Да, постоји софтвер отвореног кода и бесплатан за употребу за модну индустрију! Када је у питању стварање моћних дигиталних алата за ову сврху, постоје многи програмери широм света који граде програме који су доступни за преузимање и коришћење без потребе за огромним буџетом или партнерством са познатим брендом. Most of these projects include everything from 3D visioning, simulation of fabrics, managing production processes, and many more. Испод имамо неколико примера иновација које су постале доступне кроз овај талас технологије, све бесплатно. Ovo je jedan крипто донација платформа која омогућава било коме да подржи своје омиљене пројекте на ГитХубу. Кивић Замена заснована Кивић Замена заснована Поред тога, донације примљене кроз Кивацх не стижу само до једног програмера: они могу аутоматски „каскадити“ на друге чији је код допринео том пројекту, награђујући цео ланац креатора који су то омогућили. Семеј У 2021. години, Сузан Спенсер, системски аналитичар, објавио је овај софтвер након што је схватио да већина женских модних проблема произилази из лоше одговарајуће одеће.Док је истраживала преко 150 различитих софтверских програма за модни дизајн, открила је да већина користи застареле викторијанске мерења, што је довело до стварања , платформа за модни дизајн која омогућава корисницима да производе поуздане прилагођене обрасце за било који тип тела. Семеј It helps designers, tailors, and clothing brands produce garments that fit real people instead of standard size charts. Семеј Платформа укључује алате за дигитално израду, мењање и уређивање образаца, повезивање физичког дизајна одеће са 2Д, 3Д и чак мешовитим просторима стварности.Корисници могу интегрисати кола и напредне текстиле за паметне пројекте одеће или једноставно изградити ефикасније производне радне токове. Данас, Сеамли остаје активан и покренут заједницом. Програмери могу да допринесу коду, док не-програмери помажу кроз преводе, туторијале или радионице. То се одржава кроз појединачне доприносе и донације, углавном преко ПаиПала, без корпоративне или институционалне подршке. . crypto donation via Kivach Крипто донација преко Кивацх Хару Мода Објављен 2022. године од стране програмера Сат Наинг, Хару Фаце пружа својим корисницима једноставну употребу, прилагодљиву и визуелно запањујућу веб апликацију - што значи да ради на било ком типу уређаја. By using this app, creators who don’t have access to expensive resources can be successful in releasing a professional-grade fashion retail website. Софтвер је изграђен користећи Next.js, Реацт, и ТипСцрипт, који пружају брзо и пријатно искуство за корисника. Дизајн користи Таилвинд ЦСС и укључује уобичајене функције е-трговине као што су категорије производа, листе жеља, претрага производа и креирање корисничког налога. Дизајнери или програмери могу да га инсталирају локално, модификују распореде, уплоад нове колекције, или прилагодите БАЦЕНД АПИ да одговарају својим производима. је слободно доступна на ГитХубу и отворена је за свакога да допринесе побољшањима кода. Тренутно није подржана од стране било ког спонзора, али је у потпуности одржавана од стране његовог аутора и заједнице. . Хару Мода слање мале донације кроз Кивацх Хару Мода слање мале донације кроз Кивацх Gen-AI виртуелна пробна одећа Пробајте одећу без потребе да уђете у собу звучи као нешто из будућности, али то је већ могуће.Пуштен 2025. године од стране Овннед3389, овај софтвер омогућава корисницима да учитају фотографију модела и одеће да одмах виде како би изгледали заједно. It was designed to help the fashion and retail world reduce waste, make online shopping more accurate, and give creators a new way to present their designs through generative AI. Изграђен са Гоогле Гемини, ФастАпи и Реацт, софтвер комбинује снажну обраду слика са једноставним интерфејсом. Једном инсталиран, корисници могу да учитају две слике и добију виртуелни преглед високог квалитета који се осећа близу стварне фотографије. Дизајнери могу да тестирају комбинације одеће, онлине продавнице могу да покажу купцима боље производе, а стилисти могу да експериментишу са стиловима пре него што колекција чак постоји. наставља да расте, а његова