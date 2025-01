Conheça a Brandenburg Labs, a startup fundada pelo "pai do MP3"

Olá, hackers,





O Brandenburg Labs foi indicado ao prêmio anual Startups do Ano da HackerNoon em Ilmenau, Alemanha.





Leia mais sobre nós abaixo para entender por que merecemos seu voto.

Conheça os Laboratórios Brandenburg

No Brandenburg Labs, nossa missão é preencher a lacuna entre o mundo digital e o real, desbloqueando todo o potencial da audição humana por meio de áudio imersivo. Criamos experiências de áudio para fones de ouvido que são tão intuitivas e naturais quanto a vida real, permitindo que os usuários mergulhem fundo em qualquer paisagem sonora. Estabelecida em 2019 em Ilmenau, Alemanha, nossas raízes vêm do trabalho inovador e pioneiro de nosso fundador, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, mais conhecido como o "pai do MP3". Como um spin-off da Technische Universität Ilmenau e do Fraunhofer Institute for Digital Media Technology, nos baseamos em mais de 45 anos de pesquisa pioneira em tecnologia de áudio.





Criar experiências de áudio imersivas para fones de ouvido tem sido um imenso desafio para a ciência e a indústria por décadas. Na Brandenburg Labs, nossa equipe interdisciplinar de mais de 21 profissionais talentosos se dedica a superar esses desafios. Desenvolvemos um sistema de prova de conceito inovador que recebeu ampla aclamação de mais de 1000 especialistas e entusiastas de áudio em conferências e convenções globais, estabelecendo-o como a solução líder no mercado. Clientes piloto em produção musical e pesquisa científica exploraram suas capacidades e experimentaram benefícios significativos.





Nosso primeiro produto, Okeanos Pro, marca a estreia dos sistemas Okeanos baseados em fones de ouvido de última geração da Brandenburg Labs. Esta linha de produtos é alimentada pela inovadora tecnologia Deep Dive Audio (DDA), que simula com precisão o som virtual com localização precisa, criando a impressão convincente de ouvir alto-falantes reais. Este avançado sistema de fones de ouvido foi projetado para oferecer uma experiência de audição incomparável para profissionais, oferecendo uma solução versátil e de alta qualidade, simplificando a mixagem multicanal ao eliminar a necessidade de configurações tradicionais de alto-falantes físicos. O Okeanos Pro foi projetado para simular sistemas de alto-falantes multicanais virtuais por meio de fones de ouvido.





Esta solução B2B é ideal para estúdios de som, instituições educacionais e instalações de pesquisa. Esta inovação permite que os usuários experimentem som multicanal em fones de ouvido como nunca antes. Saiba mais sobre o Okeanos Pro aqui .





Visando moldar o futuro da tecnologia de áudio, nossa próxima meta é desenvolver fones de ouvido de última geração para o mercado de massa, prontos para revolucionar todas as formas de mídia digital, incluindo música, jogos, RA/RV, teleconferência, etc. Esses fones de ouvido imersivos se tornarão o dispositivo preferido para qualquer experiência multimídia que se beneficie do uso de fones de ouvido.





Como a Brandenburg Labs alcançou o ajuste produto-mercado

A Brandenburg Labs alcançou um sólido ajuste de produto-mercado ao resolver um desafio crítico e de longa data na indústria de áudio: criar auralização/reprodução imersiva, natural e intuitiva de paisagens sonoras virtuais para fones de ouvido. Esse desafio permaneceu sem solução por décadas e a Brandenburg Labs se destaca como a única empresa no mundo capaz de fornecer esse nível de imersão, definindo um novo padrão para experiências sonoras espaciais.





