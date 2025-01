Zoznámte sa s Brandenburg Labs, startupom založeným „otcom MP3“

Ahoj hackeri,





Zoznámte sa s Brandenburg Labs

Naším poslaním v Brandenburgských laboratóriách je preklenúť priepasť medzi digitálnym a skutočným svetom odomknutím plného potenciálu ľudského sluchu prostredníctvom pohlcujúceho zvuku. Vytvárame zvukové zážitky pre slúchadlá, ktoré sú rovnako intuitívne a prirodzené ako skutočný život a umožňujú používateľom ponoriť sa hlboko do akéhokoľvek zvukového prostredia. Založené v roku 2019 v Ilmenau v Nemecku, naše korene vychádzajú z inovatívnej a priekopníckej práce nášho zakladateľa Prof. Dr.-Ing Karlheinza Brandenburga, najlepšie známeho ako „otec MP3“. Ako spin-off z Technische Universität Ilmenau a Fraunhofer Institute for Digital Media Technology čerpáme z viac ako 45 rokov priekopníckeho výskumu v oblasti audio technológií.





Vytváranie pohlcujúcich zvukových zážitkov pre slúchadlá je pre vedu a priemysel už desaťročia obrovskou výzvou. V Brandenburg Labs je náš interdisciplinárny tím viac ako 21 talentovaných odborníkov odhodlaný prekonať tieto výzvy. Vyvinuli sme prelomový systém overenia koncepcie, ktorý získal široké uznanie od viac ako 1 000 audio expertov a nadšencov na svetových konferenciách a zjazdoch, čím sa stal vedúcim riešením na trhu. Pilotní zákazníci v oblasti hudobnej produkcie a vedeckého výskumu preskúmali jeho možnosti a zažili významné výhody.





Náš prvý produkt, Okeanos Pro, predstavuje debut špičkových Okeanos Systems založených na slúchadlách Brandenburg Labs. Tento produktový rad je poháňaný inovatívnou technológiou Deep Dive Audio (DDA), ktorá presne simuluje virtuálny zvuk s presnou lokalizáciou, čím vytvára presvedčivý dojem počúvania skutočných reproduktorov. Tento pokročilý systém slúchadiel je navrhnutý tak, aby poskytoval jedinečný zážitok z počúvania pre profesionálov, ponúka všestranné a vysokokvalitné riešenie, ktoré zjednodušuje viackanálové miešanie tým, že eliminuje potrebu tradičných nastavení fyzických reproduktorov. Okeanos Pro je navrhnutý tak, aby simuloval virtuálne viackanálové reproduktorové systémy cez slúchadlá.





Toto B2B riešenie je ideálne pre zvukové štúdiá, vzdelávacie inštitúcie a výskumné zariadenia. Táto inovácia umožňuje používateľom zažiť viackanálový zvuk cez slúchadlá ako nikdy predtým. Viac informácií o Okeanos Pro nájdete tu .





Pri pohľade do budúcnosti na formovanie budúcnosti audio technológie je naším ďalším cieľom vyvinúť slúchadlá novej generácie pre masový trh, ktoré prinesú revolúciu vo všetkých formách digitálnych médií vrátane hudby, hier, AR/VR, telekonferencií atď. slúchadlá sa stanú preferovaným zariadením pre akýkoľvek multimediálny zážitok, ktorý ťaží z používania slúchadiel.





Ako Brandenburg Labs dosiahli prispôsobenie produktovému trhu

Brandenburg Labs dosiahli solídny produktový trh tým, že vyriešili kritickú a dlhotrvajúcu výzvu v audio priemysle: vytvorenie pohlcujúcej, prirodzenej a intuitívnej auralizácie/reprodukcie virtuálnych zvukových plôch pre slúchadlá. Táto výzva zostala nevyriešená po celé desaťročia a Brandenburg Labs vyniká ako jediná spoločnosť na svete, ktorá je schopná poskytnúť takú úroveň ponorenia, čím stanovuje nový štandard pre zážitky z priestorového zvuku.





Silné dedičstvo nášho zakladateľa Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, spolu s vedľajšou podporou od prestížnych inštitúcií (Technische Universität Ilmenau a Fraunhofer IDMT), ďalej posilňuje dôveryhodnosť a príťažlivosť ponuky spoločnosti. Okrem toho je spoločnosť riadená interdisciplinárnym tímom viac ako 21 odborníkov, ktorí spájajú znalosti v oblasti akustiky, psychoakustiky, spracovania signálov, vývoja softvéru, dizajnu produktov a ďalších. Táto zmes odborných znalostí zabezpečuje komplexný prístup k inováciám, čo umožňuje spoločnosti Brandenburg Labs udržať si náskok pred trendmi v odvetví a udržiavať hlboké pochopenie potrieb zákazníkov.





