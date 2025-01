Conozca Brandenburg Labs, la startup fundada por el "padre del MP3"

Hola hackers,

Brandenburg Labs ha sido nominado en los premios anuales Startups of The Year de HackerNoon en Ilmenau, Alemania.

Lea más sobre nosotros a continuación para comprender por qué merecemos su voto.

En Brandenburg Labs, nuestra misión es cerrar la brecha entre el mundo digital y el real liberando todo el potencial de la audición humana a través del audio envolvente. Creamos experiencias de audio para auriculares que son tan intuitivas y naturales como la vida real, lo que permite a los usuarios sumergirse profundamente en cualquier paisaje sonoro. Fundada en 2019 en Ilmenau, Alemania, nuestras raíces se derivan del trabajo innovador y pionero de nuestro fundador, el Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, mejor conocido como el "padre del MP3". Como una escisión de la Technische Universität Ilmenau y el Fraunhofer Institute for Digital Media Technology, nos basamos en más de 45 años de investigación pionera en tecnología de audio.

La creación de experiencias de audio envolventes para auriculares ha sido un desafío inmenso para la ciencia y la industria durante décadas. En Brandenburg Labs, nuestro equipo interdisciplinario de más de 21 profesionales talentosos está dedicado a superar estos desafíos. Hemos desarrollado un sistema de prueba de concepto innovador que ha recibido un amplio reconocimiento de más de 1000 expertos y entusiastas del audio en conferencias y convenciones globales, lo que lo ha establecido como la solución líder en el mercado. Los clientes piloto en producción musical e investigación científica han explorado sus capacidades y han experimentado beneficios significativos.

Nuestro primer producto, Okeanos Pro, marca el debut de los innovadores sistemas Okeanos basados en auriculares de Brandenburg Labs. Esta línea de productos está impulsada por la innovadora tecnología Deep Dive Audio (DDA), que simula con precisión el sonido virtual con una localización precisa, creando la impresión convincente de escuchar altavoces reales. Este avanzado sistema de auriculares está diseñado para ofrecer una experiencia de escucha incomparable para profesionales, ofreciendo una solución versátil y de alta calidad, simplificando la mezcla multicanal al eliminar la necesidad de configuraciones de altavoces físicos tradicionales. Okeanos Pro está diseñado para simular sistemas de altavoces multicanal virtuales a través de auriculares.

Esta solución B2B es ideal para estudios de sonido, instituciones educativas e instalaciones de investigación. Esta innovación permite a los usuarios experimentar el sonido multicanal a través de auriculares como nunca antes. Obtenga más información sobre Okeanos Pro aquí .

De cara a dar forma al futuro de la tecnología de audio, nuestro próximo objetivo es desarrollar los auriculares de próxima generación para el mercado masivo, destinados a revolucionar todas las formas de medios digitales, incluida la música, los juegos, la realidad aumentada y virtual, las teleconferencias, etc. Estos auriculares inmersivos se convertirán en el dispositivo preferido para cualquier experiencia multimedia que se beneficie del uso de auriculares.

Brandenburg Labs ha logrado una sólida adecuación entre producto y mercado al resolver un desafío crítico y de larga data en la industria del audio: crear una auralización/reproducción inmersiva, natural e intuitiva de paisajes sonoros virtuales para auriculares. Este desafío ha permanecido sin resolver durante décadas y Brandenburg Labs se destaca como la única empresa en el mundo capaz de ofrecer este nivel de inmersión, estableciendo un nuevo estándar para las experiencias de sonido espacial.

El sólido legado de nuestro fundador, el Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, junto con el apoyo de instituciones prestigiosas (Technische Universität Ilmenau y Fraunhofer IDMT), refuerza aún más la credibilidad y el atractivo de la oferta de la empresa. Además, la empresa está impulsada por un equipo interdisciplinario de más de 21 expertos, que combinan conocimientos en acústica, psicoacústica, procesamiento de señales, desarrollo de software, diseño de productos y más. Esta combinación de conocimientos garantiza un enfoque integral de la innovación, lo que permite a Brandenburg Labs mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la industria y mantener un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes.

Más de 1000 profesionales y entusiastas del audio han probado el sistema de primera mano en congresos y convenciones internacionales, incluidos eventos emblemáticos como la Convención AES y el NAMM Show. Los comentarios abrumadoramente positivos recibidos subrayan la superioridad técnica del sistema, su diseño intuitivo y su relevancia para las necesidades de la industria. Muchos de estos expertos han reconocido públicamente a Brandenburg Labs como pionero en el campo, lo que mejora aún más la reputación de la empresa y fomenta la confianza dentro de la comunidad profesional.

