Komponentët Top React UI

Në ekosistemin React, shpejtësia, shkallëzueshmëria dhe fleksibiliteti janë gjithçka. Biblioteka e duhur e ndërfaqes së përdoruesit mund të përforcojë atë që React bën më mirë: të thjeshtojë zhvillimin, të optimizojë performancën dhe të krijojë përvoja të pandërprera të përdoruesit. Por me një det zgjedhjesh, si e gjeni atë që i përshtatet më mirë nevojave tuaja?





Në këtë krahasim të bibliotekave të komponentëve të React UI, ne do të shqyrtojmë pesë pretendentët kryesorë: Wijmo, NextUI, MUI, DHTMLX për React dhe Kendo UI për React. Secila prej tyre sjell diçka unike në tryezë, nga performanca dhe fleksibiliteti i nivelit të lartë deri te personalizimi dhe mbështetja e fortë. Në fund, do të keni një ide më të qartë se cila nga këto biblioteka i përshtatet nevojave tuaja të zhvillimit.

Wijmo nga MESCIUS ofron një koleksion të fuqishëm të komponentëve UI që mbështesin React, Angular dhe Vue. Me bazën TypeScript të Wijmo-s, do të përfitoni më shumë sesa thjesht performancë më të shpejtë. Kalimi pa probleme në React përfshin mbështetje të plotë IntelliSense, kontrollimin e gabimeve në kohën e projektimit dhe veçori moderne ES6 si orientimi i vërtetë i objektit me klasën e fuqishme CollectionView. Kjo jo vetëm që përmirëson shpejtësinë e zhvillimit, por gjithashtu redukton gabimet, duke e bërë më të lehtë ndërtimin e aplikacioneve komplekse me besim.

Komponentët kryesorë përfshijnë:

FlexGrid : Një rrjet i fuqishëm të dhënash me veçori të avancuara si redaktimi në linjë, mbështetja hierarkike e të dhënave, lëvizja virtuale dhe interpretimi i personalizuar i qelizave.





FlexChart : Mbi 80 lloje grafikësh të personalizueshëm, duke përfshirë grafikët me shirita, rreshta, radar, flluskë, financiarë dhe kombinime. Ofron lidhje fleksibël të të dhënave, zmadhimin, testimin e goditjes dhe akset e personalizueshme.





OLAP PivotGrid : Shponi në të dhëna pa pasur nevojë për varësi nga ana e serverit. Është i pajisur me mjete prerjeje dhe prerjeje kubesh, duke e bërë atë ideal për grupe të dhënash të mëdha dhe aplikacione të inteligjencës së biznesit.





FlexMap : Një mjet i fuqishëm për vizualizimin e hartave me opsione të personalizueshme të paraqitjes së të dhënave gjeohapësinore, të tilla si hartat me flluska, hartat e shpërndarjes dhe hartat choropleth.





Kontrollet e hyrjes : Një grup i plotë i komponentëve të hyrjes, duke përfshirë AutoComplete , Listbox, DatePicker, ComboBox dhe MaskedInput. Vjen me veçori të avancuara si lidhja fleksibël e të dhënave, intervalet minimale/maksimale, intervalet kohore dhe dritaret kërcyese të personalizueshme.





MultiRow & TransposedGrid : Rrjete speciale të dobishme për shfaqjen e grupeve komplekse të të dhënave në formate kompakte.





Matës : Një komponent matës i përgjegjshëm dhe i aktivizuar me prekje me mbështetje të integruar për grafikët linearë, radialë dhe me plumba. Veçoritë përfshijnë vargjet, etiketat, efektet e hijes dhe animacionin.

Me varësi zero dhe një dizajn modular , Wijmo ju lejon të zgjidhni përbërësit që ju nevojiten, duke e mbajtur madhësinë e përgjithshme të aplikacionit tuaj të vogël. Kjo qasje agnostike kornizë e bën Wijmo një zgjedhje të thjeshtë për ndërtimin e aplikacioneve React të shpejta, të shkallëzuara dhe të përgjegjshme.





Wijmo është ndërtuar me një model zgjerimi që ju lejon të personalizoni çdo komponent ose të krijoni komponentë të rinj nga e para. Ky nivel fleksibiliteti është i paçmuar kur zgjidhjet jashtë raftit nuk plotësojnë kërkesat specifike. Ju mund t'i përshtatni lehtësisht komponentët për t'iu përshtatur rasteve të përdorimit më të kërkuar, duke ju ndihmuar të ofroni saktësisht atë që aplikacioni ose përdoruesit tuaj kanë nevojë pa kompromis.

