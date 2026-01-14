GitGuardian cierra 2025 con fuerte impulso empresarial, protegiendo a millones de desarrolladores en todo el mundo

Nueva York, NY, 14 de enero de 2026/CyberNewsWire/--La plataforma de seguridad líder en secretos ve una adopción acelerada en toda la lista Fortune 500, con el 60% de los nuevos clientes que eligen compromisos de varios años. , el principal secreto y la plataforma de seguridad de la identidad no humana, anunció hoy , reforzando su posición como el estándar empresarial para proteger el código, las herramientas de colaboración y la infraestructura en la nube de secretos y credenciales expuestos. Guardia Crecimiento récord en ARR y expansión de clientes en 2025 Guardia Crecimiento récord en ARR y expansión de clientes en 2025 Con el 70% de sus ingresos provenientes de Estados Unidos, el impulso de GitGuardian en América del Norte continuó acelerándose en 2025, ya que la región representó más del 80% de los nuevos ARR. Confianza y adopción empresarial El impulso de GitGuardian fue impulsado por la profunda adopción entre los clientes empresariales globales, incluyendo: \n \n \n \n \n \n \n \n El Deutsche Telekom BASF Un proveedor líder de plataformas en la nube empresarial con más de 25.000 empleados en todo el mundo con sede en Estados Unidos Una importante plataforma de movilidad y entrega capacitada por la tecnología con más de 30.000 empleados en todo el mundo con sede en Estados Unidos Una empresa global de biotecnología y farmacia con más de 90.000 empleados, con sede en Europa Un importante proveedor de software empresarial con más de 110.000 empleados Cooperativa de servicios financieros líder con más de 55.000 empleados en América del Norte Demostrando confianza en el valor a largo plazo de GitGuardian, +60% de los nuevos clientes empresariales firmaron acuerdos plurianuales en 2025. Escala y cobertura de la plataforma La plataforma de seguridad Secrets de GitGuardian ahora protege: \n \n \n \n \n Más de 115K desarrolladores en clientes empresariales a nivel mundial. Los repositorios de más de 610.000 empresas se monitorean continuamente por secretos revelados. Más de 210K fuentes de herramientas de colaboración conectadas, incluyendo Slack, Jira, Confluence y las principales plataformas de nube, esto es 7 veces el número de 2024. Más de 16 millones de repositorios de usuarios gratuitos, un 40% más que en 2024. La plataforma detectó y ayudó a las empresas a corregir 350.000 nuevas exposiciones secretas potenciales en el año 2025, evitando incidentes de seguridad antes de que pudieran afectar a los clientes. Crecimiento global y del sector La compañía reforzó su liderazgo en Tecnología y Telecomunicaciones, su mercado principal y más maduro, al tiempo que logró una profunda adopción en industrias altamente reguladas, incluidos los servicios financieros, la salud y el seguro, donde los estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento impulsan el valor de la plataforma. La base de clientes de GitGuardian también refleja una fuerte diversificación de la industria, abarcando los sectores de Energía, Fabricación, Medios de Comunicación, Comercio al por menor y Servicios Profesionales. El éxito del cliente y la retención GitGuardian mantuvo la retención de clientes líder en la industria, con los clientes expandiendo su uso de las capacidades de la plataforma, incluyendo: \n \n \n Océano Digital naranja \n \n "GitGuardian Platform ha ayudado a ahorrar tiempo significativo para el equipo de seguridad al eliminar la necesidad de buscar equipos de desarrollo y trabajar con ellos en secretos expuestos, ya que gran parte de esto ahora se maneja de forma proactiva." "GitGuardian Platform ha ayudado a ahorrar tiempo significativo para el equipo de seguridad al eliminar la necesidad de buscar equipos de desarrollo y trabajar con ellos en secretos expuestos, ya que gran parte de esto ahora se maneja de forma proactiva." 

A la escala de una gran empresa, queríamos asegurarnos de que nuestro enfoque de gestión de secretos cumpliera con los estándares regulatorios mucho antes de los requisitos futuros" Grégory Maitrallain, Arquitecto de Soluciones de Orange Business

Mirando hacia adelante "Los equipos de seguridad de las empresas están reconociendo que los secretos se extienden a través de todo su ecosistema de desarrollo, desde repositorios de código a herramientas de colaboración a asistentes de codificación de IA", dijo Eric Fourrier, CEO de GitGuardian. Sobre GitGuardian es una plataforma de seguridad de NHI end-to-end que capacita a las organizaciones basadas en software para proteger sus identidades no humanas (NHIs) y cumplir con los estándares de la industria. Con los atacantes que cada vez más se dirigen a NHIs, como cuentas de servicios y aplicaciones, GitGuardian integra Secrets Security y NHI Governance. Guardia Guardia Este doble enfoque permite la detección de secretos comprometidos a través de sus entornos de desarrollo, al tiempo que también gestiona las identidades no humanas y los ciclos de vida de sus secretos.La plataforma es la aplicación GitHub más instalada del mundo y soporta más de 550 tipos de secretos, ofrece monitoreo público de datos filtrados y implementa honeytokens para una defensa adicional. Con la confianza de más de 600.000 desarrolladores, GitGuardian es la elección de organizaciones líderes como Snowflake, ING, BASF y Bouygues Telecom para la protección de secretos robustos. 