Лучшие компоненты пользовательского интерфейса React

В экосистеме React скорость, масштабируемость и гибкость — это все. Правильная библиотека пользовательского интерфейса может усилить то, что React делает лучше всего: оптимизировать разработку, оптимизировать производительность и создать бесшовный пользовательский опыт. Но как среди множества вариантов найти ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям?





В этом сравнении библиотек компонентов React UI мы рассмотрим пять главных претендентов: Wijmo, NextUI, MUI, DHTMLX для React и Kendo UI для React. Каждый из них привносит что-то уникальное в таблицу, от первоклассной производительности и гибкости до настройки и надежной поддержки. К концу вы будете иметь более четкое представление о том, какая из этих библиотек соответствует вашим потребностям в разработке.

Wijmo от MESCIUS предлагает надежную коллекцию компонентов пользовательского интерфейса, поддерживающих React, Angular и Vue. С основой TypeScript от Wijmo вы получите не только более высокую производительность. Плавный переход на React включает полную поддержку IntelliSense, проверку ошибок во время проектирования и современные функции ES6, такие как истинная объектная ориентация с мощным классом CollectionView. Это не только повышает скорость разработки, но и сокращает количество ошибок, что упрощает создание сложных приложений с уверенностью.

Ключевые компоненты включают в себя:

FlexGrid : мощная сетка данных с расширенными функциями, такими как встроенное редактирование, поддержка иерархических данных, виртуальная прокрутка и настраиваемая отрисовка ячеек.





FlexChart : более 80 настраиваемых типов диаграмм, включая столбчатые, линейные, лепестковые, пузырьковые, финансовые и комбинированные диаграммы. Предлагает гибкую привязку данных, масштабирование, проверку попаданий и настраиваемые оси.





OLAP PivotGrid : Глубина данных без необходимости серверных зависимостей. Он оснащен инструментами срезов и разрезов, что делает его идеальным для больших наборов данных и приложений бизнес-аналитики.





FlexMap : надежный инструмент визуализации карт с настраиваемыми параметрами рендеринга геопространственных данных, такими как пузырьковые карты, карты рассеяния и картограммы.





Элементы управления вводом : полный набор компонентов ввода, включая AutoComplete , Listbox, DatePicker, ComboBox и MaskedInput. Поставляется с расширенными функциями, такими как гибкая привязка данных, мин/макс диапазоны, временные интервалы и настраиваемые всплывающие окна.





MultiRow и TransposedGrid : специальные сетки, полезные для отображения сложных наборов данных в компактных форматах.





Gauges : отзывчивый и сенсорный компонент датчика со встроенной поддержкой линейных, радиальных и маркированных графиков. Функции включают диапазоны, метки, эффекты тени и анимацию.

Wijmo с нулевыми зависимостями и модульной конструкцией позволяет вам выбирать необходимые компоненты, сохраняя при этом небольшой размер вашего приложения. Этот фреймворк-независимый подход делает Wijmo бережливым выбором для создания быстрых, масштабируемых и отзывчивых приложений React.





Wijmo создан с использованием модели расширяемости , которая позволяет вам настраивать каждый компонент или создавать новые компоненты с нуля. Этот уровень гибкости бесценен, когда готовые решения не отвечают определенным требованиям. Вы можете легко адаптировать компоненты для самых требовательных вариантов использования, помогая вам предоставлять именно то, что нужно вашему приложению или пользователям, без компромиссов.

Поддержка клиентов и лицензирование

С Wijmo вы не просто выбираете библиотеку пользовательского интерфейса; вы получаете партнера в процессе разработки. Богатая документация и высокоотзывчивая поддержка Platinum (включая электронную почту, телефон и онлайн-ресурсы) означают, что вы не останетесь одни, когда возникнут проблемы.





Всего за $799 за разработчика , Wijmo предлагает гибкие варианты лицензирования, которые подходят как для небольших стартапов, так и для устоявшихся предприятий. Вы получаете инструменты корпоративного уровня без ненужных накладных расходов, что делает его разумной инвестицией для команд, которым нужна производительность, гибкость и поддержка высшего уровня.

NextUI — это современная, элегантная библиотека пользовательского интерфейса, разработанная для минималистичного подхода к созданию приложений React. Ее философия дизайна фокусируется на простоте, а набор обеспечивает отточенный опыт прямо из коробки.

В комплект входят:

Кнопка : Полностью настраиваемый компонент кнопки с различными размерами, стилями и темами. Идеально подходит для чистых современных пользовательских интерфейсов со встроенной анимацией и эффектами наведения для интерактивного пользовательского опыта.





Модальный компонент : универсальный и адаптивный модальный компонент, поддерживающий динамический контент и сложные взаимодействия, что делает его идеальным для форм, всплывающих окон или любого типа взаимодействия с пользователем.





