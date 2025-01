Top React UI-komponenterne

I React-økosystemet er hastighed, skalerbarhed og fleksibilitet alt. Det rigtige brugergrænsefladebibliotek kan forstærke, hvad React gør bedst: strømline udvikling, optimere ydeevnen og skabe problemfri brugeroplevelser. Men med et hav af valgmuligheder, hvordan finder du den, der bedst passer til dine behov?





I denne sammenligning af React UI-komponentbiblioteker vil vi gennemgå fem topkonkurrenter: Wijmo, NextUI, MUI, DHTMLX for React og Kendo UI for React. Hver enkelt bringer noget unikt til bordet, fra førsteklasses ydeevne og fleksibilitet til tilpasning og stærk support. Til sidst vil du have en klarere idé om, hvilke af disse biblioteker der passer til dine udviklingsbehov.

Wijmo fra MESCIUS tilbyder en robust samling af UI-komponenter, der understøtter React, Angular og Vue. Med Wijmos TypeScript-fundament vil du drage fordel af mere end blot hurtigere ydeevne. Den sømløse overgang til React inkluderer fuld IntelliSense-understøttelse, design-time fejlkontrol og moderne ES6-funktioner som ægte objektorientering med den kraftfulde CollectionView-klasse. Dette forbedrer ikke kun udviklingshastigheden, men reducerer også fejl, hvilket gør det lettere at bygge komplekse applikationer med tillid.

Nøglekomponenter omfatter:

FlexGrid : Et kraftfuldt datagitter med avancerede funktioner som in-line redigering, hierarkisk dataunderstøttelse, virtuel rulning og tilpasset cellegengivelse.





FlexChart : Over 80 tilpasselige diagramtyper, inklusive søjle-, linje-, radar-, boble-, finans- og kombinationsdiagrammer. Tilbyder fleksibel databinding, zoomning, hittest og tilpassede akser.





OLAP PivotGrid : Bor i data uden behov for afhængigheder på serversiden. Den er udstyret med værktøjer til udskæring og opdeling, hvilket gør den ideel til store datasæt og business intelligence-applikationer.





FlexMap : Et robust kortvisualiseringsværktøj med tilpasselige muligheder for gengivelse af geospatiale data, såsom boblekort, scatter-kort og choropleth-kort.





Inputkontroller : Et komplet sæt inputkomponenter, inklusive AutoComplete , Listbox, DatePicker, ComboBox og MaskedInput. Leveres med avancerede funktioner som fleksibel databinding, min/maks-intervaller, tidsintervaller og tilpassede pop-ups.





MultiRow & TransposedGrid : Særlige gitter, der er nyttige til at vise komplekse datasæt i kompakte formater.





Målere : En responsiv og berøringsaktiveret målerkomponent med indbygget understøttelse af lineære, radiale og punktgrafer. Funktionerne omfatter områder, etiketter, skyggeeffekter og animation.

Med ingen afhængigheder og et modulært design lader Wijmo dig vælge de komponenter, du har brug for, og holder din samlede applikationsstørrelse lille. Denne ramme-agnostiske tilgang gør Wijmo til et slankt valg til at bygge hurtige, skalerbare og responsive React-applikationer.





Wijmo er bygget med en udvidelsesmodel , der giver dig mulighed for at tilpasse hver komponent eller oprette nye komponenter fra bunden. Denne grad af fleksibilitet er uvurderlig, når hyldeløsninger ikke opfylder specifikke krav. Du kan nemt skræddersy komponenter, så de passer til de mest krævende use cases, og hjælper dig med at levere præcis, hvad din applikation eller dine brugere har brug for uden kompromis.

Kundesupport og licensering

Med Wijmo vælger du ikke bare et UI-bibliotek; du får en partner i din udviklingsproces. Den rige dokumentation og meget lydhøre Platinum-support (inklusive e-mail, telefon og online ressourcer) betyder, at du ikke står alene, når der opstår udfordringer.





Til kun $799 pr. udvikler tilbyder Wijmo fleksible licensmuligheder, der passer til både små startups og etablerede virksomheder. Du modtager værktøjer i virksomhedskvalitet uden unødvendige omkostninger, hvilket gør det til en smart investering for teams, der har brug for ydeevne, fleksibilitet og top-tier support.

NextUI er et moderne, elegant UI-bibliotek designet til at tilbyde en minimalistisk tilgang til at bygge React-applikationer. Dens designfilosofi fokuserer på enkelhed, og suiten giver en poleret oplevelse lige ud af boksen.

Komponenter inkluderer:

Knap : En knapkomponent, der kan tilpasses fuldt ud med en række størrelser, stilarter og temaer. Perfekt til rene, moderne brugergrænseflader med indbyggede animationer og svæveeffekter til interaktive brugeroplevelser.





Modal : En alsidig og responsiv modal komponent, der understøtter dynamisk indhold og komplekse interaktioner, hvilket gør den ideel til formularer, pop-ups eller enhver form for brugerengagement.





