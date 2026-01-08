はい、ファッション業界のためのオープンソースと無料ソフトウェアがあります! この目的のために強力なデジタルツールを作成する場合、有名なブランドと大きな予算や提携を必要とせずに、ダウンロードして使用できるプログラムを開発する世界中の多くの開発者がいます。 Most of these projects include everything from 3D visioning, simulation of fabrics, managing production processes, and many more. 私たちは、この波の技術を通じてアクセス可能になった革新のいくつかの例を以下に示しています、すべて無料です。 こちらはA 誰でもGitHubで好きなプロジェクトをサポートできる暗号寄付プラットフォームです。 Kivach 交換基盤 キッズ 交換基盤 さらに、Kivachを通じて受け取った寄付は、1人の開発者だけに届くのではなく、そのプロジェクトにコードが貢献した他の開発者に自動的に「カスケード」することができ、それを可能にしたクリエイターの連鎖全体を賞賛します。 シンジ 2021年、システムアナリストのスーザン・スペンサー(Susan Spencer)は、女性のファッションの問題のほとんどが不適合な服に起因することに気付いた後、このソフトウェアをリリースした。 ファッションデザインプラットフォームで、ユーザーはあらゆる体型のための信頼性の高いカスタムパターンを生産することができます。 シンジ It helps designers, tailors, and clothing brands produce garments that fit real people instead of standard size charts. シンジ プラットフォームには、デジタルでパターンを構成、変更、編集するツールが含まれており、物理的な服装デザインを2D、3D、および混合現実空間に接続します。ユーザーは、スマートな服装プロジェクトのための回路と高度なテキスタイルを統合したり、単により効率的な生産ワークフローを構築したりすることができます。 今日では、Seamlyはアクティブでコミュニティを駆動しています。開発者はコードを貢献することができますが、非プログラマは翻訳、チュートリアル、ワークショップを通じて助けます。それは、主にPayPalを通じて、個々の貢献や寄付を通じて、企業や機関のサポートなしで維持されます。 . Kivach経由の暗号寄付 Kivach経由の暗号寄付 Haru ファッション 開発者のSat Naingによって2022年にリリースされたHaru Fashionは、ユーザーに使いやすい、適応可能で視覚的に素晴らしいウェブアプリケーションを提供します - つまり、それはあらゆる種類のデバイスで動作します。 By using this app, creators who don’t have access to expensive resources can be successful in releasing a professional-grade fashion retail website. ソフトウェアはNext.js、React、およびTypeScriptを使用して構築され、すべてがユーザーのための迅速かつ楽しい体験を提供します。設計はTailwind CSSを使用し、製品カテゴリ、希望リスト、製品検索、ユーザーアカウント作成などの一般的な電子商取引機能を含みます。デザイナーや開発者は、それをローカルにインストールし、レイアウトを変更し、新しいコレクションをアップロードしたり、バックエンド APIを自分の製品に適合させることができます。 これはGitHubで自由に利用可能で、誰でもコードの改善に貢献できるようになっています。現在はスポンサーによってサポートされていませんが、その著者とコミュニティによって完全に維持されています。 . Haru ファッション Kivachを通じて小さな寄付を送る Haru ファッション Kivachを通じて小さな寄付を送る Gen-AI 仮想試着服 着替え室に入る必要がなく服を試すことは、未来のもののように聞こえるが、それはすでに可能である Ownned3389によって2025年にリリースされたこのソフトウェアは、ユーザーがモデルと服の写真をアップロードして、彼らがどのように一緒に見えるかをすぐに見ることができます。 It was designed to help the fashion and retail world reduce waste, make online shopping more accurate, and give creators a new way to present their designs through generative AI. Google Gemini、FastAPI、およびReactで構築されたソフトウェアは、強力な画像処理とシンプルなインターフェイスを組み合わせます。