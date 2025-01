Faceți cunoștință cu Brandenburg Labs, startup-ul fondat de „părintele MP3-ului”

Bună, hackeri,





Faceți cunoștință cu Brandenburg Labs

La Brandenburg Labs, misiunea noastră este să facem o punte între lumea digitală și cea reală, deblocând întregul potențial al auzului uman printr-un sunet imersiv. Creăm experiențe audio pentru căști care sunt la fel de intuitive și naturale ca viața reală, permițând utilizatorilor să se scufunde adânc în orice peisaj sonor. Înființată în 2019 în Ilmenau, Germania, rădăcinile noastre provin din munca inovatoare și de pionierat a fondatorului nostru Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, cel mai bine cunoscut drept „părintele MP3”. Ca un spin-off de la Technische Universität Ilmenau și Institutul Fraunhofer pentru Tehnologia Media Digitală, ne bazăm pe cei peste 45 de ani de cercetare de pionierat în tehnologia audio.





Crearea de experiențe audio captivante pentru căști a fost o provocare imensă pentru știință și industrie timp de decenii. La Brandenburg Labs, echipa noastră interdisciplinară de peste 21 de profesioniști talentați este dedicată depășirii acestor provocări. Am dezvoltat un sistem revoluționar de dovadă a conceptului care a primit o largă aclamație de la peste 1000 de experți și entuziaști audio la conferințe și convenții globale, stabilindu-l drept soluția lider pe piață. Clienții pilot în producția muzicală și cercetarea științifică au explorat capacitățile acesteia și au experimentat beneficii semnificative.





Primul nostru produs, Okeanos Pro marchează debutul Okeanos Systems de ultimă oră de la Brandenburg Labs. Această linie de produse este alimentată de tehnologia inovatoare Deep Dive Audio (DDA), care simulează cu acuratețe sunetul virtual cu localizare precisă, creând impresia convingătoare de a asculta difuzoare reale. Acest sistem avansat de căști este conceput pentru a oferi o experiență de ascultare de neegalat pentru profesioniști, oferind o soluție versatilă și de înaltă calitate, simplificând mixarea multicanal prin eliminarea necesității de configurații fizice tradiționale ale difuzoarelor. Okeanos Pro este conceput pentru a simula sisteme virtuale de difuzoare multicanal prin căști.





Această soluție B2B este ideală pentru studiourile de sunet, instituțiile de învățământ și centrele de cercetare. Această inovație permite utilizatorilor să experimenteze sunetul multicanal prin căști ca niciodată. Aflați mai multe despre Okeanos Pro aici .





Privind în perspectivă spre modelarea viitorului tehnologiei audio, următorul nostru obiectiv este să dezvoltăm căștile de ultimă generație pentru piața de masă, destinate să revoluționeze toate formele de media digitală, inclusiv muzica, jocurile, AR/VR, teleconferințe etc. Acestea imersive căștile vor deveni dispozitivul preferat pentru orice experiență multimedia care beneficiază de folosirea căștilor.





Cum a realizat Brandenburg Labs potrivirea produsului-piață

Brandenburg Labs a obținut o potrivire solidă pe piața produselor prin rezolvarea unei provocări critice și de lungă durată din industria audio: crearea unei auralizări/reproducție captivante, naturale și intuitive a peisajelor sonore virtuale pentru căști. Această provocare a rămas nerezolvată de zeci de ani, iar Brandenburg Labs se remarcă ca singura companie din lume capabilă să ofere acest nivel de imersiune, stabilind un nou standard pentru experiențele de sunet spațial.





Moștenirea puternică a fondatorului nostru Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, împreună cu sprijinul spin-off din partea unor instituții prestigioase (Technische Universität Ilmenau și Fraunhofer IDMT), întărește și mai mult credibilitatea și atractivitatea ofertei companiei. Mai mult, compania este condusă de o echipă interdisciplinară de peste 21 de experți, care combină cunoștințe în acustică, psihoacustică, procesare a semnalului, dezvoltare software, design de produse și multe altele. Acest amestec de expertiză asigură o abordare cuprinzătoare a inovației, permițând Brandenburg Labs să rămână înaintea tendințelor din industrie și să mențină o înțelegere profundă a nevoilor clienților.