Mbështetja e Klientit dhe Licencimi

Me Wijmo, ju nuk jeni vetëm duke zgjedhur një bibliotekë UI; po fitoni një partner në procesin tuaj të zhvillimit. Dokumentacioni i pasur dhe mbështetja Platinum shumë e përgjegjshme (duke përfshirë emailin, telefonin dhe burimet në internet) do të thotë që ju nuk mbeteni vetëm kur lindin sfida.





Me vetëm 799 dollarë për zhvillues , Wijmo ofron opsione fleksibël licencimi që përshtaten si për startup-et e vogla ashtu edhe për ndërmarrjet e themeluara. Ju merrni mjete të nivelit të ndërmarrjes pa shpenzime të panevojshme, duke e bërë atë një investim të zgjuar për ekipet që kanë nevojë për performancë, fleksibilitet dhe mbështetje të nivelit të lartë.

NextUI është një bibliotekë moderne, elegante UI e krijuar për të ofruar një qasje minimaliste për ndërtimin e aplikacioneve React. Filozofia e saj e dizajnit fokusohet në thjeshtësinë dhe suita ofron një përvojë të lëmuar menjëherë.

Komponentët përfshijnë:

Butoni : Një komponent butoni plotësisht i personalizueshëm me një larmi madhësish, stilesh dhe temash. E përkryer për ndërfaqe të pastra, moderne, me animacione të integruara dhe efekte pezullimi për përvoja interaktive të përdoruesit.





Modal : Një komponent modal i gjithanshëm dhe i përgjegjshëm që mbështet përmbajtje dinamike dhe ndërveprime komplekse, duke e bërë atë ideal për forma, dritare kërcyese ose çdo lloj angazhimi të përdoruesit.





Grid : Një sistem rrjeti fleksibël dhe i përgjegjshëm i krijuar për të trajtuar paraqitjet e adaptueshme në madhësi të ndryshme të ekranit. Ai mbështet pikat e ndërprerjes me porosi për kontroll të saktë të paraqitjes.





Kartë : Një komponent elegant i kartës i krijuar për të organizuar përmbajtjen në një mënyrë tërheqëse vizualisht. Thjeshtësia dhe fleksibiliteti i tij e bëjnë atë ideal për ekspozimin e produkteve, artikujve ose informacionit të përdoruesit.





Modaliteti i errët : NextUI përmban mbështetje automatike të modalitetit të errët, duke lejuar kalimin pa probleme të temave midis modaliteteve të lehta dhe të errëta pa konfigurim shtesë.

Arkitektura e bazuar në Tailwind lejon personalizimin e lehtë të temës, në mënyrë që të mund të përafroni estetikën e aplikacionit tuaj me çdo nevojë të markës. Zhvilluesit madje mund të krijojnë tema krejtësisht të reja ose të modifikojnë ato ekzistuese duke përdorur shtojcën TailwindCSS , duke ofruar kontroll maksimal mbi dizajnin pa ndonjë kompromis të performancës. NextUI është një mjet i gjithanshëm si për projekte të vogla ashtu edhe për aplikacione komplekse, të rënda për dizajn.

Mbështetja e Klientit dhe Licencimi

Si një projekt me burim të hapur , NextUI është i lirë për t'u përdorur dhe përfiton nga një komunitet në rritje i zhvilluesve. Biblioteka mirëmbahet në mënyrë aktive, me përditësime të rregullta dhe një komunitet të dedikuar në dispozicion përmes GitHub, Discord dhe Twitter.

MUI është një nga bibliotekat më të njohura të UI për React, e ndërtuar rreth Dizajnit Material të Google. Ai siguron një gamë të gjerë të komponentëve të para-ndërtuar që integrohen me sistemin e Dizajnit të Materialeve, duke e bërë atë një zgjedhje të përshtatshme për ekipet tashmë të njohura me këto udhëzime. Me MUI, zhvilluesit mund të ndërtojnë aplikacione ueb të shpejtë, tërheqës dhe plotësisht të përgjegjshëm.

Komponentët kryesorë përfshijnë:

DataGrid Pro : Një rrjet i pasur me veçori të dhënash që ofron renditje, filtrim, faqezim dhe redaktim në linjë. Ai gjithashtu mbështet opsionet e eksportit në CSV, Excel dhe PDF, tema të personalizueshme dhe integrim të thellë me sistemin e stilimit të MUI.





Button : Një komponent i gjithanshëm i butonit me variante të shumta (tekst, të përshkruar, të përmbajtur) dhe opsione personalizimi për ngjyrat, ikonat dhe animacionet.





Dialog : Një komponent modal dinamik për dritaret kërcyese dhe ndërveprimet e përdoruesve, me kontroll të plotë mbi paraqitjen, tranzicionet dhe veprimet. Ideale për ndërtimin e formularëve, konfirmimeve dhe shumë më tepër.





