samo jedna web stranica koja prikazuje tabelu trenutnih cena po dolaru glavnih LLM API-ja. i slika kako je izgledalo kada sam lansirao je ispod. Price Per Token Cijena po tokenu Radila sam istraživanja i otkrila da ljudi često pretražuju stvari poput "GPT 4o cena", pa sam mislila da bi konsolidacija cena na jednom mestu i stvaranje programskih web stranica za svaki model mogli raditi na Googleu. Napravio sam web stranicu za nekoliko sati, ručno prikupljajući cijene za svaki token i unoseći ih u csv datoteku. Slika iznad je samo jednostavna Nuxt aplikacija na vrhu te datoteke. To je bilo u četvrtak i odlučio sam da ću pokušati dobiti svoje prve backlinks na Hacker News sljedeći dan. Stavio sam link na stranicu sa naslovom na oko 8AM EST i proverio nazad sat vremena kasnije i bio je iznenađen da vidim moj post racking upvotes i popne na broj 3 na ukupnom leaderboardu. LLM API podaci o cijenama LLM API podaci o cijenama Morala sam brzo da razmišljam o tome kako da iskoristim ovaj promet kako bih dobio neku trajnu vrednost tog dana. pomislio sam da će porast trajati samo ostatak dana najviše, što mi nije ostavilo vremena da ponudim stvarnu besplatnu ili plaćenu uslugu oko podataka. i stavite ga ispod stola za određivanje cijena. Talijani Talijani Dok sam to radio, moj Hacker News post počeo je da se širi na Twitter (podnožje moje web stranice imalo je moje Twitter korisničko ime, @aellman) i komentari na samom postu su rasli. tražeći API podataka. Na samom postu bilo je komentara koji su dolazili u tražeći od mene da uključim pružatelje usluga u podatke, da napravim promene u UI-u, pa čak i da su neki od mojih podataka bili netočni. Odgovorio sam ažuriranjem web stranice u realnom vremenu: popravljanje podataka, dodavanje Xai modela i odgovaranje na komentare o tome koje će UI promene napraviti u budućnosti. Postovi Postovi Do trenutka kada je sledeći dan stigao imao sam preko 100 pretplatnika na newsletter i 12.000 jedinstvenih posetilaca koji su došli na web stranicu. Brzo sam saznao da stizanje na vrh Hacker News-a čini više od toga da samo dobijete promet od samog posta. Do narednog dana sam stekao preko 100 povratnih veza sa web stranica koje privlače popularne postove iz Hacker News-a, što je dovelo do brzog penjanja do Domain Authority od 13 na Ahrefs-u. Tokom cele sedmice moj web sajt bi se takođe prikazivao na nekoliko Podcast-ova i newslettera, pomažući mi da održim svoj saobraćaj na preko 1000 posetilaca dnevno. Možete vidjeti moj dosadašnji saobraćaj ispod: Tokom te sedmice stekao sam 250 pretplatnika na newsletter, ažurirao sam svoj sajt da uključim modele slika i napravio svoj prvi besplatan alat, koji ima oko 20 besplatnih korisnika. planiram da nastavim da vozim svoj uspeh Hacker News i povećavam autoritet sajta kroz optimizaciju povratnih veza i stvaranje SEO fokusiranih stranica kao što su i U dugoročnom razdoblju, vidim ovaj sajt postaje API koji pomaže da se smanji LLM korisnički račun za API aplikacije. Uspeh na Hacker News i rastući Newsletter sajta potvrđuje ovo je tačka interesa za developere. Nisam siguran kako će to izgledati, ali se nadam da ću naučiti od rastuće publike sajta koje su najveće bolne točke. Kodiranje tracker Novi token računar Kalkulator cena Kodiranje tracker Novi token računar Kalkulator cena Nisam tačno siguran koja je lekcija iz ove priče. Ja sam objavio na Hack News od tada, o kodiranje tracker sam napravio, i nije dobio nijedan upvote. Možda je da je internet slučajan i da ako želite da idete viralni morate samo objaviti puno da biste napravili svoju sreću. ili da, osim ako imate veliki pratioci da ide viralni je rijetka i treba biti spreman da iskoristi trenutak kada se to dogodi. U oba slučaja ja se radujem izgradnji više održivog prometa na Cijena po tokenu i čini ga više vrijedno nego samo tablicu cena žetona.