Peste 1000 de profesioniști și entuziaști audio au experimentat sistemul direct la conferințe și convenții internaționale, inclusiv evenimente emblematice, cum ar fi Convenția AES și Salonul NAMM. Feedback-ul covârșitor de pozitiv primit subliniază superioritatea tehnică a sistemului, designul intuitiv și relevanța pentru nevoile industriei. Mulți dintre acești experți au recunoscut public Brandenburg Labs ca un pionier în domeniu, sporind și mai mult reputația companiei și încurajând încrederea în comunitatea profesională.





Colaborările timpurii cu clienții pilot au demonstrat valoarea practică și versatilitatea sistemului Okeanos Pro în diverse scenarii din lumea reală. De exemplu, la Universitatea PXL, sistemul a fost lăudat pentru capacitatea sa de a servi drept etalon pentru sunetul binaural în șase grade de libertate, oferind procesare a sunetului de înaltă calitate, neutră și versatilă, integrând în același timp acustica camerelor reale. În mod similar, la SAE Zurich, sistemul s-a dovedit neprețuit pentru evaluarea și îmbunătățirea mixurilor audio 3D, îmbunătățind înțelegerea de către studenți a percepției sunetului spațial și a modului în care elementele direcționale influențează experiența ascultătorului. Aceste succese evidențiază impactul profund al sistemului atât asupra cercetării, cât și asupra educației în domeniul audio profesional.





Brandenburg Labs a asigurat deja precomenzi pentru primul său produs inovator, Okeanos Pro, reflectând tracțiune inițială puternică și validare pe piață. Dincolo de aceste precomenzi, compania a primit expresii de interes puternic de la o listă tot mai mare de potențiali clienți, de la studiouri audio profesionale până la instituții de învățământ. Expansiunea rapidă a industriilor cheie, cum ar fi realitatea augmentată (AR), realitatea virtuală (VR), jocurile și audio profesional, se aliniază perfect cu ofertele Brandenburg Labs. Aceste sectoare solicită din ce în ce mai mult soluții audio spațiale de înaltă calitate, iar Brandenburg Labs are o poziție unică pentru a răspunde acestor nevoi.

Evoluția Brandenburg Labs

Brandenburg Labs a fost înființat în 2019, condus de misiunea de a revoluționa auzul uman prin crearea de experiențe audio captivante și intuitive. Înrădăcinată în peste 45 de ani de cercetare de pionierat, compania a început ca o spin-off de la Technische Universität Ilmenau și Fraunhofer Institute for Digital Media Technology. Munca de-a lungul vieții a fondatorului nostru, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, și contribuțiile sale inovatoare la tehnologia audio, au oferit o bază solidă pentru viziunea noastră.





De la început, călătoria noastră a fost definită de cercetări riguroase, prototipare și validare. Sistemul nostru de dovadă a conceptului a obținut o largă aclamație din partea experților din industrie, poziționând Brandenburg Labs drept lider în domeniu. Sprijinul clienților pilot și răspunsurile entuziaste din partea profesioniștilor la evenimentele globale ne-au întărit direcția și ne-au alimentat impulsul.

Deși Brandenburg Labs nu a experimentat un pivot semnificativ, focalizarea noastră a evoluat strategic ca răspuns la feedback-ul utilizatorilor și la nevoile emergente ale industriei. Inițial, am explorat o gamă largă de aplicații pentru audio captivant, recunoscând potențialul său de transformare în mai multe domenii. De-a lungul timpului, ne-am perfecționat abordarea pentru a ne concentra pe sectoarele în care cererea a fost cea mai puternică și în care tehnologia noastră ar putea oferi cele mai imediate și de impact.





Această rafinare a fost informată de:





Feedback-ul pieței: informațiile de la utilizatori și profesioniști din industrie au evidențiat sectoarele cu cea mai urgentă nevoie de soluții audio imersive.





Fezabilitate tehnică: am prioritizat cazurile de utilizare în care resursele și expertiza noastră ar putea oferi cel mai mare impact în mod eficient.