Сетка : гибкая и отзывчивая система сеток, разработанная для обработки адаптивных макетов на разных размерах экрана. Поддерживает пользовательские контрольные точки для точного управления макетом.





Карточка : Стильный компонент карточки, предназначенный для организации контента визуально привлекательным способом. Его простота и гибкость делают его идеальным для демонстрации продуктов, статей или пользовательской информации.





Темный режим : NextUI поддерживает автоматическую темную тему, что позволяет плавно переключаться между светлым и темным режимами без дополнительной настройки.

Архитектура на основе Tailwind позволяет легко настраивать темы, чтобы вы могли привести эстетику своего приложения в соответствие с любыми потребностями брендинга. Разработчики могут даже создавать совершенно новые темы или изменять существующие с помощью плагина TailwindCSS , предлагая максимальный контроль над дизайном без каких-либо компромиссов в производительности. NextUI — универсальный инструмент как для небольших проектов, так и для сложных приложений с большим объемом дизайна.

Поддержка клиентов и лицензирование

Как проект с открытым исходным кодом , NextUI бесплатен для использования и пользуется преимуществами растущего сообщества разработчиков. Библиотека активно поддерживается, с регулярными обновлениями и выделенным сообществом, доступным через GitHub, Discord и Twitter.

MUI — одна из самых популярных библиотек пользовательского интерфейса для React, созданная на основе Material Design от Google. Она предоставляет широкий спектр готовых компонентов, которые интегрируются с системой Material Design, что делает ее подходящим выбором для команд, уже знакомых с этими рекомендациями. С помощью MUI разработчики могут создавать быстрые, привлекательные и полностью адаптивные веб-приложения.

Основные компоненты включают:

DataGrid Pro : многофункциональная сетка данных, которая предлагает сортировку, фильтрацию, разбиение на страницы и встроенное редактирование. Она также поддерживает экспорт в CSV, Excel и PDF, настраиваемые темы и глубокую интеграцию с системой стилей MUI.





Кнопка : универсальный компонент кнопки с несколькими вариантами (текст, контур, содержимое) и параметрами настройки цветов, значков и анимации.





Dialog : Динамический модальный компонент для всплывающих окон и взаимодействия с пользователем, с полным контролем над макетом, переходами и действиями. Идеально подходит для создания форм, подтверждений и многого другого.





Автозаполнение : мощный компонент поиска и подсказок, который фильтрует данные по мере ввода текста пользователем, обеспечивая асинхронную загрузку данных, настраиваемые фильтры и полное управление клавиатурой и мышью.





Типографика : гибкая система типографики, которая позволяет легко управлять шрифтами, размерами и выравниванием текста для создания целостного и профессионального вида.





Микросхемы : компактные элементы, представляющие атрибут, выбор или действие, настраиваемые по стилю и поведению, идеально подходящие для тегов, фильтров или индикаторов состояния в вашем приложении.

Мощная система тем MUI позволяет разработчикам настраивать каждый аспект дизайна своего приложения, от цветов и типографики до теней и интервалов. Используете ли вы Material Design от Google или создаете собственную тему, MUI обеспечивает гибкость и контроль над внешним видом и поведением вашего приложения.





Такие компоненты, как DataGrid Pro, используют виртуализацию и ленивую загрузку , чтобы все работало гладко, даже с большими наборами данных. Кроме того, модульный подход MUI означает, что вы загружаете только то, что вам нужно, сокращая размеры пакетов и сохраняя быстроту и отзывчивость вашего приложения.

Поддержка клиентов и лицензирование

MUI — бесплатный и открытый исходный код , поддерживается активным сообществом и обширной документацией. Для более сложных вариантов использования MUI X предлагает премиум-компоненты, такие как DataGrid Pro, расширенные средства выбора даты и времени, а также поддержку корпоративного уровня.

DHTMLX для React фокусируется на предоставлении высокопроизводительных компонентов пользовательского интерфейса для сложных приложений, управляемых данными. Благодаря набору инструментов, разработанных для интенсивной обработки данных и планирования, DHTMLX является мощным решением для корпоративных приложений.

Ключевые компоненты включают в себя:

Grid : разработан для приложений корпоративного уровня, которым необходимо обрабатывать большие наборы данных. Он предлагает расширенные функции, такие как сортировка, многоуровневая фильтрация, встроенное редактирование и настраиваемый рендеринг ячеек.





Календарь : Гибкий компонент календаря для планирования и управления событиями. Он поддерживает перетаскивание, повторяющиеся события и множественные представления, что делает его идеальным для срочных задач или планирования проектов.





Дерево : Сочетает лучшие сетки и деревья для отображения иерархических данных с расширенными возможностями редактирования и сортировки. Отлично подходит для управления вложенными структурами данных.





