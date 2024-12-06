تعرف على Brandenburg Labs، الشركة الناشئة التي أسسها "أبو MP3"

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تم ترشيح Brandenburg Labs لجوائز HackerNoon السنوية للشركات الناشئة لهذا العام في إلميناو بألمانيا.





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تعرف على مختبرات براندنبورغ

في Brandenburg Labs، تتمثل مهمتنا في سد الفجوة بين العالم الرقمي والعالم الحقيقي من خلال إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للسمع البشري من خلال الصوت الغامر. نحن نبتكر تجارب صوتية لسماعات الرأس تكون بديهية وطبيعية مثل الحياة الواقعية، مما يتيح للمستخدمين الغوص بعمق في أي مشهد صوتي. تأسست في عام 2019 في إلميناو، ألمانيا، وتنبع جذورنا من العمل المبتكر والرائد لمؤسسنا البروفيسور دكتور إنج كارلهاينز براندنبورغ، المعروف باسم "أبو MP3". وباعتبارنا شركة فرعية من جامعة إلميناو التقنية ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا الوسائط الرقمية، فإننا نستفيد من أكثر من 45 عامًا من البحث الرائد في تكنولوجيا الصوت.





لقد كان خلق تجارب صوتية غامرة لسماعات الرأس تحديًا هائلاً للعلم والصناعة لعقود من الزمن. في Brandenburg Labs، يكرس فريقنا متعدد التخصصات المكون من أكثر من 21 محترفًا موهوبًا جهوده للتغلب على هذه التحديات. لقد طورنا نظامًا رائدًا لإثبات المفهوم حظي بإشادة واسعة النطاق من أكثر من 1000 خبير ومتحمس للصوت في المؤتمرات والاجتماعات العالمية، مما جعله الحل الرائد في السوق. استكشف العملاء الرائدون في مجال إنتاج الموسيقى والبحث العلمي قدراته وشهدوا فوائد كبيرة.





يمثل منتجنا الأول، Okeanos Pro، أول ظهور لأنظمة Okeanos القائمة على سماعات الرأس من Brandenburg Labs. تعمل مجموعة المنتجات هذه بتقنية Deep Dive Audio (DDA) المبتكرة، والتي تحاكي الصوت الافتراضي بدقة مع تحديد موقعه بدقة، مما يخلق انطباعًا مقنعًا بالاستماع إلى مكبرات صوت حقيقية. تم تصميم نظام سماعات الرأس المتقدم هذا لتقديم تجربة استماع لا مثيل لها للمحترفين، حيث يوفر حلًا متعدد الاستخدامات وعالي الجودة، ويبسط عملية المزج متعدد القنوات من خلال القضاء على الحاجة إلى إعدادات مكبرات الصوت المادية التقليدية. تم تصميم Okeanos Pro لمحاكاة أنظمة مكبرات الصوت متعددة القنوات الافتراضية من خلال سماعات الرأس.





يعد حل B2B هذا مثاليًا لاستوديوهات الصوت والمؤسسات التعليمية ومرافق البحث. يتيح هذا الابتكار للمستخدمين تجربة صوت متعدد القنوات عبر سماعات الرأس بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف على المزيد حول Okeanos Pro هنا .





بالنظر إلى مستقبل تكنولوجيا الصوت، فإن هدفنا التالي هو تطوير سماعات الرأس من الجيل التالي للسوق الشامل، والتي من المقرر أن تحدث ثورة في جميع أشكال الوسائط الرقمية، بما في ذلك الموسيقى والألعاب والواقع المعزز / الافتراضي والمؤتمرات عن بعد، وما إلى ذلك. ستصبح سماعات الرأس الغامرة هذه الجهاز المفضل لأي تجربة وسائط متعددة تستفيد من استخدام سماعات الرأس.