Las primeras colaboraciones con clientes piloto han demostrado el valor práctico y la versatilidad del sistema Okeanos Pro en diversos escenarios del mundo real. Por ejemplo, en la Universidad PXL, el sistema ha sido elogiado por su capacidad de servir como punto de referencia para el audio binaural en seis grados de libertad, ofreciendo un procesamiento de sonido de alta calidad, neutro y versátil, al tiempo que integra de forma única la acústica de salas reales. De manera similar, en SAE Zurich, el sistema ha demostrado ser invaluable para evaluar y mejorar las mezclas de audio 3D, mejorando la comprensión de los estudiantes sobre la percepción espacial del sonido y cómo los elementos direccionales impactan la experiencia del oyente. Estos éxitos resaltan el profundo impacto del sistema tanto en la investigación como en la educación en audio profesional.

Brandenburg Labs ya ha conseguido pedidos anticipados para su primer producto innovador, Okeanos Pro, lo que refleja una fuerte tracción inicial y validación del mercado. Más allá de estos pedidos anticipados, la empresa ha recibido expresiones de gran interés de una lista cada vez mayor de clientes potenciales, que van desde estudios de audio profesionales hasta instituciones educativas. La rápida expansión de industrias clave como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV), los juegos y el audio profesional se alinea perfectamente con las ofertas de Brandenburg Labs. Estos sectores demandan cada vez más soluciones de audio espacial de alta calidad, y Brandenburg Labs está en una posición única para satisfacer estas necesidades.

Brandenburg Labs se fundó en 2019 con la misión de revolucionar la audición humana mediante la creación de experiencias de audio inmersivas e intuitivas. Con más de 45 años de investigación pionera, la empresa comenzó como una escisión de la Technische Universität Ilmenau y el Fraunhofer Institute for Digital Media Technology. El trabajo de toda la vida de nuestro fundador, el Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, y sus contribuciones pioneras a la tecnología de audio proporcionaron una base sólida para nuestra visión.

Desde el principio, nuestro camino se ha definido por una investigación rigurosa, creación de prototipos y validación. Nuestro sistema de prueba de concepto ha recibido un amplio reconocimiento de los expertos de la industria, lo que ha posicionado a Brandenburg Labs como líder en el campo. El apoyo de los clientes piloto y las respuestas entusiastas de los profesionales en eventos globales han reforzado nuestra dirección y alimentado nuestro impulso.

Si bien Brandenburg Labs no ha experimentado un cambio significativo, nuestro enfoque ha evolucionado estratégicamente en respuesta a los comentarios de los usuarios y las necesidades emergentes de la industria. Inicialmente, exploramos una amplia gama de aplicaciones para el audio inmersivo, reconociendo su potencial transformador en múltiples dominios. Con el tiempo, perfeccionamos nuestro enfoque para concentrarnos en sectores donde la demanda era más fuerte y donde nuestra tecnología podía ofrecer los resultados más inmediatos e impactantes.

Este refinamiento fue informado por:

Comentarios del mercado: las opiniones de los usuarios y profesionales de la industria destacaron los sectores con la necesidad más urgente de soluciones de audio inmersivo.

Viabilidad técnica: priorizamos los casos de uso en los que nuestros recursos y experiencia podrían generar el mayor impacto de manera eficiente.

Al concentrar nuestros esfuerzos en sectores como la producción de audio profesional, la educación y la investigación, hemos podido maximizar el valor que ofrece nuestra tecnología. Al mismo tiempo, este enfoque centrado nos ha posicionado para una expansión más amplia en otros mercados a medida que surjan oportunidades.

Los comentarios de los usuarios han sido decisivos para dar forma a nuestras prioridades e impulsar el desarrollo de productos. Al escuchar activamente a los usuarios e integrar sus comentarios en nuestra hoja de ruta, hemos desarrollado una solución que no solo satisface las necesidades actuales del mercado, sino que también anticipa las demandas futuras. Este enfoque iterativo y centrado en el usuario sigue siendo fundamental para nuestra estrategia de innovación. Algunos ejemplos clave incluyen:

Mejora de la usabilidad del sistema: las primeras demostraciones con expertos en audio enfatizaron la importancia de las funciones que mejoran la precisión del audio espacial y la facilidad de uso. Estos comentarios guiaron nuestros esfuerzos para refinar estos aspectos durante el desarrollo.

Validación y optimización de las características principales: los aportes de los clientes piloto destacaron áreas de mejora en la interfaz y el flujo de trabajo del sistema, lo que llevó a actualizaciones iterativas que garantizan una experiencia de usuario más intuitiva.

Dar forma a la dirección del mercado: las opiniones de clientes potenciales en congresos y convenciones revelaron aplicaciones de alto valor para nuestra tecnología. Esta retroalimentación nos permitió tomar la decisión de priorizar sectores específicos con mayor demanda e impacto.