Grid : Et fleksibelt og responsivt gittersystem designet til at håndtere tilpasningsdygtige layouts på tværs af forskellige skærmstørrelser. Det understøtter brugerdefinerede brudpunkter for præcis layoutkontrol.





Kort : En stilfuld kortkomponent designet til at organisere indhold på en visuelt tiltalende måde. Dens enkelhed og fleksibilitet gør den ideel til fremvisning af produkter, artikler eller brugerinformation.





Mørk tilstand : NextUI har automatisk understøttelse af mørk tilstand, hvilket tillader problemfri temaskift mellem lys og mørk tilstand uden yderligere konfiguration.

Den Tailwind-baserede arkitektur giver mulighed for ubesværet tematilpasning, så du kan tilpasse din applikations æstetik med ethvert brandingbehov. Udviklere kan endda oprette helt nye temaer eller ændre eksisterende ved hjælp af TailwindCSS-plugin'et , hvilket giver maksimal kontrol over designet uden nogen form for afvejning af ydeevnen. NextUI er et alsidigt værktøj til både små projekter og komplekse designtunge applikationer.

Kundesupport og licensering

Som et open source-projekt er NextUI gratis at bruge og drager fordel af et voksende fællesskab af udviklere. Biblioteket vedligeholdes aktivt med regelmæssige opdateringer og et dedikeret fællesskab tilgængeligt via GitHub, Discord og Twitter.

MUI er et af de mest populære UI-biblioteker for React, bygget op omkring Googles Material Design. Det giver et omfattende udvalg af præbyggede komponenter, der integreres med Material Design-systemet, hvilket gør det til et passende valg for teams, der allerede er bekendt med disse retningslinjer. Med MUI kan udviklere bygge hurtige, iøjnefaldende og fuldt responsive webapplikationer.

Kernekomponenter omfatter:

DataGrid Pro : Et funktionsrigt datagitter, der tilbyder sortering, filtrering, paginering og in-line redigering. Det understøtter også eksportmuligheder til CSV, Excel og PDF, tilpassede temaer og dyb integration med MUI's stylingsystem.





Knap : En alsidig knapkomponent med flere varianter (tekst, skitseret, indeholdt) og tilpasningsmuligheder for farver, ikoner og animationer.





Dialog : En dynamisk modal komponent til pop-ups og brugerinteraktioner med fuld kontrol over layout, overgange og handlinger. Ideel til at bygge formularer, konfirmationer og meget mere.





Autofuldførelse : En kraftfuld søge- og forslagskomponent, der filtrerer data, efterhånden som brugerne skriver, hvilket giver asynkron dataindlæsning, brugerdefinerede filtre og fuld kontrol med tastatur og mus.





Typografi : Et fleksibelt typografisystem, der giver dig mulighed for nemt at administrere skrifttyper, størrelser og tekstjustering for at skabe et sammenhængende og professionelt udseende.





Chips : Kompakte elementer, der repræsenterer en egenskab, et valg eller en handling, der kan tilpasses i stil og adfærd, perfekt til tags, filtre eller statusindikatorer i din applikation.

MUIs kraftfulde temasystem gør det muligt for udviklere at tilpasse alle aspekter af deres apps design, fra farver og typografi til skygger og mellemrum. Uanset om du bruger Googles materialedesign eller opretter dit eget tema, giver MUI fleksibilitet og kontrol over udseendet og følelsen af din applikation.





Komponenter som DataGrid Pro udnytter virtualisering og doven indlæsning for at holde tingene kørende, selv med massive datasæt. Plus, MUI's modulære tilgang betyder, at du kun indlæser det, du har brug for, trimmer bundtstørrelser ned og holder din app hurtig og lydhør.

Kundesupport og licensering

MUI er gratis og open source , understøttet af et aktivt fællesskab og omfattende dokumentation. Til mere avancerede anvendelsestilfælde tilbyder MUI X premium-komponenter som DataGrid Pro, avancerede dato- og tidsvælgere og support på virksomhedsniveau.

DHTMLX for React fokuserer på at levere højtydende UI-komponenter til komplekse datadrevne applikationer. Med en række værktøjer designet til tung datamanipulation og planlægning er DHTMLX en kraftfuld løsning til virksomhedsapplikationer.

Nøglekomponenter omfatter:

Grid : Designet til applikationer på virksomhedsniveau, der skal behandle store datasæt. Det tilbyder avancerede funktioner som sortering, filtrering på flere niveauer, in-line redigering og tilpasselig cellegengivelse.





Kalender : En fleksibel kalenderkomponent til planlægning og styring af begivenheder. Den understøtter træk-og-slip, tilbagevendende begivenheder og flere visninger, hvilket gør den ideel til tidsfølsomme opgaver eller projektplanlægning.