كيف نجحت Brandenburg Labs في تحقيق التوافق بين المنتج والسوق

نجحت Brandenburg Labs في تحقيق توافق قوي بين المنتج والسوق من خلال حل تحدٍ بالغ الأهمية وطويل الأمد في صناعة الصوت: إنشاء محاكاة سمعية/استنساخ غامرة وطبيعية وبديهية للمناظر الصوتية الافتراضية لسماعات الرأس. ظل هذا التحدي دون حل لعقود من الزمان وتبرز Brandenburg Labs باعتبارها الشركة الوحيدة في العالم القادرة على تقديم هذا المستوى من الانغماس، مما يضع معيارًا جديدًا لتجارب الصوت المكانية.





إن الإرث القوي لمؤسسنا البروفيسور دكتور إنج كارلهاينز براندنبورغ، إلى جانب الدعم من المؤسسات المرموقة (الجامعة التقنية في إلميناو ومعهد فراونهوفر IDMT)، يعزز مصداقية وجاذبية عروض الشركة. علاوة على ذلك، تعمل الشركة بفريق متعدد التخصصات يضم أكثر من 21 خبيرًا، يجمعون بين المعرفة في الصوتيات وعلم الصوتيات النفسية ومعالجة الإشارات وتطوير البرمجيات وتصميم المنتجات والمزيد. يضمن هذا المزيج من الخبرة نهجًا شاملاً للابتكار، مما يمكّن مختبرات براندنبورغ من البقاء في طليعة اتجاهات الصناعة والحفاظ على فهم عميق لاحتياجات العملاء.





لقد اختبر أكثر من 1000 من محترفي الصوت والمتحمسين النظام بشكل مباشر في المؤتمرات والمعارض الدولية، بما في ذلك الأحداث الرائدة مثل مؤتمر AES ومعرض NAMM. إن ردود الفعل الإيجابية الساحقة التي تم تلقيها تؤكد على التفوق التقني للنظام وتصميمه البديهي وأهميته لاحتياجات الصناعة. وقد اعترف العديد من هؤلاء الخبراء علنًا بشركة Brandenburg Labs باعتبارها رائدة في هذا المجال، مما عزز سمعة الشركة وعزز الثقة داخل المجتمع المهني.





وقد أثبتت التعاونات المبكرة مع العملاء التجريبيين القيمة العملية وتعدد استخدامات نظام Okeanos Pro في سيناريوهات متنوعة من العالم الحقيقي. على سبيل المثال، في جامعة PXL، تم الإشادة بالنظام لقدرته على العمل كمعيار للصوت ثنائي الأذن في ست درجات من الحرية، حيث يوفر معالجة صوتية عالية الجودة ومحايدة ومتعددة الاستخدامات مع دمج صوتيات الغرف الفعلية بشكل فريد. وبالمثل، في SAE Zurich، أثبت النظام قيمته في تقييم وتحسين مزيج الصوت ثلاثي الأبعاد، وتعزيز فهم الطلاب لإدراك الصوت المكاني وكيف تؤثر العناصر الاتجاهية على تجربة المستمع. تسلط هذه النجاحات الضوء على التأثير العميق للنظام على كل من البحث والتعليم في مجال الصوت الاحترافي.





وقد نجحت شركة Brandenburg Labs بالفعل في تأمين الطلبات المسبقة لمنتجها الأول الرائد Okeanos Pro، وهو ما يعكس قوة الجذب الأولي والتحقق من السوق. وبعيدًا عن هذه الطلبات المسبقة، تلقت الشركة تعبيرات عن الاهتمام القوي من قائمة متزايدة من العملاء المحتملين، بدءًا من استوديوهات الصوت الاحترافية إلى المؤسسات التعليمية. ويتماشى التوسع السريع للصناعات الرئيسية مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والألعاب والصوت الاحترافي تمامًا مع عروض Brandenburg Labs. وتتطلب هذه القطاعات بشكل متزايد حلول صوتية مكانية عالية الجودة، وتتمتع Brandenburg Labs بمكانة فريدة لتلبية هذه الاحتياجات.

