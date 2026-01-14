GitGuardianは2025年を強力なエンタープライズ・インパクトで終了し、世界中の何百万もの開発者を保護します。

ニューヨーク、ニューヨーク、2026年1月14日/CyberNewsWire/--Fortune 500で、新規顧客の60%が多年にわたるコミットメントを選択することにより、主要なセキュリティプラットフォームの採用が加速されています。 主な秘密と非ヒューマンアイデンティティのセキュリティプラットフォーム、本日発表 コード、コラボレーションツール、およびクラウドインフラストラクチャを暴露された秘密や認証から保護するためのエンタープライズ標準としての地位を強化する。 GitGuardian record growth in ARR and customer expansion throughout 2025 ガーディアン 2025年におけるARRと顧客拡大の記録的な成長 GitGuardianの収益の70%が米国から来ているため、GitGuardianの北米の勢いは2025年に加速し続け、この地域は新しいARRの80%以上を占めていた。 エンタープライズ信頼&養子縁組 GitGuardianの発展は、以下を含むグローバル企業の顧客の間で深く受け入れられました。 \n \n \n \n \n \n \n \n ドイツテレコム BASF 米国に本社を置く25,000人以上の従業員を擁する大手企業クラウドプラットフォームプロバイダー 米国に本社を置く世界中の30,000人以上の従業員を擁する主要なテクノロジー対応のモビリティおよび配信プラットフォーム ヨーロッパに本社を置く世界的な医薬品およびバイオテクノロジー企業、従業員90,000人以上 110,000+従業員を擁する大手エンタープライズソフトウェアベンダー 北米で5万5000人以上の従業員を擁する主要な金融サービス協同組合 GitGuardianの長期的な価値に対する信頼を示すことで、2025年までに新規企業顧客の60%以上が長期契約を締結しました。 プラットフォームスケール&カバー GitGuardianのSecrets Securityプラットフォームは、次のように保護しています。 \n \n \n \n \n 世界中のエンタープライズ・クライアントで115K以上の開発者 610万社以上の企業のリポジトリは、暴露された秘密を継続的に監視している。 Slack、Jira、Confluence、および主要なクラウドプラットフォームを含む210K以上の接続されたコラボレーションツールソース、これは2024の7倍です。 16M以上の無料ユーザーレポジトリ、2024年より40%増 プラットフォームは、企業が2025年だけで35万件の新たな潜在的な秘密の暴露を検出し、修正し、顧客に影響を与える前にセキュリティ事件を防ぐのに役立ちました。 強力なグローバル&セクター成長 同社は、その核心と最も成熟した市場であるテクノロジーと電気通信におけるリーダーシップを強化し、金融サービス、医療、保険を含む高度に規制された業界で深い採用を達成し、厳格なセキュリティとコンプライアンス要件がプラットフォーム価値を推進している。 GitGuardianの顧客ベースは、エネルギー、製造、メディア、小売、プロフェッショナルサービス部門をカバーする業界の強力な多様化も反映しています。 顧客の成功と維持 GitGuardianは業界をリードする顧客保持を維持し、顧客がプラットフォームの機能の利用を拡大し、以下を含む。 \n \n \n デジタル海洋 オレンジ \n \n 「GitGuardianプラットフォームは、開発チームを検索し、暴露された秘密に取り組む必要性を排除することによって、セキュリティチームにとって重要な時間を節約するのに役立ちました。Ari Kalfus Senior Manager, Product Security at DigitalOcean」 「GitGuardianプラットフォームは、開発チームを検索し、暴露された秘密に取り組む必要性を排除することによって、セキュリティチームにとって重要な時間を節約するのに役立ちました。Ari Kalfus Senior Manager, Product Security at DigitalOcean」 \n \n 大規模な企業の規模で、私たちの秘密管理アプローチは将来の要件よりもはるかに先に規制基準を満たすよう努めました」と、Orange BusinessのソリューションアーキテクターであるGregory Maitrallain氏は述べています。 大規模な企業の規模で、私たちの秘密管理アプローチは将来の要件よりもはるかに先に規制基準を満たすよう努めました」と、Orange BusinessのソリューションアーキテクターであるGregory Maitrallain氏は述べています。 展望前 「エンタープライズのセキュリティチームは、コードレポジトリからコラボレーションツール、AIコーディングアシスタントまで、その開発エコシステム全体に秘密が広がっていることを認識している」とGitGuardianのCEOEric Fourrier氏は述べた。 GitGuardianについて ソフトウェア主導の組織が非ヒューマンアイデンティティ(NHI)を保護し、業界基準に準拠することを可能にするエンド・トゥ・エンドのNHIセキュリティプラットフォームです。 ガーディアン ガーディアン このダブルアプローチは、あなたの開発環境を通じて損なわれた秘密の検出を可能にし、非人間のアイデンティティとその秘密のライフサイクルも管理します。このプラットフォームは、世界で最もインストールされているGitHubアプリケーションであり、550種類以上の秘密をサポートし、漏洩したデータの公開監視を提供し、追加の防御のためにhoneytokensを展開します。 600,000人以上の開発者が信頼しているGitGuardianは、Snowflake、ING、BASF、Bouygues Telecomなどの主要な組織の強力な秘密保護のための選択肢です。 コンタクト パートナーさん ホリー・ハガーマン コンタクトマーケティング オリジナルサイト: hollyh@connectmarketing.com \n