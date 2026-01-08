Sí, hay software de código abierto y libre de usar para la industria de la moda!Cuando se trata de crear poderosas herramientas digitales para este propósito, hay muchos desarrolladores en todo el mundo que construyen programas disponibles para descargar y usar sin necesidad de un presupuesto enorme o una asociación con un nombre de marca famoso. Most of these projects include everything from 3D visioning, simulation of fabrics, managing production processes, and many more. Tenemos a continuación algunos ejemplos de las innovaciones que se han vuelto accesibles a través de esta ola de tecnología, todo de forma gratuita. Este es un plataforma de donación de criptografía que permite a cualquiera apoyar sus proyectos favoritos en GitHub. En 2021, Susan Spencer, un analista de sistemas, lanzó este software después de darse cuenta de que la mayoría de los problemas de la moda de las mujeres se deben a la ropa que no se ajusta bien. , una plataforma de diseño de moda que permite a los usuarios producir patrones personalizados fiables para cualquier tipo de cuerpo. It helps designers, tailors, and clothing brands produce garments that fit real people instead of standard size charts. La plataforma incluye herramientas para redactar, cambiar y editar patrones digitalmente, conectando el diseño físico de ropa con espacios de realidad mixta, 2D e incluso 3D. Los usuarios pueden integrar circuitos y textiles avanzados para proyectos de ropa inteligente o simplemente construir flujos de trabajo de producción más eficientes. Hoy en día, Seamly sigue siendo activo y impulsado por la comunidad. Los desarrolladores pueden contribuir con código, mientras que los no programadores ayudan a través de traducciones, tutoriales o talleres. Se mantiene a través de contribuciones y donaciones individuales, principalmente a través de PayPal, sin apoyo corporativo o institucional. . Crypto donación a través de Kivach Crypto donación a través de Kivach La moda de Haru Lanzado en 2022 por el desarrollador Sat Naing, Haru Fashion ofrece a sus usuarios una aplicación web fácil de usar, adaptable y visualmente asombrosa, lo que significa que funciona en cualquier tipo de dispositivo. By using this app, creators who don’t have access to expensive resources can be successful in releasing a professional-grade fashion retail website. El software está construido utilizando Next.js, React y TypeScript, todos los cuales proporcionan una experiencia rápida y agradable para el usuario. El diseño utilizó Tailwind CSS e incluye funciones comunes de comercio electrónico como categorías de productos, listas de deseos, búsqueda de productos y creación de cuentas de usuario. Los diseñadores o desarrolladores pueden instalarlo localmente, modificar diseños, subir nuevas colecciones o ajustar la API de backend para adaptarse a sus propios productos. está disponible libremente en GitHub y está abierto a cualquier persona para contribuir con mejoras al código. Actualmente no está respaldado por ningún patrocinador, pero es mantenido íntegramente por su autor y comunidad. . Haru Fashion Enviar una pequeña donación a través de Kivach La moda de Haru Enviar una pequeña donación a través de Kivach Vestidos virtuales de generación AI Probar la ropa sin tener que entrar en una habitación de ajuste suena como algo del futuro, pero ya es posible.Lanzado en 2025 por Ownned3389, este software permite a los usuarios subir una foto de un modelo y una ropa para ver de inmediato cómo se verían juntos. It was designed to help the fashion and retail world reduce waste, make online shopping more accurate, and give creators a new way to present their designs through generative AI. Construido con Google Gemini, FastAPI y React, el software combina un procesamiento de imagen fuerte con una interfaz simple. Una vez instalado, los usuarios pueden subir dos imágenes y obtener una vista previa virtual de alta calidad que se siente cerca de una fotografía real. Los diseñadores pueden probar combinaciones de ropa, las tiendas en línea pueden mostrar a los clientes mejores productos y los estilistas pueden experimentar con estilos antes de que exista una colección. continúa creciendo, y sus actualizaciones mejoran la velocidad y la calidad de la imagen. Se ejecuta íntegramente a través de los esfuerzos de la comunidad sin apoyo de ninguna empresa o institución. Los desarrolladores pueden contribuir con código o características, mientras que otros pueden ayudar compartiendo