تطور مختبرات براندنبورغ

تأسست شركة Brandenburg Labs في عام 2019، بهدف إحداث ثورة في السمع البشري من خلال خلق تجارب صوتية غامرة وبديهية. وقد بدأت الشركة، التي تأسست على أكثر من 45 عامًا من الأبحاث الرائدة، كشركة فرعية من جامعة إلميناو التقنية ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا الوسائط الرقمية. وقد وفر العمل الذي قام به مؤسسنا، البروفيسور دكتور إنج كارلهاينز براندنبورغ طوال حياته، ومساهماته الرائدة في تكنولوجيا الصوت، أساسًا قويًا لرؤيتنا.





منذ البداية، كانت رحلتنا تتسم بالبحث الدقيق والنمذجة الأولية والتحقق. وقد حظي نظام إثبات المفهوم الخاص بنا بإشادة واسعة النطاق من خبراء الصناعة، مما وضع Brandenburg Labs في مكانة رائدة في هذا المجال. كما عزز دعم العملاء التجريبيين والاستجابات الحماسية من المحترفين في الأحداث العالمية اتجاهنا وعزز زخمنا.

ورغم أن مختبرات براندنبورغ لم تشهد تحولاً كبيراً، فقد تطور تركيزنا استراتيجياً استجابة لملاحظات المستخدمين واحتياجات الصناعة الناشئة. في البداية، استكشفنا مجموعة واسعة من التطبيقات للصوت الغامر، مدركين إمكاناته التحويلية عبر مجالات متعددة. وبمرور الوقت، قمنا بتحسين نهجنا للتركيز على القطاعات التي كان الطلب فيها أقوى وحيث يمكن لتكنولوجيتنا تقديم النتائج الأكثر فورية وتأثيراً.





وقد تم إبلاغ هذا التحسين من خلال:





آراء السوق: سلطت آراء المستخدمين ومحترفي الصناعة الضوء على القطاعات التي هي الأكثر احتياجًا إلى حلول صوتية غامرة.





آراء السوق: سلطت آراء المستخدمين ومحترفي الصناعة الضوء على القطاعات التي هي الأكثر احتياجًا إلى حلول صوتية غامرة.





الجدوى الفنية: لقد أعطينا الأولوية لحالات الاستخدام التي يمكن لمواردنا وخبراتنا فيها تحقيق أكبر تأثير بكفاءة.





بفضل تركيز جهودنا على قطاعات مثل إنتاج الصوت الاحترافي والتعليم والبحث، تمكنا من تعظيم القيمة التي توفرها تقنيتنا. وفي الوقت نفسه، ساعدنا هذا النهج المركّز على التوسع على نطاق أوسع في أسواق أخرى مع ظهور الفرص.





لقد لعبت آراء المستخدمين دورًا حاسمًا في تحديد أولوياتنا ودفع عملية تطوير المنتجات. ومن خلال الاستماع النشط إلى المستخدمين ودمج مدخلاتهم في خارطة الطريق الخاصة بنا، قمنا بتطوير حل لا يلبي احتياجات السوق الحالية فحسب، بل ويتوقع أيضًا المتطلبات المستقبلية. ويظل هذا النهج التكراري الذي يركز على المستخدم محوريًا لاستراتيجية الابتكار الخاصة بنا. ومن الأمثلة الرئيسية ما يلي:





تحسين قابلية استخدام النظام: أكدت العروض التوضيحية المبكرة التي قدمها خبراء الصوت على أهمية الميزات التي تعمل على تحسين دقة الصوت المكاني وسهولة الاستخدام. وقد ساعدتنا هذه الملاحظات في توجيه جهودنا لتحسين هذه الجوانب أثناء التطوير.





التحقق من صحة الميزات الأساسية وتحسينها: سلطت مدخلات العملاء التجريبيين الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين في واجهة النظام وسير العمل، مما أدى إلى تحديثات متكررة تضمن تجربة مستخدم أكثر سهولة في الاستخدام.