Viac ako 1000 audio profesionálov a nadšencov zažilo systém na vlastnej koži na medzinárodných konferenciách a zjazdoch, vrátane vlajkových podujatí, ako je AES Convention a NAMM Show. Prevažne pozitívna spätná väzba podčiarkuje technickú nadradenosť systému, intuitívny dizajn a relevantnosť pre potreby odvetvia. Mnohí z týchto odborníkov verejne uznali Brandenburgské laboratóriá za priekopníkov v tejto oblasti, čím ďalej posilňujú povesť spoločnosti a posilňujú dôveru v rámci profesionálnej komunity.





Včasná spolupráca s pilotnými zákazníkmi preukázala praktickú hodnotu a všestrannosť systému Okeanos Pro v rôznych scenároch reálneho sveta. Napríklad na univerzite PXL bol systém chválený za svoju schopnosť slúžiť ako štandard pre binaurálny zvuk v šiestich stupňoch voľnosti, pričom ponúka vysokokvalitné, neutrálne a všestranné spracovanie zvuku a zároveň jedinečne integruje akustiku skutočných miestností. Podobne v SAE Zurich sa systém ukázal ako neoceniteľný pri posudzovaní a zlepšovaní 3D zvukových mixov, čím sa zlepšuje pochopenie študentov vnímania priestorového zvuku a toho, ako smerové prvky ovplyvňujú zážitok poslucháča. Tieto úspechy zdôrazňujú hlboký vplyv systému na výskum a vzdelávanie v oblasti profesionálneho zvuku.





Brandenburg Labs už zabezpečili predobjednávky na svoj prelomový prvý produkt, Okeanos Pro, čo odráža silné počiatočné trakcie a trhové overenie. Okrem týchto predobjednávok získala spoločnosť vyjadrenia silného záujmu od rastúceho zoznamu potenciálnych zákazníkov, od profesionálnych audio štúdií až po vzdelávacie inštitúcie. Rýchla expanzia kľúčových odvetví, ako je rozšírená realita (AR), virtuálna realita (VR), hranie hier a profesionálne audio, sa dokonale zhoduje s ponukou spoločnosti Brandenburg Labs. Tieto sektory stále viac vyžadujú vysokokvalitné priestorové audio riešenia a Brandenburg Labs má jedinečnú pozíciu na splnenie týchto potrieb.

Vývoj Brandenburských laboratórií

Brandenburgské laboratóriá boli založené v roku 2019 na základe poslania priniesť revolúciu do ľudského sluchu vytvorením pohlcujúcich a intuitívnych zvukových zážitkov. Spoločnosť má korene vo viac ako 45 rokoch priekopníckeho výskumu a začala ako spin-off z Technische Universität Ilmenau a Fraunhofer Institute for Digital Media Technology. Celoživotná práca nášho zakladateľa, Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, a jeho prelomové príspevky do audiotechniky, poskytli pevný základ našej vízii.





Od začiatku bola naša cesta definovaná dôsledným výskumom, prototypovaním a overovaním. Náš systém proof-of-concept si získal široké uznanie od odborníkov v odbore, vďaka čomu sa Brandenburg Labs stáva lídrom v tejto oblasti. Podpora pilotných zákazníkov a nadšené reakcie od profesionálov na globálnych podujatiach posilnili naše smerovanie a podporili našu dynamiku.

Hoci Brandenburgské laboratóriá nezaznamenali významný obrat, naše zameranie sa strategicky vyvinulo v reakcii na spätnú väzbu od používateľov a nové potreby odvetvia. Spočiatku sme skúmali širokú škálu aplikácií pre pohlcujúci zvuk, pričom sme rozpoznali jeho transformačný potenciál vo viacerých doménach. Postupom času sme zdokonaľovali náš prístup, aby sme sa sústredili na sektory, v ktorých bol dopyt najsilnejší a kde naša technológia mohla priniesť tie najokamžitejšie a najpôsobivejšie výsledky.





O tomto spresnení informovali:





Spätná väzba od trhu: Postrehy od používateľov a odborníkov z odvetvia poukázali na sektory s najnaliehavejšou potrebou pohlcujúcich zvukových riešení.





Technická uskutočniteľnosť: Uprednostnili sme prípady použitia, pri ktorých by naše zdroje a odborné znalosti mohli priniesť najväčší efekt efektívne.





