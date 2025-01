Njihuni me Laboratorët e Brandenburgut, Startup i themeluar nga 'Babai i MP3'

Hej hakerë,





Brandenburg Labs është nominuar në çmimet vjetore të HackerNoon Startups of The Year në Ilmenau, Gjermani.





Ju lutemi votoni për ne këtu:





Lexoni më shumë rreth nesh më poshtë për të kuptuar pse e meritojmë votën tuaj.

Njihuni me Laboratorët e Brandenburgut

Në Laboratorët e Brandenburgut, misioni ynë është të lidhim hendekun midis botës dixhitale dhe asaj reale duke zhbllokuar potencialin e plotë të dëgjimit njerëzor përmes audios zhytëse. Ne krijojmë përvoja audio për kufjet që janë po aq intuitive dhe të natyrshme sa jeta reale, duke u mundësuar përdoruesve të zhyten thellë në çdo peizazh zanor. E themeluar në vitin 2019 në Ilmenau, Gjermani, rrënjët tona burojnë nga puna inovative dhe pioniere e themeluesit tonë Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, i njohur më së miri si 'babai i MP3'. Si një spin-off nga Technische Universität Ilmenau dhe Instituti Fraunhofer për Teknologjinë e Medias Dixhitale, ne mbështetemi në mbi 45 vjet kërkime pioniere në teknologjinë audio.





Krijimi i përvojave gjithëpërfshirëse audio për kufjet ka qenë një sfidë e madhe për shkencën dhe industrinë për dekada. Në Laboratorët e Brandenburgut, ekipi ynë ndërdisiplinor me mbi 21 profesionistë të talentuar është i përkushtuar për të kapërcyer këto sfida. Ne kemi zhvilluar një sistem novator të provës së konceptit që ka marrë një vlerësim të gjerë nga mbi 1000 ekspertë audio dhe entuziastë në konferenca dhe konventa globale, duke e vendosur atë si zgjidhjen kryesore në treg. Klientët pilot në prodhimin e muzikës dhe kërkimin shkencor kanë eksploruar aftësitë e saj dhe kanë përjetuar përfitime të rëndësishme.





Produkti ynë i parë, Okeanos Pro shënon debutimin e Okeanos Systems të bazuar në kufje të fundit të Brandenburg Labs. Kjo linjë produktesh mundësohet nga teknologjia inovative Deep Dive Audio (DDA), e cila simulon me saktësi tingullin virtual me lokalizim të saktë, duke krijuar përshtypjen bindëse të dëgjimit të altoparlantëve të vërtetë. Ky sistem i avancuar i kufjeve është krijuar për të ofruar një përvojë të pashembullt dëgjimi për profesionistët, duke ofruar një zgjidhje të gjithanshme dhe me cilësi të lartë, duke thjeshtuar përzierjen me shumë kanale duke eliminuar nevojën për konfigurime fizike tradicionale të altoparlantëve. Okeanos Pro është krijuar për të simuluar sisteme virtuale të altoparlantëve me shumë kanale përmes kufjeve.





Kjo zgjidhje B2B është ideale për studiot e zërit, institucionet arsimore dhe objektet kërkimore. Kjo risi i lejon përdoruesit të përjetojnë tinguj me shumë kanale mbi kufje si kurrë më parë. Mësoni më shumë rreth Okeanos Pro këtu .





Duke parë përpara për të formësuar të ardhmen e teknologjisë audio, qëllimi ynë i ardhshëm është të zhvillojmë kufjet e gjeneratës së ardhshme për tregun masiv, të vendosura për të revolucionarizuar të gjitha format e mediave dixhitale, duke përfshirë muzikën, lojërat, AR/VR, telekonferencat, etj. Këto zhytëse kufjet do të bëhen pajisja e preferuar për çdo përvojë multimediale që përfiton nga përdorimi i kufjeve.





