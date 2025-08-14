ハッカーのニュースをトップにし、一晩で12000人の読者を引っ張ったときに起こったこと

約2週間前、私はハッカーニュースで作成した小さなプロジェクトを開始することにしました. それは非常にシンプルで、主要なLLM APIの現在のドル当たりの価格の表を表示する単一ページのウェブサイトでした。 私が立ち上げたときの様子の画像は下にあります。 トークンごとの価格 トークンごとの価格 私は研究を行い、人々はしばしば「GPT 4o価格」のようなものを検索することを発見したので、一つの場所で価格を統合し、各モデルのためのプログラマティックなウェブページを作成することはGoogleで働くかもしれないと考えました。 私は数時間でウェブサイトを作成し、各トークンの価格を手動で収集し、CSVファイルに入力しました。上記の画像は、そのファイルの上に単純なNuxtアプリです。 I put a link to the site with the title 午前8時ごろに EST をチェックし、1時間後、私の投稿が上昇し、全体のランダムボードで3番目に上昇するのを見て驚いた。 LLM API 価格データ LLM API 価格データ 私はその日、このトラフィックを活用して持続可能な価値を得る方法について迅速に考えなければならなかった. 私は、その日の残りの時間にしか続かないだろうと思っていた. それは、データの周りに実際の無料または有料のサービスを提供するために時間を残さなかった. だから私は、少なくとも人々の電子メールをキャプチャしようと試みることができ、ニュースレターのサインアップフォームを作成することができます. 価格表の下に置いておきます。 タリー タリー 私のハッカーニュース投稿はTwitterに広がり始めていた(私のウェブサイトの足元には私のTwitterユーザ名、@aellman)と投稿そのものへのコメントが増えていた。 データのAPIを要求する. 投稿自体には、データにプロバイダーを含め、UIに変更を加え、私のデータの一部が不正確であることを求めるコメントが寄せられた. 私はリアルタイムでウェブサイトへのアップデートで応答しました:データを修正し、Xaiモデルを追加し、将来どのようなUI変更をするかについてのコメントに答えました. ポスト ポスト 翌日の到着時点で、私は100人以上のニュースレターサブスクリプトがあり、12,000人のユニークな訪問者がウェブサイトに来ていました。 私はすぐにハッカーニュースのトップに到達することは、投稿自体からトラフィックを得ること以上のことを学びました。翌日には、ハッカーニュースから人気の投稿を引くウェブサイトから100以上のバックリンクを取得し、アフフスの13のドメイン権限に急速に上昇させました。一週間を通して、私のウェブサイトはいくつかのポッドキャストやニュースレターにも表示され、毎日1000人以上のトラフィックを維持するのに役立ちました。 その週間に、私は250人のニュースレターのサブスクリプトを取得し、私のサイトをアップデートして画像モデルを含み、最初の無料ツールを作成しました。 私はハッカーニュースの成功を継続し、バックリンクの最適化とSEOに焦点を当てたページを作ることでサイトの権威を成長させることを計画しています。 そして 長期的には、このサイトは、APIアプリケーションのLLM使用料を減らすのに役立つAPIとなりつつあります。Hacker Newsの成功とサイトの増加するニュースレターは、これは開発者にとって興味のあるポイントです。 コード Tracker 新トークンカウンター 価格計算機 コード Tracker 新トークンカウンター 価格計算機 私はこのストーリーからの教訓が何であるかを正確に確信していません。私は、私が作ったコーディング・トラッカーについて、ハック・ニュースに投稿して以来、一度のアップボートを受け取らなかったかもしれません。おそらくそれはインターネットがランダムであり、あなたがウイルスになりたい場合は、あなた自身の幸運を作るためにたくさん投稿する必要があります。あるいは、あなたがウイルスになるのが珍しい大きなフォロワーを持っていなければ、あなたはそれが起こるときの瞬間を活用する準備をしておくべきです。