Форма : конструктор форм с поддержкой проверки, загрузки файлов и динамических полей.





Макет : этот инструмент позволяет разделить приложение на панели с изменяемыми размерами, что делает его идеальным для создания гибких многоэкранных интерфейсов, таких как панели мониторинга или панели администратора.





Гант : Обязательно для визуализации задач и сроков в интерактивной временной шкале. Отслеживание зависимостей и анализ критического пути помогают держать проекты на верном пути.

DHTMLX предлагает виртуальную прокрутку в сетке и плавную интеграцию с REST API , что делает его идеальным для обработки больших наборов данных без замедления. Хотя DHTMLX предлагает некоторые возможности настройки, особенно для тем и стилей через CSS, он не такой гибкий, как другие библиотеки, такие как MUI или Wijmo.





Вы можете настроить многие визуальные аспекты, но более сложные изменения, такие как изменение поведения компонентов или глубокое изменение макетов, потребуют от вас больше усилий.

Поддержка клиентов и лицензирование

DHTMLX ориентирован на корпоративных пользователей, коммерческие лицензии начинаются от $1699 . Доступна 30-дневная бесплатная пробная версия, которая обеспечивает доступ к полному набору компонентов и поддержки. Документация является исчерпывающей, а варианты поддержки включают специальную команду, готовую помочь с интеграцией или тонкой настройкой компонентов.

KendoUI для React — это комплексная библиотека пользовательского интерфейса, предлагающая более 100 компонентов, изначально созданных для React. Она оснащена функциями для обработки сложных данных, форм и визуализаций. Благодаря встроенной поддержке компонентов сервера React и акценту на доступности Kendo UI предоставляет бесшовные масштабируемые решения для требовательных бизнес-сред.

В комплект входят:

Grid : Универсальная сетка данных, которая поддерживает встроенное редактирование, фильтрацию, группировку, сортировку и экспорт данных в Excel, PDF или CSV. Благодаря виртуальной прокрутке и обработке на стороне сервера она легко обрабатывает большие наборы данных без замедления.





Диаграммы : гибкая библиотека диаграмм с популярными параметрами, такими как линейная, круговая, столбчатая и точечная, а также расширенными типами, такими как воронкообразная и тепловая карты.





Scheduler : многофункциональный компонент планирования, который хорошо интегрируется с бизнес-процессами. Поддерживает повторяющиеся события и несколько видов календаря.





Rich Text Editor : WYSIWYG-редактор, который упрощает создание контента. Он поддерживает форматирование текста, встраивание медиа и пользовательские шаблоны, что делает его идеальным для интерактивных текстовых областей.





Разговорный пользовательский интерфейс : настраиваемый интерфейс чата, поддерживающий чат-ботов на базе искусственного интеллекта, что делает его полезным инструментом для поддержки клиентов или взаимодействия с пользователем в режиме реального времени.





TaskBoard : компонент управления задачами с функцией перетаскивания, предназначенный для визуализации и управления рабочими процессами на доске в стиле Канбан.

Настройка становится проще простого с ThemeBuilder и Figma Kits , которые позволяют легко адаптировать компоненты Kendo UI к вашему бренду без погружения в CSS. Kendo UI также идет в ногу с новейшими стандартами доступности , такими как WCAG 2.2 и WAI-ARIA, а такие функции, как виртуальная прокрутка и обработка данных на стороне сервера, означают, что независимо от того, насколько велики ваши данные, ваше приложение остается легким на подъем.

Поддержка клиентов и лицензирование

Kendo UI для React стоит $1149 за разработчика , предлагая доступ к премиум-функциям и первоклассной поддержке непосредственно от инженеров, которые создают инструменты. Также доступна 30-дневная бесплатная пробная версия с технической поддержкой, что позволяет легко изучить все, что может предложить Kendo, перед тем как принять решение.

Заключение

Каждая из этих библиотек пользовательского интерфейса привносит что-то уникальное в таблицу — NextUI — это простота и элегантный дизайн, в то время как MUI идеально подходит для тех, кто полагается на Material Design. DHTMLX и Kendo UI предназначены для корпоративных приложений, предлагая надежные инструменты для обработки сложных данных и планирования.





Но когда дело доходит до всестороннего решения, Wijmo — очевидный выбор, предлагающий лучшее из обоих миров. Его модульная конструкция и отсутствие зависимостей означают, что вы используете только то, что вам нужно, сохраняя ваше приложение легким и эффективным. Благодаря его мощной расширяемости вы контролируете ситуацию, поэтому вы можете настроить или создать именно то, что требуется вашему проекту. Wijmo от MESCIUS — это, без сомнения, лучший выбор для экономичных проектов с большим объемом данных.