Concentrându-ne eforturile pe sectoare precum producția audio profesională, educația și cercetarea, am reușit să maximizăm valoarea pe care o oferă tehnologia noastră. În același timp, această abordare concentrată ne-a poziționat pentru o extindere mai largă pe alte piețe pe măsură ce apar oportunități.





Feedback-ul utilizatorilor a fost decisiv în modelarea priorităților noastre și în stimularea dezvoltării produselor. Ascultând activ utilizatorii și integrând contribuțiile acestora în foaia noastră de parcurs, am dezvoltat o soluție care nu numai că satisface nevoile actuale ale pieței, ci anticipează și cerințele viitoare. Această abordare iterativă, centrată pe utilizator rămâne centrală pentru strategia noastră de inovare. Câteva exemple cheie includ:





Îmbunătățirea gradului de utilizare a sistemului: Demonstrațiile timpurii cu experți audio au subliniat importanța caracteristicilor care îmbunătățesc precizia audio spațială și ușurința în utilizare. Acest feedback ne-a ghidat eforturile de a rafina aceste aspecte în timpul dezvoltării.





Validarea și optimizarea caracteristicilor de bază: Contribuțiile clienților pilot au evidențiat domenii de îmbunătățire ale interfeței și fluxului de lucru ale sistemului, ceea ce duce la actualizări iterative care asigură o experiență mai intuitivă a utilizatorului.





Modelarea direcției pieței: Perspectivele clienților potențiali de la conferințe și convenții au dezvăluit aplicații de mare valoare pentru tehnologia noastră. Acest feedback ne-a informat decizia de a acorda prioritate sectoarelor specifice cu cea mai mare cerere și impact.

Repere și realizări

Dezvoltarea sistemului de demonstrare a conceptului:

S-a creat cu succes un sistem inovator de dovadă a conceptului pentru sunet captivant care reproduce peisajele sonore din viața reală cu o acuratețe și un realism fără precedent.

Acest sistem a devenit un semn distinctiv al conducerii noastre tehnologice, stabilindu-ne ca singura companie la nivel global care atinge acest nivel de imersiune.





Validarea pieței:

Am demonstrat sistemul de dovadă a conceptului pentru peste 1.000 de experți și entuziaști audio la conferințe și convenții globale.

A primit aprecieri pe scară largă, confirmând relevanța și cererea în cadrul comunităților audio profesionale.





Succesul comercial timpuriu:

Precomenzi securizate pentru sistemul nostru audio imersiv de la clienții pilot.

A atras un interes puternic din partea a numeroși clienți potențiali suplimentari, prezentând atractivitatea produsului și potențialul de piață.





Parteneriate-pilot cu clienții:

A colaborat cu primii adoptatori în producția muzicală și cercetarea științifică, validând aplicațiile practice și beneficiile sistemului în scenarii din lumea reală.





Construirea unei echipe de experți:

Am reunit o echipă interdisciplinară talentată de peste 21 de profesioniști cu experiență care acoperă inginerie audio, dezvoltarea de produse și experiența utilizatorului.

Lecții învățate

Complexitate tehnologică: crearea de experiențe audio captivante care reproduc peisajele sonore din lumea reală pentru căști este o problemă care a scăpat de soluții de zeci de ani. Dezvoltarea unei tehnologii a necesitat abordarea unor provocări semnificative în ingineria audio spațială, psihoacustică și integrarea hardware.





Lecția învățată: Inovația necesită perseverență și experimentare iterativă. Prin reunirea unei echipe interdisciplinare de experți, am exploatat diverse perspective pentru a depăși în mod sistematic obstacolele tehnice. Colaborarea și adaptabilitatea s-au dovedit esențiale în depășirea acestor provocări.





Educație și conștientizare a pieței: în calitate de pionier în furnizarea de imersiune audio de neegalat, educarea pieței despre potențialul și capacitățile tehnologiei noastre a reprezentat o provocare. Mulți clienți potențiali s-au străduit inițial să înțeleagă diferența dintre soluțiile audio existente și oferta noastră unică.





