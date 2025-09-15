Delaware, USA – 15 september 2025 – , ett decentraliserat nätverk för högpresterande AI-datorer, har officiellt lanserats och erbjuder byggare, forskare och företag ett öppet alternativ till traditionell molninfrastruktur. Gonka Gonka Till skillnad från centraliserade leverantörer som ger tillgång till databehandling via API och företagsrörledningar, gör Gonka det möjligt för alla med hårdvara - från en enda GPU till ett fullskaligt datacenter - att bidra med kraft direkt till meningsfulla AI-arbetsbelastningar, inklusive modellutbildning, inferens och vetenskapliga simuleringar. Att bryta molnet monopol I traditionella Proof-of-Stake-nätverk konsumeras mer än 90% av GPU-cyklerna på konsensusuppgifter som inte har något värde utöver själva blockkedjan. Gonka vänder denna modell: nästan 100% av resurserna riktas mot produktiva AI-arbetsbelastningar. Incitament för tidig adoption För att påskynda antagandet har Gonka infört en 180-epok (ungefär sex månader) Grace Period där inferens körs till noll kostnad. Under denna tid fördelas en fast tilldelning av GNK, nätverkets inhemska token, dagligen bland aktiva värdar. Tillåtet av design Deltagarna kan ansluta sina GPU:er, börja bidra med beräkning och omedelbart tjäna GNK. För utvecklare erbjuder nätverket ett OpenAI-kompatibelt API, vilket gör det enkelt att bygga på en decentraliserad infrastruktur utan att offra användbarhet. En ny era av plural AI Genom att anpassa incitament med meningsfullt arbete och ta bort gatekeepers från ekvationen sätter Gonka grunden för ett nytt paradigm inom AI-utveckling – ett där datorkraft behandlas som en delad resurs och kunskap tillåts blomstra utan censur. Om Gonka Gonka är ett decentraliserat nätverk för högeffektiv AI-beräkning, utformat för att maximera användningen av global GPU-kraft för meningsfulla AI-arbetsbelastningar.Genom att eliminera centraliserade gatekeepers ger Gonka byggare och forskare obehörig tillgång till beräkningsresurser, samtidigt som deltagarna belönas genom sin inhemska token, GNK. För mer information, besök . gonka.ai Gävle.se Vänta Vänta Vänta Webbplats Github Discord Twitter och X Webbplats GitHub Diskord Twitter och X Andrej Roshchevkin andray@productscience.ai är en Delaware, USA \n \n Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Btcwire under HackerNoon Business Blogging Program. Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Btcwire under HackerNoon Business Blogging Program. Programmet Programmet