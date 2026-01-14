GitGuardian yafungua 2025 na nguvu ya biashara, kulinda mamilioni ya watengenezaji duniani kote

New York, NY, Januari 14, 2026/CyberNewsWire/--Mfumo wa usalama wa siri inayoongoza unaona upatikanaji wa haraka katika Fortune 500, na 60% ya wateja wapya wanachagua ahadi za miaka mingi. Kampuni ya Usalama na Usalama wa Sifa za Binadamu, ilitangazwa leo kuimarisha nafasi yake kama kiwango cha biashara cha kulinda msimbo, zana za ushirikiano, na miundombinu ya wingu kutoka kwa siri zilizoonyeshwa na utambulisho. Ulinzi wa Ukuaji wa rekodi katika ARR na ukuaji wa wateja katika 2025 Ulinzi wa Ukuaji wa rekodi katika ARR na ukuaji wa wateja katika 2025 Na 70% ya mapato yake yanatoka Marekani, kasi ya GitGuardian nchini Amerika ya Kaskazini iliendelea kuharakisha mwaka wa 2025, kama mkoa ulikuwa na zaidi ya 80% ya ARR mpya. Usimamizi wa Enterprise Trust & Adoption Kiwango cha GitGuardian kilikuwa kinachoongozwa na utambulisho wa kina miongoni mwa wateja wa kimataifa wa biashara, ikiwa ni pamoja na: \n \n \n \n \n \n \n \n Ujumbe wa Deutsche Telekom ya BASF Mtoa huduma mkuu wa jukwaa la wingu la biashara na wafanyakazi zaidi ya 25,000 duniani kote na makao makuu nchini Marekani Mfumo mkubwa wa uhamiaji na utoaji wa teknolojia na wafanyakazi zaidi ya 30,000 duniani kote na makao makuu nchini Marekani Kampuni ya kimataifa ya dawa na biotechnology na wafanyakazi zaidi ya 90,000, na makao makuu huko Ulaya Muuzaji mkubwa wa programu ya biashara na wafanyakazi zaidi ya 110,000 Ushirikiano wa huduma za kifedha inayoongoza na wafanyakazi zaidi ya 55,000 nchini Amerika ya Kaskazini Kwa kuonyesha imani katika thamani ya muda mrefu ya GitGuardian, +60% ya wateja wapya wa biashara waliandika mikataba ya miaka mingi mwaka 2025. Mfumo wa Scale & Coverage Mfumo wa Usalama wa siri wa GitGuardian sasa unalinda: \n \n \n \n \n Zaidi ya watengenezaji 115K katika wateja wa biashara duniani kote. Ripoti za mashirika zaidi ya 610K zilifuatiliwa mara kwa mara kwa siri zilizoonyeshwa. Zaidi ya vyanzo vya kazi vya ushirikiano vya kuunganishwa vya 210K, ikiwa ni pamoja na Slack, Jira, Confluence, na majukwaa makubwa ya wingu, hii ni mara 7 ya 2024. Zaidi ya hifadhi za watumiaji wa bure za 16M, 40% zaidi kuliko mwaka 2024. Mfumo huo uligundua na kusaidia makampuni kurekebisha 350K mpya ya uwezekano wa siri katika 2025 peke yake, kuzuia matukio ya usalama kabla ya kuwa na athari kwa wateja. Kuongezeka kwa kiwango cha kimataifa na sekta Kampuni hiyo iliimarisha uongozi wake katika Teknolojia & Telecommunications, soko lake la msingi na la matajiri zaidi, wakati kufikia upatikanaji wa kina katika viwanda vinavyosajiliwa sana ikiwa ni pamoja na Huduma za Fedha, Afya, na Usalama, ambapo mahitaji ngumu ya usalama na ufuatiliaji husababisha thamani ya jukwaa. Mkusanyiko wa wateja wa GitGuardian pia unaonyesha utofauti mkubwa wa sekta, unaozunguka sekta ya Nishati, Uzalishaji, Media, Biashara na Huduma za Wataalam. "GitGuardian Platform imesaidia kuokoa muda mwingi kwa timu ya usalama kwa kuondoa haja ya kutafuta timu za maendeleo na kufanya kazi nao juu ya siri zilizofichwa, kwa sababu mengi ya hii sasa inashughulikiwa kwa makini." - Ari Kalfus Senior Manager, Usalama wa Bidhaa katika DigitalOcean

Katika kiwango cha kampuni kubwa, tulitaka kuhakikisha mbinu yetu ya usimamizi wa siri itafanana na viwango vya udhibiti kabla ya mahitaji ya baadaye" Grégory Maitrallain, Solution Architect katika Orange Business

"Timu za usalama wa shirika zinaelewa kwamba siri zinaenea katika mazingira yao yote ya maendeleo - kutoka kwa hifadhi za msimbo hadi zana za ushirikiano hadi wasaidizi wa coding ya AI," alisema Eric Fourrier, Mkurugenzi Mtendaji wa GitGuardian. "Wateja wetu sio tu kununua suluhisho la pointi, lakini kuwekeza katika jukwaa la usalama la jumla la Non-Human Identity ambalo linaongezeka na biashara yao, ambayo ndiyo sababu tunaona kujitolea kwa miaka mingi." "Wateja wetu sio tu kununua suluhisho la pointi, lakini kuwekeza katika jukwaa la usalama la jumla la Non-Human Identity ambalo linaongezeka na biashara yao, ambayo ndiyo sababu tunaona kujitolea kwa miaka mingi." Kuhusu GitGuardian ni jukwaa la Usalama wa End-to-End la NHI ambalo linawezesha mashirika yaliyoongozwa na programu kuhifadhi Utambulisho wao wa Binadamu (NHIs) na kufuata viwango vya sekta. Na washambuliaji wanaojitenga zaidi na NHIs, kama vile akaunti za huduma na maombi, GitGuardian inashirikisha Usalama wa siri na Utawala wa NHI. Ulinzi wa Ulinzi wa Njia hii mbili inaruhusu kugundua siri zilizoharibiwa katika mazingira yako ya maendeleo wakati pia kusimamia utambulisho wa binadamu na mzunguko wa maisha ya siri zao. jukwaa ni programu ya GitHub iliyowekwa zaidi ulimwenguni na inasaidia zaidi ya aina 550 za siri, inatoa ufuatiliaji wa umma kwa data iliyotolewa, na hutumia honeytokens kwa ulinzi zaidi. Kuaminika na watengenezaji zaidi ya 600,000, GitGuardian ni uchaguzi wa mashirika makubwa kama Snowflake, ING, BASF, na Bouygues Telecom kwa ulinzi wa siri.