O forte legado do nosso fundador, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, juntamente com o suporte de spin-off de instituições de prestígio (Technische Universität Ilmenau e Fraunhofer IDMT), reforça ainda mais a credibilidade e o apelo da oferta da empresa. Além disso, a empresa é conduzida por uma equipe interdisciplinar de mais de 21 especialistas, combinando conhecimento em acústica, psicoacústica, processamento de sinais, desenvolvimento de software, design de produtos e muito mais. Essa mistura de expertise garante uma abordagem abrangente à inovação, permitindo que a Brandenburg Labs fique à frente das tendências do setor e mantenha um profundo entendimento das necessidades do cliente.





Mais de 1000 profissionais de áudio e entusiastas experimentaram o sistema em primeira mão em conferências e convenções internacionais, incluindo eventos emblemáticos como a AES Convention e a NAMM Show. O feedback extremamente positivo recebido ressalta a superioridade técnica do sistema, o design intuitivo e a relevância para as necessidades da indústria. Muitos desses especialistas reconheceram publicamente a Brandenburg Labs como pioneira no campo, aumentando ainda mais a reputação da empresa e fomentando a confiança dentro da comunidade profissional.





As primeiras colaborações com clientes piloto demonstraram o valor prático e a versatilidade do sistema Okeanos Pro em diversos cenários do mundo real. Por exemplo, na PXL University, o sistema foi elogiado por sua capacidade de servir como referência para áudio binaural em seis graus de liberdade, oferecendo processamento de som neutro, versátil e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que integra exclusivamente a acústica de salas reais. Da mesma forma, na SAE Zurich, o sistema provou ser inestimável para avaliar e melhorar mixagens de áudio 3D, aprimorando a compreensão dos alunos sobre a percepção espacial do som e como os elementos direcionais impactam a experiência do ouvinte. Esses sucessos destacam o profundo impacto do sistema tanto na pesquisa quanto na educação em áudio profissional.





A Brandenburg Labs já garantiu pré-encomendas para seu primeiro produto inovador, Okeanos Pro, refletindo forte tração inicial e validação de mercado. Além dessas pré-encomendas, a empresa recebeu expressões de forte interesse de uma lista crescente de clientes em potencial, que vão de estúdios de áudio profissionais a instituições educacionais. A rápida expansão de setores-chave, como realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV), jogos e áudio profissional, alinha-se perfeitamente com as ofertas da Brandenburg Labs. Esses setores estão cada vez mais exigindo soluções de áudio espacial de alta qualidade, e a Brandenburg Labs está posicionada de forma única para atender a essas necessidades.

A evolução dos Laboratórios Brandenburg

A Brandenburg Labs foi fundada em 2019, impulsionada pela missão de revolucionar a audição humana criando experiências de áudio imersivas e intuitivas. Enraizada em mais de 45 anos de pesquisa pioneira, a empresa começou como um spin-off da Technische Universität Ilmenau e do Fraunhofer Institute for Digital Media Technology. O trabalho ao longo da vida do nosso fundador, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, e suas contribuições inovadoras para a tecnologia de áudio, forneceram uma base sólida para nossa visão.





Desde o início, nossa jornada foi definida por pesquisa rigorosa, prototipagem e validação. Nosso sistema de prova de conceito recebeu ampla aclamação de especialistas do setor, posicionando a Brandenburg Labs como líder no campo. O suporte de clientes piloto e as respostas entusiasmadas de profissionais em eventos globais reforçaram nossa direção e alimentaram nosso ímpeto.

Embora o Brandenburg Labs não tenha passado por uma mudança significativa, nosso foco evoluiu estrategicamente em resposta ao feedback do usuário e às necessidades emergentes da indústria. Inicialmente, exploramos uma ampla gama de aplicações para áudio imersivo, reconhecendo seu potencial transformador em vários domínios. Com o tempo, refinamos nossa abordagem para nos concentrar em setores onde a demanda era mais forte e onde nossa tecnologia poderia fornecer os resultados mais imediatos e impactantes.





Este refinamento foi informado por:





Feedback do mercado: Insights de usuários e profissionais do setor destacaram os setores com necessidade mais urgente de soluções de áudio imersivas.