インストールすると、ユーザーは2つの画像をアップロードし、リアルな写真撮影に近い感じる高品質の仮想プレビューを得ることができます。デザイナーは衣装の組み合わせをテストすることができ、オンラインストアは顧客により良い製品のフィットを示し、スタイリストはコレクションが存在する前にスタイルを実験することができます。 成長を続け、アップデートは速度と画像の質を向上させます。 開発者はコードや機能に貢献することができますが、他の人はフィードバックや寄付を共有することによって助けられます。 しかも。 Gen-AI 仮想試着服 Crypto Tips with Kivach(キバチ) Gen-AI 仮想試着服 Crypto Tips with Kivach(キバチ) オープン産業プロジェクト 最初のシートを縫う前に複雑な生産システムを生かすことは、デザイナーやメーカーが直面する最大の課題の1つです ロバート・エフドキモフが開発し、実際の産業構造のデジタルシミュレーションの作成とテストを支援するために2024年に立ち上げたオープン産業プロジェクト。 元々製造用に設計されたこのシステムは、ファッションプロフェッショナルがデジタルを作成し評価することを可能にします。 . simulations for warehouse operations, automate textile production lines, or simulate supply chain workflows in a safe, efficient manner このツールは、高価な機械や修正に投資する前に、ユーザーがこれらの機能を実験できるデジタルプラットフォームを提供します。このツールは、人気のあるゲームエンジンであるゴドーを使用し、ユーザーが機械、輸送装置、センサーを追加することによってインタラクティブな工場シミュレーションを作成することを可能にする drag-and-drop機能を使用します。 開始は簡単です:最新のリリースをダウンロードし、ゴドーのプロジェクト管理システムを通じてアクセスし、工場シミュレーションの設計を開始できます。 GitHubでは、その機能やドキュメントを拡張する独立した開発者からの貢献で活発です。資金調達はOpen Collectiveから来ていますが、ユーザーや支援者は長期的な開発を維持するために寄付することができます。 . オープン産業プロジェクト 「KIVACH」 オープン産業プロジェクト 「KIVACH」 ポリテックス テキスタイルのイノベーションがデジタル世界へと進むにつれて、ポリテックスは、2024年5月にビン・ヤングによって設計された電子リンクの創造に向けた重要なステップです。 物理的なサンプルが利用可能になるまでには長くかかります。 Although it was created with materials scientists in mind, fashion designers will find it useful for assessing the strength of fabric or predicting how a new weave will behave under stress このソフトウェアは、研究者が「デジタルマテリアルツイン(デジタルマテリアルツイン)」と呼んだものを作成することに加えて、生産者がそれを作成する前に材料のパフォーマンスを評価することを可能にします。 ポリテックス ポリテックス このプロジェクトは、GitHub で誰にでも利用可能で、問題を報告したり、改善を提案したりすることができます。 伝統的な資金調達ではなく、学術的な協力や共有の貢献を通じてサポートされています。 . Kivachを通じて仮想通貨を送信 Kivachを通じて仮想通貨を送信 Kivachで寄付を送り、受け取る GitHubでお気に入りのオープンソースプロジェクトをサポートするには、以下の3つの基本要素が必要です。 すべての互換性のあるトークンで資金調達され、Kivachサイトへのアクセスと、あなたが助けたいリポジトリへのリンクを使用できます。 . 財布交換 対立 財布交換 対立 あなたがすべての準備ができたら、あなたが寄付したいリポを探すだけです。 で。 開発者が事前に登録する必要はありません. あなたの寄付は、開発者がそれを主張するまで、自動代理店に安全に保管されます。 キッズ From there, select what token you wish to donate and how much, and confirm the donation straight from your wallet. キッズ Kivach 経由で寄付を受けることは、開発者にとっても簡単なプロセスです。あなたがまだリポジトリを所有していることを確認していない場合でも、寄付はまだアカウントに届くことができます。最初に Obyte ウォレットをインストールし、その後 Bot ストアで GitHub 証明ボットを見つける必要があります。次に、あなたの GitHub アカウントをボットにリンクする必要があります。このプロセスが完了すると、あなたはあなたの寄付をどのように配布したいかを決定することができます:それらをすべて保持するか、またはあなたが使用した他のオープンソースプロジェクトに一部を送信します。そしてそれだけです! 