Les meilleurs composants d'interface utilisateur React

Dans l'écosystème React, la vitesse, l'évolutivité et la flexibilité sont primordiales. La bonne bibliothèque d'interface utilisateur peut amplifier ce que React fait de mieux : rationaliser le développement, optimiser les performances et créer des expériences utilisateur fluides. Mais avec un choix infini, comment trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins ?





Dans cette comparaison des bibliothèques de composants React UI, nous passerons en revue les cinq principaux prétendants : Wijmo, NextUI, MUI, DHTMLX pour React et Kendo UI pour React. Chacun d'entre eux apporte quelque chose d'unique, des performances et une flexibilité de premier ordre à la personnalisation et à un support solide. À la fin, vous aurez une idée plus claire de laquelle de ces bibliothèques correspond à vos besoins de développement.

Wijmo de MESCIUS propose une collection robuste de composants d'interface utilisateur prenant en charge React, Angular et Vue. Avec la base TypeScript de Wijmo, vous bénéficierez de bien plus que de simples performances plus rapides. La transition transparente vers React comprend la prise en charge complète d'IntelliSense, la vérification des erreurs au moment de la conception et des fonctionnalités ES6 modernes telles que la véritable orientation objet avec la puissante classe CollectionView. Cela améliore non seulement la vitesse de développement, mais réduit également les erreurs, ce qui facilite la création d'applications complexes en toute confiance.

Les principaux composants comprennent :

FlexGrid : une grille de données puissante avec des fonctionnalités avancées telles que l'édition en ligne, la prise en charge des données hiérarchiques, le défilement virtuel et le rendu de cellules personnalisé.





FlexChart : plus de 80 types de graphiques personnalisables, notamment des graphiques à barres, à courbes, en radar, à bulles, financiers et combinés. Offre une liaison de données flexible, un zoom, des tests de correspondance et des axes personnalisables.





OLAP PivotGrid : explorez les données sans avoir recours à des dépendances côté serveur. Il est équipé d'outils de découpage et de découpage, ce qui le rend idéal pour les grands ensembles de données et les applications de veille stratégique.





FlexMap : un outil de visualisation de cartes robuste avec des options de rendu de données géospatiales personnalisables telles que des cartes à bulles, des cartes de dispersion et des cartes choroplèthes.





Contrôles de saisie : un ensemble complet de composants de saisie, notamment AutoComplete , Listbox, DatePicker, ComboBox et MaskedInput. Comprend des fonctionnalités avancées telles que la liaison de données flexible, les plages min/max, les intervalles de temps et les fenêtres contextuelles personnalisables.





MultiRow & TransposedGrid : Grilles spéciales utiles pour afficher des ensembles de données complexes dans des formats compacts.





Jauges : un composant de jauge réactif et tactile avec prise en charge intégrée des graphiques linéaires, radiaux et à puces. Les fonctionnalités incluent des plages, des étiquettes, des effets d'ombre et des animations.

Avec zéro dépendance et une conception modulaire , Wijmo vous permet de sélectionner les composants dont vous avez besoin, tout en gardant la taille globale de votre application réduite. Cette approche indépendante du framework fait de Wijmo un choix simple pour créer des applications React rapides, évolutives et réactives.





Wijmo est conçu avec un modèle d'extensibilité qui vous permet de personnaliser chaque composant ou de créer de nouveaux composants à partir de zéro. Ce niveau de flexibilité est inestimable lorsque les solutions standard ne répondent pas à des exigences spécifiques. Vous pouvez facilement personnaliser les composants pour les adapter aux cas d'utilisation les plus exigeants, ce qui vous permet de fournir exactement ce dont votre application ou vos utilisateurs ont besoin sans compromis.

Assistance clientèle et licences

Avec Wijmo, vous ne choisissez pas seulement une bibliothèque d'interface utilisateur ; vous gagnez un partenaire dans votre processus de développement. La documentation riche et le support Platinum très réactif (y compris les e-mails, le téléphone et les ressources en ligne) signifient que vous n'êtes pas laissé à vous-même lorsque des problèmes surviennent.





À seulement 799 $ par développeur , Wijmo propose des options de licence flexibles qui conviennent aussi bien aux petites startups qu'aux entreprises établies. Vous recevez des outils de qualité professionnelle sans frais supplémentaires inutiles, ce qui en fait un investissement judicieux pour les équipes qui ont besoin de performances, de flexibilité et d'un support de premier ordre.

NextUI est une bibliothèque d'interface utilisateur moderne et élégante conçue pour offrir une approche minimaliste de la création d'applications React. Sa philosophie de conception se concentre sur la simplicité et la suite offre une expérience soignée dès la sortie de la boîte.

Les composants comprennent :

Bouton : un composant de bouton entièrement personnalisable avec une variété de tailles, de styles et de thèmes. Parfait pour les interfaces utilisateur épurées et modernes, avec des animations intégrées et des effets de survol pour des expériences utilisateur interactives.