تشكيل اتجاه السوق: كشفت رؤى العملاء المحتملين في المؤتمرات والاجتماعات عن تطبيقات عالية القيمة لتكنولوجيتنا. وقد ساعدتنا هذه الملاحظات في اتخاذ قرارنا بإعطاء الأولوية لقطاعات محددة ذات الطلب والتأثير الأكبر.

المعالم والإنجازات

تطوير نظام إثبات المفهوم:

تم إنشاء نظام رائد لإثبات المفهوم بنجاح للصوت الغامر الذي يحاكي المشاهد الصوتية الواقعية بدقة وواقعية غير مسبوقة.

لقد أصبح هذا النظام بمثابة السمة المميزة لريادتنا التكنولوجية، مما جعلنا الشركة الوحيدة على مستوى العالم التي حققت هذا المستوى من الانغماس.





التحقق من صحة السوق:

تم عرض نظام إثبات المفهوم لأكثر من 1000 من خبراء الصوت والمتحمسين في المؤتمرات والملتقيات العالمية.

حظي بإشادة واسعة النطاق، مما أكد أهميته والطلب عليه داخل مجتمعات الصوت الاحترافية.





النجاح التجاري المبكر:

حصلنا على طلبات مسبقة آمنة لنظام الصوت الغامر الخاص بنا من العملاء التجريبيين.

حظي باهتمام قوي من عدد كبير من العملاء المحتملين الإضافيين، مما أظهر جاذبية المنتج وإمكاناته السوقية.





شراكات العملاء التجريبية:

التعاون مع المتبنين الأوائل في إنتاج الموسيقى والبحث العلمي، للتحقق من صحة التطبيقات العملية للنظام وفوائده في سيناريوهات العالم الحقيقي.





بناء فريق من الخبراء:

قمنا بتجميع فريق موهوب ومتعدد التخصصات يضم أكثر من 21 متخصصًا يتمتعون بخبرة تمتد إلى هندسة الصوت وتطوير المنتجات وتجربة المستخدم.

الدروس المستفادة

التعقيد التكنولوجي: إن إنشاء تجارب صوتية غامرة تحاكي المناظر الصوتية في العالم الحقيقي لسماعات الرأس يمثل مشكلة ظلت بعيدة المنال لعقود من الزمان. وقد تطلب تطوير التكنولوجيا معالجة تحديات كبيرة في هندسة الصوت المكانية والصوتيات النفسية وتكامل الأجهزة.





الدرس المستفاد: يتطلب الابتكار المثابرة والتجريب المتكرر. ومن خلال تجميع فريق متعدد التخصصات من الخبراء، استفدنا من وجهات نظر متنوعة للتغلب على العقبات الفنية بشكل منهجي. وقد أثبت التعاون والقدرة على التكيف أهميتهما في التغلب على هذه التحديات.





التثقيف والتوعية بالسوق: باعتبارنا شركة رائدة في تقديم تجربة صوتية لا مثيل لها، فقد كان تثقيف السوق بشأن إمكانات وقدرات تقنيتنا يشكل تحديًا كبيرًا. فقد واجه العديد من العملاء المحتملين في البداية صعوبة في فهم الفرق بين حلول الصوت الحالية وعروضنا الفريدة.





الدرس المستفاد: يعد التواصل الواضح بشأن اقتراح القيمة الخاص بنا أمرًا بالغ الأهمية. وقد أثبتت العروض التوضيحية والمشاركة المباشرة للمستخدمين أنها ضرورية لنقل تأثير حلولنا وبناء المصداقية وتوليد الاهتمام.





تخصيص الموارد: يتطلب العمل كشركة ناشئة بموارد محدودة تحديد الأولويات بعناية. غالبًا ما يؤدي تحقيق التوازن بين البحث والتطوير وتحسين المنتج والمشاركة في السوق إلى خلق مطالب/أولويات متنافسة.





الدرس المستفاد: إن التركيز على المجالات ذات التأثير العالي يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج بالنسبة لنا. ومن خلال استهداف أسواق محددة مثل إنتاج الموسيقى والبحث العلمي، ركزنا الموارد على المجالات التي يمكن لتكنولوجيتنا أن تخلق فيها أكبر قيمة فورية، مما مهد الطريق للتوسع في المستقبل.