Viabilidade técnica: priorizamos casos de uso em que nossos recursos e experiência pudessem gerar o maior impacto de forma eficiente.





Ao concentrar nossos esforços em setores como produção de áudio profissional, educação e pesquisa, conseguimos maximizar o valor que nossa tecnologia fornece. Ao mesmo tempo, essa abordagem focada nos posicionou para uma expansão mais ampla em outros mercados conforme as oportunidades surgem.





O feedback do usuário foi decisivo para moldar nossas prioridades e impulsionar o desenvolvimento de produtos. Ao ouvir ativamente os usuários e integrar suas contribuições em nosso roteiro, desenvolvemos uma solução que não apenas atende às necessidades atuais do mercado, mas também antecipa demandas futuras. Essa abordagem iterativa e centrada no usuário continua sendo central para nossa estratégia de inovação. Alguns exemplos importantes incluem:





Melhorando a Usabilidade do Sistema: Demonstrações iniciais com especialistas em áudio enfatizaram a importância de recursos que melhoram a precisão do áudio espacial e a facilidade de uso. Esse feedback orientou nossos esforços para refinar esses aspectos durante o desenvolvimento.





Validação e otimização dos principais recursos: as contribuições dos clientes piloto destacaram áreas de melhoria na interface e no fluxo de trabalho do sistema, levando a atualizações iterativas que garantem uma experiência de usuário mais intuitiva.





Moldando a Direção do Mercado: Insights de clientes em potencial em conferências e convenções revelaram aplicações de alto valor para nossa tecnologia. Esse feedback informou nossa decisão de priorizar setores específicos com maior demanda e impacto.

Marcos e conquistas

Desenvolvimento do Sistema de Prova de Conceito:

Criou com sucesso um sistema pioneiro de prova de conceito para áudio imersivo que replica paisagens sonoras da vida real com precisão e realismo sem precedentes.

Esse sistema se tornou uma marca registrada da nossa liderança tecnológica, nos estabelecendo como a única empresa global a atingir esse nível de imersão.





Validação de mercado:

Demonstrou o sistema de prova de conceito para mais de 1.000 especialistas e entusiastas de áudio em conferências e convenções globais.

Recebeu ampla aclamação, confirmando sua relevância e demanda dentro das comunidades de áudio profissional.





Sucesso comercial inicial:

Garantimos pré-encomendas do nosso sistema de áudio imersivo de clientes piloto.

Atraiu grande interesse de vários outros clientes em potencial, demonstrando o apelo do produto e o potencial de mercado.





Parcerias com clientes piloto:

Colaborou com os primeiros usuários na produção musical e na pesquisa científica, validando as aplicações práticas e os benefícios do sistema em cenários do mundo real.





Construindo uma equipe de especialistas:

Reuniu uma talentosa equipe interdisciplinar de mais de 21 profissionais com experiência em engenharia de áudio, desenvolvimento de produtos e experiência do usuário.

Lições aprendidas

Complexidade tecnológica: criar experiências de áudio imersivas que reproduzam paisagens sonoras do mundo real para fones de ouvido é um problema que tem escapado de soluções por décadas. Desenvolver uma tecnologia exigiu abordar desafios significativos em engenharia de áudio espacial, psicoacústica e integração de hardware.





Lição Aprendida: Inovação requer persistência e experimentação iterativa. Ao montar uma equipe interdisciplinar de especialistas, alavancamos diversas perspectivas para superar obstáculos técnicos sistematicamente. Colaboração e adaptabilidade provaram ser essenciais para superar esses desafios.





Educação e conscientização de mercado: como pioneiros na entrega de imersão de áudio incomparável, educar o mercado sobre o potencial e as capacidades de nossa tecnologia representou um desafio. Muitos clientes em potencial inicialmente tiveram dificuldade para entender a diferença entre as soluções de áudio existentes e nossa oferta exclusiva.





