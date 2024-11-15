Лучшие компоненты пользовательского интерфейса React

В экосистеме React скорость, масштабируемость и гибкость — это все. Правильная библиотека пользовательского интерфейса может усилить то, что React делает лучше всего: оптимизировать разработку, оптимизировать производительность и создать бесшовный пользовательский опыт. Но как среди множества вариантов найти ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям?
В этом сравнении библиотек компонентов React UI мы рассмотрим пять главных претендентов: Wijmo, NextUI, MUI, DHTMLX для React и Kendo UI для React. Каждый из них привносит что-то уникальное в таблицу, от первоклассной производительности и гибкости до настройки и надежной поддержки. К концу вы будете иметь более четкое представление о том, какая из этих библиотек соответствует вашим потребностям в разработке.
Wijmo от MESCIUS предлагает надежную коллекцию компонентов пользовательского интерфейса, поддерживающих React, Angular и Vue. С основой TypeScript от Wijmo вы получите не только более высокую производительность. Плавный переход на React включает полную поддержку IntelliSense, проверку ошибок во время проектирования и современные функции ES6, такие как истинная объектная ориентация с мощным классом CollectionView. Это не только повышает скорость разработки, но и сокращает количество ошибок, что упрощает создание сложных приложений с уверенностью.
Wijmo с нулевыми зависимостями и модульной конструкцией позволяет вам выбирать необходимые компоненты, сохраняя при этом небольшой размер вашего приложения. Этот фреймворк-независимый подход делает Wijmo бережливым выбором для создания быстрых, масштабируемых и отзывчивых приложений React.
Wijmo создан с использованием модели расширяемости , которая позволяет вам настраивать каждый компонент или создавать новые компоненты с нуля. Этот уровень гибкости бесценен, когда готовые решения не отвечают определенным требованиям. Вы можете легко адаптировать компоненты для самых требовательных вариантов использования, помогая вам предоставлять именно то, что нужно вашему приложению или пользователям, без компромиссов.
С Wijmo вы не просто выбираете библиотеку пользовательского интерфейса; вы получаете партнера в процессе разработки. Богатая документация и высокоотзывчивая поддержка Platinum (включая электронную почту, телефон и онлайн-ресурсы) означают, что вы не останетесь одни, когда возникнут проблемы.
Всего за $799 за разработчика , Wijmo предлагает гибкие варианты лицензирования, которые подходят как для небольших стартапов, так и для устоявшихся предприятий. Вы получаете инструменты корпоративного уровня без ненужных накладных расходов, что делает его разумной инвестицией для команд, которым нужна производительность, гибкость и поддержка высшего уровня.
NextUI — это современная, элегантная библиотека пользовательского интерфейса, разработанная для минималистичного подхода к созданию приложений React. Ее философия дизайна фокусируется на простоте, а набор обеспечивает отточенный опыт прямо из коробки.
Архитектура на основе Tailwind позволяет легко настраивать темы, чтобы вы могли привести эстетику своего приложения в соответствие с любыми потребностями брендинга. Разработчики могут даже создавать совершенно новые темы или изменять существующие с помощью плагина TailwindCSS , предлагая максимальный контроль над дизайном без каких-либо компромиссов в производительности. NextUI — универсальный инструмент как для небольших проектов, так и для сложных приложений с большим объемом дизайна.
Как проект с открытым исходным кодом , NextUI бесплатен для использования и пользуется преимуществами растущего сообщества разработчиков. Библиотека активно поддерживается, с регулярными обновлениями и выделенным сообществом, доступным через GitHub, Discord и Twitter.
MUI — одна из самых популярных библиотек пользовательского интерфейса для React, созданная на основе Material Design от Google. Она предоставляет широкий спектр готовых компонентов, которые интегрируются с системой Material Design, что делает ее подходящим выбором для команд, уже знакомых с этими рекомендациями. С помощью MUI разработчики могут создавать быстрые, привлекательные и полностью адаптивные веб-приложения.
