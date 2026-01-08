නොමිලේ භාවිතා කිරීමට 5 විවෘත මූලාශ්රය මෝඩ ව්යාපෘති - සහ Kivach සමඟ සහාය

ඔව්, විවෘත මූලාශ්රය සහ විලාසිතා කර්මාන්තය සඳහා නොමිලේ භාවිතා කරන මෘදුකාංග ඇත! මෙම අරමුණ සඳහා බලවත් ඩිජිටල් මෙවලම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, ලොව පුරා බොහෝ සංවර්ධකයින් ප්රසිද්ධ වෙළෙඳ නාමය සමග විශාල බදු හෝ සහයෝගයක් අවශ්යතාවයකින් තොරව බාගත හා භාවිතා කිරීමට ලබා ගත හැකි වැඩසටහන් ගොඩනඟා ඇත. Most of these projects include everything from 3D visioning, simulation of fabrics, managing production processes, and many more. මෙම තාක්ෂණය ආලෝකය හරහා ප්රවේශ විය හැකි නවකතා කිහිපයක් පහත සඳහන් කර ඇත, සියලුම නොමිලේ. මේක තමයි an සෑම කෙනෙකුටම GitHub හි ඔවුන්ගේ ප්රියතම ව්යාපෘති සහාය කිරීමට ඉඩ සලසයි. කාබන් පරිවර්තනය කාබන් පරිවර්තනය මීට අමතරව, Kivach හරහා ලැබුණු ආදායම් එක් සංවර්ධකයාට පමණක් ළඟා නොවේ: එය ස්වයංක්රීයව "කෙස්කෙඩ්" කළ හැකි අතර, මෙම ව්යාපෘතියට ප්රයෝජනවත් කර ඇති වෙනත් අයන්ට "කෙස්කෙඩ්" විය හැක. සමලිංගික 2021 දී, පද්ධති විශ්ලේෂකයෙකු වන Susan Spencer විසින් මෙම මෘදුකාංගය නිකුත් කරන ලදී, කාන්තාවන්ගේ ප්රමාණයේ මෘදුකාංග ප්රශ්න අසමත් ඇඳුම් නිසා ඇති වන බව තේරුම් ගැනීමෙන් පසුව. 150 කට වඩා වෙනස් මෘදුකාංග මෘදුකාංග වැඩසටහන් පරීක්ෂා කරන අතර, ඇය සොයාගෙන තිබුණේ, බොහෝ විට පැරණි වික්ටෝරියන් ආකෘති ප්රමාණයන් භාවිතා කරන අතර, ඇය නිර්මාණය කිරීමට හේතු විය , පරිශීලකයින්ට ඕනෑම ශරීර වර්ගය සඳහා විශ්වාසදායක පෞද්ගලික ආකෘති නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉඩ සලසන fashion design platform. සමලිංගික It helps designers, tailors, and clothing brands produce garments that fit real people instead of standard size charts. සමලිංගික මෙම වේදිකාව දක්ෂ ඇඳුම් ව්යාපෘති නිර්මාණය 2D, 3D, හා පවා මිශ්ර යථාර්ථය ප්රදේශ සමග සබඳතා සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා මෙවලම් ඇතුළත් වේ, වෙනස් කිරීම සහ සංස්කරණය සඳහා ඩිජිටල්, පරිශීලකයන් ස්මාර්ට් ඇඳුම් ව්යාපෘති සඳහා ක්රෙඩිට් සහ උසස් ටෙක්සිල් ඇතුළත් කළ හැකි හෝ සරලව වඩාත් ඵලදායී නිෂ්පාදන වැඩපිළිවෙළ ගොඩනඟා. අද වන විට, Seamly ක්රියාකාරීව හා සමාජය මත පදනම්ව පවතී. සංවර්ධකයින් කේතය උපකාර කළ හැකි අතර, වැඩසටහන් නොවන අය පරිවර්තනය, උපාධි, හෝ වැඩසටහන් හරහා උපකාර කළ හැකිය. එය පෞද්ගලික උපකාර හා ආදායම් මගින්, ප්රධාන වශයෙන් PayPal හරහා, ව්යාපාරික හෝ ආයතනික සහාය නොමැතිව සකස් කළ හැකිය. . Kivach හරහා Crypto ආදායම Kivach හරහා Crypto ආදායම Haru මොඩිය නිෂ්පාදකයා Sat Naing විසින් 2022 දී නිකුත් කරන ලද Haru Fashion, එහි පරිශීලකයින්ට භාවිතා කිරීමට පහසු, පරිහරණය කළ හැකි සහ දර්ශනීයව පුදුමාකාර වෙබ් යෙදුමක් සපයයි - එබැවින් එය ඕනෑම උපාංගය මත ක්රියා කරයි. By using this app, creators who don’t have access to expensive resources can be successful in releasing a professional-grade fashion retail website. මෙම මෘදුකාංගය Next.js, React, සහ TypeScript භාවිතා කරමින් ඉදිකිරී ඇති අතර, මෙම සෑම දෙයක්ම පරිශීලකයාට වේගවත් හා විනෝදජනක අත්දැකීමක් සපයයි. මෙම නිර්මාණය Tailwind CSS භාවිතා කර ඇති අතර, නිෂ්පාදන ප්රවර්ග, අවශ්යතා ලැයිස්තුව, නිෂ්පාදන සෙවීම සහ පරිශීලක ගිණුම් නිර්මාණය වැනි පොදු ecommerce කාර්යයන් ඇතුළත් වේ. එය GitHub හි නිදහස්ව ලබා ගත හැකි අතර, මෙම කේතය සඳහා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඕනෑම කෙනෙකුට විවෘත වේ.