Sústredením nášho úsilia na sektory, ako je profesionálna audio produkcia, vzdelávanie a výskum, sme boli schopní maximalizovať hodnotu, ktorú naša technológia poskytuje. Tento sústredený prístup nás zároveň pripravil na širšiu expanziu na ďalšie trhy, keď sa objavia príležitosti.





Spätná väzba od používateľov bola rozhodujúca pri formovaní našich priorít a riadení vývoja produktov. Aktívnym počúvaním používateľov a integrovaním ich vstupov do našej cestovnej mapy sme vyvinuli riešenie, ktoré nielenže spĺňa aktuálne potreby trhu, ale tiež predvída budúce požiadavky. Tento iteratívny prístup zameraný na používateľa zostáva ústredným prvkom našej inovačnej stratégie. Niektoré kľúčové príklady zahŕňajú:





Zlepšenie použiteľnosti systému: Prvé demonštrácie s odborníkmi na zvuk zdôrazňovali dôležitosť funkcií, ktoré zlepšujú presnosť priestorového zvuku a jednoduchosť použitia. Táto spätná väzba viedla naše úsilie vylepšiť tieto aspekty počas vývoja.





Overovanie a optimalizácia základných funkcií: Vstup od pilotných zákazníkov zvýraznil oblasti na zlepšenie v rozhraní a pracovnom postupe systému, čo vedie k opakovaným aktualizáciám, ktoré zaisťujú intuitívnejšiu používateľskú skúsenosť.





Formovanie smerovania trhu: Postrehy od potenciálnych zákazníkov na konferenciách a zjazdoch odhalili aplikácie s vysokou hodnotou pre našu technológiu. Na základe tejto spätnej väzby sme sa rozhodli uprednostniť konkrétne sektory s najväčším dopytom a dosahom.

Míľniky a úspechy

Vývoj systému dôkazov o koncepcii:

Úspešne vytvorený priekopnícky systém overenia koncepcie pre pohlcujúci zvuk, ktorý replikuje skutočné zvukové scenérie s bezprecedentnou presnosťou a realizmom.

Tento systém sa stal charakteristickým znakom nášho technologického vedúceho postavenia, čím sme sa stali jedinou spoločnosťou na svete, ktorá dosiahla túto úroveň ponorenia.





Validácia trhu:

Demonštroval systém proof-of-concept viac ako 1 000 audio expertom a nadšencom na svetových konferenciách a zjazdoch.

Získal široké uznanie, čo potvrdilo jeho relevantnosť a dopyt v rámci profesionálnych audio komunít.





Skorý komerčný úspech:

Zabezpečené predobjednávky nášho pohlcujúceho audio systému od pilotných zákazníkov.

Priťahuje veľký záujem mnohých ďalších potenciálnych zákazníkov, čo predstavuje príťažlivosť produktu a trhový potenciál.





Pilotné zákaznícke partnerstvá:

Spolupracuje s prvými používateľmi v oblasti hudobnej produkcie a vedeckého výskumu, pričom overuje praktické aplikácie a výhody systému v scenároch reálneho sveta.





Budovanie expertného tímu:

Zostavil talentovaný interdisciplinárny tím viac ako 21 profesionálov s odbornými znalosťami v oblasti audiotechniky, vývoja produktov a používateľských skúseností.

Poučenie

Technologická zložitosť: Vytváranie pohlcujúcich zvukových zážitkov, ktoré replikujú skutočné zvukové plochy pre slúchadlá, je problém, ktorý desaťročia unikal riešeniam. Vývoj technológie si vyžadoval riešenie významných výziev v oblasti priestorového audio inžinierstva, psychoakustickej a hardvérovej integrácie.





Získané ponaučenie: Inovácie si vyžadujú vytrvalosť a opakované experimentovanie. Zostavením interdisciplinárneho tímu odborníkov sme využili rôzne perspektívy na systematické prekonávanie technických prekážok. Spolupráca a adaptabilita sa ukázali ako nevyhnutné pri prekonávaní týchto výziev.





Vzdelávanie a povedomie o trhu: Ako priekopník v poskytovaní jedinečného pohlcovania zvuku predstavovalo vzdelávanie trhu o potenciáli a schopnostiach našej technológie výzvu. Mnoho potenciálnych zákazníkov malo spočiatku problém pochopiť rozdiel medzi existujúcimi audio riešeniami a našou jedinečnou ponukou.