Si e arriti "Brandenburg Labs" përshtatjen e produktit me tregun

Brandenburg Labs ka arritur një përshtatje solide të produktit me tregun duke zgjidhur një sfidë kritike dhe afatgjatë në industrinë e audios: krijimin e dëgjimit/riprodhimit gjithëpërfshirës, natyral dhe intuitiv të pamjeve virtuale të zërit për kufjet. Kjo sfidë ka mbetur e pazgjidhur për dekada dhe Brandenburg Labs shquhet si kompania e vetme në botë e aftë për të ofruar këtë nivel zhytjeje, duke vendosur një standard të ri për përvojat e zërit hapësinor.





Trashëgimia e fortë e themeluesit tonë Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, së bashku me mbështetjen spin-off nga institucionet prestigjioze (Technische Universität Ilmenau dhe Fraunhofer IDMT), përforcon më tej besueshmërinë dhe tërheqjen e ofertës së kompanisë. Për më tepër, kompania drejtohet nga një ekip ndërdisiplinor prej mbi 21 ekspertësh, duke kombinuar njohuritë në akustikë, psikoakustikë, përpunimin e sinjalit, zhvillimin e softuerit, dizajnimin e produktit dhe më shumë. Kjo përzierje ekspertize siguron një qasje gjithëpërfshirëse ndaj inovacionit, duke i mundësuar Brandenburg Labs të qëndrojnë përpara tendencave të industrisë dhe të ruajnë një kuptim të thellë të nevojave të klientëve.





Mbi 1000 profesionistë dhe entuziastë të audios e kanë përjetuar sistemin drejtpërdrejt në konferenca dhe konventa ndërkombëtare, duke përfshirë ngjarjet kryesore të tilla si AES Convention dhe NAMM Show. Reagimet jashtëzakonisht pozitive të marra nënvizojnë epërsinë teknike të sistemit, dizajnin intuitiv dhe lidhjen me nevojat e industrisë. Shumë nga këta ekspertë e kanë njohur publikisht Brandenburg Labs si një pionier në këtë fushë, duke rritur më tej reputacionin e kompanisë dhe duke nxitur besimin brenda komunitetit profesional.





Bashkëpunimet e hershme me klientët pilot kanë demonstruar vlerën praktike dhe shkathtësinë e sistemit Okeanos Pro në skenarë të ndryshëm të botës reale. Për shembull, në Universitetin PXL, sistemi është vlerësuar për aftësinë e tij për të shërbyer si pikë referimi për audion binaurale në gjashtë shkallë lirie, duke ofruar përpunim tingulli me cilësi të lartë, neutral dhe të gjithanshëm, ndërkohë që integron në mënyrë unike akustikën e dhomave aktuale. Në mënyrë të ngjashme, në SAE Zurich, sistemi është dëshmuar i paçmuar për vlerësimin dhe përmirësimin e përzierjeve audio 3D, duke përmirësuar të kuptuarit e studentëve për perceptimin e zërit hapësinor dhe se si elementët e drejtimit ndikojnë në përvojën e dëgjuesit. Këto suksese nxjerrin në pah ndikimin e thellë të sistemit si në kërkime ashtu edhe në edukimin në audio profesionale.





Brandenburg Labs ka siguruar tashmë porositë paraprake për produktin e saj të parë novator, Okeanos Pro, duke reflektuar tërheqje të fortë fillestare dhe vërtetim të tregut. Përtej këtyre porosive paraprake, kompania ka marrë shprehje të fortë interesi nga një listë në rritje e klientëve të mundshëm, duke filluar nga studiot profesionale audio deri tek institucionet arsimore. Zgjerimi i shpejtë i industrive kryesore si realiteti i shtuar (AR), realiteti virtual (VR), lojërat dhe audio profesionale përputhen në mënyrë të përkryer me ofertat e Brandenburg Labs. Këta sektorë po kërkojnë gjithnjë e më shumë zgjidhje audio hapësinore me cilësi të lartë dhe Laboratorët e Brandenburgut janë pozicionuar në mënyrë unike për të përmbushur këto nevoja.