Plotësimi automatik : Një komponent i fuqishëm kërkimi dhe sugjerimi që filtron të dhënat ndërsa përdoruesit shkruan, duke ofruar ngarkim të të dhënave asinkronike, filtra të personalizuar dhe kontroll të plotë të tastierës dhe miut.





Tipografia : Një sistem tipografie fleksibël që ju lejon të menaxhoni me lehtësi shkronjat, madhësitë dhe shtrirjen e tekstit për të krijuar një pamje kohezive dhe profesionale.





Çipat : Elemente kompakte që përfaqësojnë një atribut, përzgjedhje ose veprim, të personalizueshëm në stil dhe sjellje, të përsosur për etiketat, filtrat ose treguesit e statusit në aplikacionin tuaj.

Sistemi i fuqishëm i tematikës së MUI u mundëson zhvilluesve të personalizojnë çdo aspekt të dizajnit të aplikacionit të tyre, nga ngjyrat dhe tipografia te hijet dhe hapësirat. Pavarësisht nëse përdorni dizajnin material të Google ose krijoni temën tuaj, MUI ofron fleksibilitet dhe kontroll mbi pamjen dhe ndjesinë e aplikacionit tuaj.





Komponentët si DataGrid Pro përdorin virtualizimin dhe ngarkimin dembel për t'i mbajtur gjërat të funksionojnë pa probleme, edhe me grupe të dhënash masive. Plus, qasja modulare e MUI do të thotë që ju ngarkoni vetëm atë që ju nevojitet, duke shkurtuar madhësitë e paketave dhe duke e mbajtur aplikacionin tuaj të shpejtë dhe të përgjegjshëm.

Mbështetja e Klientit dhe Licencimi

MUI është falas dhe me burim të hapur , i mbështetur nga një komunitet aktiv dhe dokumentacion i gjerë. Për raste përdorimi më të avancuar, MUI X ofron komponentë premium si DataGrid Pro, përzgjedhës të avancuar të datës dhe orës dhe mbështetje në nivel ndërmarrje.

DHTMLX for React fokusohet në ofrimin e komponentëve të ndërfaqes së përdoruesit me performancë të lartë për aplikacione komplekse të drejtuara nga të dhënat. Me një sërë mjetesh të dizajnuara për manipulim dhe planifikim të rëndë të të dhënave, DHTMLX është një zgjidhje e fuqishme për aplikacionet e ndërmarrjeve.

Komponentët kryesorë përfshijnë:

Grid : Projektuar për aplikacione të nivelit të ndërmarrjes që duhet të përpunojnë grupe të mëdha të dhënash. Ai ofron veçori të avancuara si renditja, filtrimi në shumë nivele, redaktimi në linjë dhe interpretimi i personalizueshëm i qelizave.





Kalendari : Një komponent kalendar fleksibël për planifikimin dhe menaxhimin e ngjarjeve. Ai mbështet zvarritje dhe lëshim, ngjarje të përsëritura dhe pamje të shumta, duke e bërë atë ideal për detyra të ndjeshme ndaj kohës ose planifikimin e projektit.





Pema : Kombinon rrjetet dhe pemët më të mira për të shfaqur të dhënat hierarkike me opsionet e avancuara të redaktimit dhe renditjes. E shkëlqyeshme për menaxhimin e strukturave të të dhënave të mbivendosura.





Forma : Një ndërtues formash me mbështetje për vlefshmërinë, ngarkimet e skedarëve dhe fushat dinamike.





Struktura : Ky mjet ju lejon të ndani aplikacionin tuaj në panele me madhësi të ndryshueshme, duke e bërë atë të përsosur për krijimin e ndërfaqeve fleksibël, me shumë shikime, si p.sh. panelet e kontrollit ose panelet e administratorit.





Gantt : Një domosdoshmëri për vizualizimin e detyrave dhe afateve në një afat kohor interaktiv. Gjurmimi i varësisë dhe analiza e rrugës kritike ndihmojnë në mbajtjen e projekteve në rrugën e duhur.

DHTMLX përmban lëvizje virtuale në rrjet dhe integrim të qetë me API-të REST , duke e bërë atë ideal për trajtimin e grupeve të të dhënave të mëdha pa u ngadalësuar. Ndërsa DHTMLX ofron disa opsione personalizimi, veçanërisht për temat dhe stilimin përmes CSS, nuk është aq fleksibël sa bibliotekat e tjera si MUI ose Wijmo.





Ju mund të rregulloni shumë aspekte vizuale, por ndryshimet më komplekse, të tilla si modifikimi i sjelljes së komponentëve ose ndryshimi i thellë i paraqitjeve, do të kërkojnë më shumë përpjekje nga ana juaj.