Získané ponaučenie: Jasná komunikácia našej hodnotovej ponuky je kľúčom. Ukážky a priame zapojenie používateľov sa ukázali ako nevyhnutné pri sprostredkovaní vplyvu nášho riešenia, budovaní dôveryhodnosti a vzbudzovaní záujmu.





Prideľovanie zdrojov: Prevádzka ako startup s obmedzenými zdrojmi si vyžaduje starostlivé stanovenie priorít. Vyváženie výskumu a vývoja, zdokonaľovania produktov a angažovanosti na trhu často vytváralo konkurenčné požiadavky/priority.





Získané ponaučenie: Zameranie sa na oblasti s vysokým vplyvom nám prináša najlepšie výsledky. Zameraním sa na konkrétne trhy, ako je hudobná produkcia a vedecký výskum, sme sústredili zdroje na oblasti, kde by naša technológia mohla vytvoriť najbezprostrednejšiu hodnotu, čím sme pripravili pôdu pre budúcu expanziu.





Integrácia spätnej väzby: Včasná spätná väzba od používateľov často odhalila neočakávané potreby alebo preferencie, ktoré si vyžadujú úpravy plánu produktu. Začlenenie týchto poznatkov bez vykoľajenia časových línií predstavovalo krehkú rovnováhu.





Získané ponaučenie: Vytvorenie spätnej väzby, ktorá priamo informuje o iteračnom vývoji, nám umožnilo vylepšiť náš produkt pri zachovaní agilnosti a schopnosti reagovať.





Získanie včasnej trakcie: Zabezpečenie prvých používateľov revolučnej technológie na konkurenčnom a opatrnom trhu si vyžaduje značné úsilie. Presvedčiť zákazníkov, aby urobili skok s novým produktom, bolo spočiatku náročné.





Získané ponaučenie: Budovanie dôvery je pre nás nevyhnutné. Využitie odkazu nášho zakladateľa Prof. Dr.-Ing Karlheinza Brandenburga, predstavenie nášho systému na globálnych konferenciách a spustenie pilotných projektov pomohlo vybudovať našu dôveryhodnosť a zabezpečiť skoré predobjednávky, čo demonštruje veľký potenciál našej technológie.

Čo pre nás znamenajú startupy roka

Brandenburg Labs sa s potešením zúčastňuje na HackerNoon's Startups of the Year, aby zdôraznilo naše vedúce postavenie v pohlcujúcej audio technológii a zapojilo sa do globálneho publika zloženého z technologických nadšencov, lídrov v odvetví a potenciálnych spolupracovníkov. Táto iniciatíva poskytuje vynikajúcu príležitosť zvýšiť povedomie o našich prelomových riešeniach a posilniť našu dôveryhodnosť prostredníctvom uznania na rešpektovanej platforme.





Vnímame to ako šancu vybudovať zmysluplné spojenia s investormi, spolupracovníkmi a odborníkmi, ktorí zdieľajú našu víziu transformačných zvukových zážitkov. Okrem toho nám to umožňuje prilákať talentovaných profesionálov, ktorí chcú prispieť k pokroku v oblasti priestorového zvuku a zároveň získať cenné poznatky o nových trendoch, aby sme vylepšili našu stratégiu a zostali na čele.





Zameranie spoločnosti HackerNoon na oslavu inovácií a podporu zmysluplných konverzácií je v súlade s naším poslaním. Vďaka tomu je táto platforma ideálnym priestorom na zdieľanie nášho príbehu, spojenie s podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami a budovanie dynamiky, keď pokračujeme v napredovaní v pohlcujúcej audio technológii.

Záver

Na záver, Brandenburg Labs stojí v popredí pohlcujúcich zvukových inovácií, revolúciu v tom, ako ľudia vnímajú zvuk prostredníctvom špičkovej technológie a záväzku k dokonalosti. S podporou tímu svetovej triedy a prístupu zameraného na používateľov sme dosiahli významné míľniky, overili sme vhodnosť nášho produktu na trhu a vytvorili sme pevné základy ako priekopníci v tejto oblasti. Hoci výzvy formovali našu cestu, posilnili aj naše odhodlanie a zaostrili naše zameranie. Účasť na iniciatívach, ako je HackerNoon's Startups of the Year, je vzrušujúcou príležitosťou podeliť sa o náš príbeh, spojiť sa so širším publikom a pokračovať v budovaní budúcnosti, kde sú digitálne zvukové zážitky rovnako prirodzené a intuitívne ako skutočný život. Sme nadšení z toho, čo nás čaká, a sme vďační za možnosť prispieť k rozvíjajúcemu sa technologickému prostrediu.