Evolucioni i Laboratorëve të Brandenburgut

Brandenburg Labs u krijua në vitin 2019, i nxitur nga një mision për të revolucionarizuar dëgjimin njerëzor duke krijuar përvoja audio zhytëse dhe intuitive. E rrënjosur në mbi 45 vjet kërkime pioniere, kompania filloi si një spin-off nga Technische Universität Ilmenau dhe Instituti Fraunhofer për Teknologjinë e Medias Dixhitale. Puna e përjetshme e themeluesit tonë, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, dhe kontributi i tij novator në teknologjinë audio, dhanë një bazë të fortë për vizionin tonë.





Që në fillim, udhëtimi ynë është përcaktuar nga kërkime rigoroze, prototipizime dhe vlefshmëri. Sistemi ynë i provës së konceptit ka fituar vlerësim të gjerë nga ekspertët e industrisë, duke e pozicionuar Brandenburg Labs si lider në këtë fushë. Mbështetja e klientëve pilot dhe përgjigjet entuziaste nga profesionistët në ngjarjet globale kanë përforcuar drejtimin tonë dhe kanë nxitur vrullin tonë.

Ndërsa Laboratorët e Brandenburgut nuk kanë përjetuar një orientim të rëndësishëm, fokusi ynë ka evoluar në mënyrë strategjike në përgjigje të reagimeve të përdoruesve dhe nevojave të industrisë në zhvillim. Fillimisht, ne eksploruam një gamë të gjerë aplikacionesh për audio gjithëpërfshirëse, duke njohur potencialin e tij transformues në domene të shumta. Me kalimin e kohës, ne rafinuam qasjen tonë për t'u përqëndruar në sektorë ku kërkesa ishte më e fortë dhe ku teknologjia jonë mund të jepte rezultatet më të menjëhershme dhe me ndikim.





Ky përpunim u informua nga:





Reagimet e tregut: Vështrimet nga përdoruesit dhe profesionistët e industrisë theksuan sektorët me nevojën më urgjente për zgjidhje zhytëse audio.





Reagimet e tregut: Vështrimet nga përdoruesit dhe profesionistët e industrisë theksuan sektorët me nevojën më urgjente për zgjidhje zhytëse audio.





Fizibiliteti teknik: Ne i kemi dhënë përparësi rasteve të përdorimit ku burimet dhe ekspertiza jonë mund të jepnin ndikimin më të madh në mënyrë efikase.





Duke i përqendruar përpjekjet tona në sektorë të tillë si prodhimi profesional audio, arsimi dhe kërkimi, ne kemi qenë në gjendje të maksimizojmë vlerën që ofron teknologjia jonë. Në të njëjtën kohë, kjo qasje e fokusuar na ka pozicionuar për një zgjerim më të gjerë në tregje të tjera me mundësitë që shfaqen.





Reagimet e përdoruesve kanë qenë vendimtare në formësimin e prioriteteve tona dhe nxitjen e zhvillimit të produktit. Duke dëgjuar në mënyrë aktive përdoruesit dhe duke integruar kontributin e tyre në udhërrëfyesin tonë, ne kemi zhvilluar një zgjidhje që jo vetëm plotëson nevojat aktuale të tregut, por gjithashtu parashikon kërkesat e ardhshme. Kjo qasje përsëritëse, e përqendruar te përdoruesi, mbetet thelbësore për strategjinë tonë të inovacionit. Disa shembuj kyç përfshijnë:





Përmirësimi i përdorshmërisë së sistemit: Demonstrimet e hershme me ekspertë audio theksuan rëndësinë e veçorive që rrisin saktësinë e zërit hapësinor dhe lehtësinë e përdorimit. Ky reagim udhëhoqi përpjekjet tona për të përmirësuar këto aspekte gjatë zhvillimit.





Vleresimi dhe optimizimi i veçorive kryesore: Të dhënat nga klientët pilot theksuan fushat për përmirësim në ndërfaqen dhe rrjedhën e punës të sistemit, duke çuar në përditësime të përsëritura që sigurojnë një përvojë më intuitive të përdoruesit.





Formimi i drejtimit të tregut: Vështrimet nga klientët e mundshëm në konferenca dhe konventa zbuluan aplikime me vlerë të lartë për teknologjinë tonë. Ky reagim informoi vendimin tonë për t'i dhënë prioritet sektorëve të veçantë me kërkesën dhe ndikimin më të madh.