دمج الملاحظات: غالبًا ما تكشف ملاحظات المستخدم المبكرة عن احتياجات أو تفضيلات غير متوقعة، مما يتطلب إجراء تعديلات على خريطة طريق المنتج. كان دمج هذه الأفكار دون تعطيل الجداول الزمنية يمثل توازنًا دقيقًا.





الدرس المستفاد: إن إنشاء حلقة تغذية مرتدة توفر معلومات مباشرة عن التطوير التكراري سمح لنا بتحسين منتجنا مع الحفاظ على المرونة والاستجابة.





اكتساب الزخم المبكر: يتطلب تأمين المستخدمين الأوائل للتكنولوجيا الثورية في سوق تنافسية وحذرة بذل جهود كبيرة. كان إقناع العملاء بالانتقال إلى منتج جديد أمرًا صعبًا في البداية.





الدرس المستفاد: إن بناء الثقة أمر ضروري بالنسبة لنا. لقد ساعدنا الاستفادة من إرث مؤسسنا البروفيسور دكتور كارلهاينز براندنبورغ، وعرض نظامنا في المؤتمرات العالمية، وبدء مشاريع تجريبية في ترسيخ مصداقيتنا وتأمين الطلبات المسبقة المبكرة، مما أظهر الإمكانات العظيمة لتكنولوجيتنا.

ماذا تعني الشركات الناشئة لهذا العام بالنسبة لنا

يسعدنا في Brandenburg Labs أن نشارك في مسابقة HackerNoon لأفضل الشركات الناشئة لهذا العام لتسليط الضوء على ريادتنا في مجال تكنولوجيا الصوت الغامر والتواصل مع جمهور عالمي من عشاق التكنولوجيا وقادة الصناعة والمتعاونين المحتملين. توفر هذه المبادرة فرصة ممتازة لزيادة الوعي بحلولنا الرائدة وتعزيز مصداقيتنا من خلال الاعتراف بنا على منصة محترمة.





نحن نرى هذا كفرصة لبناء علاقات ذات مغزى مع المستثمرين والمتعاونين والخبراء الذين يشاركوننا رؤيتنا للتجارب الصوتية التحويلية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لنا بجذب المهنيين الموهوبين الحريصين على المساهمة في التقدم في مجال الصوت المكاني مع اكتساب رؤى قيمة حول الاتجاهات الناشئة لصقل استراتيجيتنا والبقاء في صدارة المنحنى.





إن تركيز HackerNoon على الاحتفال بالابتكار وتعزيز المحادثات الهادفة يتماشى بشكل سلس مع مهمتنا. وهذا يجعل المنصة مساحة مثالية لمشاركة قصتنا والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل وبناء الزخم بينما نستمر في دفع التقدم في تكنولوجيا الصوت الغامر.

خاتمة

وفي الختام، تقف Brandenburg Labs في طليعة الابتكار الصوتي الغامر، حيث تعمل على إحداث ثورة في كيفية تجربة الناس للصوت من خلال التكنولوجيا المتطورة والالتزام بالتميز. وبدعم من فريق عالمي المستوى ونهج يركز على المستخدم، حققنا إنجازات مهمة، وثبتنا ملاءمة منتجنا للسوق، وأنشأنا أساسًا قويًا كرواد في هذا المجال. وفي حين شكلت التحديات رحلتنا، فقد عززت أيضًا من عزيمتنا وشحذت تركيزنا. إن المشاركة في مبادرات مثل HackerNoon's Startups of the Year هي فرصة مثيرة لمشاركة قصتنا والتواصل مع جمهور أوسع ومواصلة بناء مستقبل حيث تكون تجارب الصوت الرقمية طبيعية وبديهية مثل الحياة الواقعية. نحن متحمسون لما ينتظرنا وممتنون لفرصة المساهمة في المشهد التكنولوجي المتطور.





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