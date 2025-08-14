Chuyện gì đã xảy ra khi tôi nhấn mạnh tin tức hacker và kéo 12.000 độc giả qua đêm

Khoảng 2 tuần trước, tôi quyết định khởi động một dự án nhỏ mà tôi đã thực hiện trên Hacker News. nó khá đơn giản, chỉ là một trang web với một trang duy nhất hiển thị bảng giá đô la hiện tại của các API LLM lớn. Và một hình ảnh về những gì nó trông như thế nào khi tôi khởi động là dưới đây. Giá mỗi token Giá mỗi token Tôi đã nghiên cứu và thấy mọi người thường tìm kiếm những thứ như “giá GPT 4o”, vì vậy nghĩ rằng việc hợp nhất giá ở một nơi và làm cho các trang web lập trình cho mỗi mô hình có thể hoạt động trên Google. Tôi đã tạo trang web trong một vài giờ, thu thập giá cho mỗi token theo cách thủ công và nhập chúng vào một tệp csv. Hình ảnh ở trên chỉ là một ứng dụng Nuxt đơn giản ở trên cùng của tệp đó. Đó là vào một thứ Năm và tôi quyết định tôi sẽ cố gắng để có được backlinks đầu tiên của tôi trên Hacker News vào ngày hôm sau. Tôi đã đặt một liên kết đến trang web với tiêu đề Vào khoảng 8am EST và kiểm tra lại một giờ sau đó và ngạc nhiên khi thấy bài đăng của tôi tăng giá và tăng lên số 3 trên bảng xếp hạng tổng thể. tôi kiểm tra lưu lượng truy cập của tôi trên PostHog và thấy rằng trong giờ qua 1000 khách truy cập đã đến trang web trong giờ qua mà không có dấu hiệu chậm lại. LLM API Giá dữ liệu LLM API Giá dữ liệu Tôi đã phải suy nghĩ nhanh về cách tận dụng lưu lượng truy cập này để có được một số giá trị lâu dài ra khỏi nó vào ngày hôm đó. tôi nghĩ rằng sự gia tăng sẽ chỉ kéo dài trong phần còn lại của ngày tối đa, điều này không để lại thời gian cho tôi để cung cấp một dịch vụ thực sự miễn phí hoặc trả tiền xung quanh dữ liệu. Và đặt nó dưới bảng giá. Tally Tally Trong khi làm điều đó, bài đăng Hacker News của tôi đã bắt đầu lan truyền đến Twitter (phía dưới của trang web của tôi có tên người dùng Twitter của tôi, @aellman) và các bình luận về bản thân bài đăng đang phát triển. yêu cầu API của dữ liệu. Trên bản thân bài đăng có những nhận xét đến với yêu cầu tôi bao gồm các nhà cung cấp trong dữ liệu, để thực hiện thay đổi trong giao diện người dùng và thậm chí rằng một số dữ liệu của tôi là không chính xác. tôi trả lời với các bản cập nhật cho trang web trong thời gian thực: sửa dữ liệu, thêm các mô hình Xai và trả lời các nhận xét về những thay đổi giao diện người dùng tôi sẽ thực hiện trong tương lai. posts Posts Vào thời điểm ngày hôm sau đến, tôi đã có hơn 100 người đăng ký bản tin và 12.000 khách truy cập duy nhất đã đến trang web. Tôi nhanh chóng học được rằng nhận được đến đỉnh của Hacker News làm nhiều hơn chỉ để có được lưu lượng truy cập từ bản thân bài viết. Đến ngày hôm sau, tôi đã có được hơn 100 backlinks từ các trang web thu hút các bài đăng phổ biến từ Hacker News, dẫn đến một sự leo thang nhanh chóng đến một Domain Authority của 13 trên Ahrefs. Trong suốt tuần, trang web của tôi cũng sẽ được hiển thị trên một số Podcasts và bản tin, giúp duy trì lưu lượng truy cập của tôi ở hơn 1000 khách truy cập mỗi ngày. Trong tuần đó, tôi đã có được 250 người đăng ký bản tin, cập nhật trang web của tôi để bao gồm các mô hình hình ảnh và thực hiện công cụ miễn phí đầu tiên của tôi, một Tôi có kế hoạch tiếp tục lái xe thành công Hacker News của tôi và phát triển thẩm quyền của trang web thông qua tối ưu hóa backlink và làm cho các trang SEO tập trung như và Trong dài hạn, tôi thấy trang web này trở thành một API giúp giảm hóa đơn sử dụng LLM cho các ứng dụng API. Thành công trên Hacker News và bản tin ngày càng tăng của trang web xác nhận đây là một điểm quan tâm cho các nhà phát triển. tôi không chắc chắn chính xác điều đó sẽ trông như thế nào nhưng hy vọng sẽ tìm hiểu từ khán giả ngày càng tăng của trang web những điểm đau lớn nhất là gì. Tracker mã hóa Đánh giá Token Counter Giá calculator Tracker mã hóa Đánh giá Token Counter Giá calculator Tôi không chắc chắn chính xác bài học từ câu chuyện này là gì. Tôi đã đăng lên Hack News kể từ đó, về trình theo dõi mã hóa tôi đã làm, và không nhận được một phiếu bầu duy nhất. Có lẽ đó là rằng internet là ngẫu nhiên và nếu bạn muốn đi viral bạn chỉ cần đăng rất nhiều để làm cho may mắn của riêng bạn. Hoặc rằng trừ khi bạn có một người theo dõi lớn mà đi viral là hiếm và bạn nên chuẩn bị để tận dụng thời điểm khi nó xảy ra. Trong bất kỳ trường hợp nào tôi đang mong muốn xây dựng lưu lượng truy cập bền vững hơn đến Giá mỗi token và làm cho nó có giá trị hơn chỉ là một bảng giá token.