Mbështetja e Klientit dhe Licencimi

DHTMLX është i orientuar drejt përdoruesve të ndërmarrjeve, me licenca tregtare që fillojnë nga 1699 dollarë . Një provë falas 30-ditore është e disponueshme dhe ofron akses në grupin e plotë të komponentëve dhe mbështetjes. Dokumentacioni është gjithëpërfshirës dhe opsionet mbështetëse përfshijnë një ekip të dedikuar të gatshëm për të ndihmuar me integrimin ose rregullimin e saktë të komponentëve.

KendoUI for React është një bibliotekë gjithëpërfshirëse UI që ofron mbi 100 komponentë të ndërtuar në mënyrë origjinale për React. Është e mbushur me veçori për trajtimin e të dhënave, formave dhe vizualizimeve komplekse. Me mbështetjen e integruar për komponentët e serverit React dhe një fokus në aksesueshmërinë, Kendo UI ka të bëjë me ofrimin e zgjidhjeve pa probleme dhe të shkallëzueshme për mjedise biznesi kërkuese.

Komponentët përfshijnë:

Grid : Një rrjet i gjithanshëm i të dhënave që mbështet redaktimin, filtrimin, grupimin, renditjen dhe eksportimin e të dhënave në Excel, PDF ose CSV. Me lëvizjen virtuale dhe përpunimin nga ana e serverit, ai trajton lehtësisht grupe të dhënash të mëdha pa u ngadalësuar.





Grafikët : Një bibliotekë fleksibël grafiku me opsione të njohura, si Line, Pie, Bar dhe Scatter, plus lloje të avancuara si Funnel dhe Heatmaps.





Scheduler : Një komponent planifikimi i pasur me veçori që integrohet mirë me flukset e punës së biznesit. Ai mbështet ngjarje të përsëritura dhe pamje të shumta të kalendarit.





Redaktori i tekstit të pasur : Një redaktues WYSIWYG që e bën të lehtë krijimin e përmbajtjes. Ai mbështet formatimin e tekstit të pasur, futjen e mediave dhe shabllonet e personalizuara, duke e bërë atë ideal për zona ndërvepruese të tekstit.





Ndërfaqja bashkëbiseduese : Një ndërfaqe bisede e personalizueshme që mbështet chatbot të fuqizuar nga AI, duke e bërë atë një mjet të dobishëm për mbështetjen e klientit ose ndërveprimin e përdoruesit në kohë reale.





TaskBoard : Një komponent i menaxhimit të detyrave tërhiq dhe lësho i krijuar për të vizualizuar dhe menaxhuar rrjedhat e punës në një tabelë të stilit Kanban.

Personalizimi është një fllad me ThemeBuilder dhe Figma Kits , të cilat e bëjnë të lehtë përshtatjen e komponentëve të Kendo UI me markën tuaj pa u zhytur në CSS. Kendo UI gjithashtu mban ritmin me standardet më të fundit të aksesueshmërisë , si WCAG 2.2 dhe WAI-ARIA, ndërsa veçoritë si lëvizja virtuale dhe trajtimi i të dhënave nga ana e serverit nënkuptojnë se sado të mëdha të jenë të dhënat tuaja, aplikacioni juaj qëndron i lehtë në këmbë.

Mbështetja e Klientit dhe Licencimi

Kendo UI për React ka një çmim prej 1,149 dollarë për zhvillues , duke ofruar akses në veçoritë premium dhe mbështetjen e nivelit të lartë direkt nga inxhinierët që ndërtojnë mjetet. Një provë 30-ditore falas me mbështetje teknike është gjithashtu e disponueshme, duke e bërë të lehtë eksplorimin e gjithçkaje që Kendo ofron përpara se të kryeni.

konkluzioni

Secila prej këtyre bibliotekave të ndërfaqes së përdoruesit sjell diçka unike në tryezë—NextUI ka të bëjë me thjeshtësinë dhe dizajnin elegant, ndërsa MUI përshtatet në mënyrë të përkryer për ata që mbështeten në Design Material. DHTMLX dhe Kendo UI janë përshtatur për aplikacionet e ndërmarrjeve, duke ofruar mjete të fuqishme për trajtimin e të dhënave komplekse dhe planifikimin.





Por kur bëhet fjalë për një zgjidhje të plotë, Wijmo është një zgjedhje e qartë, duke ofruar më të mirën e të dy botëve. Dizajni i tij modular dhe varësitë zero nënkuptojnë se ju përdorni vetëm atë që ju nevojitet, duke e mbajtur aplikacionin tuaj të lehtë dhe efikas. Me zgjerimin e tij të fuqishëm, ju jeni në kontroll, kështu që mund të personalizoni ose ndërtoni saktësisht atë që kërkon projekti juaj. Wijmo nga MESCIUS është, duart poshtë, zgjidhja më e mirë për projekte të dobëta dhe me të dhëna të rënda.