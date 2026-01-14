GitGuardian stänger 2025 med starkt företagsimpuls och skyddar miljontals utvecklare världen över

New York, NY, 14 januari 2026/CyberNewsWire/--Den ledande hemlighetssäkerhetsplattformen ser en accelererad adoption över Fortune 500, med 60% av nya kunder som väljer fleråriga åtaganden. , den ledande hemligheter och icke-mänsklig identitet säkerhetsplattform, meddelade idag , stärka sin position som företagsstandard för att skydda kod, samarbetsverktyg och molninfrastruktur från exponerade hemligheter och legitimationsuppgifter. Gitarrvakt Rekord tillväxt i ARR och kundutvidgning under 2025 Gitarrvakt Rekord tillväxt i ARR och kundutvidgning under 2025 Med 70% av intäkterna från USA fortsatte GitGuardians momentum i Nordamerika att accelerera år 2025, eftersom regionen stod för över 80% av nya ARR. Företagsförtroende & Adoption GitGuardians momentum drivs av djup adoption bland globala företagskunder, inklusive: \n \n \n \n \n \n \n \n från Deutsche Telekom Basf En ledande leverantör av molnplattformar för företag med 25 000+ anställda globalt baserade i USA En stor teknikaktiverad mobilitets- och leveransplattform med över 30 000 anställda världen över med huvudkontor i USA Ett globalt läkemedels- och bioteknikföretag med över 90 000 anställda med huvudkontor i Europa En stor mjukvaruleverantör med över 110 000 anställda Ledande finansiella tjänster kooperativ med 55 000+ anställda i Nordamerika Demonstrera förtroende för GitGuardian långsiktiga värde, +60% av nya företagskunder undertecknade fleråriga avtal 2025. Plattformsskala & täckning GitGuardian Secrets Security-plattformen skyddar nu: \n \n \n \n \n Mer än 115K utvecklare över företagskunder globalt. Över 610 000 företags arkiv övervakas kontinuerligt för avslöjade hemligheter. Mer än 210K anslutna samarbetsverktygskällor, inklusive Slack, Jira, Confluence och stora molnplattformar, detta är 7 gånger 2024 nummer. Mer än 16 miljoner gratis användarlagringsplatser, 40% fler än 2024. Plattformen upptäckte och hjälpte företag att åtgärda 350 000 nya potentiella hemliga exponeringar år 2025 ensam, vilket förhindrade säkerhetsincidenter innan de kunde påverka kunder. Stark global och sektorns tillväxt Företaget stärkte sitt ledarskap inom teknik och telekommunikation, dess kärn- och mest mogna marknad, samtidigt som det uppnådde djup adoption inom högt reglerade branscher, inklusive finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och försäkring, där strikta säkerhets- och efterlevnadskrav driver plattformsvärde. GitGuardian kundbas återspeglar också stark branschdiversifiering, som spänner över energisektorn, tillverkning, media, detaljhandel och professionella tjänster. Kunders framgång och behållning GitGuardian upprätthöll branschledande kundbevarande, med kunder som utökar sin användning av plattformens möjligheter, inklusive: \n \n \n Digitala oceaner Orange är \n \n "GitGuardian-plattformen har hjälpt till att spara betydande tid för säkerhetsteamet genom att eliminera behovet av att söka efter utvecklingsteam och arbeta med dem på avslöjade hemligheter, eftersom mycket av detta nu hanteras proaktivt." "GitGuardian-plattformen har hjälpt till att spara betydande tid för säkerhetsteamet genom att eliminera behovet av att söka efter utvecklingsteam och arbeta med dem på avslöjade hemligheter, eftersom mycket av detta nu hanteras proaktivt." \n \n På en stor företagsskala ville vi se till att vår sekretesshanteringsmetod uppfyller regleringsstandarderna långt före framtida krav" Grégory Maitrallain, lösningsarkitekt på Orange Business Tittar framåt "Enterprise security teams är medvetna om att hemligheter sprider sig över hela deras utvecklingsekosystem – från kodlagringsplatser till samarbetsverktyg till AI-kodningsassistenter", säger Eric Fourrier, VD på GitGuardian. "Våra kunder köper inte bara en punktlösning, utan investerar i en omfattande säkerhetsplattform för icke-mänskliga identiteter som skalar med deras verksamhet, vilket är anledningen till att vi ser ett så starkt flerårigt engagemang." Om GitGuardian är en end-to-end NHI Security-plattform som gör det möjligt för programvarudrivna organisationer att säkra sina icke-mänskliga identiteter (NHIs) och följa branschstandarder.Med angripare som alltmer riktar sig mot NHIs, såsom tjänstekonton och applikationer, integrerar GitGuardian Secrets Security och NHI Governance. Detta dubbla tillvägagångssätt gör det möjligt att upptäcka kompromissade hemligheter i dina utvecklingsmiljöer samtidigt som du hanterar icke-mänskliga identiteter och deras hemligheters livscykler.Plattformen är världens mest installerade GitHub-applikation och stöder över 550+ typer av hemligheter, erbjuder offentlig övervakning för läckta data och distribuerar honeytokens för extra försvar. GitGuardian har förtroende för över 600 000 utvecklare och är valet av ledande organisationer som Snowflake, ING, BASF och Bouygues Telecom för robust sekretessskydd.