Modal : un composant modal polyvalent et réactif qui prend en charge le contenu dynamique et les interactions complexes, ce qui le rend idéal pour les formulaires, les fenêtres contextuelles ou tout type d'engagement utilisateur.





Grille : un système de grille flexible et réactif conçu pour gérer des mises en page adaptables sur différentes tailles d'écran. Il prend en charge les points d'arrêt personnalisés pour un contrôle précis de la mise en page.





Carte : un composant de carte élégant conçu pour organiser le contenu de manière visuellement attrayante. Sa simplicité et sa flexibilité en font un outil idéal pour présenter des produits, des articles ou des informations utilisateur.





Mode sombre : NextUI prend en charge automatiquement le mode sombre, permettant une commutation transparente du thème entre les modes clair et sombre sans configuration supplémentaire.

L' architecture basée sur Tailwind permet une personnalisation aisée des thèmes afin que vous puissiez aligner l'esthétique de votre application sur tous les besoins de votre marque. Les développeurs peuvent même créer des thèmes entièrement nouveaux ou modifier ceux existants à l'aide du plugin TailwindCSS , offrant un contrôle maximal sur la conception sans aucun compromis sur les performances. NextUI est un outil polyvalent pour les petits projets et les applications complexes et exigeantes en termes de conception.

Assistance clientèle et licences

En tant que projet open source , NextUI est gratuit et bénéficie d'une communauté croissante de développeurs. La bibliothèque est activement maintenue, avec des mises à jour régulières et une communauté dédiée disponible via GitHub, Discord et Twitter.

MUI est l'une des bibliothèques d'interface utilisateur les plus populaires pour React, construite autour du Material Design de Google. Elle fournit une vaste gamme de composants prédéfinis qui s'intègrent au système Material Design, ce qui en fait un choix approprié pour les équipes déjà familiarisées avec ces directives. Avec MUI, les développeurs peuvent créer des applications Web rapides, attrayantes et entièrement réactives.

Les principaux composants comprennent :

DataGrid Pro : une grille de données riche en fonctionnalités qui offre des fonctions de tri, de filtrage, de pagination et d'édition en ligne. Elle prend également en charge les options d'exportation vers CSV, Excel et PDF, les thèmes personnalisables et une intégration approfondie avec le système de style de MUI.





Bouton : un composant de bouton polyvalent avec plusieurs variantes (texte, contour, contenu) et des options de personnalisation pour les couleurs, les icônes et les animations.





Dialog : un composant modal dynamique pour les fenêtres contextuelles et les interactions utilisateur, avec un contrôle total sur la mise en page, les transitions et les actions. Idéal pour créer des formulaires, des confirmations et bien plus encore.





Complétion automatique : un puissant composant de recherche et de suggestion qui filtre les données au fur et à mesure que les utilisateurs saisissent, offrant un chargement de données asynchrone, des filtres personnalisés et un contrôle complet du clavier et de la souris.





Typographie : un système typographique flexible qui vous permet de gérer facilement les polices, les tailles et l'alignement du texte pour créer une apparence cohérente et professionnelle.





Puces : éléments compacts qui représentent un attribut, une sélection ou une action, personnalisables en termes de style et de comportement, parfaits pour les balises, les filtres ou les indicateurs d'état dans votre application.

Le puissant système de thèmes de MUI permet aux développeurs de personnaliser chaque aspect de la conception de leur application, des couleurs et de la typographie aux ombres et à l'espacement. Que vous utilisiez Material Design de Google ou que vous créiez votre propre thème, MUI offre flexibilité et contrôle sur l'apparence de votre application.





Des composants comme DataGrid Pro exploitent la virtualisation et le chargement différé pour garantir le bon fonctionnement de l'application, même avec des ensembles de données volumineux. De plus, l'approche modulaire de MUI signifie que vous ne chargez que ce dont vous avez besoin, ce qui réduit la taille des bundles et garantit la rapidité et la réactivité de votre application.

Assistance clientèle et licences

MUI est gratuit et open source , soutenu par une communauté active et une documentation complète. Pour les cas d'utilisation plus avancés, MUI X propose des composants premium comme DataGrid Pro, des sélecteurs de date et d'heure avancés et un support de niveau entreprise.

DHTMLX pour React se concentre sur la fourniture de composants d'interface utilisateur hautes performances pour des applications complexes axées sur les données. Avec une gamme d'outils conçus pour la manipulation et la planification de données lourdes, DHTMLX est une solution puissante pour les applications d'entreprise.

Les principaux composants comprennent :

Grid : conçu pour les applications d'entreprise qui doivent traiter de grands ensembles de données. Il offre des fonctionnalités avancées telles que le tri, le filtrage à plusieurs niveaux, l'édition en ligne et le rendu de cellules personnalisable.





Calendrier : un composant de calendrier flexible pour la planification et la gestion des événements. Il prend en charge le glisser-déposer, les événements récurrents et les vues multiples, ce qui le rend idéal pour les tâches urgentes ou la planification de projets.





Arbre : combine les meilleures grilles et arbres pour afficher des données hiérarchiques avec des options d'édition et de tri avancées. Idéal pour gérer des structures de données imbriquées.