එය දැනට කිසිදු සහායකරුවන් විසින් අනුමත කර නොමැත, නමුත් එහි ලේඛකයා සහ සමාජය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම අනුමත කර ඇත. . Haru මොඩිය Kivach හරහා කුඩා ආදායමක් යැවීම Haru මොඩිය Kivach හරහා කුඩා ආදායමක් යැවීම Gen-AI Virtual Try-On ඇඳුම් මෙම මෘදුකාංගය Ownned3389 විසින් 2025 දී ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්නන්ට ආකෘති සහ ඇඳුම් ඡායාරූපය උඩුගත කිරීමට ඉඩ සලසයි. It was designed to help the fashion and retail world reduce waste, make online shopping more accurate, and give creators a new way to present their designs through generative AI. Google Gemini, FastAPI, සහ React සමඟ නිර්මාණය කරන මෙම මෘදුකාංගය සරල පරිගණකයක් සමඟ ශක්තිමත් ඡායාරූප පරිශීලකත්වය මැදින් එකතු කරයි. ස්ථාපනය වූ පසු, පරිශීලකයින් ඡායාරූප දෙකක් උඩුගත කළ හැකි අතර, සැබෑ ඡායාරූපයක් ලෙස දැනෙන උසස් තත්ත්වයේ වෘත්තීය ප්රදර්ශනය ලබා ගත හැකිය. නිර්මාණකරුවන් ඇඳුම් සංකල්ප පරීක්ෂා කළ හැකිය, අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් පාරිභෝගිකයින්ට වඩා හොඳ නිෂ්පාදන ගැලපෙන බව පෙන්නුම් කළ හැකිය, සහ ස්ටයිල්කරුවන් රැස්වීම පවා ඇති වීමට පෙර ස්ටයිල් සමඟ පරීක්ෂා කළ හැකිය. දිගටම වර්ධනය වන අතර, එහි යාවත්කාලීන වේගය හා රූප ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරයි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම සමාගම් හෝ ආයතනික සහාය නොමැතිව සමාජයේ උත්සාහයන් හරහා ක්රියා කරයි. සංවර්ධකයින් කේතය හෝ විශේෂාංග එකතු කළ හැකිය, අනෙකුත් අය ප්රතිපත්තිය හෝ ආදායම් බෙදා ගැනීමෙන් උදව් කළ හැකිය. ඒ වගේම Gen-AI Virtual Try-On ඇඳුම් crypto tips with Kivach Gen-AI Virtual Try-On ඇඳුම් Kivach සමඟ Crypto Tips Open Industry ව් යාපෘතිය පළමුවැනි තොප්පුව සෑදීමට හෝ පළමුවැනි ද්රව්ය රෝලයක් අවුල් කිරීමට පෙර සංකීර්ණ නිෂ්පාදන පද්ධති ජීවිතයට ගෙන යාම සැලසුම්කරුවන් සහ නිෂ්පාදකයින් මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝග වලින් එකකි.මේ විසඳුම සඳහා, විවෘත කර්මාන්ත ව්යාපෘති ව්යාපෘතිය රොබට් Yevdokimov විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී සහ 2024 දී ආරම්භ කරන ලදී, සැබෑ කර්මාන්ත ස්ථාපනවල ඩිජිටල් සකස් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා. නිෂ්පාදන සඳහා මුල් වශයෙන් නිර්මාණය කරන ලද මෙම පද්ධතිය ද වර්ණ වෘත්තිකයන් නිර්මාණය හා ඩිජිටල් සමාලෝචනය කිරීමට ඉඩ ඇත. . simulations for warehouse operations, automate textile production lines, or simulate supply chain workflows in a safe, efficient manner මෙම මෙවලම මිල අධික යන්ත්ර හා වෙනස්කම් ආයෝජනය කිරීමට පෙර මෙම හැකියාවන් අත්හදා බැලීමට භාවිතා කළ හැකි ඩිජිටල් වේදිකාවක් සපයයි. මෙම මෙවලම ප්රසිද්ධ ක්රීඩා යන්ත්රය වන Godot භාවිතා කරයි, එවිට පරිශීලකයින් යන්ත්ර, ප්රවාහන සහ සංඥා එකතු කිරීමෙන් අන්තර්ක්රීය කර්මාන්ත සකස් කිරීමක් නිර්මාණය කළ හැකිය. ආරම්භ කිරීම පහසු ය: ඔබ නවතම ප්රදර්ශනය බාගත කළ හැකි, Godot හි ව්යාපෘති කළමනාකරණ පද්ධතිය හරහා එය ප්රවේශ විය හැකි, ඔබේ කර්මාන්ත ශාලාව සකස් කිරීම