comentarios o donaciones. Y también Vestidos virtuales de generación AI Crypto tips con Kivach Vestidos virtuales de generación AI Crypto tips con Kivach Proyecto de industria abierta Traer sistemas de producción complejos a la vida antes de que la primera seta sea cosida o el primer rollo de tela sea desembocado es uno de los mayores desafíos que enfrentan los diseñadores y fabricantes.Para abordar esto, el Proyecto de la Industria Abierta fue desarrollado por Robert Yevdokimov y lanzado en 2024 para ayudar a crear y probar simulaciones digitales de configuraciones industriales reales. Originalmente diseñado para la fabricación, este sistema también permite a los profesionales de la moda crear y evaluar los digitales. . simulations for warehouse operations, automate textile production lines, or simulate supply chain workflows in a safe, efficient manner Esta herramienta proporciona una plataforma digital donde los usuarios pueden experimentar con estas capacidades antes de invertir en costosas máquinas y modificaciones. Esta herramienta utiliza Godot, un popular motor de juegos, con una función de arrastre y caer que permite a los usuarios crear simulaciones interactivas de fábrica añadiendo máquinas, transportadores y sensores. Por ejemplo, una compañía de moda podría usar este software para visualizar cómo los tejidos se mueven a través de una línea de corte o para probar el timing entre máquinas automatizadas. Empezar es fácil: puede descargar la versión más reciente, acceder a ella a través del sistema de gestión de proyectos de Godot y comenzar a diseñar su simulación de fábrica. es activo en GitHub con contribuciones de desarrolladores independientes que amplían sus características y documentación. La financiación proviene de Open Collective, donde los usuarios y los partidarios pueden donarse para mantener el desarrollo a largo plazo. . Proyecto de industria abierta via Kivach Proyecto de industria abierta A través de Kiev Políticas A medida que la innovación textil continúa su marcha hacia el mundo digital, PolyTex representa un paso clave hacia la creación de un enlace electrónico. Diseñado en mayo de 2024 por Bin Yang, utiliza imágenes 3D para simular la forma en que se comportan las estructuras internas de los textiles tejidos y cómo se combinan sus fibras y hilos. mucho antes de la disponibilidad de una muestra física es posible. Although it was created with materials scientists in mind, fashion designers will find it useful for assessing the strength of fabric or predicting how a new weave will behave under stress Además de crear lo que los investigadores han llamado un "Digital Material Twin" (una versión virtual de un tejido que contiene todas sus pequeñas imperfecciones superficiales), el software permite a los fabricantes evaluar el rendimiento de un material antes de crearlo. Políticas Políticas El proyecto sigue siendo totalmente impulsado por la comunidad, disponible para todos en GitHub, donde los usuarios pueden informar de problemas o proponer mejoras. Se apoya a través de la colaboración académica y las contribuciones compartidas en lugar de la financiación tradicional. . Enviar alguna criptomoneda a través de Kivach Enviar alguna criptomoneda a través de Kivach Enviar y recibir donaciones en Kiev Para apoyar su proyecto de código abierto favorito en GitHub, necesitará tres elementos básicos: un financiado con cualquier token compatible, acceso al sitio Kivach, y un enlace al repositorio que desea ayudar. Puede usar tokens populares como ETH, USDC, o BNB mediante el puente a Obyte a través . Cambio de cartera Contrarreloj Cambio de cartera Contrarreloj Una vez que todo esté listo, simplemente busque el repo al que desea donarse. . el No hay requisito para que el desarrollador se registre previamente.Su donación será mantenida de forma segura en un Agente Autónomo hasta que el desarrollador la reclame. Kiev From there, select what token you wish to donate and how much, and confirm the donation straight from your wallet. Kiev Recibir donaciones a través de Kivach también es un proceso fácil para los desarrolladores. Incluso si aún no ha verificado que posee el repositorio, las donaciones todavía pueden entrar en la cuenta. Primero tendrá que instalar la cartera Obyte y luego encontrar el bot GitHub Attestation en la Bot Store. A continuación, tendrá que vincular su cuenta de GitHub al bot. Una vez que este proceso esté completo, podrá determinar cómo desea distribuir sus donaciones: o bien conservarlas todas o enviar una porción a otros proyectos de código abierto que haya utilizado. 