Pikat dhe arritjet

Zhvillimi i Sistemit të Provës së Konceptit:

U krijua me sukses një sistem pionier i provës së konceptit për audio gjithëpërfshirëse që përsërit pamjet zanore të jetës reale me saktësi dhe realizëm të paparë.

Ky sistem u bë një shenjë dalluese e lidershipit tonë teknologjik, duke na themeluar si kompaninë e vetme globale që arrin këtë nivel zhytjeje.





Vleresimi i tregut:

Demonstroi sistemin e provës së konceptit për mbi 1000 ekspertë dhe entuziastë audio në konferenca dhe konventa globale.

Mori një vlerësim të gjerë, duke konfirmuar rëndësinë dhe kërkesën e tij brenda komuniteteve profesionale audio.





Suksesi i hershëm tregtar:

Para-porositë e siguruara për sistemin tonë zhytës të audios nga klientët pilot.

Tërhoqi interes të madh nga shumë klientë të tjerë potencialë, duke shfaqur tërheqjen e produktit dhe potencialin e tregut.





Partneritetet pilot të klientëve:

Bashkëpunoi me adoptuesit e hershëm në prodhimin e muzikës dhe kërkimin shkencor, duke vërtetuar aplikimet praktike të sistemit dhe përfitimet në skenarë të botës reale.





Ndërtimi i një ekipi ekspertësh:

Mblodhi një ekip të talentuar ndërdisiplinor prej mbi 21 profesionistësh me ekspertizë që përfshin inxhinierinë audio, zhvillimin e produktit dhe përvojën e përdoruesit.

Mësimet e nxjerra

Kompleksiteti teknologjik: Krijimi i përvojave zhytëse audio që përsërisin pamjet zanore të botës reale për kufjet është një problem që i ka shpëtuar zgjidhjeve për dekada. Zhvillimi i një teknologjie kërkonte adresimin e sfidave të rëndësishme në inxhinierinë audio hapësinore, psikoakustike dhe integrimin e harduerit.





Mësimi i nxjerrë: Inovacioni kërkon këmbëngulje dhe eksperimentim përsëritës. Duke mbledhur një ekip ndërdisiplinor ekspertësh, ne shfrytëzuam perspektiva të ndryshme për të kapërcyer sistematikisht pengesat teknike. Bashkëpunimi dhe përshtatshmëria rezultuan thelbësore në tejkalimin e këtyre sfidave.





Edukimi dhe ndërgjegjësimi i tregut: Si një pionier në ofrimin e zhytjes së pashembullt të audios, edukimi i tregut për potencialin dhe aftësitë e teknologjisë sonë përbënte një sfidë. Shumë klientë të mundshëm fillimisht u përpoqën të kuptonin ndryshimin midis zgjidhjeve ekzistuese audio dhe ofertës sonë unike.





Mësimi i nxjerrë: Komunikimi i qartë i propozimit tonë të vlerës është çelësi. Demonstrimet dhe angazhimi i drejtpërdrejtë i përdoruesve kanë rezultuar thelbësore në përcjelljen e ndikimit të zgjidhjes sonë, ndërtimin e besueshmërisë dhe gjenerimin e interesit.





Shpërndarja e burimeve: Të operosh si një startup me burime të kufizuara kërkon një prioritet të kujdesshëm. Balancimi i kërkimit dhe zhvillimit, përsosjes së produktit dhe angazhimit në treg shpesh krijonin kërkesa/prioritete konkurruese.





Mësimi i nxjerrë: Përqendrimi në zonat me ndikim të lartë jep rezultatet më të mira për ne. Duke synuar tregje specifike si prodhimi i muzikës dhe kërkimi shkencor, ne i përqendronim burimet në fushat ku teknologjia jonë mund të krijonte vlerën më të menjëhershme, duke vendosur terrenin për zgjerimin e ardhshëm.





Integrimi i reagimeve: Reagimet e hershme të përdoruesve shpesh zbuluan nevoja ose preferenca të papritura, duke kërkuar rregullime në udhërrëfyesin e produktit. Përfshirja e këtyre njohurive pa prishur afatet kohore ishte një bilanc delikat.