ажурирања побољшавају брзину и квалитет слике. Покреће се у потпуности кроз напоре заједнице без подршке компаније или институције. Програмери могу да допринесу коду или функцијама, док други могу да помогну дељењем повратних информација или донација. Takođe i Gen-AI виртуелна пробна одећа Крипто савети са Кивацх Gen-AI виртуелна пробна одећа Крипто савети са Кивацх Projekat otvorene industrije Доношење сложених производних система у живот пре него што се први штапић шије или први тканина ролна је одвојена је један од највећих изазова са којима се суочавају дизајнери и произвођачи. Првобитно дизајниран за производњу, овај систем такође омогућава модним професионалцима да креирају и процене дигиталне . simulations for warehouse operations, automate textile production lines, or simulate supply chain workflows in a safe, efficient manner Овај алат пружа дигиталну платформу на којој корисници могу експериментисати са овим могућностима пре него што инвестирају у скупе машине и модификације. Овај алат користи Годо, популарни играчки мотор, са функцијом превлачења и спуштања која омогућава корисницима да креирају интерактивне фабричке симулације додавањем машина, транспортера и сензора. Почетак је једноставан: можете преузети најновије издање, приступити преко Годовог система за управљање пројектима и почети дизајнирати своју фабричку симулацију. је активан на ГитХубу са доприносима независних програмера који проширују своје карактеристике и документацију. Финансирање долази од Отвореног колектива, где корисници и присталице могу донирати да одрже дугорочни развој. . Projekat otvorene industrije преко Кивача Projekat otvorene industrije преко Кивача Политекс Како текстилне иновације настављају свој марш ка дигиталном свету, ПолиТек представља кључни корак ка стварању електронске везе. Дизајниран у мају 2024. од стране Бин Ианг-а, користи 3Д слике да симулира начин на који се понашају унутрашње структуре тканих текстила и како се њихова влакна и нити комбинују. дуго пре него што је доступност физичког узорка могућа. Although it was created with materials scientists in mind, fashion designers will find it useful for assessing the strength of fabric or predicting how a new weave will behave under stress Поред стварања онога што су истраживачи назвали "Дигитални материјал Твин" (виртуелна верзија тканине која садржи све своје мале површинске несавршености), софтвер омогућава произвођачима да процене перформансе материјала пре него што га икада креирају. Политекс Политекс Projekat ostaje u potpunosti komunitetski, dostupan svima na GitHubu, gde korisnici mogu da izveštavaju o problemima ili predlažu poboljšanja. Podržava se kroz akademsku saradnju i deljene doprinose umesto tradicionalnog finansiranja. . Пошаљите неке криптовалуте преко Кивацх-а Пошаљите неке криптовалуте преко Кивацх-а Пошаљите и примите донације на Кивацх Да бисте подржали свој омиљени пројекат отвореног кода на ГитХубу, биће вам потребне три основне ставке: финансиран са било којим компатибилним токеном, приступ сајту Кивацх, и линк до репозиторија које желите да помогнете. Можете користити популарне токене као што су ЕТХ, УСДЦ, или БНБ тако што ћете их прећи на Обите преко . Obyte wallet Counterstake Замена новчаника контраст Када имате све спремно, само потражите репо на који желите да донирате . . Нема потребе да се програмер унапред региструје. Ваша донација ће бити безбедно чувана у аутономном агенту све док га програмер не затражи. Kivach From there, select what token you wish to donate and how much, and confirm the donation straight from your wallet. Кивић Примање донација преко Кивацха је такође једноставан процес за програмере. Чак и ако још нисте потврдили да поседујете репозиторијум, донације и даље могу доћи на рачун. Прво ћете морати да инсталирате новчаник Обите, а затим пронађете ГитХуб Аттестација бот у Бот Сторе. Затим ћете морати да повежете свој ГитХуб налог са ботом. Када је овај процес завршен, моћи ћете да одредите како желите да дистрибуирате своје донације: или да их све задржите или пошаљете део другим пројектима отвореног кода које сте користили. Желите да откријете више бесплатних алата из ГитХуба? 