Lecția învățată: Comunicarea clară a propunerii noastre de valoare este cheia. Demonstrațiile și implicarea directă a utilizatorilor s-au dovedit esențiale pentru a transmite impactul soluției noastre, a construi credibilitate și a genera interes.





Alocarea resurselor: Operarea ca un startup cu resurse limitate necesită o prioritizare atentă. Echilibrarea cercetării și dezvoltării, rafinarea produsului și implicarea pe piață a creat adesea cerințe/priorități concurente.





Lecția învățată: Concentrarea asupra zonelor cu impact mare dă cele mai bune rezultate pentru noi. Prin țintirea unor piețe specifice, cum ar fi producția muzicală și cercetarea științifică, am concentrat resursele pe domenii în care tehnologia noastră ar putea crea cea mai imediată valoare, punând terenul pentru extinderea viitoare.





Integrarea feedback-ului: feedbackul timpuriu al utilizatorilor a dezvăluit adesea nevoi sau preferințe neașteptate, necesitând ajustări ale foii de parcurs ale produsului. Încorporarea acestor perspective fără a deraia termenele a fost un echilibru delicat.





Lecție învățată: stabilirea unei bucle de feedback care informează direct dezvoltarea iterativă ne-a permis să ne perfecționăm produsul, menținând în același timp agilitatea și capacitatea de răspuns.





Câștigarea timpurie: asigurarea primilor adoptatori pentru o tehnologie revoluționară pe o piață competitivă și prudentă necesită un efort semnificativ. Convingerea clienților să facă saltul cu un produs nou a fost inițial o provocare.





Lecția învățată: Construirea încrederii este esențială pentru noi. Valorificarea moștenirii fondatorului nostru Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, prezentarea sistemului nostru la conferințe globale și inițierea de proiecte pilot au ajutat la stabilirea credibilității noastre și la asigurarea precomenzilor timpurii, demonstrând potențialul mare al tehnologiei noastre.

Ce înseamnă pentru noi Startup-urile anului

Brandenburg Labs este încântat să participe la Startup-urile anului de la HackerNoon pentru a evidenția liderul nostru în tehnologia audio captivantă și pentru a interacționa cu un public global de pasionați de tehnologie, lideri din industrie și potențiali colaboratori. Această inițiativă oferă o oportunitate excelentă de a crește gradul de conștientizare cu privire la soluțiile noastre inovatoare și de a ne consolida credibilitatea prin recunoaștere pe o platformă respectată.





Vedem aceasta ca o șansă de a construi conexiuni semnificative cu investitori, colaboratori și experți care împărtășesc viziunea noastră pentru experiențe audio transformatoare. În plus, ne permite să atragem profesioniști talentați dornici să contribuie la progresele în domeniul audio spațial, obținând în același timp informații valoroase despre tendințele emergente pentru a ne rafina strategia și a rămâne în fruntea curbei.





Accentul lui HackerNoon pe sărbătorirea inovației și pe promovarea conversațiilor semnificative se aliniază perfect cu misiunea noastră. Acest lucru face ca platforma să fie un spațiu ideal pentru a ne împărtăși povestea, a intra în legătură cu persoane care au aceleași idei și pentru a crea impuls pe măsură ce continuăm să promovăm progresul în tehnologia audio imersivă.

Concluzie

În concluzie, Brandenburg Labs se află în fruntea inovației audio captivante, revoluționând modul în care oamenii experimentează sunetul printr-o tehnologie de ultimă oră și un angajament față de excelență. Susținuți de o echipă de clasă mondială și de o abordare axată pe utilizator, am atins repere semnificative, am validat adaptarea produsului nostru pe piață și am stabilit o bază solidă ca pionieri în domeniu. Deși provocările ne-au modelat călătoria, ele ne-au întărit și hotărârea și ne-au accentuat concentrarea. Participarea la inițiative precum Startup-urile anului de la HackerNoon este o oportunitate interesantă de a împărtăși povestea noastră, de a intra în legătură cu un public mai larg și de a continua să construim un viitor în care experiențele audio digitale sunt la fel de naturale și intuitive ca viața reală. Suntem încântați de ceea ce ne așteaptă și recunoscători pentru șansa de a contribui la peisajul tehnologic în evoluție.