Desarrollo del sistema de prueba de concepto:

Validación del mercado:

Éxito comercial temprano:

Asociaciones de clientes piloto:

Construyendo un equipo de expertos:

Complejidad tecnológica: crear experiencias de audio inmersivas que repliquen paisajes sonoros del mundo real para auriculares es un problema que ha eludido las soluciones durante décadas. El desarrollo de una tecnología requirió abordar desafíos importantes en ingeniería de audio espacial, psicoacústica e integración de hardware.

Lección aprendida: la innovación requiere persistencia y experimentación iterativa. Al reunir un equipo interdisciplinario de expertos, aprovechamos las distintas perspectivas para superar los obstáculos técnicos de manera sistemática. La colaboración y la adaptabilidad resultaron esenciales para superar estos desafíos.

Educación y concientización del mercado: como pioneros en ofrecer una inmersión de audio sin igual, educar al mercado sobre el potencial y las capacidades de nuestra tecnología planteó un desafío. Al principio, muchos clientes potenciales tuvieron dificultades para comprender la diferencia entre las soluciones de audio existentes y nuestra oferta única.

Lección aprendida: la clave está en comunicar claramente nuestra propuesta de valor. Las demostraciones y la interacción directa con los usuarios han demostrado ser esenciales para transmitir el impacto de nuestra solución, generar credibilidad y generar interés.

Asignación de recursos: operar como una empresa emergente con recursos limitados requiere una cuidadosa priorización. El equilibrio entre la investigación y el desarrollo, el perfeccionamiento del producto y la participación en el mercado a menudo generó demandas y prioridades en pugna.

Lección aprendida: centrarnos en áreas de alto impacto nos brinda los mejores resultados. Al enfocarnos en mercados específicos como la producción musical y la investigación científica, concentramos los recursos en áreas donde nuestra tecnología podría crear el valor más inmediato, sentando las bases para una expansión futura.

Integración de la retroalimentación: las primeras opiniones de los usuarios solían revelar necesidades o preferencias inesperadas, lo que requería ajustes en la hoja de ruta del producto. Incorporar esta información sin alterar los plazos fue un equilibrio delicado.

Lección aprendida: Establecer un ciclo de retroalimentación que informe directamente el desarrollo iterativo nos ha permitido refinar nuestro producto manteniendo la agilidad y la capacidad de respuesta.

Ganar impulso desde el principio: conseguir que los primeros usuarios adopten una tecnología revolucionaria en un mercado competitivo y cauteloso requiere un esfuerzo considerable. Al principio, convencer a los clientes de que se animen a lanzarse a la aventura con un producto novedoso fue todo un desafío.

Lección aprendida: generar confianza es esencial para nosotros. Aprovechar el legado de nuestro fundador, el Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, mostrar nuestro sistema en conferencias globales e iniciar proyectos piloto ayudó a establecer nuestra credibilidad y a asegurar pedidos anticipados, lo que demostró el gran potencial de nuestra tecnología.

Brandenburg Labs se complace en participar en la edición de Startups of the Year de HackerNoon para destacar nuestro liderazgo en tecnología de audio inmersivo e interactuar con una audiencia global de entusiastas de la tecnología, líderes de la industria y posibles colaboradores. Esta iniciativa ofrece una excelente oportunidad para generar conciencia sobre nuestras soluciones innovadoras y fortalecer nuestra credibilidad a través del reconocimiento en una plataforma respetada.

Consideramos que esto es una oportunidad para crear conexiones significativas con inversores, colaboradores y expertos que comparten nuestra visión de experiencias de audio transformadoras. Además, nos permite atraer a profesionales talentosos deseosos de contribuir a los avances en audio espacial y, al mismo tiempo, obtener información valiosa sobre las tendencias emergentes para refinar nuestra estrategia y mantenernos a la vanguardia.

El enfoque de HackerNoon en celebrar la innovación y fomentar conversaciones significativas se alinea perfectamente con nuestra misión. Esto hace que la plataforma sea un espacio ideal para compartir nuestra historia, conectarnos con personas con ideas afines y generar impulso a medida que continuamos impulsando el progreso en la tecnología de audio inmersivo.

En conclusión, Brandenburg Labs se encuentra a la vanguardia de la innovación en audio inmersivo, revolucionando la forma en que las personas experimentan el sonido a través de tecnología de vanguardia y un compromiso con la excelencia. Con el respaldo de un equipo de clase mundial y un enfoque centrado en el usuario, hemos logrado hitos importantes, validado el ajuste de nuestro producto al mercado y establecido una base sólida como pioneros en el campo. Si bien los desafíos han dado forma a nuestro recorrido, también han fortalecido nuestra determinación y agudizado nuestro enfoque. Participar en iniciativas como Startups of the Year de HackerNoon es una oportunidad emocionante para compartir nuestra historia, conectarnos con una audiencia más amplia y continuar construyendo un futuro en el que las experiencias de audio digital sean tan naturales e intuitivas como la vida real. Estamos entusiasmados por lo que nos espera y agradecidos por la oportunidad de contribuir al panorama tecnológico en evolución.