Træ : Kombinerer de bedste gitter og træer for at vise hierarkiske data med avancerede redigerings- og sorteringsmuligheder. Fantastisk til at administrere indlejrede datastrukturer.





Form : En formularbygger med understøttelse af validering, filupload og dynamiske felter.





Layout : Dette værktøj giver dig mulighed for at opdele din app i paneler, der kan ændres størrelse, hvilket gør den perfekt til at skabe fleksible multi-view-grænseflader som dashboards eller admin-paneler.





Gantt : Et must-have til at visualisere opgaver og deadlines i en interaktiv tidslinje. Afhængighedssporing og kritisk stianalyse hjælper med at holde projekter på sporet.

DHTMLX har virtuel rulning i gitteret og jævn integration med REST API'er , hvilket gør den ideel til at håndtere store datasæt uden at bremse. Mens DHTMLX tilbyder nogle tilpasningsmuligheder, især for temaer og styling gennem CSS, er det ikke så fleksibelt som andre biblioteker som MUI eller Wijmo.





Du kan justere mange visuelle aspekter, men mere komplekse ændringer, såsom ændring af komponentadfærd eller dybt ændrede layout, vil kræve mere indsats fra din side.

Kundesupport og licensering

DHTMLX er rettet mod virksomhedsbrugere med kommercielle licenser, der starter ved $1699 . En 30-dages gratis prøveperiode er tilgængelig og giver adgang til hele pakken af komponenter og support. Dokumentationen er omfattende, og supportmulighederne omfatter et dedikeret team, der er klar til at hjælpe med integration eller finjustering af komponenter.

KendoUI for React er et omfattende UI-bibliotek, der tilbyder over 100 komponenter bygget indbygget til React. Den er spækket med funktioner til håndtering af komplekse data, formularer og visualiseringer. Med indbygget understøttelse af React Server-komponenter og fokus på tilgængelighed handler Kendo UI om at levere sømløse, skalerbare løsninger til krævende virksomhedsmiljøer.

Komponenter inkluderer:

Grid : Et alsidigt datagitter, der understøtter in-line redigering, filtrering, gruppering, sortering og dataeksport til Excel, PDF eller CSV. Med virtuel rulning og server-side-behandling håndterer den nemt store datasæt uden at bremse.





Diagrammer : Et fleksibelt diagrambibliotek med populære muligheder, som Line, Pie, Bar og Scatter, plus avancerede typer som Funnel og Heatmaps.





Scheduler : En funktionsrig planlægningskomponent, der integreres godt med virksomhedens arbejdsgange. Det understøtter tilbagevendende begivenheder og flere kalendervisninger.





Rich Text Editor : En WYSIWYG-editor, der gør det nemt at skabe indhold. Den understøtter rig tekstformatering, medieindlejring og brugerdefinerede skabeloner, hvilket gør den ideel til interaktive tekstområder.





Conversational UI : En tilpasselig chatgrænseflade, der understøtter AI-drevne chatbots, hvilket gør det til et nyttigt værktøj til kundesupport eller brugerinteraktion i realtid.





TaskBoard : En træk-og-slip opgavestyringskomponent designet til at visualisere og administrere arbejdsgange i en Kanban-lignende tavle.

Tilpasning er en leg med ThemeBuilder og Figma Kits , som gør det nemt at tilpasse Kendo UI-komponenter til dit brand uden at dykke ned i CSS. Kendo UI holder også trit med de nyeste tilgængelighedsstandarder , såsom WCAG 2.2 og WAI-ARIA, mens funktioner som virtuel rulning og datahåndtering på serversiden betyder, at uanset hvor store dine data bliver, forbliver din app let på fødderne.

Kundesupport og licensering

Kendo UI for React er prissat til $1.149 pr. udvikler , hvilket giver adgang til premium-funktioner og top-tier support direkte fra ingeniørerne, der bygger værktøjerne. En 30-dages gratis prøveperiode med teknisk support er også tilgængelig, hvilket gør det nemt at udforske alt, hvad Kendo har at tilbyde, før du forpligter dig.

Konklusion

Hvert af disse UI-biblioteker bringer noget unikt til bordet – NextUI handler om enkelhed og slankt design, mens MUI passer perfekt til dem, der læner sig op af Material Design. DHTMLX og Kendo UI er skræddersyet til virksomhedsapplikationer og tilbyder robuste værktøjer til håndtering af komplekse data og planlægning.





Men når det kommer til en velafrundet løsning, er Wijmo et oplagt valg, der tilbyder det bedste fra begge verdener. Dets modulære design og ingen afhængigheder betyder, at du kun bruger det, du har brug for, hvilket holder din app let og effektiv. Med dens kraftfulde udvidelsesmuligheder har du kontrollen, så du kan tilpasse eller bygge præcis, hvad dit projekt kræver. Wijmo fra MESCIUS er uden tvivl det bedste valg til slanke, datatunge projekter.