Мощная система тем MUI позволяет разработчикам настраивать каждый аспект дизайна своего приложения, от цветов и типографики до теней и интервалов. Используете ли вы Material Design от Google или создаете собственную тему, MUI обеспечивает гибкость и контроль над внешним видом и поведением вашего приложения.
Такие компоненты, как DataGrid Pro, используют виртуализацию и ленивую загрузку , чтобы все работало гладко, даже с большими наборами данных. Кроме того, модульный подход MUI означает, что вы загружаете только то, что вам нужно, сокращая размеры пакетов и сохраняя быстроту и отзывчивость вашего приложения.
MUI — бесплатный и открытый исходный код , поддерживается активным сообществом и обширной документацией. Для более сложных вариантов использования MUI X предлагает премиум-компоненты, такие как DataGrid Pro, расширенные средства выбора даты и времени, а также поддержку корпоративного уровня.
DHTMLX для React фокусируется на предоставлении высокопроизводительных компонентов пользовательского интерфейса для сложных приложений, управляемых данными. Благодаря набору инструментов, разработанных для интенсивной обработки данных и планирования, DHTMLX является мощным решением для корпоративных приложений.
DHTMLX предлагает виртуальную прокрутку в сетке и плавную интеграцию с REST API , что делает его идеальным для обработки больших наборов данных без замедления. Хотя DHTMLX предлагает некоторые возможности настройки, особенно для тем и стилей через CSS, он не такой гибкий, как другие библиотеки, такие как MUI или Wijmo.
Вы можете настроить многие визуальные аспекты, но более сложные изменения, такие как изменение поведения компонентов или глубокое изменение макетов, потребуют от вас больше усилий.
DHTMLX ориентирован на корпоративных пользователей, коммерческие лицензии начинаются от $1699 . Доступна 30-дневная бесплатная пробная версия, которая обеспечивает доступ к полному набору компонентов и поддержки. Документация является исчерпывающей, а варианты поддержки включают специальную команду, готовую помочь с интеграцией или тонкой настройкой компонентов.
KendoUI для React — это комплексная библиотека пользовательского интерфейса, предлагающая более 100 компонентов, изначально созданных для React. Она оснащена функциями для обработки сложных данных, форм и визуализаций. Благодаря встроенной поддержке компонентов сервера React и акценту на доступности Kendo UI предоставляет бесшовные масштабируемые решения для требовательных бизнес-сред.
Настройка становится проще простого с ThemeBuilder и Figma Kits , которые позволяют легко адаптировать компоненты Kendo UI к вашему бренду без погружения в CSS. Kendo UI также идет в ногу с новейшими стандартами доступности , такими как WCAG 2.2 и WAI-ARIA, а такие функции, как виртуальная прокрутка и обработка данных на стороне сервера, означают, что независимо от того, насколько велики ваши данные, ваше приложение остается легким на подъем.
Kendo UI для React стоит $1149 за разработчика , предлагая доступ к премиум-функциям и первоклассной поддержке непосредственно от инженеров, которые создают инструменты. Также доступна 30-дневная бесплатная пробная версия с технической поддержкой, что позволяет легко изучить все, что может предложить Kendo, перед тем как принять решение.
Каждая из этих библиотек пользовательского интерфейса привносит что-то уникальное в таблицу — NextUI — это простота и элегантный дизайн, в то время как MUI идеально подходит для тех, кто полагается на Material Design. DHTMLX и Kendo UI предназначены для корпоративных приложений, предлагая надежные инструменты для обработки сложных данных и планирования.
Но когда дело доходит до всестороннего решения, Wijmo — очевидный выбор, предлагающий лучшее из обоих миров. Его модульная конструкция и отсутствие зависимостей означают, что вы используете только то, что вам нужно, сохраняя ваше приложение легким и эффективным. Благодаря его мощной расширяемости вы контролируете ситуацию, поэтому вы можете настроить или создать именно то, что требуется вашему проекту. Wijmo от MESCIUS — это, без сомнения, лучший выбор для экономичных проектов с большим объемом данных.