ආරම්භ කළ හැකිය. එය GitHub හි ක්රියාකාරී වන අතර එහි විශේෂාංග සහ ලේඛන පුළුල් කිරීම සඳහා ස්වාධීන සංවර්ධකයින්ගෙන් ප්රයෝජන ලබා ඇත. මූල්ය ලබා ගැනීම Open Collective සිට පැමිණෙන අතර, පරිශීලකයින් සහ සහායකරුවන් දිගුකාලීන සංවර්ධනය සකස් කිරීම සඳහා ආයෝජනය කළ හැකිය. . Open Industry ව් යාපෘතිය via Kivach Open Industry ව් යාපෘතිය KIVACH හරහා PolyTex ටෙක්සිල් නවකතා ඩිජිටල් ලෝකය වෙත ගමන් කරමින්, PolyTex ඉලෙක්ට්රොනික සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්රධාන පියවරක් වේ.Bin Yang විසින් මැයි 2024 දී නිර්මාණය කරන ලද, එය 3D පින්තූර භාවිතා කරයි ආකෘති ආකෘති ආකෘති හැසිරීම සහ ඔවුන්ගේ ආකෘති සහ ආකෘති හවුල් කරන්නේ කෙසේද. ශාරීරික සාම්පලයක් ලබා ගත හැකි වීමට පෙර බොහෝ කාලයක්. Although it was created with materials scientists in mind, fashion designers will find it useful for assessing the strength of fabric or predicting how a new weave will behave under stress පර්යේෂකයන් විසින් "Digital Material Twin" ලෙස හැඳින්වූ දේ නිර්මාණය කිරීම හැර (ඔවුන්ගේ පුංචි පෘථිවියේ අසාර්ථකතා සියල්ලම ඇතුළත් කරන ද්රව්යයේ සදාචාරාත්මක අනුවාදය), මෙම මෘදුකාංග නිෂ්පාදකයින් විසින් ද්රව්ය නිර්මාණය කිරීමට පෙර ද්රව්යයේ කාර්ය සාධනය අගය කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය පරිශීලකයා විසින් වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආකෘති මෘදුකාංග OpenFOAM හෝ Abaqus වැනි සමඟ භාවිතා කිරීමට 3D ජෙට් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. PolyTex PolyTex මෙම ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම සමාජය මත පදනම් වන අතර, GitHub හි සියලු දෙනාට ලබා ගත හැකි අතර, එහිදී පරිශීලකයින් ගැටළු වාර්තා කළ හැකි හෝ වැඩි දියුණු කිරීම් යෝජනා කළ හැකිය. . Kivach හරහා cryptocurrency යවන්න Kivach හරහා cryptocurrency යවන්න Kivach හි ආදායම් යැවීම සහ පිළිගැනීම GitHub හි ඔබේ ප්රියතම විවෘත මූලාශ්ර ව්යාපෘතිය සහාය කිරීම සඳහා, ඔබට මූලික අමුද්රව්ය තුනක් අවශ් යයි: සහාය කිරීමට අවශ්ය ඕනෑම අනුකූල ටෝකන්, Kivach වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශය, සහ සහාය කිරීමට අවශ්ය ප්රවේශය.You can use popular tokens like ETH, USDC, or BNB by bridging them to Obyte through . Wallet මාරු කිරීම Counterstake Wallet මාරු කිරීම විරුද්ධව ඔබ සියල්ල සූදානම් වූ පසු, ඔබ ආයෝජනය කිරීමට අවශ්ය repo සඳහා සොයන්න පරිගණකයාට පෙර ලියාපදිංචි වීමට අවශ් යතාවයක් නැත.ඔබේ ආදායම ස්වාධීන නියෝජිතයාට ආරක්ෂිතව තබා ගනු ලැබේ. කාබන් From there, select what token you wish to donate and how much, and confirm the donation straight from your wallet. කාබන් Kivach හරහා ආදායම් ලබා ගැනීමත් සංවර්ධකයින් සඳහා පහසු ක්රියාවලියකි. ඔබ තවමත් ඔබගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු නොකළත්, ආදායම් තවමත් ගිණුමට ඇතුළත් විය හැකිය. ඔබ මුලින්ම Obyte wallet ස්ථාපනය කළ යුතුය, පසුව Bot Store හි GitHub Attestation bot සොයා ගත යුතුය. ඊළඟට, ඔබ ඔබේ GitHub ගිණුම බටයට සම්බන්ධ කළ යුතුය. මෙම ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ වූ පසු, ඔබ ඔබේ ආදායම් බෙදාහැරීමට අවශ්ය ආකාරය තීරණය කළ හැකිය: ඔබ භාවිතා කරන වෙනත් විවෘත මූලාශ්රය ව්යාපෘතිවලට ඒවා සියල්ල තබා ගැනීමට හෝ කොටසක් යැවීමට. 