Lição Aprendida: Comunicação clara da nossa proposta de valor é a chave. Demonstrações e engajamento direto do usuário provaram ser essenciais para transmitir o impacto da nossa solução, construir credibilidade e gerar interesse.





Alocação de Recursos: Operar como uma startup com recursos limitados requer priorização cuidadosa. Equilibrar pesquisa e desenvolvimento, refinamento de produtos e engajamento de mercado frequentemente criava demandas/prioridades concorrentes.





Lição Aprendida: Focar em áreas de alto impacto produz os melhores resultados para nós. Ao mirar em mercados específicos como produção musical e pesquisa científica, concentramos recursos em áreas onde nossa tecnologia poderia criar o valor mais imediato, preparando o cenário para expansão futura.





Integração de Feedback: O feedback inicial do usuário frequentemente revelava necessidades ou preferências inesperadas, exigindo ajustes no roteiro do produto. Incorporar esses insights sem descarrilar os cronogramas era um equilíbrio delicado.





Lição aprendida: Estabelecer um ciclo de feedback que informa diretamente o desenvolvimento iterativo nos permitiu refinar nosso produto, mantendo a agilidade e a capacidade de resposta.





Ganhando Tração Inicial: Garantir os primeiros adeptos de uma tecnologia revolucionária em um mercado competitivo e cauteloso exige um esforço significativo. Convencer os clientes a dar o salto com um produto novo foi inicialmente desafiador.





Lição Aprendida: Construir confiança é essencial para nós. Aproveitar o legado do nosso fundador, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, mostrar nosso sistema em conferências globais e iniciar projetos piloto ajudou a estabelecer nossa credibilidade e garantir pré-encomendas antecipadas, demonstrando o grande potencial da nossa tecnologia.

O que Startups do Ano significa para nós

A Brandenburg Labs tem o prazer de participar do HackerNoon's Startups of the Year para destacar nossa liderança em tecnologia de áudio imersiva e se envolver com um público global de entusiastas de tecnologia, líderes do setor e potenciais colaboradores. Esta iniciativa oferece uma excelente oportunidade para aumentar a conscientização sobre nossas soluções inovadoras e fortalecer nossa credibilidade por meio do reconhecimento em uma plataforma respeitada.





Vemos isso como uma chance de construir conexões significativas com investidores, colaboradores e especialistas que compartilham nossa visão de experiências de áudio transformadoras. Além disso, isso nos permite atrair profissionais talentosos ansiosos para contribuir com avanços em áudio espacial enquanto obtemos insights valiosos sobre tendências emergentes para refinar nossa estratégia e ficar à frente da curva.





O foco da HackerNoon em celebrar a inovação e promover conversas significativas se alinha perfeitamente com nossa missão. Isso torna a plataforma um espaço ideal para compartilhar nossa história, conectar-se com indivíduos com ideias semelhantes e criar impulso à medida que continuamos a impulsionar o progresso na tecnologia de áudio imersivo.

Conclusão

Concluindo, a Brandenburg Labs está na vanguarda da inovação em áudio imersivo, revolucionando a forma como as pessoas experimentam o som por meio de tecnologia de ponta e um compromisso com a excelência. Apoiados por uma equipe de classe mundial e uma abordagem focada no usuário, alcançamos marcos significativos, validamos o ajuste de mercado do nosso produto e estabelecemos uma base sólida como pioneiros no campo. Embora os desafios tenham moldado nossa jornada, eles também fortaleceram nossa determinação e aguçaram nosso foco. Participar de iniciativas como o HackerNoon's Startups of the Year é uma oportunidade empolgante de compartilhar nossa história, conectar-se com um público mais amplo e continuar construindo um futuro onde as experiências de áudio digital sejam tão naturais e intuitivas quanto a vida real. Estamos animados com o que está por vir e gratos pela chance de contribuir para o cenário tecnológico em evolução.