Formulaire : un générateur de formulaires avec prise en charge de la validation, des téléchargements de fichiers et des champs dynamiques.





Disposition : Cet outil vous permet de diviser votre application en panneaux redimensionnables, ce qui la rend parfaite pour créer des interfaces flexibles à plusieurs vues comme des tableaux de bord ou des panneaux d'administration.





Diagramme de Gantt : un outil indispensable pour visualiser les tâches et les délais dans une chronologie interactive. Le suivi des dépendances et l'analyse du chemin critique aident à maintenir les projets sur la bonne voie.

DHTMLX propose un défilement virtuel dans la grille et une intégration fluide avec les API REST , ce qui le rend idéal pour gérer de grands ensembles de données sans ralentissement. Bien que DHTMLX offre certaines options de personnalisation, notamment pour les thèmes et le style via CSS, il n'est pas aussi flexible que d'autres bibliothèques comme MUI ou Wijmo.





Vous pouvez ajuster de nombreux aspects visuels, mais des modifications plus complexes, telles que la modification du comportement des composants ou la modification profonde des dispositions, nécessiteront plus d'efforts de votre part.

Assistance clientèle et licences

DHTMLX est destiné aux utilisateurs professionnels, avec des licences commerciales à partir de 1 699 $ . Un essai gratuit de 30 jours est disponible et donne accès à la suite complète de composants et d'assistance. La documentation est complète et les options d'assistance incluent une équipe dédiée prête à vous aider à intégrer ou à peaufiner les composants.

KendoUI for React est une bibliothèque d'interface utilisateur complète proposant plus de 100 composants créés nativement pour React. Elle regorge de fonctionnalités permettant de gérer des données, des formulaires et des visualisations complexes. Avec une prise en charge intégrée des composants du serveur React et une attention particulière portée à l'accessibilité, Kendo UI vise à fournir des solutions transparentes et évolutives pour les environnements professionnels exigeants.

Les composants comprennent :

Grille : une grille de données polyvalente qui prend en charge l'édition en ligne, le filtrage, le regroupement, le tri et l'exportation de données vers Excel, PDF ou CSV. Grâce au défilement virtuel et au traitement côté serveur, elle gère facilement de grands ensembles de données sans ralentissement.





Graphiques : une bibliothèque de graphiques flexible avec des options populaires, telles que les lignes, les secteurs, les barres et les nuages de points, ainsi que des types avancés comme l'entonnoir et les cartes thermiques.





Scheduler : un composant de planification riche en fonctionnalités qui s'intègre parfaitement aux flux de travail de l'entreprise. Il prend en charge les événements récurrents et plusieurs vues de calendrier.





Éditeur de texte enrichi : un éditeur WYSIWYG qui facilite la création de contenu. Il prend en charge le formatage de texte enrichi, l'intégration de médias et les modèles personnalisés, ce qui le rend idéal pour les zones de texte interactives.





Interface utilisateur conversationnelle : une interface de chat personnalisable qui prend en charge les chatbots basés sur l'IA, ce qui en fait un outil utile pour le support client ou l'interaction utilisateur en temps réel.





TaskBoard : un composant de gestion de tâches par glisser-déposer conçu pour visualiser et gérer les flux de travail dans un tableau de style Kanban.

La personnalisation est un jeu d'enfant avec ThemeBuilder et Figma Kits , qui permettent d'adapter facilement les composants de Kendo UI à votre marque sans avoir à passer par CSS. Kendo UI suit également le rythme des dernières normes d'accessibilité , telles que WCAG 2.2 et WAI-ARIA, tandis que des fonctionnalités telles que le défilement virtuel et la gestion des données côté serveur signifient que quelle que soit la taille de vos données, votre application reste légère.

Assistance clientèle et licences

Kendo UI for React est proposé au prix de 1 149 $ par développeur , offrant un accès à des fonctionnalités premium et à une assistance de premier ordre directement auprès des ingénieurs qui créent les outils. Un essai gratuit de 30 jours avec assistance technique est également disponible, ce qui permet d'explorer facilement tout ce que Kendo a à offrir avant de s'engager.

Conclusion

Chacune de ces bibliothèques d'interface utilisateur apporte quelque chose d'unique : NextUI est synonyme de simplicité et de design épuré, tandis que MUI convient parfaitement à ceux qui s'appuient sur Material Design. DHTMLX et Kendo UI sont conçus pour les applications d'entreprise, offrant des outils robustes pour la gestion de données complexes et la planification.





Mais lorsqu'il s'agit d'une solution complète, Wijmo est un choix évident, offrant le meilleur des deux mondes. Sa conception modulaire et ses dépendances nulles signifient que vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin, ce qui permet à votre application de rester légère et efficace. Grâce à sa puissante extensibilité, vous avez le contrôle, ce qui vous permet de personnaliser ou de créer exactement ce dont votre projet a besoin. Wijmo de MESCIUS est, sans conteste, le meilleur choix pour les projets légers et gourmands en données.