Mësimi i nxjerrë: Krijimi i një cikli reagimi që informon drejtpërdrejt zhvillimin përsëritës na ka lejuar të përsosim produktin tonë duke ruajtur gatishmërinë dhe reagimin.





Fitimi i tërheqjes së hershme: Sigurimi i adoptuesve të hershëm për një teknologji revolucionare në një treg konkurrues dhe të kujdesshëm kërkon përpjekje të konsiderueshme. Bindja e klientëve për të bërë hapin me një produkt të ri ishte fillimisht sfiduese.





Mësimi i nxjerrë: Ndërtimi i besimit është thelbësor për ne. Shfrytëzimi i trashëgimisë së themeluesit tonë Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, prezantimi i sistemit tonë në konferenca globale dhe fillimi i projekteve pilot ndihmuan në krijimin e besueshmërisë sonë dhe sigurimin e porosive paraprake të hershme, duke demonstruar potencialin e madh të teknologjisë sonë.

Çfarë do të thotë për ne Startupet e Vitit

Brandenburg Labs është i kënaqur të marrë pjesë në Startupet e Vitit të HackerNoon për të nxjerrë në pah udhëheqjen tonë në teknologjinë zhytëse të audios dhe për t'u angazhuar me një audiencë globale të entuziastëve të teknologjisë, liderëve të industrisë dhe bashkëpunëtorëve të mundshëm. Kjo nismë ofron një mundësi të shkëlqyer për të rritur ndërgjegjësimin për zgjidhjet tona novatore dhe për të forcuar besueshmërinë tonë përmes njohjes në një platformë të respektuar.





Ne e shohim këtë si një shans për të krijuar lidhje domethënëse me investitorët, bashkëpunëtorët dhe ekspertët që ndajnë vizionin tonë për përvoja transformuese audio. Për më tepër, na lejon të tërheqim profesionistë të talentuar të etur për të kontribuar në përparimet në audio hapësinore duke fituar njohuri të vlefshme për tendencat në zhvillim për të përmirësuar strategjinë tonë dhe për të qëndruar përpara kurbës.





Përqendrimi i HackerNoon në festimin e inovacionit dhe nxitjen e bisedave kuptimplote përputhet pa probleme me misionin tonë. Kjo e bën platformën një hapësirë ideale për të ndarë historinë tonë, për t'u lidhur me individë me të njëjtin mendim dhe për të ndërtuar vrull ndërsa vazhdojmë të arrijmë përparimin në teknologjinë zhytëse të audios.

konkluzioni

Si përfundim, Brandenburg Labs qëndron në ballë të inovacionit zhytës të audios, duke revolucionarizuar mënyrën se si njerëzit e përjetojnë tingullin përmes teknologjisë së fundit dhe një përkushtimi ndaj përsosmërisë. Të mbështetur nga një ekip i klasit botëror dhe një qasje e përqendruar te përdoruesit, ne kemi arritur momente të rëndësishme, kemi vërtetuar përshtatjen e produktit tonë në treg dhe kemi krijuar një themel të fortë si pionierë në këtë fushë. Ndërsa sfidat kanë formësuar rrugëtimin tonë, ato gjithashtu kanë forcuar vendosmërinë tonë dhe kanë mprehur fokusin tonë. Pjesëmarrja në iniciativa si "Startupet e Vitit" të HackerNoon është një mundësi emocionuese për të ndarë historinë tonë, për t'u lidhur me një audiencë më të gjerë dhe për të vazhduar ndërtimin e një të ardhmeje ku përvojat audio dixhitale janë po aq të natyrshme dhe intuitive sa jeta reale. Ne jemi të ngazëllyer për atë që na pret përpara dhe jemi mirënjohës për mundësinë për të kontribuar në peizazhin teknologjik në zhvillim.





Votoni për ne sot !





Faqja e votimit sipas rajonit

Faqja e votimit sipas industrisë mëmë

Faqja e votimit sipas nën-industrive (Muzikë)

Faqja e votimit sipas nën-industrive (Kërkim)





Dëshironi të përdorni këtë shabllon? Kliko këtu .